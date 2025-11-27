„Majorarea TVA a sărăcit România. Guvernul Bolojan a greșit fundamental” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST)
BizBrasov.ro, 27 noiembrie 2025 12:30
Vicepreședintele PSD, senatorul de Brașov Marius Dunca, atrage atenția că majorarea TVA s-a dovedit o decizie profund greșită, iar datele execuției bugetare confirmă acest lucru. Dunca citează datele oficiale ale Ministerului de Finanțe care arată că deși taxele au crescut, statul încasează ca pondere în PIB mai puțin decât înainte. Asta arată că măsura de [...]
29 de autobuze și troleibuze, suplimentar pe 13 linii, cu ocazia aprinderii luminițelor Crăciunului la Brașov # BizBrasov.ro
Mai sunt doar câteva zile până când mii de brașoveni și turiști vor fi prezenți în Piața Sfatului pentru a număra secundele până la momentul în care Brașovul redevine orașul din poveste, iar luminițele din bradul de Crăciun și iluminatul festiv vor anunța începutul sărbătorilor de iarnă. Viceprimarul Dan Ghiță le-a reamintit celor care vor [...]
12:30
„Majorarea TVA a sărăcit România. Guvernul Bolojan a greșit fundamental” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
12:20
Publicul este invitat la Teatrul „Sică Alexandrescu”, JOI, 27 NOIEMBRIE de la ora 19:00, în Sala Studio, unde va fi pusă în scenă piesa „DOSARUL BRÂNCOVEANU” de Adrian Iclenzan și Laurențiu Blaga. Spectacolul, bazat pe textul câștigător al concursului_„Brâncoveanu 300”_, oferă o perspectivă proaspătă și cutremurătoare asupra destinului lui Constantin Brâncoveanu. „Dosarul Brâncoveanu” explorează istoria scrisă și nescrisă, punând [...]
Acum o oră
12:10
Trageri cu armament de luptă în Poligonul Armatei de la Predeal-Cheia. Accesul în zonă este strict interzis # BizBrasov.ro
În perioada 03.12.2025 – 16.12.2025, în Poligonul de tragere al Armatei de la Predeal – Cheia, se vor desfășura exerciții de tragere. Tragerile vor avea loc zilnic, în intervalul orar: 08:00 A.M. – 03:00 A.M. (de la 8 dimineața până a doua zi la 3 dimineața) „ Atenție! Accesul în zonele de siguranță este strict [...]
11:50
Centura Azuga – Bușteni a început să capete contur. Când ar putea dispărea aglomerația de pe DN 1 din zona stațiunilor # BizBrasov.ro
Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au verificat stadiul lucrărilor pe șantierul variantei ocolitoare Azuga–Bușteni, considerat un proiect esențial pentru mobilitatea de pe Valea Prahovei. Conform reprezentanților instituției, constructorul lucrează în ritm susținut, pe traseu fiind deschise mai multe fronturi de lucru, iar investiția avansează conform planului. „Segmentarea traseului, împreună cu lucrările complexe prevăzute în proiect – [...]
11:50
Hervis, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa Centrală, vinde magazinele din România, inclusiv din Brașov # BizBrasov.ro
Hervis, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa Centrală, vinde toate operaţiunile din România. Retailerul de articole sportive Hervis, parte a grupului SPAR Österreich, a ajuns la un acord pentru vânzarea operaţiunilor sale din România şi Ungaria către compania britanică Frasers Group (European Holdings) Limited, subsidiară a Frasers Group PLC. Tranzacţia [...]
Acum 2 ore
11:40
Ministerul Transporturilor caută finanțare pentru tunelul feroviar de 9 km de la Predeal: Este scump, dar va avea efecte multiplicative în economie # BizBrasov.ro
Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pledează, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate – Oportunități pentru București–Ilfov, pentru realizarea tunelului feroviar de la Predeal, a cprui lungime ar urma să fie de 9 kilometri. Săvoiu a explicat că, deși există opinii conform cărora proiectul este unul foarte scump, el își va găsi [...]
