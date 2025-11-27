Alexandru Nazare: Pentru 2026, România țintește revenirea economică. Ministerul Finanțelor susține măsuri de relansare compatibile cu consolidarea fiscal-bugetară. Planul de redresare, gândit să nu compromită câștigurile obținute până acum
Ministrul Finanțelor a afirmat că anul viitor România țintește revenirea economică, iar ministerul pe care îl conduce susține măsuri de relansare care să fie compatibile cu consolidarea fiscal-bugetară.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0901 lei, de la 5,0903 lei, curs înregistrat miercuri.
Construcții Erbașu avansează accelerat pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania.
VIDEO ANUNȚ Schimbări masive la Aeroportul Otopeni - Check-in mai rapid, individual, și pentru bagaj. Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: Vor fi multe lucruri bune, pozitive - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Proiectantul noului terminal al aeroportului Henri Coandă va fi desemnat pe 5 decembrie, a anunțat a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
VIDEO ANUNȚ PREMIERĂ Aeroportul Băneasa devine city airport, doar 2 zboruri pe zi. Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: Avem foarte multe plângeri și solicitări din cauza zgomotului - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobil # Profit.ro
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care și-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane, a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
Coaliția de guvernare va discuta orice analiză privind nivelul salariului minim pe anul 2026, inclusiv dacă va crește suma scutită de taxe din cadrul remunerației minime brute.
VIDEO Bucureștiul, o „destinație de business”. Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: Ponderea străinilor care vin ca turiști în România cu avionul e mai mică decât cei care pleacă să facă turism - Profit.ro Maratonul Infrastructu # Profit.ro
Bucureștiul este mai degrabă o „destinație de business” pentru cei care ajung cu avionul în Capitala României., spune Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
Guvernul se va reuni la termenul limită din PNRR pentru adoptarea noului proiect privind pensiile magistraților. După ce avizul CSM va fi transmis oficial # Profit.ro
Guvernul se va reuni vineri, 28 noiembrie, pentru adoptarea noului proiect privind pensiile magistraților, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat astăzi aviz negativ pe acest proiect.
De astăzi vom circula pe autostradă București - Focșani. Imagini cu lotul ce va fi deschis VIDEO # Profit.ro
Circulația pe lotul 3 Pietroasele – Buzău (14 km) va fi deschisă astăzi.
Un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului.
Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants și PGC Partners Attorneys at Law anunță semnarea unui parteneriat strategic cu Camera de Comerț și Industrie Brașov # Profit.ro
Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants (Dubai, UAE) și PGC Partners Attorneys at Law (București, România) anunță semnarea unui parteneriat strategic cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, cu obiectivul de a consolida cooperarea economică dintre România și Emiratele Arabe Unite.
VIDEO Aeroportul Otopeni va avea un nou terminal, la fel și Băneasa, Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: 2025 va fi un an istoric pentru companie - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Anul 2025 va fi unul istoric pentru Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) în privința profitului și veniturilor, nivelul acestora atins pe întreg anul 2024 fiind depășit în luna septembrie, a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate
Ministru: Băieți deștepți furau cu clădirea. Au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro în locul statului român, trebuie să plece. Vor fi evacuați! - Cazul Olteniței 225 # Profit.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a câștigat, pe fond, litigiul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225. Judecătoria Sector 4 București a dispus evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri” din clădire, iar decizia instanței este executorie, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare.
ULTIMA ORĂ Spre eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Ministrul Finanțelor confirmă Profit.ro # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmă informațiile Profit.ro conform cărora își dorește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.
FOTO Nou magazin cu prețuri mici. Format de discount integrat în rețeaua Carrefour România, în localitatea Dragomirești-Vale # Profit.ro
Supeco, formatul de discount integrat în rețeaua Carrefour România, continuă extinderea rețelei sale.
CSM, aviz negativ pentru noul proiect privind pensiile magistraților. Avizul este consultativ # Profit.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraților.
Patru dintre trenurile care vor circula pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, vor purta nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii.
În această perioadă, produsele românești cu tradiție beneficiază de o expunere specială în cadrul tuturor magazinelor Auchan din țară.
