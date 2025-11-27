Bulgaria, Grecia și România - acord pentru drumuri și căi ferate

12:20

Județul Ilfov a investit, în ultimii ani, 300 de milioane de lei în infrastructura de transport rutier – drumuri județene și drumuri comunale - proiecte în valoare de 120 de milioane de lei fiind deja finalizate, în timp ce altele, a căror valoare totală se ridică la 200 de milioane de lei, sunt încă în implementare. Președintele instituției, Hubert Thuma, spune, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate, că speră ca, în cadrul următorului exercițiu financiar din fonduri europene, regiunea București-Ilfov să atragă cel puțin două miliarde de euro.