11:30
16.000 de pomi de Crăciun, scoși la vânzare în sezonul sărbătorilor de iarnă. Ce prețuri vor avea brazii # BizBrasov.ro
În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, scoate la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar alți 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de rășinoase. Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice [...]
11:30
Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare. Totodată, vremea se răceşte sud-vest, centru şi nord-est, apoi şi în sud-est. Pentru zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov, a fost emis Cod galben de ploi însemnate cantitativ, [...]
11:10
Proiectele feroviare prioritare pentru 2026, pe masa Guvernului. Pentru regiunea Brașov sunt incluse două proiecte importante de modernizare a infrastructurii feroviare # BizBrasov.ro
Proiecte feroviare prioritare pentru 2026. Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului României se află un proiect de Memorandum cu tema ”Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2026”. Unele proiecte incluse în document datează [...]
11:10
Castelul Bran a fost transferat integral proprietarilor, după o dispută juridică la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA # BizBrasov.ro
Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care administrează Castelul Bran din Brașov, a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României, care împărțeau firma cu avocații lor. Tranzacția s-a realizat după o dispută la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA. Deși castelul Bran a fost retrocedat legal în 2006 moștenitorilor [...]
Acum 4 ore
10:30
EXCLUSIV Familia turistului dispărut duminică în Bucegi sosește astăzi în România. Salvamontiștii brașoveni au căutat zeci de ore urmele tânărului, fără succes. VIDEO # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, salvamontiștii brașoveni caută de duminică seara un turist care a cerut ajutor, în zona lacului Țigănești din munții Bucegi. În căutări au fost implicați salvamontiști din Brașov, Râșnov, Bran, Zărnești, care au căutat zi și noapte, până la epuizare, indicii care să-i ducă la cel care avea nevoie de [...]
10:30
Un TIR a intrat într-o casă pe DN1, pe tronsonul Sibiu–Brașov, în zona localității Scoreiu. Potrivit informațiilor, nu au fost înregistrate victime. „Este vorba despre un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. În timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 1, pe direcția Sibiu-Brașov, la km 270 + 700 metri, un bărbat în [...]
10:00
Societatea Aro Palace a semnat un contract de 3,17 milioane euro fără TVA pentru renovarea hotelului Mercure Braşov Center, fostul Hotel Capitol # BizBrasov.ro
Societatea Aro Palace, deţinută de fondul de investiţii Transilvania Investments Alliance SA Braşov (fostul SIF Transilvania), a semnat un contract de 3,17 milioane euro fără TVA pentru renovarea hotelului Mercure Braşov Center, fostul Hotel Capitol. „Societatea Aro-Palace SA aduce la cunoştinţă acţionarilor şi publicului investitor faptul că, în urma selecţiei de oferte şi analizei desfăşurate, [...]
09:30
Crește încrederea românilor în vaccinuri și imunizare. „O schimbare de atitudine şi decizii mature pentru sănătatea generaţiilor viitoare” # BizBrasov.ro
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că ”2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare. Doar la vaccinul HPV s-a înregistrat o creştere a aproape 49%. „Românii aleg din nou prevenţia prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în [...]
09:30
După proiectele nerealizabile, Primăria Brașov propune o pistă pentru bicicliști realizabilă, de 3,3 km. Care va fi traseul # BizBrasov.ro
După eșecul proiectelor de piste pentru bicicliști derulate în perioada 2020–2024, Primăria Brașov revine cu o nouă încercare de a crea un traseu funcțional și realizabil. În ședința de vineri, 28 noiembrie, consilierii locali vor analiza și vota proiectul unei piste de 3,3 kilometri care va conecta zona Carrefour – Calea București de intersecția ITC [...]
