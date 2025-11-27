FOTO Cum arătau acum 100 de ani cărucioarele pentru copii: Erau confecționate în județul Brașov de meșteri sași
BizBrasov.ro, 27 noiembrie 2025 03:10
În colecția de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov se găsesc numeroase cărucioare pentru copii ce au fost concepute și realizate de meșteri locali. „Dintre acestea, vă prezentăm, în imagini, un cărucior din lemn, din anul 1889, care a trecut și print-un proiect de restaurare întreprins de specialiștii noștri, au transmis reprezentanții muzeului brașovean. Căruciorul [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
03:10
FOTO Cum arătau acum 100 de ani cărucioarele pentru copii: Erau confecționate în județul Brașov de meșteri sași # BizBrasov.ro
În colecția de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov se găsesc numeroase cărucioare pentru copii ce au fost concepute și realizate de meșteri locali. „Dintre acestea, vă prezentăm, în imagini, un cărucior din lemn, din anul 1889, care a trecut și print-un proiect de restaurare întreprins de specialiștii noștri, au transmis reprezentanții muzeului brașovean. Căruciorul [...]
Acum 12 ore
18:50
Dezbatere: Cum poate încălzirea centralizată să contribuie la atingerea țintei de neutralitate climatică de către Brașov # BizBrasov.ro
Peste 120 de persoane – reprezentanți ai ministerelor, primăriilor, experți ai industriei, operatori de termoficare, producători de energie termică și electrică în cogenerare, furnizori de echipamente și alți reprezentanți ai mediului economic – au participat astăzi la Conferința Națională „Încălzirea Centralizată – Fundamentul Tranziției către Orașe Neutre Climatic, Clădiri Eficiente Energetic și cu Emisii Reduse”, [...]
18:40
Accident între o mașină și o căruță, în județul Brașov: Două victime primesc îngrijiri medicale # BizBrasov.ro
Traficul rutier este blocat pe DN 1S, între localitățile Pârău și Veneția de Jos, din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate o mașină și o căruță „În urma coliziunii dintre acestea, două persoane beneficiază de sprijin medical. La fața locului au fost direcționate echipaje ale Biroului Rutier Făgăraș, acestea urmând a efectua [...]
17:50
CJ Brașov reabilitează încă un pod din judeţul Braşov: Lucrările sunt estimate la 2,6 milioane de lei # BizBrasov.ro
Administraţia judeţeană va reabilita un pod situat pe drumul judeţean DJ 112A, între localităţile Codlea şi Vulcan. La procedura de achiziţie lansată în 7 noiembrie, au depus oferte doi operatori economici: Multipland SRL şi Dacia Faber SRL. Documentaţiile au intrat în etapa de evaluare. Lucrările sunt estimate la 2.624.818,32 lei fără TVA, din care: cheltuieli [...]
17:30
Românii scapă de drumul la ghișeu: Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online # BizBrasov.ro
Persoanele care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a obţine datele de conectare la platforma electronică. Proiectul de Lege a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional. [...]
17:00
Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, la o șură din localitatea Cața. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rupea, o autoscară, precum și un echipaj SMURD. „Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 60 de metri [...]
16:30
FOTO Primăria a investit 1,15 milioane de lei în reamenajarea locului de joacă din Parcul Central. Castele de mari dimensiuni, o instalație de cățărare, leagăne, trambulină, și suprafață de amortizare realizată din materiale reciclabile # BizBrasov.ro
Primăria a finalizat o nouă zonă de recreere pentru cei mici în cadrul programului de amenajare și modernizare locuri de joacă în municipiul Brașov, ,,Lumea copiilor”, din Parcul Titulescu. Lucrările începute acum două luni au transformat vechiul loc de joacă într-unul mai prietenos, cu mai multe facilități, dar și cu soluții moderne de siguranță. Primarul [...]
16:10
Compania brașoveană Direct Aeroport lansează, începând cu 1 Decembrie, transferuri internaționale către Aeroportul Budapesta # BizBrasov.ro
Puține companii de transport de persoane cresc într-un ritm atât de vizibil precum Direct Aeroport, firma brașoveană cu tradiție în transportul de tip shuttle, care își extinde acum harta operațională. De la statutul de operator regional, compania a evoluat constant, fiind în prezent una dintre cele mai mari și mai sigure rețele de transfer aeroportuar [...]
