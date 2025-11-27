FOTO Cum arătau acum 100 de ani cărucioarele pentru copii: Erau confecționate în județul Brașov de meșteri sași

15:20

Locatarii unui bloc de pe strada Independenței din cartierul Tractorul au simțit, în această după-amiază, un miros puternic de gaz și au anunțat imediat echipele distribuitorului de gaz. „Am fost chemați să asigurăm măsurile PSI, dar noi nu am intervenit. S-a deplasat o echipă de la Distrigaz”, a declarat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al [...]