09:20
Credit ipotecar în doi, în Brașov: cu cât crește valoarea dacă adaugi un codebitor la împrumut, calculează aici # BizBrasov.ro
Visezi să-ți cumperi prima locuință, însă nu știi valoarea pe care ți-o permiți să o împrumuți? Dacă ai urmărit piața imobiliară în ultima perioadă, cu siguranță ai observat că prețurile din Brașov au continuat să crească. Prețul mediu din octombrie a fost de 2.223 euro/mp, cu 10% în creștere față de aceeași lună a anului [...]
09:10
O familie din Brașov a comandată kendama de 100 de euro, dar a găsit în coletul trimis un… # BizBrasov.ro
Decembrie este și luna cadourilor, momentul în care le oferim, dar și primim de la cei dragi. O familie din Brașov, care nu a avut prezența de spirit să verifice coletul, s-a trezit că a primit în loc de o kendamă pentru fiul lor, un cartof. În colet trebuia să fie o jucărie kendama, ce [...]
Acum 6 ore
06:50
Parcul fotovoltaic de 22 de milioane de euro al Brașovului ar urma să fie funcțional de anul viitor # BizBrasov.ro
Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat, ieri, în cadrul Conferinței Naționale „Încălzirea Centralizată – Fundamentul Tranziției către Orașe Neutre Climatic, Clădiri Eficiente Energetic și cu Emisii Reduse”, că parcul fotovoltaic al Brașovului ar urma să fie funcțional de anul viitor. Acesta a precizat că energia produsă aici va acoperi 90% din necesarul orașului, urmând să fie [...]
Acum 8 ore
05:50
Grădinița „dispărută” din Tractorul reintră în lucru. Investiția urcă la aproape 15 milioane de lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a reluat proiectul de construire a unei noi grădinițe în noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul, anunțat inițial în 2021, dar rămas blocat după întocmirea documentațiilor tehnice preliminare. Unitatea urmează să fie ridicată pe un teren de pe strada 1 Decembrie 1918, între străzile Ioan Popasu și I.C. Brătianu, pus la dispoziția municipalității [...]
05:50
„Transformăm poveștile în fapte bune”. Peste 150 cărți donate de comunitatea elevilor de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov vor face o mică diferență, de Crăciun # BizBrasov.ro
Comunitatea Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov participă zilele acestea la proiectul „Blind Date with a Book – Dă o carte, dă o șansă!”. Elevii colegiului brașovean au donat, în această acțiune, aproximativ 150 de cărți – care urmează să fie comercializate, începând de astăzi, la Mall Coresi, de membri ai organizației Interact Kronstadt [...]
05:40
Începe proiectarea resistematizării circulației în intersecția periculoasă de pe Calea Feldioarei spre Stupini # BizBrasov.ro
Accesul spre cartierul Stupini va fi fluidizat și siguranța rutieră va crește în perioada următoare, odată cu amenajarea sensului giratoriu de la intersecţia Calea Feldioarei cu strada Fântânii. Astfel, Primăria Brașov urmează să semneze un contract în valoare de 86.250 de lei fără TVA pentru derularea lucrărilor de proiectare și a avizelor conexe. Pentru reamenajarea [...]
05:40
RATBV primește o compensație de 18,2 milioane de lei de la bugetul Brașovului pentru acoperirea diferenței dintre prețul real și cel plătit pentru o călătorie # BizBrasov.ro
Operatorul de transport RATBV este susținut în proporție de aproape 80% din bugetele primăriilor. În ultimii ani, subvenția plătită de municipiul Brașov a crescut considerabil, în contextul în care alte unități administrativ teritoriale beneficiau de servicii, însă nu achitau costul real al acestora. După ce au existat discuții cu toate primăriile ce beneficiază de transport [...]