16:00
FOTO VIDEO Căutările turistului dispărut în Masivul Bucegi au continuat: Pentru prima dată într-o misiune de salvare montană, un elicopter MAI a fost folosit pentru transportul salvamontiștilor în zonele greu accesibile ale masivului # BizBrasov.ro
Operațiunile de căutare din zona Țigănești, Munții Bucegi, au continuat și astăzi pentru găsirea tânărului dispărut duminică seara. Pentru prima dată într-o misiune de salvare montană, un elicopter Black Hawk al IGAv – MAI a fost folosit pentru transportul rapid al echipelor de intervenție în zonele greu accesibile ale masivului. „La acțiune au participat salvatori [...]
15:50
Se circulă pe o singură bandă pe DN 1 în Predeal, ca urmare a producerii unui accident rutier în care a fost implicat un TIR # BizBrasov.ro
La acest moment polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal intervin la un accident rutier, care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 1, în localitatea Predeal. În accident au fost implicate două autovehicule, un TIR și o autoutilitară, iar în urma producerii acestuia, o persoană a suferit leziuni corporale, pentru care se [...]
15:30
Poliţiştii covăsneni au destructurat o rețea de traficanţi de droguri de mare risc care acționa în interiorul penitenciarului Codlea # BizBrasov.ro
La data de 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județul Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, în cadrul unui dosar penal având ca obiect [...]
15:10
Nostalgia comunismului propagată pe chinezăria TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004” # BizBrasov.ro
Pe fondul valului de conținut nostalgic față de comunism, care circulă intens pe TikTok, datele oficiale publicate de Eurostat arată o realitate diferită: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale per capita din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Între 2004 și 2024, puterea de cumpărare a gospodăriilor a crescut cu [...]
15:00
Ștrandul din Victoria revine în patrimoniul orașului, după zeci de ani. Primăria a câștigat licitația și îl cumpără cu 400.000 de euro # BizBrasov.ro
Ștrandul de la Victoria se întoarce în patrimoniul orașului. Primăria a anunțat că licitația s-a încheiat, iar ștrandul va fi cumpărat cu 400.000 de euro, fără TVA, după un proces lung cu trei runde în care prețul de pornire a fost de 843.000 de euro. „Pe 15 decembrie semnăm contractul de vânzare-cumpărare. Ștrandul se întoarce [...]
15:00
O tânără din Feldioara, „altoită” de soț pe o stradă din Brașov, după ce fugise de acasă în urma altei „reprize” de bătaie # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au emis un ordin de protecție provizoriu și au luat măsuri urgente pentru siguranța unei femei, reclamată ca fiind agresată și amenințată de soțul său. Pe 25 noiembrie, o tânără în vârstă de 20 de ani, din Feldioara, a sesizat poliția după ce a avut o dispută cu soțul său, care a degenerat [...]
14:50
Parlamentul European cere o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, în țările membre # BizBrasov.ro
PE cere măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență. Deputații europeni au adoptat miercuri un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, exprimându-și profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea [...]
Acum 24 ore
14:30
Mobilizare fantastică a elevilor și părinților de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov. „Dăruiește. Donează. Dă speranță” # BizBrasov.ro
Zeci de kilograme de fructe și legume au fost donate săptămâna aceasta de părinții elevilor de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov. Este vorba de „Săptămâna Legumelor și Fructelor Donate”, prin care, în fiecare an, copiii sunt motivați să fie generoși cu cei care au nevoie. Chiar dacă, în fapt, părinții donează, copiii [...]
13:10
Publicul este invitat la Teatrul „Sică Alexandrescu”, miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala Studio unde va avea loc spectacolul „DOI PE O BANCĂ”. O poveste intensă și emoționantă despre minciună, singurătate și dorința de a regăsi iubirea. Ea și El se întâlnesc întâmplător pe o bancă dintr-un parc, iar interacțiunea lor scoate [...]
13:10
Instruire prin tehnologie VR, robotică, imprimare 3D. Schaeffler a deschis la Brașov Innovation Space, dedicat elevilor practicanți și angajaților # BizBrasov.ro
Germanii de la Schaeffler anunță deschiderea oficială a Innovation Space Schaeffler Brașov. Este un pas important pentru dobândirea competențelor de ultimă oră în cadrul companiei. Innovation Space, aflat în Centrul de Formare Schaeffler Brașov este un spațiu ultramodern, dedicat atât elevilor practicanți cât și angajaților companiei. În InnovationSpace, tehnologiile viitorului devin instrumente de învățare practică: [...]
12:30
Modificări în circulația trenurilor, ca urmare a derulării unor lucrări între stațiile Brașov și Hărman # BizBrasov.ro
Ca urmare a derulării unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Brașov și Hărman vor interveni o serie de modificări ale circulației trenurilor CFR Călători. Astfel, în perioada 2 – 5 decembrie 2025, trenul IR 1543 Brașov – Iași va circula ca și tren IR 12543 în relația Brașov (plecare ora 12.02) – Brașov Triaj [...]
