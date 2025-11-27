Ministrul Apărării răspunde acuzațiilor de falsificare a studiilor: Cariera mea a fost construită prin muncă
ObservatorNews, 27 noiembrie 2025 12:30
În contextul acuzaţiilor recent apărute în spațiul public despre faptul că şi-ar fi falsificat studiile, ministrul Apărării a decis să ofere clarificări și să-şi prezinte public diploma de licență. "Cariera mea a fost construită prin muncă", a scris Ionuţ Moşteanu pe Facebook.
Femeie din Ialomiţa, şantajată doi ani şi păgubită cu zeci de mii lei după o aventură extraconjugală # ObservatorNews
O femeie din Ialomiţa a trăit aproape doi ani sub ameninţarea unui bărbat care ar fi şantajat-o cu dezvăluirea unei relaţii extraconjugale, scrie Mediafax. Victima i-a dat în total 35.000 de lei, până când individul a fost surprins în flagrant de poliţişti, în timp ce încerca să obţină alţi bani. Acum, suspectul a fost arestat preventiv şi este cercetat pentru două infracţiuni de şantaj.
Scandal la Miss Univers. Coproprietarii competiției sunt anchetați pentru trafic de droguri și fraudă # ObservatorNews
Concursul Miss Univers 2025, câștigat de reprezentanta Mexicului, Fatima Bosch, este zguduit de un scandal internațional. Coproprietarul mexican al competiției este anchetat pentru trafic de droguri și arme, iar coproprietara thailandeză este vizată de un mandat de arestare pentru fraudă de aproape 1 milion de dolari. Incidentul vine după ce Fatima Bosch a fost jignită public de prezentatorul concursului și a primit amenințări, pe fondul acuzațiilor privind legături între tatăl ei și organizatori.
CSM a dat aviz negativ pe pensiile magistraților. Toți judecătorii și procurorii din CSM au votat împotrivă # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ pentru proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a abţinut la votul din CSM. În rest, toţi judecătorii şi procurorii din CSM au votat împotrivă, în frunte cu şefa ÎCCJ, Lia Savonea, potrivit surselor Observator.
Rusia face stocuri de rachete, iar Ucraina riscă înfrângerea. Cum forţează SUA Kievul să accepte pacea # ObservatorNews
Secretarul Armatei Americane, Dan Driscoll, i-a avertizat pe oficialii ucraineni și americani, în timpul vizitei sale la Kiev, săptămâna trecută, când i-a înmânat lui Volodimir Zelenski un plan de pace în 28 de puncte, favorabil Rusiei că Moscova produce în prezent mult mai multe rachete, iar Ucraina riscă o înfrângere iminentă, relatează The New York Times și NBC. Potrivit oficialului american, Kievul trebuie să se grăbească să accepte acordul pentru a evita înfrângerea și pentru a reduce riscul ca Vladimir Putin să atace o țară europeană.
Analiză Bloomberg: Rușii resimt tot mai mult efectele războiului din Ucraina. Prețurile cresc, veniturile scad # ObservatorNews
Războiul purtat de Vladimir Putin în Ucraina lovește tot mai puternic în nivelul de trai al rușilor, pe măsură ce conflictul intră în a patra iarnă. Prețurile cresc mai rapid decât salariile, achizițiile de alimente se reduc, iar industrii esențiale precum siderurgia, energia și retailul dau semne de slăbiciune, arată o analiză Bloomberg.
Adolescența nu se mai termină la 21 de ani. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Cambridge, perioada adolescenței se poate prelungi până la... 32 de ani. O descoperire care schimbă complet perspectiva asupra maturizării creierului și explică de ce unii adulți încă se simt "în formare".
Cod galben de ploi torenţiale în 7 judeţe din ţară. Meteorologii anunţă vânt de 90 km/h pe creste # ObservatorNews
România intră într-un nou episod de vreme severă: ploi în aproape toată ţara, lapoviţă şi ninsoare în nordul Moldovei şi vânt puternic în sud şi sud-est, potrivit News.ro. ANM a emis o informare meteo valabilă până duminică seară, precum şi un Cod galben de ploi abundente pentru zona montană din şapte judeţe. Temperaturile vor scădea treptat, iar şi în Bucureşti sunt aşteptate ploi şi valori termice sub cele normale.
