Ministrul Apărării răspunde acuzațiilor de falsificare a studiilor: Cariera mea a fost construită prin muncă

E rocker, joacă baschet şi merge cu metroul. Prietenii spun despre el că are tupeu de spartan. I-ar plăcea să fie portar, dar e primar. Ciprian Ciucu este la al doilea mandat la primăria de sector, după un scor am putea spune istoric 73 la sută, dar ţinteşte mai sus, la primăria capitalei. De altfel, este a doua oară când înceracă asta, în 2016 a candidat independent cu sprijinul partidului M10. Ciprian Ciucu îi asigură pe locuitorii din sectorul 6 că nu pleacă din oraş dacă iese primar, rămâne tot alături de el. Haideţi să l cunoaştem şi altfel decât până acum pe Ciprian Ciucu.