VIDEO "Străzi private" în România. Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma: Avem probleme în foarte multe zone unde dezvoltatorul nu vrea să predea străzile - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, afirmă că ar fi nevoie de „intervenții legislative” în ceea ce privește dezvoltatorii imobiliari, arătând că unii dintre aceștia nu sunt de acord cu trecerea în administrarea autorităților locale a drumurilor din cartierele pe care le construiesc.
Consiliul de Miniștri de la Sofia a aprobat un Memorandum de Înțelegere și un Plan de Acțiune între guvernele Bulgariei, Greciei și României.
VIDEO 2-4 miliarde euro pentru București-Ilfov. Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma: Pe hârtie par foarte mulți bani - Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Județul Ilfov a investit, în ultimii ani, 300 de milioane de lei în infrastructura de transport rutier – drumuri județene și drumuri comunale - proiecte în valoare de 120 de milioane de lei fiind deja finalizate, în timp ce altele, a căror valoare totală se ridică la 200 de milioane de lei, sunt încă în implementare. Președintele instituției, Hubert Thuma, spune, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate, că speră ca, în cadrul următorului exercițiu financiar din fonduri europene, regiunea București-Ilfov să atragă cel puțin două miliarde de euro.
VIDEO Trafic mutat din suprafață în subteran. Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma: Sunt bani teoretic mulți, dar practic nu ajung niciodată - Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Cea mai mare provocare în implementarea proiectelor de infrastructură este obținerea finanțării, pentru că „sunt bani teoretic mulți, dar practic nu ajung niciodată”, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate.
VIDEO Deja 1 milion locuitori neoficial în Ilfov. Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma: Transportul se dezvoltă cu autobuze electrice și extinderea metroului - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a arătat, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate, că în Ilfov trăiesc în prezent circa 1 milioane de locuitori, iar din perspectiva asigurării transportului acestora, primăriile investesc în autobuze electrice și stații de încărcare aferente, urmând a fi construite noi autobaze. Totodată, extinderea metroului spre Mogoșoaia, Voluntari, Bragadiru și Berceni ar urma să asigure în viitor un transport mai eficient.
Ministrul Finanțelor: Cheltuielile cu dobânzile au fost sever subevaluate la momentul adoptării bugetului. Am corectat acest lucru la prima rectificare. Vom ajunge la aproape 60% datorie până la finalul anului # Profit.ro
Ministrul Finanțelor a declarat că, la momentul adoptării bugetului, cheltuielile cu dobânzile au fost ”sever subevaluate”, precizând că acest lucru a fost corectat la prima rectificare.
VIDEO Trenul metropolitan devine realitate. Plus 10 drumuri radiale. Robert Răzvan Dobre, Ministerul Transporturilor: Bucureștiul și-a depășit limitele - Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport al României, din Ministerul Transporturilor, a explicat, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate, prioritățile și proiectele majore ale ministerului pentru București.
Godmother primește a doua nominalizare la BEA World 2025, cu proiectul IAA România “ReFashion – an Upcycling Project” # Profit.ro
Godmother a primit a doua nominalizare la BEA World 2025, de această dată pentru „ReFashion – an Upcycling Project”, creat pentru IAA România, în categoria Educational/ Training Event.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, oferă la vânzare 16.415 de pomi de Crăciun în acest an.
Netflix nu a funcționat timp de o oră pentru mai mulți utilizatori din Statele Unite.
VIDEO Vom ajunge la Craiova în 2 ore pe calea ferată. Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat Ministerul Transporturilor: Viteze proiectate la tren de 160 km/h pentru călători și 120 km/h pentru marfă - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a prezentat, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate, stadiul principalelor proiecte rutiere și feroviare și prioritățile instituției, subliniind că investițiile „se văd concret” și că următorii ani vor aduce o schimbare semnificativă în infrastructură.
FOTO - Nou mare lanț de magazine în România. BIPA deschide primul magazin, în capitală. Ce produse veți găsi în magazine CONFIRMARE # Profit.ro
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată,anunță că va deschide primul magazin în București la începutul anului viitor.
Ministrul Energiei a anunțat că a dispus începerea unei anchete în legătură cu faptul că Hidroelectrica ar fi furnizat mai mulți ani la rând energie electrică gratuită unor societăți comerciale și instituții religioase.
