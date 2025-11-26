Hidroelectrica: Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment

09:10

Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la rezultatele financiare din […] The post Ion Sterian: Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la performanţa financiară din prezent – valoarea de piaţă a TGN a crescut de 3 ori în ultimul an appeared first on Financial Intelligence.