12:00
Claret Credit IFN a deschis un nou punct de lucru în Brașov, pentru a fi mai aproape de antreprenorii din regiune și de proiectele lor de dezvoltare. Noua locație vine în întâmpinarea companiilor care au nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și susține creșterea. Credem în business-urile construite cu răbdare și în antreprenorii care caută soluții [...]
11:50
FOTO Cetatea Brașovului se va înnoi cu mobilier urban, creat de mai mulți elevi brașoveni # BizBrasov.ro
Mobilierul urban imaginat și experimentat de elevii brașoveni în această vară, în cadrul programului ,,Orașul ca o sală de clasă”, va fi realizat și amplasat în zona din jurul Cetățuii Brașovului. După ce în primele două ediții tinerii brașoveni au proiectat modele de mobilier urban în centrul istoric al Brașovului, care fac astăzi parte din [...]
11:50
ANM: Ploi în toată ţara, cu acumularea unor cantităţi importante de apă, dar şi lapoviţă şi ninsoare în nordul Moldovei/ De astăzi, vremea se răceşte semnificativ # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte [...]
11:30
ANAF-ul a sărit pe fetele care se dezbracă la videochat: venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platformele pentru adulţi OnlyFans şi LiveJasmine # BizBrasov.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din ANAF anunţă că a demarat controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Astfel, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International, iar venituri în valoare totală de [...]
11:30
Brașovencele pot afla detalii despre prevenția cancerului la sân de la un specialist în domeniu # BizBrasov.ro
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică Braşov oferă tuturor celor interesaţi o sesiune de informare despre „Prevenţia cancerului la sân” cu dr. Andreea Coşerea. Evenimentul va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, de la orele 16,00, la Mediateca franceză (Casa Baiulescu, Livada Poştei, Bd. Eroilor 33, lângă Şcoala gimnazială [...]
11:10
CFR Călători anunță reduceri de 25% la Interrail Global Pass sau One Country Pass, în perioada 25 noiembrie – 17 decembrie 2025. „Interrail oferă posibilitatea de a explora Europa într-un mod flexibil și accesibil, astfel ofertele Interrail sunt: • Disponibile cu tarife adaptate fiecărei categorii de călători Adult, Senior, Tânăr și Copil, atât la clasa 1 [...]
11:00
Pasajul Tractorul – Dedeman, cost de aproape 67 de milioane de lei, exproprieri de 9,7 milioane de lei pentru 7,4 hectare # BizBrasov.ro
Proiectul mult aşteptat al pasajului care va lega Tractorul de Griviţei a ajuns în pragul aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local Braşov. Hotărârea referitoare la avizarea proiectului va fi votată în şedinţa de plen programată pentru vineri, 28 noiembrie. Conform documentaţiei, valoarea totală a investiţiei se ridică la peste 115 milioane lei, TVA inclus, [...]
10:50
Sâmbătă și duminică, 29 și 30 noiembrie 2025, de la orele 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la spectacolul extraordinar cu opera în concert „Don Carlo” de Giuseppe Verdi. Versiunea originală, în limba franceză, bazată pe o dramă de Friedrich Schiller, pe care Verdi însuși a numit-o „un tablou familial al unei case regale”, [...]
10:50
Președintele Nicușor Dan prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării în Parlament / Senatorii și deputații urmează să voteze # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, 26 noiembrie, în fața senatorilor și deputaților, Strategia Națională de Apărare a Țării, finalizată și aprobată de CSAT. Parlamentul urmează să o dezbată și să o voteze, într-o ședință comună care va începe la ora 14:00. Președintele Nicușor Dan vine miercuri în Parlament pentru a le prezenta senatorilor și [...]
10:00
Falimentul companiei de asigurări Euroins: percheziții la foștii șefi. Prejudiciul estimat este de 330 de milioane de euro # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, şi două în municipiul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins. Cercetările vizează infracţiunile de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecinţe [...]
08:40
„Mi-e puțin frică să nu se transforme Brașovul într-un vast restaurant sau cafenea” – scriitoarea Ioana Pârvulescu # BizBrasov.ro
Brașovul este pentru scriitoarea și traducătoarea Ioana Pârvulescu orașul copilăriei sale, fără de care mărturisește că i-ar fi greu să trăiască, orașul amintirilor de preț și al poveștilor care meritau să fie spuse oamenilor în paginile unui roman. Romanul Inocenții în care este personificată casa copilăriei sale, o casă prezentă în centrul orașului, de care nu se poate despărți, [...]