05:30
Cum arată noul model pe care Dacia îl va lansa în 2026. „C-Neo” e în teste, iar primele indicii arată un break adevărat, nu un crossover # BizBrasov.ro
Dacia lucrează la un nou model din segmentul C, iar primele imagini apărute pe internet cu prototipurile aflate în teste clarifică o incertitudine care a circulat luni întregi: nu va fi nici SUV, nici crossover, ci un break clasic. O veste excelentă pentru clienții care regretau dispariția celebrului Renault Mégane Grandtour. Deși randările independente apărute [...]
05:00
Termostatul este piesa care ține sub control temperatura din locuință și funcționarea centralei. Practic, măsoară constant temperatura din cameră și transmite centralei comanda de a porni sau opri încălzirea, în funcție de valorile stabilite de utilizator. Este un dispozitiv care lucrează în fundal, dar de care depinde direct confortul din casă pentru că este cel care menține [...]
Acum 12 ore
03:10
FOTO Cum arătau acum 100 de ani cărucioarele pentru copii: Erau confecționate în județul Brașov de meșteri sași # BizBrasov.ro
În colecția de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov se găsesc numeroase cărucioare pentru copii ce au fost concepute și realizate de meșteri locali. „Dintre acestea, vă prezentăm, în imagini, un cărucior din lemn, din anul 1889, care a trecut și print-un proiect de restaurare întreprins de specialiștii noștri, au transmis reprezentanții muzeului brașovean. Căruciorul [...]
Acum 24 ore
18:50
Dezbatere: Cum poate încălzirea centralizată să contribuie la atingerea țintei de neutralitate climatică de către Brașov # BizBrasov.ro
Peste 120 de persoane – reprezentanți ai ministerelor, primăriilor, experți ai industriei, operatori de termoficare, producători de energie termică și electrică în cogenerare, furnizori de echipamente și alți reprezentanți ai mediului economic – au participat astăzi la Conferința Națională „Încălzirea Centralizată – Fundamentul Tranziției către Orașe Neutre Climatic, Clădiri Eficiente Energetic și cu Emisii Reduse”, [...]
18:40
Accident între o mașină și o căruță, în județul Brașov: Două victime primesc îngrijiri medicale # BizBrasov.ro
Traficul rutier este blocat pe DN 1S, între localitățile Pârău și Veneția de Jos, din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate o mașină și o căruță „În urma coliziunii dintre acestea, două persoane beneficiază de sprijin medical. La fața locului au fost direcționate echipaje ale Biroului Rutier Făgăraș, acestea urmând a efectua [...]
17:50
CJ Brașov reabilitează încă un pod din judeţul Braşov: Lucrările sunt estimate la 2,6 milioane de lei # BizBrasov.ro
Administraţia judeţeană va reabilita un pod situat pe drumul judeţean DJ 112A, între localităţile Codlea şi Vulcan. La procedura de achiziţie lansată în 7 noiembrie, au depus oferte doi operatori economici: Multipland SRL şi Dacia Faber SRL. Documentaţiile au intrat în etapa de evaluare. Lucrările sunt estimate la 2.624.818,32 lei fără TVA, din care: cheltuieli [...]
17:30
Românii scapă de drumul la ghișeu: Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online # BizBrasov.ro
Persoanele care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a obţine datele de conectare la platforma electronică. Proiectul de Lege a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional. [...]
17:00
Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, la o șură din localitatea Cața. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rupea, o autoscară, precum și un echipaj SMURD. „Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 60 de metri [...]
16:30
FOTO Primăria a investit 1,15 milioane de lei în reamenajarea locului de joacă din Parcul Central. Castele de mari dimensiuni, o instalație de cățărare, leagăne, trambulină, și suprafață de amortizare realizată din materiale reciclabile # BizBrasov.ro
Primăria a finalizat o nouă zonă de recreere pentru cei mici în cadrul programului de amenajare și modernizare locuri de joacă în municipiul Brașov, ,,Lumea copiilor”, din Parcul Titulescu. Lucrările începute acum două luni au transformat vechiul loc de joacă într-unul mai prietenos, cu mai multe facilități, dar și cu soluții moderne de siguranță. Primarul [...]
