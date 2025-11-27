Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni
Gândul, 27 noiembrie 2025 10:50
Intersecțiile cu semafoare multiple au devenit tot mai dificile pentru șoferi, mai ales acolo unde există simultan semafor auto principal, săgeată verde separată și semafor pietonal. În orașele mari au apărut numeroase situații în care șoferii nu mai înțeleg cine are prioritate, iar amenzile pentru neacordare au crescut considerabil în 2025. Un detaliu ignorat prea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:10
Avertisment pentru românii care stau la bloc. Escrocii trimit facturi FALSE în numele furnizorilor. Banii nu se mai pot recupera # Gândul
Asociațiile de Proprietari și locatarii de la bloc sunt vizați de un val nou de fraude cibernetice. Mai nou, escrocii trimit facturi false care par să provină de la furnizori de energie, apă, gaze sau internet, însoțite de mesaje alarmante despre „restanțe”, „regularizări urgente” sau riscul imediat de deconectare. Românii care locuiesc la bloc sunt […]
11:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, vorbește despre greutățile cu care românii se confruntă și ce greșeli ale partidelor de la guvernare au adus România în situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă […]
Acum 30 minute
10:50
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ” # Gândul
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, dar și în alte regiuni ale țării. Potrivit ANM, România se află sub o informare meteorologică de vreme cu temperaturi în scădere și precipitații care se pot transforma în lapoviță sau ninsoare. Nu vor lipsi nici intensificările vântului. Cum va fi vremea astăzi – joi, […]
10:50
Semaforul cu săgeată verde și semaforul pietonal: cine are prioritate și când greșesc șoferii. Cum procedăm ca șoferi sau pietoni # Gândul
Intersecțiile cu semafoare multiple au devenit tot mai dificile pentru șoferi, mai ales acolo unde există simultan semafor auto principal, săgeată verde separată și semafor pietonal. În orașele mari au apărut numeroase situații în care șoferii nu mai înțeleg cine are prioritate, iar amenzile pentru neacordare au crescut considerabil în 2025. Un detaliu ignorat prea […]
10:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță scăderea deficitului la 5,7% din PIB în octombrie: „Măsurile fiscale adoptate în vară sunt eficiente” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi execuția bugetară pentru trimestrul III și primele zele luni ale anului și anunță o scădere a deficitului bugetar și o îmbunătățire a indicatorilor fiscali față de 2024. Potrivit ministrului, deficitul a ajuns în octombrie la 5,7% din PIB, față de 6,2% în aceeași perioadă din 2024. Nazare a […]
Acum o oră
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum toți aflați la putere sunt crescuți de Soros ca să distrugă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Deci tot ce se întâmplă acuma, tot sistemul ăsta, că v-am […]
10:40
Ion Cristoiu: Alegerile din 7 decembrie 2025 pot fi un referendum de Suspendare a lui Nicușor Dan # Gândul
„Prezentarea, în Parlament, a strategiei naționale de Apărare de către președintele României, Nicușor Dan, ar fi trebuit să se constituie într-un moment de excepție în viața noastră politică și publică. Documentul e fundamental pentru stabilitatea țării, pentru poziția țării noastre pe plan internațional. Ca de obicei, Nicușor Dan, prin prestația sa dezlânată, a transformat momentul […]
10:30
ESCROCHERIA „Brad Pitt”, lovește din nou. O pensionară a pierdut 107.000 de euro după ce a crezut că celebrul actor s-a îndrăgostit lulea de ea # Gândul
O femeie pensionară din Elveția a fost victima unei escrocherii online deja bine-cunoscută, după ce a crezut că se află într-o relație cu celebrul actor Brad Pitt. Escrocii care s-au dat drept reprezentanții starului american au convins-o să trimită, în mai multe tranșe, aproape 107.000 de euro cu promisiunea unei „iubiri eterne”. Totul a început […]
10:30
Castelul Bran, preluat integral de moștenitorii Principesei Ileana după o dispută arbitrală în SUA. Avocații pleacă cu peste 7 milioane de dolari # Gândul
Castelul Bran a trecut complet în mâinile moștenitorilor Principesei Ileana a României, după o decizie luată în urma unei dispute soluționate la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în Statele Unite. Compania de Administrare a Domeniului Bran, care gestionează activitatea comercială a castelului, a fost preluată integral de familia Habsburg-Lothrigen, după ani de […]
