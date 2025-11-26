Hidroelectrica: Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment
Financial Intelligence, 26 noiembrie 2025 22:20
Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că procedura de selecție transparență și competitivă pentru poziția de Director […]
• • •
Acum o oră
22:20
Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că procedura de selecție transparență și competitivă pentru poziția de Director […]
22:10
Mai multe persoane împușcate în Washington, DC, printre care cel puțin un membru al Gărzii Naționale – CNN # Financial Intelligence
Mai multe persoane au fost împușcate miercuri în Washington, DC, printre care cel puțin un membrual Gărzii Naționale […]
Acum 4 ore
20:20
Austria îşi va folosi participaţiile în companiile energetice pentru a reduce preţurile la electricitate # Financial Intelligence
Guvernul Austriei intenţionează să cheltuie aproximativ 500 milioane de euro pentru a reduce facturile la electricitate pentru publicul […]
20:10
Ministerul Finanţelor garantează continuitatea şi stabilitatea BID în perioada de provizorat a a structurilor de management # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor va asigura continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) în perioada de provizorat a […]
20:10
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate sau o secţiune în SRI care se va ocupa de corupţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care […]
19:00
Emmanuel Macron va întrepinde o vizită de stat în China de pe 3 până pe 5 decembrie # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron va întreprinde de pe 3 până pe 5 decembrie o vizită de stat în […]
Acum 6 ore
18:40
Ţoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: Poziţia României e de a continua negocierile pentru o pace durabilă # Financial Intelligence
Poziţia României în cazul planului de pace pentru Ucraina este una clară de a continua negocierile pentru a […]
17:40
Nicuşor Dan: E un decalaj între evoluţia societăţii româneşti şi modul în care administraţia publică răspunde # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, în Parlament, la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare, că există un decalaj […]
Acum 8 ore
16:40
Un ofițer de presă de la Guvern a bruscat jurnaliștii pe holurile Parlamentului; Guvernul regretă “excesul de zel” al angajatului, jurnaliștii spun că problema este lipsa de transparență a Executivului – video # Financial Intelligence
Un ofițer de presă de la Guvern a bruscat azi pe holurile Parlamentului jurnaliștii care doreau să ia […]
16:30
Liderii energiei din Europa Centrală și de Est s-au reunit la București în cadrul Romanian International Energy Conference # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE), reprezentând companii strategice din întregul spectru energetic național, a organizat ieri, 25 noiembrie, […]
16:30
AAF: „Anul 2025 a marcat una dintre cele mai solide și surprinzătoare evoluții ale pieței de capital din România” # Financial Intelligence
Piața fondurilor de investiții din România a încheiat și trimestrul al treilea din 2025 cu rezultate remarcabile, pregătindu-se […]
16:20
Parlament: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării a fost adoptată # Financial Intelligence
Parlamentul a adoptat, miercuri, în şedinţă comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada […]
16:00
Nicuşor Dan: Dronele care intră pe teritoriul nostru – accidente; acţiunea ostilă a Rusiei este dezinformarea # Financial Intelligence
Dronele care intră pe teritoriul ţării noastre sunt "accidente", adevărata acţiune ostilă a Rusiei fiind dezinformarea, a afirmat, […]
15:40
Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB (Analiză RoEM-UBB FSEGA) # Financial Intelligence
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței […]
15:40
TPA România: Auditul intern, de la conformitate la strategie ESG. Cum pot companiile transforma o obligație într-un avantaj competitiv # Financial Intelligence
În contextul actual al mediului de afaceri, multe companii românești se confruntă cu o dublă provocare: pe de […]
15:20
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu – interesat de intenția BRM de dezvoltare și operare a unei platforme de echilibrare a sistemului de transport a gazelor naturale # Financial Intelligence
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, s-a arătat interesat de intenția Bursei Române de Mărfuri de dezvoltare […]
15:10
Creditorii europeni cu expunere la SUA ar trebui să-şi extindă nivelul lichidităţilor şi al rezervelor suplimentare de capital […]
15:10
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea # Financial Intelligence
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 […]
15:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, miercuri, un miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de […]
Acum 12 ore
14:50
Rusia respinge continuarea acordului cu Ucraina pentru transportul de cereale pe Marea Neagră # Financial Intelligence
Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat miercuri că a trecut vremea pentru fostul acord cu Ucraina […]
14:40
Reţele Electrice România scoate la licitaţie lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru oraşul Bocşa # Financial Intelligence
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziţii publice, o procedură […]
14:40
Comerțul internațional cu bunuri în accelerare, dar persistă divergențele între marile blocuri economice (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Statisticile publicate recent de Departamentul de analiză a politicii economice din Olanda indică ameliorarea volumului […]
14:40
