Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat

În lumea mondenă, poveștile de iubire ale vedetelor sunt urmărite la fel de intens ca proiectele lor profesionale. Relațiile se nasc spectaculos, se consumă sub lumina reflectoarelor și, nu de puține ori, se încheie rapid. Pentru unele staruri din România, divorțul nu a fost un episod singular, ci un capitol repetat al vieții lor personale, […]