10:30
Ministrul Moşteanu este acuzat că şi-a falsificat studiile. Universitatea pe care spune că a absolvit-o susţine că nu l-a avut student # Gândul
CV-ul ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, începe să aibă tot mai multe locuri goale şi pline de întrebare după ce, pe zi ce trece, se dovedeşte că studiile pe care spune că le are sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. Ziariştii de la Libertatea publică joi un articol din care […]
10:20
Vă delectăm cu un nou banc, marca Gândul. De data aceasta, este vorba de un sfat, și anume, acela de a nu avea încredere în sondajele electorale. Iată de ce. Atenție!!! Să nu ai încredere în sondaje! Un prieten de-al meu a sunat între 2 și 4 dimineața la 200 de personae, să întrebe pe […]
Acum 2 ore
10:10
Să fie pace în Ucraina, dar în condițiile Moscovei. „Mândra Rusie nu își poate pierde reputația, nu contează cât de lent se fac progrese, important este ca lucrurile să se miște în direcția corectă” # Gândul
Putin transmite că oferă Ucrainei și Occidentului o alegere. Dar alegerea ar trebui să fie făcută nu între diferite versiuni de pace, ci între atingerea obiectivelor războiului doar prin forță militară sau prin completarea acestei forțe cu negocieri în care condițiile impuse de Moscova să fie acceptate de ucraineni. Președintele rus Vladimir Putin, notează Alexander […]
10:10
Comportament bizar al lui Nicușor Dan în Parlament. Polemizează cu Bolojan, încalcă protocolul, mută sticlele cu apă și gesticulează haotic # Gândul
Președintele Nicușor Dan a manifestat un comportament bizar, caracterizat de gesturi repetitive și anxioase, chiar la pupitrul Parlamentului, în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare a țării. Prima gafă a fost una de protocol, când, la intrarea în sală, liderul de la Cotroceni s-a așezat alături de premierul Ilie Bolojan. Asta nu e tot, […]
10:10
Inter Milano, anunț de ultimă oră despre viitorul lui Cristi CHIVU, după eșecul cu Atletico Madrid: „Sperăm să rămână” # Gândul
După ce Inter Milano a pierdut la Madrid primul meci din acest sezon de UEFA Champions League, scor 2-1 cu Atletico, președintele clubului, Beppe Marotta a clarificat situația antrenorului și a anunțat poziția oficială a clubului privind viitorul lui Cristi Chivu, după declarația surprinzătoare lui Diego Simeone, care a spus că și-ar dori cândva să […]
10:00
Casa de Pensii confirmă calendarul plăților pentru luna decembrie, care este unul foarte aglomerat. Pensiile intră deci în 4 etape: se dau ajutoare la energie, pentru alimente și bonusul de 400 de lei. De asemenea, și primăriile dau bani. Mai mult, se plătesc restanțe care ajung la mii de lei. Astfel, pensionarii cu pensii mici […]
09:40
Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana” # Gândul
Joi seară, 27 noiembrie, de la 22:00, Steaua Roșie și FCSB își joacă, la Belgrad, viitorul în grupa unică de Europa League. Meciul este unul cu miză dublă, fiind decisiv pentru ambele cluburi. Iată de ce este atât de importantă confruntarea din această seară, de pe „Marakana”. Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci decisiv Toți […]
09:40
În lumea mondenă, poveștile de iubire ale vedetelor sunt urmărite la fel de intens ca proiectele lor profesionale. Relațiile se nasc spectaculos, se consumă sub lumina reflectoarelor și, nu de puține ori, se încheie rapid. Pentru unele staruri din România, divorțul nu a fost un episod singular, ci un capitol repetat al vieții lor personale, […]
09:40
Prima operațiune mare de spionaj făcută aproape complet de Inteligența Artificială. Toate indiciile duc spre China # Gândul
A avut loc un moment istoric în lumea securității cibernetice. Presa internațională scrie că, în septembrie, a fost descoperită prima operațiune mare de spionaj realizată aproape în totalitate de inteligența artificială. Potrivit Il Corriere della Sera, atacul pare să fi fost declanșat de China sau de grupări apropiate regimului de la Beijing. Cum a […]
09:30
Tabel alimente. Iată care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte. Ți-am pregătit un tabel din care rezultă alimentele nocive, pentru organism. Se știe că, legătura dintre alimentație și organism este una directă, deoarece organismul obține din alimentație nutrienții esențiali: glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale, apă. Acești nutrienți sunt necesari pentru funcționarea […]
09:20
Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat # Gândul
Consiliul de Administrație al Tarom a fost redus oficial de la șapte la cinci membri, în urma unei decizii aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Doi membri ai CA, Mihăiță Ursu și directorul general Costin Ionuț Iordache, au renunțat la mandate, măsura fiind parte a direcțiilor de austeritate și eficientizare cerute companiilor de stat. Iordache […]
Acum 4 ore
09:10
Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință” # Gândul
Pentru suflarea rapidistă, numele lui Mircea Lucescu rămâne sinonim cu renașterea clubului din Grant, care la mijlocul anilor ’90 începea să devină cu adevărat o forță în România. Totuși, există și personaje care în prezent îl acuză pe „Il Luce” pentru selecția făcută la echipa națională. Fost colaborator al lui Lucescu, Grigore Sichitiu este de […]
09:10
Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a ridicat teme importante cu privire la viitorul și securitatea României într-un context geopolitic incert. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu afirmă că, în optica sa, războiul hibrid cu care se confruntă România de ani de zile […]
09:10
Dacă e joi, atunci este momentul să vă delectați cu un nou banc haios. De data aceasta, vă prezentăm „Dieta iPhone”. Iată cum funcționează. -Mami, să știi că am găsit o metodă să slăbim. -Cum, fata mea? –îmi cumperi un iPhone? –Și ce legătură are asta? –Facem foamea 4 luni… Alte bancuri haioase –Bulă, de […]
09:00
Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă # Gândul
Disparitățile sociale din Coreea de Nord ating un nivel fără precedent. În timp ce apropiații regimului lui Kim Jong-Un „se alintă” cu parfumuri Chanel, haine de nurcă și accesorii Dior, oamenii de rând se luptă din greu să-și permită folii de plastic pentru a se proteja de frig. Comerțul tot mai intens cu China alimentează […]
08:40
Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă din 24.11.2025, a comentat pe marginea situației geopolitice referitoare la războiul din Ucraina și presiunile președintelui Donald Trump asupra Ucrainei și Europei. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat că Trump face o propunere privind încetarea conflictului prin cedarea unor teritorii, către Rusia, într-un context […]
08:40
România va fi campioana DOBÂNZILOR din UE în 2026 raportat la venituri, peste Grecia. Datoria țării, aproape de 60% din PIB # Gândul
Datoria publică a României va urca anul acesta la 1.130 miliarde de lei, echivalentul a 59% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile vor depăși pentru prima dată 3% din PIB. Din 2026, România va deveni statul UE care va plăti cea mai mare parte din veniturile bugetului pe dobânzi, radică 9,6% din total, depășind Grecia. […]
08:40
Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre cum Sectorul 4 este un real model de colaborare între antreprenori și primărie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Acolo unde am schimbat realmente fața sectorului, nu […]
08:40
Prima călătorie internaţională a lui Papa Leon al XIV-lea. Va fi primit în Turcia, de Recep Tayyip Erdogan # Gândul
Joi, Papa Leon al XIV-lea va pleca într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, acesta fiind un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat. Papa Leon este așteptat deci la ora 12:30 (09:30 GMT) la Ankara, va ţine un discurs în faţa autorităţilor, […]
08:20
Consiliul Superior al Magistraturii își alege conducerea pentru următorul an. Cine poate fi ales și în ce condiții # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își alege azi conducerea pentru următorul an. De asemenea, CSM este așteptat și să dea un aviz pentru noul proiect al pensiilor magistraților, contestat de judecători. De altfel, actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu, a transmis deja că nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: […]
08:10
Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre care sunt cele 3 mari linii roșii acceptate de ucraineni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nu acceptăm scăderea dimensiunii armatei ucrainene 800.000 – 600.000. Oricum 600.000, niciodată rușii […]
08:00
Diana Buzoianu, anunț despre programul Rabla 2026: „Dacă nu vor mai exista bani pentru anul viitor din bugetul AFM, nu se va mai finanţa proiectul” # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, atunci când se va stabili bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Ministrul Mediului a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că urmează negocieri pentru buget, iar în următoarea lună se va şti exact dacă Programul Rabla va […]