08:10
Fostul edil a pierdut procesul intentat viceprimarului Lucian Patrașcu. Coliban voia despăgubiri de 100.000 de lei # BizBrasov.ro
Decizia dată ieri, 25 noiembrie 2025, de Tribunalul Brașov pune capăt procesului inițiat de Allen Coliban împotriva viceprimarului Lucian Patrașcu. Instanța a stabilit clar că afirmațiile lui Patrașcu despre neregulile din mandatul fostului primar au fost întemeiate și că nu exista niciun motiv pentru cererea de despăgubiri de 100.000 de lei. Tribunalul a respins [...]
06:30
Vrei să fii ospătar la Complexul Sportiv din Poiana Brașov? Învață Codul administrativ și Legea 544 / Se oferă spor de condiții vătămătoare # BizBrasov.ro
Complexul Sportiv Național din Poiana Brașov, condus de consilierul județean Vasile Ungureanu, nimeni altul decât nașul președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării și prim-vicepreședinte al liberalilor din România, angajează un ospătar. Dar ca să ajungi ospătar la stat nu este chiar așa ușor. Trebuie să treci o probă scrisă și o [...]
06:10
Brașoveanul Dimitrie Eustatievici este autorul primei lucrări de gramatică a limbii române. „Gramatica rumânească”, realizată între 1755 – 1 septembrie 1757, este cea mai de seamă lucrare din întreaga sa operă. Rămasă în manuscris până în anul 1969, această gramatică a fost unul dintre izvoarele de bază ale celui dintâi curs de gramatică românească predat [...]
05:50
Brașovenii cu centrale proprii plătesc câte 234 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată de cei 5.000 de cetățeni rămași branșați la sistemul centralizat de termoficare # BizBrasov.ro
Sistemul centralizat de termoficare a fost într-un continuu declin în toate marile orașe, în ciuda unor proiecte menite să-l resusciteze. Tocmai de aceea, multe persoane au ales să se debranșeze și să își monteze centrale proprii sau alte surse alternative de încălzire independente de acest sistem păgubos. Chiar și așa, fiecare locuitor, chiar dacă nu [...]
05:40
Spitalul TBC și de Infecțioase renunță la bucătari și le va da pacienților mâncare de la catering. Care sunt cheltuielile cu hrana în prezent # BizBrasov.ro
Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase asigură în regie proprie prepararea și distribuția hranei pentru pacienți. După ce a făcut unele calcule, în contextul în care blocul alimentar, care funcționează în Corpul A de la Mârzescu, este învechit din punct de vedere tehnic și funcțional, distanțele care se parcurg până la celelalte pavilioane sunt [...]
05:30
Peste 15 milioane de lei pentru construcția unei noi clădiri pentru elevii de la Școala 12 # BizBrasov.ro
Ținând cont că este una dintre școlile la mare căutare din Brașov, Școala 12 are nevoie de spații suplimentare pentru a derula activitățile didactice în condiții optime și a evita cursurile în schimburi. În acest sens, Primăria a demarat partea de proiectare pentru construcția unei noi clădiri lângă Corpul B de pe strada Școlii. Acesta [...]
04:40
Cristianul investește 4,2 milioane de lei în sistemul de canalizare pluvială al celui mai nou cartier al comunei # BizBrasov.ro
Comuna Cristian demarează unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din ultimii ani: realizarea sistemului de canalizare pluvială în Cartierul Tineretului, o zonă aflată în plină expansiune urbană. În memoriul depus pentru aprobare la Direcția Judeteană de Mediu Brașov, administrația locală spune că investiția este esențială pentru prevenirea acumulărilor de apă și a riscului [...]
Ieri
02:30
Dacă vrei să cumperi sau să vinzi o casă în România, nu te gândești doar la prețul imobilului, ci și la costurile notariale și taxele asociate actelor de vânzare-cumpărare. Acestea pot varia în funcție de cabinetul notarial ales. Părțile (vânzător și cumpărător) merg la notar pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare. Notarul se ocupă de redactarea [...]
25 noiembrie 2025
18:50
Se circulă prin giratoriile „gemene” de pe DN 13. Acces mai facil dinspre Hălchiu și Bod # BizBrasov.ro
De astăzi, se circulă prin noile sensuri giratorii în intersecția dintre DN13 și DJ112A, în zona „Hanul din Ardeal”, la ieșirea din municipiul Brașov spre Rupea, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Astfel, cei care vor să intre de pe drumul național spre Hălchiu, respectiv cei care vin dinspre Hălchiu și vor să [...]