16:10
Compania brașoveană Direct Aeroport lansează, începând cu 1 Decembrie, transferuri internaționale către Aeroportul Budapesta # BizBrasov.ro
Puține companii de transport de persoane cresc într-un ritm atât de vizibil precum Direct Aeroport, firma brașoveană cu tradiție în transportul de tip shuttle, care își extinde acum harta operațională. De la statutul de operator regional, compania a evoluat constant, fiind în prezent una dintre cele mai mari și mai sigure rețele de transfer aeroportuar [...]
16:00
FOTO VIDEO Căutările turistului dispărut în Masivul Bucegi au continuat: Pentru prima dată într-o misiune de salvare montană, un elicopter MAI a fost folosit pentru transportul salvamontiștilor în zonele greu accesibile ale masivului # BizBrasov.ro
Operațiunile de căutare din zona Țigănești, Munții Bucegi, au continuat și astăzi pentru găsirea tânărului dispărut duminică seara. Pentru prima dată într-o misiune de salvare montană, un elicopter Black Hawk al IGAv – MAI a fost folosit pentru transportul rapid al echipelor de intervenție în zonele greu accesibile ale masivului. „La acțiune au participat salvatori [...]
15:50
Se circulă pe o singură bandă pe DN 1 în Predeal, ca urmare a producerii unui accident rutier în care a fost implicat un TIR # BizBrasov.ro
La acest moment polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal intervin la un accident rutier, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1, în localitatea Predeal. În accident au fost implicate două autovehicule, un TIR și o autoutilitară, iar în urma producerii acestuia, o persoană a suferit leziuni corporale, pentru care se [...]
15:30
Poliţiştii covăsneni au destructurat o rețea de traficanţi de droguri de mare risc care acționa în interiorul penitenciarului Codlea # BizBrasov.ro
La data de 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județul Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, în cadrul unui dosar penal având ca obiect [...]
15:10
Nostalgia comunismului propagată pe chinezăria TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004” # BizBrasov.ro
Pe fondul valului de conținut nostalgic față de comunism, care circulă intens pe TikTok, datele oficiale publicate de Eurostat arată o realitate diferită: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale per capita din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Între 2004 și 2024, puterea de cumpărare a gospodăriilor a crescut cu [...]
15:00
Ștrandul din Victoria revine în patrimoniul orașului, după zeci de ani. Primăria a câștigat licitația și îl cumpără cu 400.000 de euro # BizBrasov.ro
Ștrandul de la Victoria se întoarce în patrimoniul orașului. Primăria a anunțat că licitația s-a încheiat, iar ștrandul va fi cumpărat cu 400.000 de euro, fără TVA, după un proces lung cu trei runde în care prețul de pornire a fost de 843.000 de euro. „Pe 15 decembrie semnăm contractul de vânzare-cumpărare. Ștrandul se întoarce [...]
15:00
O tânără din Feldioara, „altoită” de soț pe o stradă din Brașov, după ce fugise de acasă în urma altei „reprize” de bătaie # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au emis un ordin de protecție provizoriu și au luat măsuri urgente pentru siguranța unei femei, reclamată ca fiind agresată și amenințată de soțul său. Pe 25 noiembrie, o tânără în vârstă de 20 de ani, din Feldioara, a sesizat poliția după ce a avut o dispută cu soțul său, care a degenerat [...]
14:50
Parlamentul European cere o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, în țările membre # BizBrasov.ro
PE cere măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență. Deputații europeni au adoptat miercuri un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, exprimându-și profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea [...]
14:30
Mobilizare fantastică a elevilor și părinților de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov. „Dăruiește. Donează. Dă speranță” # BizBrasov.ro
Zeci de kilograme de fructe și legume au fost donate săptămâna aceasta de părinții elevilor de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov. Este vorba de „Săptămâna Legumelor și Fructelor Donate”, prin care, în fiecare an, copiii sunt motivați să fie generoși cu cei care au nevoie. Chiar dacă, în fapt, părinții donează, copiii [...]
