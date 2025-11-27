Aeroportul Băneasa va efectua zboruri doar pe timp pe zi
Cotidianul de Hunedoara, 27 noiembrie 2025 13:50
Locuitorii din zona aeroportului cer de mai mulți ani închiderea totală a acestuia. Dacă se va ajunge ca de pe Băneasa să nu mai plece zboruri, terenul ar urma să fie retrocedat moștenitorilor prințului George Valentin Bibescu, relatează Profit.ro. The post Aeroportul Băneasa va efectua zboruri doar pe timp pe zi appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:20
FCSB și Universitatea Craiova își joacă astăzi una din ultimele șanse pentru rămânerea în cărți în ceea ce privește calificarea. The post Seară europeană: FCSB și Universitatea Craiova au meciuri tari appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:10
Oare chiar și-a golit Armata Română depozitele de muniții pentru a sprijini Ucraina? # Cotidianul de Hunedoara
Cred că primul care ar trebui să se înscrie la acele cursuri de gândire critică, prevăzute pentru cetățeni în Strategia Națională de Apărare a Țării 2025-2030, ar trebui să fie Ionuț Moșteanu! The post Oare chiar și-a golit Armata Română depozitele de muniții pentru a sprijini Ucraina? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:00
„Încasările au crescut la 3.500 de km de Loganuri”. De ce n-au scăzut cheltuielile -ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
De la 1 ianuarie 2026 ar trebui să înceapă o nouă revoluție fiscală - taxe și impozite noi sau mai mari, care vor crește veniturile de la buget cu peste 40 de miliarde de lei în 2026. Bani care vor fi luați de la români și de la companii ca deficitul să scadă. Însă sunt așteptate și tăieri de cheltuieli în administrația publică. The post „Încasările au crescut la 3.500 de km de Loganuri”. De ce n-au scăzut cheltuielile -ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
Locuitorii din zona aeroportului cer de mai mulți ani închiderea totală a acestuia. Dacă se va ajunge ca de pe Băneasa să nu mai plece zboruri, terenul ar urma să fie retrocedat moștenitorilor prințului George Valentin Bibescu, relatează Profit.ro. The post Aeroportul Băneasa va efectua zboruri doar pe timp pe zi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:20
Cine este Liviu Odagiu, ales președintele CSM. Critici la Bolojan și Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorul Liviu Odagiu, fost șef al Curții de Apel Alba Iulia, a fost ales președinte joi în plenul CSM. Votul a avut loc pe fondul scandalului privind modificarea pensiilor magistraților. The post Cine este Liviu Odagiu, ales președintele CSM. Critici la Bolojan și Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Trump jignește iarăși o jurnalistă: E urâtă atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a făcut remarca într-o postare pe Truth Social în care critica un articol New York Times. În materialul jurnalistic, era sugerat că vârsta a început să se vadă la Trump. The post Trump jignește iarăși o jurnalistă: E urâtă atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ultimele zile de toamnă aduc ploi abundente, dar și lapoviță și ninsoare în toată țara, în contextul în care ciclonul pe care serviciul meteo din Grecia l-a semnalat ajunge în România. Ciclonul mediteranean s-a format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane și va avea un impact major asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei, conform meteorologilor. The post Ciclonul „ADEL” ajunge în România appeared first on Cotidianul RO.
13:00
„Sfântul Nicolae face parte dintre sfinţii cu mare ţinere. Iarna începe, după unii, în această zi. Când îşi scutură barba sfântul, începe să ningă”. The post Târgul Sfântului Nicolae, la MȚR în perioada 5 – 7 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Grupul Allianz va reduce până la 1.800 de locuri de muncă, în principal în centrele de apel, pe parcursul anilor 2026-2027. Decizia vine pe fondul adoptării tehnologiilor AI care preiau sarcini repetitive și manuale. Compania colaborează cu reprezentanții angajaților pentru gestionarea impactului. The post O mare companie anunță concedieri masive din cauza AI appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Disputa PNL-USR la Bruxelles. „Nu e concurs de frumusețe între primul grup politic și al cincilea” # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan, explică, într-un interviu pentru Cotidianul, ce familie politică ar trebui să aleagă președintele Nicușor Dan, care în prezent nu a dat niciun răspuns definitiv nici popularilor, nici grupului patronat de Macron. The post Disputa PNL-USR la Bruxelles. „Nu e concurs de frumusețe între primul grup politic și al cincilea” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ministrul e explicat, în exclusivitate pentru Cotidianul, poziția avută în ședința CSM. Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, s-a abținut de la votul pentru noua lege a pensiilor speciale ale magistraților asumată de Guvernul Bolojan. The post De ce n-a votat ministrul Justiției pentru tăierea pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Tricolorele” vin după trei victorii obținute fără drept de apel în cadrul „Trofeului Carpați”. The post România își începe aventura la Campionatul Mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Anișoara Ulcelușe preia funcția de președinte a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), după ce a câștigat concursul organizat de guvern. The post Numiri forțate de Bruxelles. AMEPIP are o nouă conducere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Ministrul Apărării admite că nu a făcut facultatea trecută în primul CV oficial: „O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze” # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu a publicat primul său CV în 2016, atunci când ocupa un loc în Consiliul de Administrație al TAROM. The post Ministrul Apărării admite că nu a făcut facultatea trecută în primul CV oficial: „O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Rahmanullah Lakanwal este principalul suspect în cazul atacului de la Casa Albă. Acesta are 29 de ani, este afgan și are cinci copii. The post Atacatorul de la Casa Albă, identificat. A lucrat cu CIA în Afganistan appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Dacă vă închipuiți că-mi bat joc de dumneavoastră, dragi cititori, utilizatori și comentatori, credeți-mă că nu. The post Geopolitică prin camerele de hotel de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Percheziții în portul Constanța într-un dosar de contrabandă de combustibil # Cotidianul de Hunedoara
Un operator portuar din Constanța, 11 firme din marile orașe ale țării și zeci de persoane au fost vizitați de polițiști și procurori. Ei sunt cercetați pentru contrabandă transfrontalieră cu combustibil. The post Percheziții în portul Constanța într-un dosar de contrabandă de combustibil appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Moștenitorii Principesei Ileana preiau complet controlul asupra firmei care administrează Castelul Bran, în urma unei decizii de arbitraj ce încheie disputa cu foștii parteneri avocați. The post Castelul Bran revine integral moștenitorilor Principesei Ileana appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Alexandru Băluță, fostul jucător al Universității Craiova și al FCSB, va fi pus pe liber de LAFC, scrie GSP.ro. Băluță semnase cu echipa americană pe 26 august, după ce FCSB a renunțat la serviciile sale. Contractul a fost semnat până pe 31 decembrie 2025 cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. LAFC a anunțat […] The post Alex Băluță, pus pe liber de LAFC după doar 14 minute appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Hidroelectrica a anulat procesul de numire a noului CEO, deși cineva câștigase concursul # Cotidianul de Hunedoara
Jalonul 121 al PNRR prevede schimbarea conducerilor din 13 companii energetice de stat până vineri, 28 noiembrie. Hidroelectrica a trecut prin acest proces, a ajuns la un candidat câștigător, dar a decis reluarea procesului de numire. The post Hidroelectrica a anulat procesul de numire a noului CEO, deși cineva câștigase concursul appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Recent, Ludovic Orban a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. The post Ludovic Orban anunță pe cine susține pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Guvernul intenționează să treacă rectificarea bugetară într-o ședință de guvern extraordinară, vineri, spune ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. The post SIE a rămas fără bani de salarii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Un tratament nazal experimental ar putea fi remediul împotriva cancerului cerebral agresiv # Cotidianul de Hunedoara
Glioblastomul este cea mai frecventă formă de cancer primar al creierului, având o evoluţie rapidă şi un prognostic rezervat. The post Un tratament nazal experimental ar putea fi remediul împotriva cancerului cerebral agresiv appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Incendiul a făcut 44 de victime, conform ultimului bilanț dat publicității de pompieri; dar numărul acestora este în creștere și ar putea ajunge la câteva sute. The post Incendiul din Hong Kong nu a fost încă stins appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Noul medicament amycretin a arătat scăderi importante în greutate și îmbunătățirea controlului glicemic într-un studiu intermediar. The post Un nou tratament promițător pentru obezitate și diabet appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un camion încărcat cu uree a luat foc pe A2, la Fetești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins incendiul. Zona a fost securizată pe 150 de metri. Nu s-au detectat compuși periculoși. Cauza incendiului este în curs de stabilire. The post Un TIR cu 24 de tone de îngrăşământ a luat foc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie # Cotidianul de Hunedoara
Cele două autoare propun o abordare complet diferită a burnoutului, anxietății și dezechilibrului emoțional The post Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Unii senatori republicani au spus că planul de pace propus de Trump ar favoriza Kremlinul. Parlamentarii au contestat și legitimitatea lui Witkoff. The post Senatori republicani, indignați de planul lui Trump pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
09:50
CSM se reunește joi pentru a-și alege noul președinte și vicepreședinte. Candidații trebuie să prezinte proiecte manageriale, iar conducerea va fi stabilită prin votul plenului. The post CSM își alege noua conducere appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Programul Rabla este incert pentru 2026. Ministerul Mediului spune că depinde de bugetul AFM, iar o decizie va fi luată luna viitoare. The post Programul Rabla s-a defectat. Nu mai sunt bani din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Trump a sfătuit Japonia să fie atentă în disputa privind Taiwanul, în timp ce China a reacţionat dur la poziţia premierului Takaichi. The post Trump a sfătuit Japonia să nu provoace China în legătură cu Taiwanul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:00
Trump confirmă că suspectul care a împușcat doi militari lângă Casa Albă a venit din Afganistan. The post De unde vine atacatorul de la Casa Albă: „Afganistan”, afirmă Trump appeared first on Cotidianul RO.