07:40
David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi ProSport # Gândul
Campionul olimpic, David Popovici, a vorbit despre planurile sale pentru următoaea ediție a Jocurilor Olimpice. Amintim că, înotătorul a reușit să cucerească medalia de aur în 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, în cadrul probei de 200 de metri liber. Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice are loc în anul 2028 și se va desfășura […]
07:30
Finalul anului vine cu energii puternice și surprize neașteptate pentru multe dintre zodii, dar patru dintre ele par a fi protejate de soartă și par a avea toate șansele de partea lor. Astrele se aliniază perfect pentru acești nativi. Săgetătător Pentru Săgetători, perioada până la finalul anului va fi marcată de oportunități financiare neașteptate. Nativii […]
07:20
27 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Bruce Lee ar fi împlinit 85 de ani. Se naște Liviu Rebreanu. Este asasinat Nicolae Iorga # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 27 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bruce Lee a fost un actor, maestru al artelor marțiale și filozof care a revoluționat modul în care lumea privește disciplinele de luptă. Născut pe 27 noiembrie 1940 la San Francisco și […]
Acum 6 ore
07:10
27 noiembrie. Scandalul „TikTok” continuă. După ce a spus că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu în online, președintele Iohannis mută surprinzător și convoacă CSAT. AEP publică sumele cheltuite de prezidențiabili în campanie, iar doi candidați contestă la CCR rezultatul primului tur al alegerilor # Gândul
Călin Georgescu și Elena Lasconi s-au calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024. România s-a împărțit în două tabere, iar semnele de întrebare referitoare la campania electorală desfășurată, pe TikTok, de Georgescu nu au primit răspunsuri. În presa internațională, lupta pentru fotoliul de la Cotroceni se duce între un candidat pro-UE – […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Strategia Națională de Apărare și care sunt elementele noi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Spune CSAT-ul, ce repetă toată Europa, ăsta este mesajul pe care Europa îl transmite. […]
06:40
Valentin Stan: UCRAINENII au știut despre planul de pace. Nu au participat la negocieri, dar erau informați de americani # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, a comentat pe marginea declarațiilor lui Donald Trump despre planul de pace pentru Ucraina, subliniind că Trump a criticat poziția europeană și a ucrainenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Donald Trump a criticat poziția europeană și a ucrainenilor, afirmând că Ucraina știa […]
06:40
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura românească. Fermier: „Este o nebunie. Ne bagă în faliment pe toți” # Gândul
În agricultură, costurile de producție se majorează odată cu scumpirea carburanților. În ultimele luni, prețul benzinei și al motorinei a crescut constant. Astfel, agricultorii din întreaga țară se confruntă cu probleme financiare serioase. În plus, și seceta din ultimii ani a afectat din ce în ce mai mult acest sector. În noiembrie 2025, prețul motorinei […]
06:10
Școli și gospodării cu toaleta în curte, case fără un duș sau mașină de spălat. Gândul prezintă o analiză a României profunde, fără acces la apă și canalizare, condiții de bază pentru igienă. Cum stau vecinii la aceste capitole # Gândul
În timp ce țările din Uniunea Europeană își propun să reducă poluarea și să îmbunătățească serviciile pentru oameni, România încă se confruntă cu decalajele mari. Populația nu are acces la apă curentă, stațiile de epurare sunt insuficiente, iar finanțările abia acoperă nevoile minime ale românilor. Germania, Polonia, Ungaria și Bulgaria au peste 95% din populație […]
06:10
Valentin Stan: Dacă Zelenski refuză planul de pace, SUA, își vor retrage sprijinul pentru UCRAINA # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, Valentin Stan a discutat despre faptul că Donald Trump ar putea retrage susținerea militară pentru Ucraina dacă Kievul nu se conformează unei formule de lucru negociate deja. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat că acest pachet de negocieri a fost prezentat de […]
Acum 8 ore
05:10