13:10
Publicul este invitat la Teatrul „Sică Alexandrescu”, miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala Studio unde va avea loc spectacolul „DOI PE O BANCĂ”. O poveste intensă și emoționantă despre minciună, singurătate și dorința de a regăsi iubirea. Ea și El se întâlnesc întâmplător pe o bancă dintr-un parc, iar interacțiunea lor scoate [...]
13:10
Instruire prin tehnologie VR, robotică, imprimare 3D. Schaeffler a deschis la Brașov Innovation Space, dedicat elevilor practicanți și angajaților # BizBrasov.ro
Germanii de la Schaeffler anunță deschiderea oficială a Innovation Space Schaeffler Brașov. Este un pas important pentru dobândirea competențelor de ultimă oră în cadrul companiei. Innovation Space, aflat în Centrul de Formare Schaeffler Brașov este un spațiu ultramodern, dedicat atât elevilor practicanți cât și angajaților companiei. În InnovationSpace, tehnologiile viitorului devin instrumente de învățare practică: [...]
Ieri
12:30
Modificări în circulația trenurilor, ca urmare a derulării unor lucrări între stațiile Brașov și Hărman # BizBrasov.ro
Ca urmare a derulării unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Brașov și Hărman vor interveni o serie de modificări ale circulației trenurilor CFR Călători. Astfel, în perioada 2 – 5 decembrie 2025, trenul IR 1543 Brașov – Iași va circula ca și tren IR 12543 în relația Brașov (plecare ora 12.02) – Brașov Triaj [...]
12:00
Claret Credit IFN a deschis un nou punct de lucru în Brașov, pentru a fi mai aproape de antreprenorii din regiune și de proiectele lor de dezvoltare. Noua locație vine în întâmpinarea companiilor care au nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și susține creșterea. Credem în business-urile construite cu răbdare și în antreprenorii care caută soluții [...]
11:50
FOTO Cetatea Brașovului se va înnoi cu mobilier urban, creat de mai mulți elevi brașoveni # BizBrasov.ro
Mobilierul urban imaginat și experimentat de elevii brașoveni în această vară, în cadrul programului ,,Orașul ca o sală de clasă”, va fi realizat și amplasat în zona din jurul Cetățuii Brașovului. După ce în primele două ediții tinerii brașoveni au proiectat modele de mobilier urban în centrul istoric al Brașovului, care fac astăzi parte din [...]
11:50
ANM: Ploi în toată ţara, cu acumularea unor cantităţi importante de apă, dar şi lapoviţă şi ninsoare în nordul Moldovei/ De astăzi, vremea se răceşte semnificativ # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte [...]
11:30
ANAF-ul a sărit pe fetele care se dezbracă la videochat: venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platformele pentru adulţi OnlyFans şi LiveJasmine # BizBrasov.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din ANAF anunţă că a demarat controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Astfel, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International, iar venituri în valoare totală de [...]
11:30
Brașovencele pot afla detalii despre prevenția cancerului la sân de la un specialist în domeniu # BizBrasov.ro
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică Braşov oferă tuturor celor interesaţi o sesiune de informare despre „Prevenţia cancerului la sân” cu dr. Andreea Coşerea. Evenimentul va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, de la orele 16,00, la Mediateca franceză (Casa Baiulescu, Livada Poştei, Bd. Eroilor 33, lângă Şcoala gimnazială [...]
11:10
CFR Călători anunță reduceri de 25% la Interrail Global Pass sau One Country Pass, în perioada 25 noiembrie – 17 decembrie 2025. „Interrail oferă posibilitatea de a explora Europa într-un mod flexibil și accesibil, astfel ofertele Interrail sunt: • Disponibile cu tarife adaptate fiecărei categorii de călători Adult, Senior, Tânăr și Copil, atât la clasa 1 [...]