07:30
INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„Eram în metrou, mă uitam și dacă închizi ochii și te duci în metroul bucureștean, în anumite momente ai impresia că ești la metroul din Paris sau Bruxelles. Mi-aș dori să văd, totuși, un metrou plin de români. Să știți că s-a schimbat foarte mult capitala. Pentru cine nu circulă pe străzile orașului, s-a schimbat foarte mult capitala și ar trebui să ne dea un motiv de gândire.” The post INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ca și Voltaire, Cristian Presură este molipsitor de optimist și de generos. Și poate că acesta este progresismul în două cuvinte: optimism și generozitate. The post Cel mai mare progresist appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Numărul specialilor cărora nu li se aplică interzicerea cumulării pensiei cu salariul a fost restrânsă, dar tot sunt persoane care vor avea venituri de până la 70.000 de lei pe lună. The post Specialii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Sunt vizate autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar măsura e valabilă și în ziua care precedează cele două sărbători The post Restricţii de circulaţie de Sf. Andrei şi Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:10
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat incidentul pe rețeaua sa socială Truth Social. The post Reacția lui Donald Trump după focurile de la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Starea militarilor lor este deocamdată necunoscută. The post BREAKING NEWS Focuri de armă la Casa Albă. Doi militari au fost împușcați appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul vrea să le ofere gratuit robe noi judecătorilor, magistraților-asistenți și grefierilor de la Curtea Supremă. Costul total ajunge la aproximativ 368 de mii de lei. The post Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Strategia Națională de Apărare a Țării, prezentată de președintele Nicușor Dan în Parlament, prevede ca Serviciul Român de Informații să aibă o secțiune dedicată luptei împotrva corupției The post Nicușor Dan: Unitate în cadrul SRI care se va ocupa de marea corupție appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe arată că stocurile de gaze ale Uniunii Europene sunt semnificativ mai mici decât în sezonul rece trecut. The post S-a redus stocul de gaz al UE. Situația din România appeared first on Cotidianul RO.
20:30
București, în haine de sărbătoare: Târg de Crăciun și luminițe aprinse pe străzi # Cotidianul de Hunedoara
Primăria București anunță redeschiderea celui de-al 18-lea Târg de Crăciun, din piața Constituției și aprinderea luminițelor de Crăciun, pe marile bulevarde ale Capitalei. The post București, în haine de sărbătoare: Târg de Crăciun și luminițe aprinse pe străzi appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Elev de 9 ani, criză de nervi la școală. Două profesoare și mama sa, agresate # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul s-a petrecut la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj Napoca. The post Elev de 9 ani, criză de nervi la școală. Două profesoare și mama sa, agresate appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Cine a dat presei înregistrarea Witkoff-Usakov? Cine a aruncat în aer Nord Stream? Cine l-a convins pe Zelenski să nu facă pace în 2022? The post Războiul poate continua până la pacea justă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ministerul de Externe al Republicii Moldoveni l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău pentru a da explicații cu privire la incidentul în urma căruia șase drone au încălcat spațiul aerian al țării. The post Ambasadorul rus a dat nas în nas cu drona, la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Oficialii de la Moscova s-au revoltat după ce în presă a apărut o convorbire a consilierilor de top ai lui Donald Trump și Vladimir Putin pe tema negocierilor de pace din Ucraina. The post Furie la Kremlin după o conversație scursă în presă. Reacția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În urma perchezițiilor organizate astăzi la Timișoara de procurorii DIICOT, mai multe pachete cu droguri au fost descoperite într-o mașină de spălat vase. The post Pachete cu droguri, în mașina de spălat vase. 12 persoane audiate appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, noii președinți ai TVR și Radio România în urma votului din Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul a decis astăzi cine va conduce TVR și Radio România pentru următorii patru ani. The post Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, noii președinți ai TVR și Radio România în urma votului din Parlament appeared first on Cotidianul RO.
18:10
REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie # Cotidianul de Hunedoara
Aleșii PNL și USR s-au înghesuit să-i strângă mâna președintelui Nicușor Dan, coborât printre parlamentari pentru o baie de mulțime, după ce a citit strategia națională de apărare. Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria capitalei, a așteptat cuminte pentru o nouă poză de campanie cu președintele. Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean au rămas cu ochii în soare. Iar Ștefan Pălărie, de la USR, și-ar fi scos pălăria la câteva secunde. Atât de impresionat părea de proximitatea președintelui. Au fost și huiduieli: câțiva suveraniști au început să țipe când au auzit de sprijinul pentru Ucraina. The post REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Condițiile meteo din Grecia au dat peste cap planurile organizatorilor ceremoniei de aprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. The post Ceremonia aprinderii flăcării pentru JO de Iarnă 2026, încurcată de vreme appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.