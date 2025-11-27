Numiri forțate de Bruxelles. AMEPIP are o nouă conducere
Cotidianul de Hunedoara, 27 noiembrie 2025 12:30
Anișoara Ulcelușe preia funcția de președinte a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), după ce a câștigat concursul organizat de guvern. The post Numiri forțate de Bruxelles. AMEPIP are o nouă conducere appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 10 minute
12:40
Disputa PNL-USR la Bruxelles. „Nu e concurs de frumusețe între primul grup politic și al cincilea” # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan, explică, într-un interviu pentru Cotidianul, ce familie politică ar trebui să aleagă președintele Nicușor Dan, care în prezent nu a dat niciun răspuns definitiv nici popularilor, nici grupului patronat de Macron. The post Disputa PNL-USR la Bruxelles. „Nu e concurs de frumusețe între primul grup politic și al cincilea” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ministrul e explicat, în exclusivitate pentru Cotidianul, poziția avută în ședința CSM. Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, s-a abținut de la votul pentru noua lege a pensiilor speciale ale magistraților asumată de Guvernul Bolojan. The post De ce n-a votat ministrul Justiției pentru tăierea pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Tricolorele” vin după trei victorii obținute fără drept de apel în cadrul „Trofeului Carpați”. The post România își începe aventura la Campionatul Mondial appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:30
12:20
Ministrul Apărării admite că nu a făcut facultatea trecută în primul CV oficial: „O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze” # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu a publicat primul său CV în 2016, atunci când ocupa un loc în Consiliul de Administrație al TAROM. The post Ministrul Apărării admite că nu a făcut facultatea trecută în primul CV oficial: „O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Rahmanullah Lakanwal este principalul suspect în cazul atacului de la Casa Albă. Acesta are 29 de ani, este afgan și are cinci copii. The post Atacatorul de la Casa Albă, identificat. A lucrat cu CIA în Afganistan appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:10
Dacă vă închipuiți că-mi bat joc de dumneavoastră, dragi cititori, utilizatori și comentatori, credeți-mă că nu. The post Geopolitică prin camerele de hotel de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Percheziții în portul Constanța într-un dosar de contrabandă de combustibil # Cotidianul de Hunedoara
Un operator portuar din Constanța, 11 firme din marile orașe ale țării și zeci de persoane au fost vizitați de polițiști și procurori. Ei sunt cercetați pentru contrabandă transfrontalieră cu combustibil. The post Percheziții în portul Constanța într-un dosar de contrabandă de combustibil appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Moștenitorii Principesei Ileana preiau complet controlul asupra firmei care administrează Castelul Bran, în urma unei decizii de arbitraj ce încheie disputa cu foștii parteneri avocați. The post Castelul Bran revine integral moștenitorilor Principesei Ileana appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Alexandru Băluță, fostul jucător al Universității Craiova și al FCSB, va fi pus pe liber de LAFC, scrie GSP.ro. Băluță semnase cu echipa americană pe 26 august, după ce FCSB a renunțat la serviciile sale. Contractul a fost semnat până pe 31 decembrie 2025 cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. LAFC a anunțat […] The post Alex Băluță, pus pe liber de LAFC după doar 14 minute appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
Hidroelectrica a anulat procesul de numire a noului CEO, deși cineva câștigase concursul # Cotidianul de Hunedoara
Jalonul 121 al PNRR prevede schimbarea conducerilor din 13 companii energetice de stat până vineri, 28 noiembrie. Hidroelectrica a trecut prin acest proces, a ajuns la un candidat câștigător, dar a decis reluarea procesului de numire. The post Hidroelectrica a anulat procesul de numire a noului CEO, deși cineva câștigase concursul appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Recent, Ludovic Orban a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. The post Ludovic Orban anunță pe cine susține pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Guvernul intenționează să treacă rectificarea bugetară într-o ședință de guvern extraordinară, vineri, spune ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. The post SIE a rămas fără bani de salarii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
Un tratament nazal experimental ar putea fi remediul împotriva cancerului cerebral agresiv # Cotidianul de Hunedoara
