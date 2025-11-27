Aeroportul Băneasa va efectua zboruri doar pe timp pe zi

18:10

Aleșii PNL și USR s-au înghesuit să-i strângă mâna președintelui Nicușor Dan, coborât printre parlamentari pentru o baie de mulțime, după ce a citit strategia națională de apărare. Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria capitalei, a așteptat cuminte pentru o nouă poză de campanie cu președintele. Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean au rămas cu ochii în soare. Iar Ștefan Pălărie, de la USR, și-ar fi scos pălăria la câteva secunde. Atât de impresionat părea de proximitatea președintelui. Au fost și huiduieli: câțiva suveraniști au început să țipe când au auzit de sprijinul pentru Ucraina. The post REPORTAJ Ce nu s-a văzut din vizita lui Nicușor Dan în plen: țipete, huiduieli și campanie appeared first on Cotidianul RO.