Primarul din Gogoșu, resuscitat într-o benzinărie. A făcut infarct în timp ce era dus la serviciu de iubită # ObservatorNews
Primarul comunei Gogoșu, judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla în mașină, alături de iubita sa, care îl ducea la serviciu.
Republicanii se întorc împotriva lui Trump. Mai mulţi congresmeni susţin că planul de pace avantajează Rusia # ObservatorNews
Administraţia Trump se confruntă cu un val de critici chiar din interiorul Partidului Republican, după ce planul de pace pentru Ucraina, prezentat în urmă cu câteva zile, a fost catalogat de mai mulţi congresmeni ca fiind avantajos pentru Rusia. Este cea mai puternică ruptură publică dintre Trump și colegii săi de partid din ultimii ani, notează Reuters.
Asistent medical acuzat că a îndatorat zeci de pensionari. Credite făcute pe ascuns, cu actele pacienților # ObservatorNews
Un asistent medical din Arad a transformat încrederea pacienților în instrument de fraudă! Vorbim despre zeci de pensionari, care au ajuns să fie înşelaţi, după ce bărbatul le-ar fi furat datele personale şi ar fi făcut mai multe împrumuturi, în numele acestora, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Prejudiciul se ridică la 200.000 de lei, iar mulți dintre bătrâni au aflat abia când au fost somați pentru rate restante. Asistentul este acum cercetat penal, iar polițiștii încearcă să afle câți oameni au fost, de fapt, păgubiți.
RMN 7 Tesla, neuronavigație și chirurgie de precizie. Inovațiile în tratarea pacienților cu tumori pe creier # ObservatorNews
Ce poate fi mai şocant decât un diagnostic de tumoră pe creier. Şi pe cât de dureroasă poate fi o astfel de veste, pe atât de multe speranţe le dau medicii pacienţilor. În ultimii ani, tratamentul cancerului a evoluat spectaculos, iar medicina modernă combină astăzi chirurgia de precizie, tehnologia robotică şi analiza genetică pentru a oferi soluții personalizate fiecărui pacient. Interventţile sunt tot mai precise şi recuperarea mai rapidă.
TIR cu nitrocalcar în flăcări pe A2, lângă staţia de taxare de la Fetești. Traficul spre Capitală, blocat # ObservatorNews
Un TIR încărcat cu nitrocalcar și 24 de tone de uree a fost cuprins de flăcări, joi dimineață, pe autostrada A2, în zona stației de taxare din Fetești. Traficul spre Capitală a fost oprit complet, iar șoferii sunt deviați pe la nodul rutier Cernavodă. Pompierii au creat un perimetru de siguranță de 150 de metri, iar în urma măsurătorilor CBRN nu au fost depistate substanțe toxice.
Recoltă bogată, pierderi uriașe: fermierii distrug producția pentru că importurile le-au blocat vânzările # ObservatorNews
Deşi a fost un an cu recoltă bogată, legumitorii din Buzău au ajuns în pragul disperării. Aruncă tone de ceapă, renunţă la culesul verzei şi preferă să are direct terenurile. Şi asta pentru că le lipsesc clienţii. Oamenii dau vina pe importurile masive din Ucraina, Republica Moldova, dar şi alte țări, care au umplut rafturile marilor magazine.
S-a deschis Autostrada Moldovei, A7. Circulație neîntreruptă pe autostradă de la București la Focșani # ObservatorNews
Vești bune pentru șoferi! De astăzi vom putea merge integral pe autostradă de la București până la Focşani pentru că se deschide traficul pe lotul 3 Pietroasele - Buzău din Autostrada A7. Mai mult, lucrurile încep să se mişte şi pe autostrada "Unirii".
Cum evităm ţepele în comerţul online. Regula de aur care face diferenţa între siguranţă şi fraudă # ObservatorNews
Creşterea accelerată a comerţului online aduce nu doar beneficii pentru consumatori, ci şi riscuri majore atunci când cumpărăm direct de la vânzători necunoscuţi. Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, explică paşii esenţiali pentru a evita fraudele şi pentru a face plăţi sigure pe internet într-o nouă rubrică IQ Financiar.
