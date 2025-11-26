CJ Brașov reabilitează încă un pod din judeţul Braşov: Lucrările sunt estimate la 2,6 milioane de lei

14:40

Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula [...]