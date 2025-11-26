Hidroelectrica: Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment

Financial Intelligence, 26 noiembrie 2025 22:20

Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că procedura de selecție transparență și competitivă pentru poziția de Director

Acum o oră
22:20
Hidroelectrica: Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment Financial Intelligence
22:10
Mai multe persoane împușcate în Washington, DC, printre care cel puțin un membru al Gărzii Naționale – CNN Financial Intelligence
Acum 4 ore
20:20
Austria îşi va folosi participaţiile în companiile energetice pentru a reduce preţurile la electricitate Financial Intelligence
20:10
Ministerul Finanţelor garantează continuitatea şi stabilitatea BID în perioada de provizorat a a structurilor de management Financial Intelligence
20:10
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate sau o secţiune în SRI care se va ocupa de corupţie Financial Intelligence
19:00
Emmanuel Macron va întrepinde o vizită de stat în China de pe 3 până pe 5 decembrie Financial Intelligence
Acum 6 ore
18:40
Ţoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: Poziţia României e de a continua negocierile pentru o pace durabilă Financial Intelligence
17:40
Nicuşor Dan: E un decalaj între evoluţia societăţii româneşti şi modul în care administraţia publică răspunde Financial Intelligence
Acum 8 ore
16:40
Un ofițer de presă de la Guvern a bruscat jurnaliștii pe holurile Parlamentului; Guvernul regretă “excesul de zel” al angajatului, jurnaliștii spun că problema este lipsa de transparență a Executivului – video Financial Intelligence
16:30
Liderii energiei din Europa Centrală și de Est s-au reunit la București în cadrul Romanian International Energy Conference Financial Intelligence
16:30
AAF: „Anul 2025 a marcat una dintre cele mai solide și surprinzătoare evoluții ale pieței de capital din România” Financial Intelligence
16:20
Parlament: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării a fost adoptată Financial Intelligence
16:00
Nicuşor Dan: Dronele care intră pe teritoriul nostru – accidente; acţiunea ostilă a Rusiei este dezinformarea Financial Intelligence
15:40
Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB (Analiză RoEM-UBB FSEGA) Financial Intelligence
15:40
TPA România: Auditul intern, de la conformitate la strategie ESG. Cum pot companiile transforma o obligație într-un avantaj competitiv Financial Intelligence
15:20
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu – interesat de intenția BRM de dezvoltare și operare a unei platforme de echilibrare a sistemului de transport a gazelor naturale Financial Intelligence
15:10
BCE avertizează asupra expunerii băncilor la dolari Financial Intelligence
15:10
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea Financial Intelligence
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat miercuri un miliard de lei de la bănci Financial Intelligence
Acum 12 ore
14:50
Rusia respinge continuarea acordului cu Ucraina pentru transportul de cereale pe Marea Neagră Financial Intelligence
14:40
Reţele Electrice România scoate la licitaţie lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru oraşul Bocşa Financial Intelligence
14:40
Comerțul internațional cu bunuri în accelerare, dar persistă divergențele între marile blocuri economice (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
14:40
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale Financial Intelligence
14:30
Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB (secretar de stat) Financial Intelligence
14:00
Dan Armeanu: Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private Financial Intelligence
11:40
Ministerul Economiei: Componente pentru încărcături de azvârlire au ars în incendiul produs la depozitul de muniţie de la Mija Financial Intelligence
11:20
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce condiții; Deadline – 5 decembrie Financial Intelligence
11:00
Fiscul a identificat venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platforme pentru adulţi Financial Intelligence
Acum 24 ore
09:10
Ion Sterian: Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la performanţa financiară din prezent – valoarea de piaţă a TGN a crescut de 3 ori în ultimul an Financial Intelligence
09:10
Grup Șerban Holding inaugurează Ferma Avicolă Moldavia – investiție de 11,5 milioane euro menită să reducă deficitul de ouă din România  Financial Intelligence
09:00
Norofert accelerează extinderea internațională și înregistrează un profit net de 4,5 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 Financial Intelligence
09:00
NATO: Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru #Ucraina necesită încă negocieri substanţiale Financial Intelligence
08:40
Percheziții într-un dosar penal vizând falimentarea Euroins Financial Intelligence
08:10
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța Financial Intelligence
06:30
BCE are un nou plan pentru a spori influența globală a Europei (Politico) Financial Intelligence
06:20
Cum „vânătorii” lui Gabbard au pus mâna pe depozitul secret al CIA cu dosarele lui Kennedy – Reuters Financial Intelligence
06:20
Trump afirmă că încetarea ofensivei Rusiei reprezintă o „concesie importantă” pentru Ucraina Financial Intelligence
06:10
Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace Financial Intelligence
06:00
Emisarul american Witkoff se va întâlni cu Putin la Moscova săptămâna viitoare, afirmă Trump Financial Intelligence
Ieri
20:40
Reuters: Cofondatorul Lukoil a revândut companiei participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari Financial Intelligence
19:50
Sector 1: Impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15 clădiri degradate Financial Intelligence
19:50
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul penal care a făcut obiectul investigației DNA, începute în 2017 Financial Intelligence
19:50
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești Financial Intelligence
19:40
Explozie într-un apartament din Buftea/Patru victime identificate; una se află în stop cardiac Financial Intelligence
19:30
MFP: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată Financial Intelligence
19:30
Viktor Orban va pleca la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, potrivit presei ungare Financial Intelligence
19:30
Premier Energy Group raportează o creștere de 40% a veniturilor normalizate și o creștere de 36% a EBITDA normalizată pentru primele nouă luni ale anului 2025   Financial Intelligence
18:10
Rămân de soluţionat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe Financial Intelligence
18:10
Răzvan Popescu: Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului din perimetrul Neptun Deep Financial Intelligence
18:00
Nazare: Avem o aplicaţie care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic Financial Intelligence