Seim cu magnitudinea de 6,6 în zona cu risc major a Pacificului. Autorităţile exclud pericolul unui tsunami # ObservatorNews
Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,6, a zguduit joi insula Simeulue, în largul Sumatrei, însă autorităţile nu au raportat victime sau pagube. Seismul, confirmat de USGS, nu a generat nicio alertă de tsunami, iar experţii transmit că nu există risc pentru populaţie. Indonezia, aflată pe Cercul de Foc al Pacificului, rămâne una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, informează AFP, citat de Agerpres.
Ciprian Ciucu, despre planurile sale dacă ajunge Primar General: "Mor de rușine când văd ce se întâmplă" # ObservatorNews
Promisiuni în campanii electorale. Cam cu atât s-au ales bucureştenii, după ani de zile în care au aşteptat o schimbare. Degeaba, însă. În anul 2025, apa caldă şi căldura sunt un lux. Traficul rămâne coşmarul şoferilor. Proiectele de modernizare ale arterelor sufocate din Bucureşti există, dar nu sunt bani. Şi totuşi, ce vină au locuitorii Capitalei care plătesc taxe şi impozite? Ciprian Ciucu a fost invitatul Alessandrei Stoicescu de aseară. Candidatul PNL a încercat să-i convingă pe oameni că poate scoate oraşul din starea deplorabilă în care se află.
Autorul atacului armat de lângă Casa Albă, un afgan cu azil în SUA. Trump acuză "crimă împotriva umanităţii" # ObservatorNews
Doi soldaţi din Garda Naţională au fost împuşcaţi în Washington DC, foarte aproape de Casa Albă. Aceştia sunt în stare critică la spital, iar suspectul, care a fost de asemenea împuşcat, ar fi un migrant din Afganistan. Donald Trump a cerut acum ca 500 de soldați suplimentari să fie trimiși la Washington DC.
Incendiu devastator în Hong Kong: Bilanţul victimelor a urcat la 44 de morţi. 279 de persoane sunt dispărute # ObservatorNews
Cel puţin 44 de persoane au murit şi alte 279 sunt dispărute după ce opt zgârie-nori dintr-un complex rezidenţial din Hong Kong au fost cuprinşi de flăcări. Peste o mie de pompieri şi poliţişti s-au luptat cu flăcările, iar 900 de persoane au fot evacuate.
Pod din Brașov, pericol major pentru șoferi: riscă să se prăbuşească în orice moment # ObservatorNews
În judeţul Brașov, un pod peste Olt, vechi de mai bine de un secol, s-ar putea prăbuşi în orice moment. Deşi autoritățile au instituit restricții, nimeni nu le respectă. Localnicii se uită cu teamă, dar sunt mai preocupaţi de faptul că ar putea avea de bătut zilnic un drum de peste 50 de kilometri dus-întors, până când vor reuşi autoritățile să facă un pod nou.
A cincea zi de căutări pentru tânărul dispărut în Munţii Bucegi. Elicopter Black Hawk, folosit în premieră # ObservatorNews
O amplă operațiune de salvare montană are loc în Munții Bucegi, în zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară. Miercuri, în cea de-a patra zi de căutări, echipele de intervenție au beneficiat de sprijinul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, utilizat pentru prima dată într-o astfel de misiune montană în România.
Românca Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League, Germania - Spania # ObservatorNews
O brigadă românească va arbitra prima manță a finalei UEFA Women’s Nations League, dintre Germania și Spania, care va avea loc vineri, 28 noiembrie.
Incendiu violent în Timiş: două case şi o anexă, făcute scrum înainte de sosirea pompierilor # ObservatorNews
Incendiu uriaş, aseară, într-o comună din judeţul Timiş! Două case şi o anexă cu două etaje s-au făcut scrum, după ce au fost cuprinse de flăcări uriaşe.
Horoscop 28 noiembrie 2025. Ultima zi de joi a lunii noiembrie aduce o atmosferă profundă și reflexivă pentru toate zodiile. Luna accentuează sensibilitatea, iar emoțiile nespuse cer atenție. Este un moment ideal pentru clarificări în relații, decizii interioare și reconectare cu propriile nevoi.