Grupul german de asigurări Allianz intenționează să elimine până la 1.800 de locuri de muncă la divizia sa de asigurări de călătorie, în principal la centrele de apel.
VIDEO Proiecte Quick Wins în România -. Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Lipsa de finanțare din ultimii 30 ani a generat restricții de circulație - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Proiectele Quick Wins, prin care se lucrează la modernizarea tronsoanelor de cale ferată unde există restricții de viteză, merg bine, transmite Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate - - Oportunități pentru București–Ilfov.
VIDEO Ruta de tranzit a Carpaților - Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pledează pentru realizarea tunelului feroviar de la Predeal - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor ,pledează, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate - - Oportunități pentru București–Ilfov, pentru realizarea tunelului feroviar de la Predeal, a cprui lungime ar urma să fie de 9 kilometri.
România pierde bani. Ministrul Energiei: Eșecul selecției noilor șefi Hidroelectrica costă România 12 milioane euro din PNRR. Pierdem per total la Energie peste 20 milioane euro # Profit.ro
Eșecul procedurii de selecție a 2 noi șefi executivi ai companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, va costa România 12 milioane euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar per total, nefinalizarea la timp, până mâine, 28 noiembrie, a desemnării conducerilor la toate întreprinderile publice din energie, va veni cu o penalizare PNRR de peste 20 milioane euro, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului prelungește termenul de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediția 2024.
Electrica are OK pentru extindere agresivă cu un miliard euro. Interesată de DEO DOCUMENT # Profit.ro
Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica a primit avizul acționarilor pentru achiziții de până la un miliard de euro, în perioada 2025-2027, în pachete de acțiuni la alte companii, pentru extinderea operațiunilor atât la nivel național, cât și în regiune și UE.
Alexandru Nazare spune că înghețarea procedurii de suspendare a fondurilor europene, ”la nivel simbolic și reputațional, este un pas foarte important” # Profit.ro
Ministrul Finanțelor a declarat că înghețarea procedurii de suspendare a fondurilor europene pentru România reprezintă, ”la nivel simbolic și reputațional”, un pas foarte important.
VIDEO Trenuri ajunse la timp și confortabile în România. Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor:Traficul feroviar începe să se modernizeze - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Traficul feroviar din România începe să se modernizeze, în special pe coridorul Dunăre-Rin. Călătorii care circulă pe ruta Constanța-București-Brașov pot deja să constate că trenurile care circulă pe această rută ajung la timp și oferă condiții de confort, transmite Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate - - Oportunități pentru București–Ilfov.
VIDEO PREMIERĂ în România - Tunele săpate cu TBM. Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Un proiect întârziat începe să creeze efecte - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Proiectul de modernizare a căii ferate în zona Brașov-Sighișoara, întârziat de mulți ani, merge într-o direcție predictibilă, pentru prima dată în România fiind săpate tunele cu ajutorul tehnologiei Tunnel Boring Machines (TBM), transmite Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate - - Oportunități pentru București–Ilfov.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Noi scumpiri la case așteptate în București. Prețurile locuințelor din capitală au urcat cu 60% în șase ani. Scăderea cu 45% a numărului de autorizații de construire poate duce la noi scumpiri în următorii ani # Profit.ro
Prețurile locuințelor au crescut cu procente cuprinse între 60% - 90% în ultimii șase ani în marile orașe din România.
ULTIMA ORĂ Bolojan a numit noua conducere a AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Guvernul poate recupera bani din PNRR # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, unde tocmai a fost numită de premierul Bolojan, după ce a câștiga concursul de selecție a conducerii agenției. În funcțiile de vicepreședinți ai AMEPIP au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu.
Percheziții la Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere # Profit.ro
Procurorii fac percheziții în Vama Constanța și în alte 36 de locații, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice, acuzate de contrabandă cu produse petroliere.
România intră sub influența ciclonică a depresiunii Adel, un sistem meteo puternic care a provocat deja avertizări severe în Grecia și în alte zone din sudul Europei.
Orange Romania a lansat tehnologia 5G+ în metroul din București.
Guvernul va aproba a doua rectificare bugetară, în care veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează.