Glioblastomul este cea mai frecventă formă de cancer primar al creierului, având o evoluţie rapidă şi un prognostic rezervat. The post Un tratament nazal experimental ar putea fi remediul împotriva cancerului cerebral agresiv appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Incendiul a făcut 44 de victime, conform ultimului bilanț dat publicității de pompieri; dar numărul acestora este în creștere și ar putea ajunge la câteva sute. The post Incendiul din Hong Kong nu a fost încă stins appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Noul medicament amycretin a arătat scăderi importante în greutate și îmbunătățirea controlului glicemic într-un studiu intermediar. The post Un nou tratament promițător pentru obezitate și diabet appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un camion încărcat cu uree a luat foc pe A2, la Fetești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins incendiul. Zona a fost securizată pe 150 de metri. Nu s-au detectat compuși periculoși. Cauza incendiului este în curs de stabilire. The post Un TIR cu 24 de tone de îngrăşământ a luat foc appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie # Cotidianul de Hunedoara
Cele două autoare propun o abordare complet diferită a burnoutului, anxietății și dezechilibrului emoțional The post Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Unii senatori republicani au spus că planul de pace propus de Trump ar favoriza Kremlinul. Parlamentarii au contestat și legitimitatea lui Witkoff. The post Senatori republicani, indignați de planul lui Trump pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
09:50
CSM se reunește joi pentru a-și alege noul președinte și vicepreședinte. Candidații trebuie să prezinte proiecte manageriale, iar conducerea va fi stabilită prin votul plenului. The post CSM își alege noua conducere appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Programul Rabla este incert pentru 2026. Ministerul Mediului spune că depinde de bugetul AFM, iar o decizie va fi luată luna viitoare. The post Programul Rabla s-a defectat. Nu mai sunt bani din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:30
Trump a sfătuit Japonia să fie atentă în disputa privind Taiwanul, în timp ce China a reacţionat dur la poziţia premierului Takaichi. The post Trump a sfătuit Japonia să nu provoace China în legătură cu Taiwanul appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Trump confirmă că suspectul care a împușcat doi militari lângă Casa Albă a venit din Afganistan. The post De unde vine atacatorul de la Casa Albă: „Afganistan”, afirmă Trump appeared first on Cotidianul RO.
07:30
INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„Eram în metrou, mă uitam și dacă închizi ochii și te duci în metroul bucureștean, în anumite momente ai impresia că ești la metroul din Paris sau Bruxelles. Mi-aș dori să văd, totuși, un metrou plin de români. Să știți că s-a schimbat foarte mult capitala. Pentru cine nu circulă pe străzile orașului, s-a schimbat foarte mult capitala și ar trebui să ne dea un motiv de gândire.” The post INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ca și Voltaire, Cristian Presură este molipsitor de optimist și de generos. Și poate că acesta este progresismul în două cuvinte: optimism și generozitate. The post Cel mai mare progresist appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Numărul specialilor cărora nu li se aplică interzicerea cumulării pensiei cu salariul a fost restrânsă, dar tot sunt persoane care vor avea venituri de până la 70.000 de lei pe lună. The post Specialii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Sunt vizate autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar măsura e valabilă și în ziua care precedează cele două sărbători The post Restricţii de circulaţie de Sf. Andrei şi Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:10
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat incidentul pe rețeaua sa socială Truth Social. The post Reacția lui Donald Trump după focurile de la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Starea militarilor lor este deocamdată necunoscută. The post BREAKING NEWS Focuri de armă la Casa Albă. Doi militari au fost împușcați appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul vrea să le ofere gratuit robe noi judecătorilor, magistraților-asistenți și grefierilor de la Curtea Supremă. Costul total ajunge la aproximativ 368 de mii de lei. The post Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Strategia Națională de Apărare a Țării, prezentată de președintele Nicușor Dan în Parlament, prevede ca Serviciul Român de Informații să aibă o secțiune dedicată luptei împotrva corupției The post Nicușor Dan: Unitate în cadrul SRI care se va ocupa de marea corupție appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe arată că stocurile de gaze ale Uniunii Europene sunt semnificativ mai mici decât în sezonul rece trecut. The post S-a redus stocul de gaz al UE. Situația din România appeared first on Cotidianul RO.