Cântăreaţă de muzică populară, implicată în accident rutier în Gorj. S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori # ObservatorNews
Cântăreaţă de muzică populară a fost implicată într-un accident rutier în judeţul Gorj. Ramona Mișcu care mergea la un eveniment caritabil a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat cu maşina de mai multe ori.
Cum ar putea fi tratat cancerul cerebral prin nas: o nouă nanoterapie promițătoare, testată cu succes în SUA # ObservatorNews
Un nou tratament intranazal ar putea revoluționa lupta împotriva unor forme agresive de cancer cerebral, activând sistemul imunitar direct în creier, printr-o metodă non-invazivă, conform News.ro.
Papucii și pijamalele, "interzise" la aeroport în SUA. Oficial american cere "ținută decentă" pentru zbor # ObservatorNews
Pe măsură ce se apropie aglomerația specifică Zilei Recunoștinței, secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a pornit o inițiativă surprinzătoare: dorește să restabilească ordinea și eleganţa în aeroporturile din Statele Unite. Scopul său declarat este eliminarea papucilor și pijamalelor din peisajul aeroportuar. Inițiativa a stârnit reacții ironice și critici, notează "Le Figaro", conform News.ro.
Peste 680.000 de familii au primit tichetele de energie pentru octombrie. Anunțul ministrului Muncii # ObservatorNews
Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, informează News.ro.
Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Doi militari, posibili membri ai Gărzii Naţionale, printre victime # ObservatorNews
Mai multe persoane, printre care şi doi militari, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împușcate în Washington DC. Focul a fost deschis în apropierea Casei Albe, scrie CNN.
Crimă desprinsă din "Mioriţa". Cioban găsit mort la fermă, colegul de 79 de ani prins cu un cuţit în bagaj # ObservatorNews
Un cioban de 57 de ani a fost găsit mort în apropierea unei ferme din județul Constanța, iar principalul suspect este chiar colegul său de muncă, un bărbat de 79 de ani. Acesta a fost prins într-un microbuz de transport persoane la scurt timp după alertă, având în bagaje un cuțit despre care anchetatorii cred că a fost folosit la comiterea crimei. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței, scrie News.ro.
Un microbuz de transport persoane, în care se aflau cinci pasageri, a luat foc miercuri seara în localitatea Ocnele Mari. Echipajele de pompieri sosite la faţa locului au găsit vehiculul complet cuprins de flăcări, informează Agerpres.
Deşi este neutră, Elveţia ia în calcul introducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbaţi şi femei. Un referendum va fi organizat în acest sens în weekend.
Mark Rutte: Rusia nu are dreptul să blocheze aderarea Ucrainei la NATO. Drumul Kievului este ireversibil # ObservatorNews
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto în ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la Alianţă şi că doar statele membre pot lua astfel de decizii, scrie Pravda. Declaraţiile intervin pe fondul unei serii de negocieri între oficialii americani, ucraineni și europeni cu privire la un plan de pace în Ucraina, prezentat săptămâna trecută de administrația președintelui american Donald Trump.
Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite, invadat de turişti. Atracţia principală, macabră # ObservatorNews
Un sat izolat din inima Pirineilor, unde au avut loc mai multe crime rămase în istorie, a devenit o destinație turistică pentru pasionații de mistere și cazuri nerezolvate. Localitatea Tor, supranumită "capitala crimelor din Spania", atrage vizitatori din toată lumea, fascinați atât de trecutul său violent, cât și de legendele care vorbesc despre un spirit ce ar proteja muntele, potrivit Mediafax.
Ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Vom fi atenţi să nu afecteze cadrele didactice # ObservatorNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdiciţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât cadrele didactice să nu fie afectate. Acesta a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. David a anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.
Chefi la cuţite, 26 noiembrie 2025. Cine este concurentul de 23 de ani care a gătit pentru frații Tate # ObservatorNews
Chefi la cuţite, 26 noiembrie 2025. Un tânăr bucătar din Satu Mare a atras atenția chefilor nu doar prin preparatul său, ci și prin experiența profesională neobișnuită: a gătit pentru frații Tate.
Polonia, contract de 2,73 mld. $ cu Saab pentru achiziția a trei submarine A26 destinate Mării Baltice # ObservatorNews
Polonia a anunțat miercuri că a ales compania suedeză Saab pentru a furniza trei submarine, într-un contract de miliarde de dolari, considerat crucial pentru întărirea apărării naționale în zona Mării Baltice, potrivit Reuters, informează News.ro.