Hong Kong, locul în care infernul se învecinează cu paradisul. Discrepanța dintre „locuințele-cușcă” din zgârie-nori și apartamentele de milioane de euro. Cum arată viața într-o locuință de 1,5 metri pătrați # Gândul
Hong Kong este de departe cea mai scumpă piață imobiliară din întreaga lume. O familie din clasa medie ar trebui să economisească 20 de ani din veniturile obținute din salariu, fără să cheltuiască pe nimic altceva, pentru a-și permite o locuință la un preț mediu. Discrepanța dintre populația bogaților și a săracilor este uriașă, unii […]
Acum 12 ore
00:50
Javier Milei face show. Președintele Argentinei si-a îmbrățișat miniștrii și a dansat la prima ședință de guvern de la câștigarea alegerilor # Gândul
Javier Milei își îmbrățișează miniștrii dansând înainte de începerea primei ședințe a cabinetului, după victoria în alegerile parlamentare. Presa a publicat un videoclip în care șeful statului argentinian își salută energic colegii pe melodia „Vamos por la gloria” a trupei La Beriso, informează Minutouno. Pe tot parcursul întâlnirii, Milei a strâns mâna și a îmbrățișat […]
00:40
Cum se poate reduce RISIPA alimentară, în fiecare an. Este o problemă majoră în România și în întreaga lume # Gândul
Risipa alimentară afectează atât mediul, cât și economia, fiind o problemă gravă în România și în toată lumea. Anual, miliarde de kilograme de alimente comestibile ajung la gunoi, iar românii aruncă în medie câte o porție de mâncare pe zi, echivalentul a aproximativ 150 de kilograme pe persoană/an. Acest fenomen își are rădăcinile în toate […]
00:40
Cocaina s-a ieftinit în lume din cauza încetării războiului civil din Columbia. Trump a declarat că ar bombarda cu mândrie toate fabricile de cocaină # Gândul
Cocaina s-a ieftinit în lume din cauza încetării războiului civil din Columbia. Președintele american Donald Trump a spus că nu exclude declanșarea unei operațiuni militar în țara sud-americană. Încă din 2016, guvernul local a încheiat pace cu gruparea rebelă FARC (Forțele Armate Revoluționare ale Columbiei) după un conflict de peste 50 de ani. De atunci, […]
00:30
Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți # Gândul
Tragedie în Hong Kong. Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin 13 persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii sunt blocați în clădiri. Flăcările s-au răspândit rapid peste schelele de bambus de la proprietatea din cartierul Tai Po în cursul după-amiezii, potrivit South China Morning Post. Fotografiile și […]
00:20
O cunoscută companie aeriană pregătește o legătură între Asia și America de Sud. Va fi cel mai lung ZBOR direct din lume # Gândul
China Eastern Airlines pregătește o legătură directă între Asia și America de Sud, care promite să devină cel mai lung zbor de acest fel operat în prezent. Aceasta reprezintă una dintre cele mai ambițioase rute aeriene din ultimii ani. Compania aeriană asiatică a anunțat, astfel, că din 4 decembrie va începe operarea unei rute directe […]
00:00
Reclamații făcute cu poze FALSE împotriva unei pizzerii din Cluj-Napoca. Angajații au descoperit falsul, după ce l-au despăgubit pe client # Gândul
O pizzerie din Cluj-Napoca a primit mai multe reclamații din partea unui client, pe care l-au și despăgubit, dar tot angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel… sau poze cu o pizza arsă, toate […]
26 noiembrie 2025
23:40
Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre problema șantierelor deschise de ani de zile în București, pe care a sesizat-o în timpul plimbărilor sale pe străzile Capitalei din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat […]
23:40
Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune” # Gândul
Elias Charalambous, tehnicianul de la FCSB, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că formația sa a venit la Belgrad cu un singur obiectiv, acela de a câștiga toate cele trei puncte puse în joc. CSB întâlnește formația sârbă Steaua Roșie Belgrad, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, într-o […]
23:20
Modul de calcul pentru PLATA concediului medical a suferit modificări importante în 2025. Câți bani primești acum, în funcție de salariu # Gândul
Modul de calcul al indemnizației pentru concediul medical a suferit modificări importante în 2025, iar angajații trebuie să știe exact la ce sumă să se aștepte dacă primesc un certificat de incapacitate temporară de muncă. Procentul indemnizației depinde acum de durata concediului, iar reținerea contribuției de sănătate (CASS) afectează suma netă primită. Conform noilor reguli […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.