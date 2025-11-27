Ungaria urcă masiv livrările de petrol către Serbia

11:10

Traficul feroviar din România începe să se modernizeze, în special pe coridorul Dunăre-Rin. Călătorii care circulă pe ruta Constanța-București-Brașov pot deja să constate că trenurile care circulă pe această rută ajung la timp și oferă condiții de confort, transmite Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate - - Oportunități pentru București–Ilfov.