Un elev de 9 ani din Cluj i-a dislocat umărul învăţătoarei, şi-a lovit mama şi directoarea adjunctă în pauză # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc la un colegiu din Cluj-Napoca, unde un elev de 9 ani a devenit extrem de agitat şi agresiv după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică. Băiatul a fost greu de imobilizat, iar învăţătoarea, directoarea adjunctă şi chiar mama lui au fost rănite, potrivit News.ro. Copilul a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare, iar poliţia a deschis o anchetă.
Medic din Argeș, reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără sub pretextul angajării # ObservatorNews
Un medic stomatolog din județul Argeș a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, sub pretextul că intenționează să o angajeze. Acesta se află deja sub control judiciar într-un alt dosar, în care este acuzat de amenințare și distrugere, informează News.ro.
Ciprian Ciucu, despre prima măsură ca primar al Capitalei: Întâi înveţi, apoi prioritizezi. Faci management # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, a refuzat să răspundă care va fi prima măsură pe care o va face în calitate de edil al Bucureştiului în ediţia specială Observator 19, spunând că mai întâi trebuie să înveţe şi apoi să prioritizeze.
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană" # ObservatorNews
Punctul nevralgic al sectorului 6 este Prelungirea Ghencea, un cartier nou cu probleme vechi. Ca să scape de trafic locuitorii au încercat totul: de la proteste la mersul pe jos sau chiar mutarea în altă zonă. Dar lucările de modernizare tot nu se mai termină.
Trump îşi trimite oamenii la Putin să negocieze planul de pace. Europenii cer să ia parte la discuţii # ObservatorNews
Entuziasmul stârnit de planul american de pace în Ucraina s-a stins după o zi. Rusia cere discuţii suplimentare. Donald Trump îşi trimite diplomaţii la Moscova, pentru tratative cu Vladimir Putin. Negocierile vin în plin în plin scandal la Washington. Presa americană a dezvăluit că emisarul special Steve Witkoff i-a sfătuit pe ruşi cum să îl manipuleze pe liderul de la Casa Albă pentru a obţine o înţelegere favorabilă lor.
Ciprian Ciucu propune un plan pe 10 ani pentru București: "Riscul seismic este cea mai mare problemă" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului Bucureşti şi actualul edil al Sectorului 6, a vorbit, în cadrul ediţiei speciale Observator 19 cu Alessandra Stoicescu, despre planul său de 10 ani pentru Capitală. El a subliniat care sunt cele mai arzătoare probleme ale Bucureştiului şi a prezentat etapizarea planului care cuprinde
Portret de candidat: Ciprian Ciucu, între administrație, muzică rock și terenul de baschet # ObservatorNews
E rocker, joacă baschet şi merge cu metroul. Prietenii spun despre el că are tupeu de spartan. I-ar plăcea să fie portar, dar e primar. Ciprian Ciucu este la al doilea mandat la primăria de sector, după un scor am putea spune istoric 73 la sută, dar ţinteşte mai sus, la primăria capitalei. De altfel, este a doua oară când înceracă asta, în 2016 a candidat independent cu sprijinul partidului M10. Ciprian Ciucu îi asigură pe locuitorii din sectorul 6 că nu pleacă din oraş dacă iese primar, rămâne tot alături de el. Haideţi să l cunoaştem şi altfel decât până acum pe Ciprian Ciucu.
Foştii manageri Euroins ar fi furat 330 de milioane de euro. Milioane de români au plătit preţul delapidării # ObservatorNews
Falimentul Euroins, care a dus la scumpirea poliţelor RCA pentru milioane de români, a fost rezultatul delapidării companiei de asigurări. Parchetul General a percheziţionat astăzi zece foşti manageri Euroins, bănuiţi că au sifonat 330 de milioane de euro către companii căpuşă. În tot acest timp, compania bulgară minţea statul român că nu are bani, iar aproape 6.000 de clienţi s-au ales cu dosarele de pagubă respinse fără motiv. Ancheta procurorilor arată şi că Euroins încearcă acum să revină pe piaţa românească de asigurări prin intermediul a trei firme noi.
