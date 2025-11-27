498.269 de copii au primit azi 500 lei pe cardul educațional. Ce poți face dacă nu au intrat banii?

Newsweek.ro, 27 noiembrie 2025 12:50

Ministrul Investițiilor a anunțat că aproape 500.000 de copii au primit azi cei 500 de lei pecardul ...

Acum 10 minute
13:20
CSM are un nou șef. Câștigă 50.000 lei/lună, l-a jignit pe Bolojan și luptă contra tăierii pensiilor speciale Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii are un nou șef în persoana lui Liviu Odagiu. Acesta are deja 50....
Acum 30 minute
13:00
Un rover al NASA a detectat descărcări electrice - &#34;minifulgere&#34; - pe planeta Marte Newsweek.ro
Roverul Perseverance al NASA a obţinut dovezi că atmosfera planetei Marte este activă din punct de v...
Acum o oră
12:50
Emisarul lui Trump la Kiev forțează planul de capitulare a Ucrainei: Riscați înfrângerea. Rusia adună rachete Newsweek.ro
Trump presează tot mai clar Ucraina să accepte „pacea rusească”, iar argumentul principal invocat es...
12:40
Ministerul francez de Externe: Incursiunile cu drone în spaţiul aerian al României, inacceptabile Newsweek.ro
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt "inacceptabile", a...
Acum 2 ore
12:20
Deficitul bugetar al României a scăzut la 5,7% din PIB în octombrie 2025. În octombrie 2024, era de 6,2% Newsweek.ro
Timid, măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern încep dea rezultate. Deficitul bugetar al României a...
12:20
Romsilva oferă la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Ce prețuri au și de unde se pot cumpăra Newsweek.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va oferi la vânzare un număr de 16.415 de pomi de Crăciun în ...
12:10
Trump presează Kievul. Garanțiile de securitate pentru Ucraina, doar după semnarea acordul de pace cu Rusia Newsweek.ro
Administrația Trump transmite aliaților europeni că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi d...
12:00
Afganul care a împușcat 2 militari în Washington, rănindu-i grav, a lucrat cu Armata SUA și CIA în Afganistan Newsweek.ro
Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii N...
11:50
Generalul Ben Hodges este categoric: SUA depind de Europa. Victoria Ucrainei este crucială pentru Washington Newsweek.ro
Într-un interviu, generalul-locotenent în retragere al armatei americane Ben Hodges a subliniat că v...
11:40
METEO Hidrologii au emis Cod galben de viituri pe râuri din 11 judeţe. Care sunt zonele afectate? Newsweek.ro
Ciclonul Adel își face de cap în România. Hidrologii au emis Cod galben de viituri pe râuri din 11 j...
11:30
CSM, vot contra tăierii pensiilor speciale. Magistrații din Consiliu au salarii între 40.000 și 85.000 lei Newsweek.ro
Lia Savonea a anunțat că CSM nu va aviza favorabil proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Newswee...
Acum 4 ore
11:20
Planul lui Trump de „pace” în Ucraina, blocat. Cele trei „cerințe rusești” pe care Kievul nu le acceptă Newsweek.ro
Deși administrația Trump promovează ideea unor „progrese extraordinare” în negocierile pentru închei...
11:10
Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună Newsweek.ro
Dorin Silviu Petre a fost băgat în senat de Diana Șoșoacă. A trădat-o, a devenit independent și a la...
11:00
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit? Newsweek.ro
Un crutremur s-a produs joi dimineață în România. Acesta a avut epicentrul în zona seismică Vrancea-...
11:00
FOTO Atenție, șoferi! Gaură „ucigașă”, pe Centura București, pe banda 2. Unde se află exact? Newsweek.ro
Șoferii care circulă pe Centura București trebuie să meargă cu foarte multă atenție. O groapă „uciga...
10:40
METEO. România, sub influența ciclonului Adel. Alerte de frig, ploi torențiale și ninsori Newsweek.ro
România se află sub influența ciclonului Adel, iar meteorologii au emis alerte de vreme rea. Sunt aș...
10:40
Cum au reușit 6 români să fure 700.000 de lire din bancomate, în Marea Britanie? Anchetatorii sunt uluiți Newsweek.ro
Șase români au fost arestați după ce, în urma unei investigații de amploare s-a descoperit că au fur...
10:30
Alexandru Nazare: „A fost înghețată procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România” Newsweek.ro
Ministrul FInanțelor face un anunț important despre taxe. Acesta spune că va fi înghețată procedura ...
10:20
Doi români, prinși cu „fusta magică” într-un magazin în Germania. Făcuseră „nevăzute” carduri, bijuterii, bani Newsweek.ro
Doi români sunt acuzați că au vrut să fure dintr-un magazin din Germania prin metoda „fusta magică”....
10:10
Camion în flăcări pe Autostrada A2, la stația de taxare Fetești. Traficul este blocat pe sensul spre București Newsweek.ro
Un TIR a luat foc pe Autostrada A2 în apropierea stației de taxare Fetești. Pompierii sunt la fața l...
10:00
Cutremur puternic, de 6,6 grade, în această dimineață. Nu a fost dată alertă de tsunami. Unde s-a produs? Newsweek.ro
Un cutremur puternic, de 6,6 grade pe scara Richter, s-a produs în această dimineață, în zona de ves...
09:50
Crimă șocantă la o fermă din Constanța. Ucigașul, prins 10 minute mai târziu într-un microbuz Newsweek.ro
Un cioban de 57 de ani a fost ucis la o fermă din extravilanul localității Cuza Vodă, județul Consta...
09:40
SONDAJ Cine va conduce Ungaria până în 2030? Viktor Orban scoate asul din mânecă. Trump îl ajută Newsweek.ro
Până acum câteva luni, opoziția apărea clar în fruntea sondajelor din Ungaria. Premierul Viktor Orba...
09:30
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, în UEFA Europa League: „Am venit să câștigăm”. Cine transmite și de la ce oră Newsweek.ro