18:00
VIDEO Șase săceleni s-au dus la furat în Tărlungeni. Poliția i-a identificat și a descoperit că mai furaseră # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției Rurale Feldioara, împreună cu procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, anchetează mai multe furturi comise în localitatea Tărlungeni. Pe 21 noiembrie 2025, polițiștii au fost anunțați că persoane necunoscute au intrat prin efracție în anexele a trei case din Tărlungeni și au furat diverse bunuri. În urma investigațiilor, au fost identificați șase [...]
17:50
Expoziția „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică” ajunge la final cu un tur ghidat tematic, organizat la Muzeul de Artă din Brașov # BizBrasov.ro
Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), invită publicul vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la un tur ghidat al expoziției „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică”. Turul va fi susținut de dr. Vlad Babenco, manager cultural, care [...]
17:50
După încă 12 ore, salvamontiștii au oprit căutările turistului dispărut în Masivul Bucegi. Operațiunile vor fi reluate mâine dimineață și cu echipe canine # BizBrasov.ro
Salvamontiștii au oprit, după ore bune, căutările turistului dispărut, încă de duminică seara, în Masivul Bucegi. „Acțiunile de căutare au fost sistate pentru astăzi, după ore întregi de verificări în teren. Condițiile sunt în continuare dificile, din cauza vântului și a caracteristicilor zonei, care îngreunează intervenția salvatorilor montani. Operațiunile vor fi reluate mâine dimineață, la [...]
16:40
Membrii Consiliului Copiilor Brașoveni au fost astăzi prezenți la Primăria Brașov, unde au participat la primul lor „antrenament” înainte de preluarea oficială a mandatelor, ce va avea loc în ședința de vineri a Consiliului Local. Primarul George Scripcaru, alături de viceprimarul Lucian Pătrașcu, le-au explicat celor mici cum funcționează administrația locală, care este rolul consilierilor [...]
16:20
Familia Regală a României a scos la vânzare hotelul Furnica din Sinaia. Destinația inițială a clădirii a fost cea de locuințe pentru personalul angajat de familia regală # BizBrasov.ro
Famila Regală a României a decis să scoată la vânzare Hotel „Furnica”, proprietate a Coroanei României. Imobil impozant, Furnica este încă o dovadă că până și anexele Domeniului Regal erau construite în același spirit monumental, cu grijă față de unitatea de stil, de amplasament și de calitatea materialelor folosite. Desi, pentru călătorul modern, nefamiliarizat cu istoria locului, Furnica poate [...]
16:10
Iulian Gabriel Neagu, românul stabilit în Spania de peste 15 ani, cunoscut publicului spaniol sub numele de „Julian de Transilvania”, își continuă misiunea de promovare a culturii românești în Peninsula Iberică. De-a lungul anului 2025, el a coordonat și organizat numeroase expoziții de fotografie, pictură, sculptură, ceramică, ouă pictate, având ca principal obiectiv prezentarea artei, [...]
16:10
Mâine, autobuzele de pe linia metropolitană 411 (Rulmentul – Sânpetru Residence) vor circula pe un traseu deviat, deoarece pe strada Republicii din Sânpetru se vor realiza niște lucrări de infrastructură. Zona în care circulația va fi afectată este cuprinsă între intersecția cu Calea Hărmanului și intersecția cu DJ 103. În aceste condiții, autobuzele de pe [...]
15:20
VIDEO Panică într-un bloc din cartierul Tractorul, după ce locatarii au simțit un miros puternic de gaz # BizBrasov.ro
Locatarii unui bloc de pe strada Independenței din cartierul Tractorul au simțit, în această după-amiază, un miros puternic de gaz și au anunțat imediat echipele distribuitorului de gaz. „Am fost chemați să asigurăm măsurile PSI, dar noi nu am intervenit. S-a deplasat o echipă de la Distrigaz”, a declarat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al [...]
15:00
FACIAS cere Instanței din Brașov urgentarea dosarului și pedeapsa maximă pentru polițistul care a accidentat mortal un student olimpic, în Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a solicitat Judecătoriei Brașov, aplicarea pedepsei maxime în dosarul în care polițistul Vlad Roșca este judecat pentru accidentul din Poiana Brașov, soldat cu moartea studentului olimpic Andrei Șerban Ionescu și rănirea gravă a unei tinere. FACIAS a cerut instanței să aibă în vedere gravitatea faptei, statutul de ofițer [...]
14:40
Impozitul aplicat pentru autovehiculele hibrid ar putea să crească de până la 13 ori, începând cu 1 ianuarie 2026 # BizBrasov.ro
Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula [...]
14:10
Programul Rabla pentru autovehicule pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității # BizBrasov.ro
Programul Rabla pentru autovehicule pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că nu sunt bani pentru a continua acest proiect. „Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.