20:30
București, în haine de sărbătoare: Târg de Crăciun și luminițe aprinse pe străzi # Cotidianul de Hunedoara
Primăria București anunță redeschiderea celui de-al 18-lea Târg de Crăciun, din piața Constituției și aprinderea luminițelor de Crăciun, pe marile bulevarde ale Capitalei. The post București, în haine de sărbătoare: Târg de Crăciun și luminițe aprinse pe străzi appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Elev de 9 ani, criză de nervi la școală. Două profesoare și mama sa, agresate # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul s-a petrecut la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj Napoca. The post Elev de 9 ani, criză de nervi la școală. Două profesoare și mama sa, agresate appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Cine a dat presei înregistrarea Witkoff-Usakov? Cine a aruncat în aer Nord Stream? Cine l-a convins pe Zelenski să nu facă pace în 2022? The post Războiul poate continua până la pacea justă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ministerul de Externe al Republicii Moldoveni l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău pentru a da explicații cu privire la incidentul în urma căruia șase drone au încălcat spațiul aerian al țării. The post Ambasadorul rus a dat nas în nas cu drona, la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Oficialii de la Moscova s-au revoltat după ce în presă a apărut o convorbire a consilierilor de top ai lui Donald Trump și Vladimir Putin pe tema negocierilor de pace din Ucraina. The post Furie la Kremlin după o conversație scursă în presă. Reacția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În urma perchezițiilor organizate astăzi la Timișoara de procurorii DIICOT, mai multe pachete cu droguri au fost descoperite într-o mașină de spălat vase. The post Pachete cu droguri, în mașina de spălat vase. 12 persoane audiate appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, noii președinți ai TVR și Radio România în urma votului din Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul a decis astăzi cine va conduce TVR și Radio România pentru următorii patru ani. The post Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, noii președinți ai TVR și Radio România în urma votului din Parlament appeared first on Cotidianul RO.
18:10
REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie # Cotidianul de Hunedoara
Aleșii PNL și USR s-au înghesuit să-i strângă mâna președintelui Nicușor Dan, coborât printre parlamentari pentru o baie de mulțime, după ce a citit strategia națională de apărare. Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria capitalei, a așteptat cuminte pentru o nouă poză de campanie cu președintele. Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean au rămas cu ochii în soare. Iar Ștefan Pălărie, de la USR, și-ar fi scos pălăria la câteva secunde. Atât de impresionat părea de proximitatea președintelui. Au fost și huiduieli: câțiva suveraniști au început să țipe când au auzit de sprijinul pentru Ucraina. The post REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Condițiile meteo din Grecia au dat peste cap planurile organizatorilor ceremoniei de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. The post Ceremonia aprinderii flăcării pentru JO de Iarnă 2026, încurcată de vreme appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Comisia Europeană solicită informații din partea Shein cu privire la produse ilegale # Cotidianul de Hunedoara
Shein a scos de la vânzare păpușile sexuale cu aspect de copii, după sesizarea Autorității pentru Protecția Consumatorilor din Franța. The post Comisia Europeană solicită informații din partea Shein cu privire la produse ilegale appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Neymar Santos Sr a făcut anunțul în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pelé din Santos, Brazilia, conform News.ro. Achiziţionarea acestor drepturi de către agenţia sa sportivă NR Sports însemnă că va putea acum să exploateze comercial numele şi imaginea lui Edson Arantes do Nascimento, cunoscut sub numele de Pelé. Muzeul Pelé a instalat pentru […] The post Neymar a cumpărat marca Pelé appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Nicușor Dan insistă că e neclar ce înseamnă „organizație cu caracter legionar”. Legea va fi retrimisă în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
CCR a motivat că legea definește clar ce înseamnă legionar, fascist, materiale legionare, naționalism, extremist etc. The post Nicușor Dan insistă că e neclar ce înseamnă „organizație cu caracter legionar”. Legea va fi retrimisă în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Zarurile au fost aruncate și nu sunt in favoarea lui Elbridge Colby The post Arhitectul retragerii militarilor SUA din România, pus la zid de Senat appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Sarkozy este la a doua condamnare definitivă în cazierul judiciar. Decizia a venit în dosarul Bygmalion cu privire la finanțarea ilegală a campaniei sale din 2012. The post Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv la închisoare cu executare appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un angajat al Guvernului a blocat jurnaliștii să ajungă la Bolojan. Va fi cercetat disciplinar – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul s-a produs la ședința comună unde președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare. The post Un angajat al Guvernului a blocat jurnaliștii să ajungă la Bolojan. Va fi cercetat disciplinar – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Dacă vrem mai puțin „partid TikTok” și mai multă democrație liberală, nu ajunge să stigmatizăm și nici să moralizăm. The post Tinerii, Occidentul și „partidul TikTok” – Op-ed appeared first on Cotidianul RO.
16:20
”Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin”, volum lansat la Muzeul Sportului # Cotidianul de Hunedoara
,,Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă." The post ”Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin”, volum lansat la Muzeul Sportului appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ordonanța care actualizează cadrul național de aplicare a sancțiunilor internaționale, în transparență # Cotidianul de Hunedoara
Activarea supravegherii speciale se face fie la cererea companiei, fie din oficiu, după o decizie a Guvernului României, cu avizul CSAT. The post Ordonanța care actualizează cadrul național de aplicare a sancțiunilor internaționale, în transparență appeared first on Cotidianul RO.