FCSB joacă joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe terenul Stelei Roșii Belgrad, în etapa a cinc...
Acum 6 ore
09:10
Avertismentul lui Trump pentru Japonia: „Evitați provocările la adresa Chinei pe tema Taiwanului” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump i-a transmis premierului japonez Sanae Takaichi să evite provocar...
09:00
Șef la Tribunalul Sălaj contra tăierii pensiilor speciale. A luat 80.000 lei la păcănele. Salariu: 23.000 lei Newsweek.ro
Șeful Tribunalului Sălaj, Costin Moldoveanu, este foarte norocos. El are un salariu de 23.000 lei ne...
09:00
Țara cu un milion de români în care salariul minim ar urma să crească din 2026. Ce beneficii dispar? Newsweek.ro
Țara cu un milion de români în care salariul minim ar urma să crească din 2026. Sindicatele au propu...
08:40
Trump exclude Africa de Sud de la summitul G20 din Miami: escaladare a ofensivei diplomatice a SUA Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul...
08:30
VIDEO Atac armat lângă Casa Albă. Doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați. Suspectul, venit din Afganistan Newsweek.ro
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost răniți grav într-un atac țintit produs miercuri în centrul Wa...
08:20
Președintele CNAS: „2025, anul revenirii încrederii în vaccinuri” – interesul pentru imunizare crește cu 49% Newsweek.ro
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că ”2025 este anul în care...
08:10
Soarta Programului Rabla, decisă în următoarea lună. Continuarea depinde de bugetul AFM Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va f...
08:00
Poți lua amendă dacă pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului? Cum să faci să nu te cerți cu vecinii Newsweek.ro
Iei amendă să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului, dar cu măsură: să nu blocheze trecere...
08:00
Pod cu arc record inaugurat: Mioveni și Davidești, unite prin cea mai mare structură parabolică din România Newsweek.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face...
07:50
Panouri solare care topesc zăpada ca să dea mai multă căldură. Inovație pentru factură mai mică iarna asta Newsweek.ro
În zone mai înalte, unde soarele întâlnește zăpada, cercetătorii elvețieni au descifrat un cod cruci...
07:50
Ciclonul mediteranean „ADEL” aduce ploi abundente, vânt puternic și răcire accentuată în România Newsweek.ro
Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi a...
07:40
SUA duc 500 de soldați și 300 de blindate Abrams și Bradley în Polonia pentru a consolida Flancul estic Newsweek.ro
Unitățile armatei americane au mutat pe calea ferată tancuri M1A2 Abrams, vehicule de luptă Bradley ...
07:30
Ai voie să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului? Cum să faci să nu te cerți cu vecinii Newsweek.ro
Ai voie să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului, dar cu măsură: să nu blocheze trecerea s...
Acum 8 ore
07:20
3 fructe antioxidante recomandate femeilor la pensie. Evitați îngrășarea Newsweek.ro
Un nutriționist ne explică de ce este atât de important să creștem consumul de antioxidanți la pensi...
07:00
Horoscop 28 noiembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Balanțelor și Gemenilor. Fecioarele se îndrăgostesc Newsweek.ro
Horoscop 28 noiembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Balanțelor și Gemenilor. Fecioarele se îndr...
06:40
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații? Newsweek.ro
3,14 miliarde de euro reprezintă partea necontributivă a pensiilor, pe care statul român le plătește...
06:20
Sărbătoare 28 noiembrie. Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop. De ce să nu împrumuți bani în această zi Newsweek.ro
Sărbătoare 28 noiembrie. Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop. De ce să nu împrumuți bani în ...
Acum 24 ore
22:00
În Palatul Culturii se scuipa pe jos acum un secol: dezbatere despre igienă. Newsweek.ro
„Toată lumea scuipă pe jos, căci nu există nici o scuipătoare în tot palatul de justiţie”, relata un...
21:50
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, vizită la Casa Albă. Ce subiecte a discutat? Newsweek.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a aflat într-o vizită la Casa Albă. Ce subiecte a...
21:30
Lacul de acumulare Vidraru a fost golit pentru prima dată în 60 de ani de existenţă Newsweek.ro
Lacul de acumulare Vidraru, de pe cursul râului Argeş, de la intrarea în Munţii Făgăraş, a fost goli...
21:30
Compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov preia fabrica de țevi ArcelorMittal Iași. Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, grupul industrial controlat de miliardar...
21:10
Sorin Grindeanu susţine că majorarea TVA ar fi fost o greşeală. Încasările nu ar fi fost pe măsură Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că majorarea TVA ar fi fost o greşeală. Încasările nu ar fi fo...
21:10
Serbia confiscă rafinăria NIS deținută de Rusia, sancționată de SUA. Veniturile din petrol se prăbușesc Newsweek.ro
Belgradul plănuiește modificări bugetare pentru a prelua Industria Petrolieră a Serbiei (NIS), dețin...
21:00
„Hârjoneală” pe un domeniu strategic – Scandalul de la Antigrindina Iași cu 170 de demisii pe masă: Newsweek.ro
Răsturnare de situație în Sistemul de combatere a căderilor de grindină.
20:40
UNITE-Brave NATO, primul parteneriat al Alianței cu Ucraina pentru inovații militare și securitatea Europei Newsweek.ro
NATO și Ucraina au lansat miercuri UNITE-Brave NATO, o inițiativă comună menită să accelereze tehnol...
