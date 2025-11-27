Patru liberali, trimiși în judecată pentru că ar fi dat mită electorală: „Își băgase reportofonul în chiloți, ne spunea că PSD le-a oferit atâta, că noi cât dăm?”

00:15

La 36 de ani de la moartea sa, călugărul Arsenie Boca a rămas o personalitate legendară pentru mulți români. Popularitatea sa a crescut în anii '90, când au apărut primele legende despre el. Zamfira, femeia care i-a fost ucenică timp de patru decenii, încercase în zadar să îi apere imaginea.