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare […]
14:30
Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB (secretar de stat) # Financial Intelligence
Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv […]
14:00
Dan Armeanu: Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private # Financial Intelligence
Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private, ne-a declarat Dan Armeanu, […]
11:40
Ministerul Economiei: Componente pentru încărcături de azvârlire au ars în incendiul produs la depozitul de muniţie de la Mija # Financial Intelligence
O clădire cu suprafaţa de 150 mp a fost afectată de incendiul produs miercuri la un depozit de […]
11:20
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce condiții; Deadline – 5 decembrie # Financial Intelligence
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce […]
11:00
Fiscul a identificat venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platforme pentru adulţi # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au […]
Acum 24 ore
09:10
Ion Sterian: Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la performanţa financiară din prezent – valoarea de piaţă a TGN a crescut de 3 ori în ultimul an # Financial Intelligence
Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la rezultatele financiare din […]
09:10
Grup Șerban Holding inaugurează Ferma Avicolă Moldavia – investiție de 11,5 milioane euro menită să reducă deficitul de ouă din România # Financial Intelligence
Grup Șerban Holding, companie listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București sub simbolul GSH, a […]
09:00
Norofert accelerează extinderea internațională și înregistrează un profit net de 4,5 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB: […]
09:00
NATO: Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru #Ucraina necesită încă negocieri substanţiale # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA […]
08:40
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală […]
08:10
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța # Financial Intelligence
Constanța Port Business Association (CPBA) s-a înscris în competiția lansată de Ministerul Transporturilor pentru ocuparea unui loc în […]
06:30
Banca Centrală Europeană elaborează un plan pentru a stimula utilizarea euro în întreaga lume, în speranța de a […]
06:20
Cum „vânătorii” lui Gabbard au pus mâna pe depozitul secret al CIA cu dosarele lui Kennedy – Reuters # Financial Intelligence
Oficialii au sosit la arhiva secretă a CIA din zona Washingtonului într-o dimineață la începutul lunii aprilie. Misiunea […]
06:20
Trump afirmă că încetarea ofensivei Rusiei reprezintă o „concesie importantă” pentru Ucraina # Financial Intelligence
Președintele SUA a declarat că nu este de acord cu ipoteza conform căreia acordul propus de el ar […]
06:10
Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace # Financial Intelligence
Trump renunță la termenul limită pentru planul de pace în Ucraina Negociatorii americani fac progrese cu Rusia și […]
06:00
Emisarul american Witkoff se va întâlni cu Putin la Moscova săptămâna viitoare, afirmă Trump # Financial Intelligence
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova […]
Ieri
20:40
Reuters: Cofondatorul Lukoil a revândut companiei participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari # Financial Intelligence
Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, şi-a vândut participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari în compania rusă, au declarat […]
19:50
Sector 1: Impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15 clădiri degradate # Financial Intelligence
Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat, marți, impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15 […]
19:50
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul penal care a făcut obiectul investigației DNA, începute în 2017 # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul […]
19:50
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești # Financial Intelligence
Procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins marți dimineață în casele și birourile unor […]
19:40
Explozie într-un apartament din Buftea/Patru victime identificate; una se află în stop cardiac # Financial Intelligence
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc, marți, într-un apartament aflat pe Aleea […]
19:30
Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii […]
19:30
Viktor Orban va pleca la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, potrivit presei ungare # Financial Intelligence
Premierul conservator ungar Viktor Orban va pleca vineri la Moscova pentru o nouă întâlnire cu preşedintele rus Vladimir […]
19:30
Premier Energy Group raportează o creștere de 40% a veniturilor normalizate și o creștere de 36% a EBITDA normalizată pentru primele nouă luni ale anului 2025 # Financial Intelligence
Premier Energy Group, o companie integrată vertical de utilități și infrastructură, lider în Europa de Sud-Est și listată […]
18:10
Rămân de soluţionat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe # Financial Intelligence
Statele Unite au obţinut "progrese imense" către încheierea unui acord de pace între Ucraina şi Rusia, dar unele […]
18:10
Răzvan Popescu: Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului din perimetrul Neptun Deep # Financial Intelligence
Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului ce urmează a fi extras din perimetrul Neptun Deep, a declarat Răzvan […]
18:00
Nazare: Avem o aplicaţie care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic # Financial Intelligence
O nouă aplicaţie, pe baza căreia va fi construit bugetul public în format electronic, este în construcţie şi […]
