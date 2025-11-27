Un primar din Mehedinți a murit în trafic. Anul trecut a candidat împotriva fostei soții la alegerile locale
Newsweek.ro, 27 noiembrie 2025 13:50
Primarul comunei Gogoșu, din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a murit, joi dimineața, în trafic, î...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
14:20
Reacția lui Trump, după ce Witkoff a fost surprins sfătuind Kremlinul cum să-l lingușească pe Trump: E normal # Newsweek.ro
Donald Trump sare în apărarea lui Steve Witkoff, emisarul SUA trimis la Moscova, după apariția unor ...
Acum 10 minute
14:10
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe? # Newsweek.ro
Luna decembrie se virează pensii și mai multe tipuri de ajutoare. Newsweek vă prezintă și un pirm bi...
14:10
Ministrul Finanțelor vrea ca TVA să rămână la 11% în Horeca. „Acest lucru va trebui confirmat în coaliție” # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a spus că susține rămânerea TVA în Horeca la 11% în 2026, dar ...
Acum 30 minute
13:50
Un primar din Mehedinți a murit în trafic. Anul trecut a candidat împotriva fostei soții la alegerile locale # Newsweek.ro
Primarul comunei Gogoșu, din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a murit, joi dimineața, în trafic, î...
Acum o oră
13:30
Daniel David: Lupta împotriva analfabetismului funcțional, în Strategia Națională de Apărare a Țării # Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, joi, că lupta împotriva analfabetismului funcțional ș...
Acum 2 ore
13:20
CSM are un nou șef. Câștigă 50.000 lei/lună, l-a jignit pe Bolojan și luptă contra tăierii pensiilor speciale # Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii are un nou șef în persoana lui Liviu Odagiu. Acesta are deja 50....
13:00
Un rover al NASA a detectat descărcări electrice - "minifulgere" - pe planeta Marte # Newsweek.ro
Roverul Perseverance al NASA a obţinut dovezi că atmosfera planetei Marte este activă din punct de v...
12:50
Emisarul lui Trump la Kiev forțează planul de capitulare a Ucrainei: Riscați înfrângerea. Rusia adună rachete # Newsweek.ro
Trump presează tot mai clar Ucraina să accepte „pacea rusească”, iar argumentul principal invocat es...
12:50
498.269 de copii au primit azi 500 lei pe cardul educațional. Ce poți face dacă nu au intrat banii? # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor a anunțat că aproape 500.000 de copii au primit azi cei 500 de lei pecardul ...
12:40
Ministerul francez de Externe: Incursiunile cu drone în spaţiul aerian al României, inacceptabile # Newsweek.ro
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt "inacceptabile", a...
Acum 4 ore
12:20
Deficitul bugetar al României a scăzut la 5,7% din PIB în octombrie 2025. În octombrie 2024, era de 6,2% # Newsweek.ro
Timid, măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern încep dea rezultate. Deficitul bugetar al României a...
12:20
Romsilva oferă la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Ce prețuri au și de unde se pot cumpăra # Newsweek.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va oferi la vânzare un număr de 16.415 de pomi de Crăciun în ...
12:10
Trump presează Kievul. Garanțiile de securitate pentru Ucraina, doar după semnarea acordul de pace cu Rusia # Newsweek.ro
Administrația Trump transmite aliaților europeni că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi d...
12:00
Afganul care a împușcat 2 militari în Washington, rănindu-i grav, a lucrat cu Armata SUA și CIA în Afganistan # Newsweek.ro
Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii N...
11:50
Generalul Ben Hodges este categoric: SUA depind de Europa. Victoria Ucrainei este crucială pentru Washington # Newsweek.ro
Într-un interviu, generalul-locotenent în retragere al armatei americane Ben Hodges a subliniat că v...
11:40
METEO Hidrologii au emis Cod galben de viituri pe râuri din 11 judeţe. Care sunt zonele afectate? # Newsweek.ro
Ciclonul Adel își face de cap în România. Hidrologii au emis Cod galben de viituri pe râuri din 11 j...
11:30
CSM, vot contra tăierii pensiilor speciale. Magistrații din Consiliu au salarii între 40.000 și 85.000 lei # Newsweek.ro
Lia Savonea a anunțat că CSM nu va aviza favorabil proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Newswee...
11:20
Planul lui Trump de „pace” în Ucraina, blocat. Cele trei „cerințe rusești” pe care Kievul nu le acceptă # Newsweek.ro
Deși administrația Trump promovează ideea unor „progrese extraordinare” în negocierile pentru închei...
11:10
Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună # Newsweek.ro
Dorin Silviu Petre a fost băgat în senat de Diana Șoșoacă. A trădat-o, a devenit independent și a la...
11:00
Un crutremur s-a produs joi dimineață în România. Acesta a avut epicentrul în zona seismică Vrancea-...
11:00
FOTO Atenție, șoferi! Gaură „ucigașă”, pe Centura București, pe banda 2. Unde se află exact? # Newsweek.ro
Șoferii care circulă pe Centura București trebuie să meargă cu foarte multă atenție. O groapă „uciga...
10:40
METEO. România, sub influența ciclonului Adel. Alerte de frig, ploi torențiale și ninsori # Newsweek.ro
România se află sub influența ciclonului Adel, iar meteorologii au emis alerte de vreme rea. Sunt aș...
10:40
Cum au reușit 6 români să fure 700.000 de lire din bancomate, în Marea Britanie? Anchetatorii sunt uluiți # Newsweek.ro
Șase români au fost arestați după ce, în urma unei investigații de amploare s-a descoperit că au fur...
10:30
Alexandru Nazare: „A fost înghețată procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România” # Newsweek.ro
Ministrul FInanțelor face un anunț important despre taxe. Acesta spune că va fi înghețată procedura ...
Acum 6 ore
10:20
Doi români, prinși cu „fusta magică” într-un magazin în Germania. Făcuseră „nevăzute” carduri, bijuterii, bani # Newsweek.ro
Doi români sunt acuzați că au vrut să fure dintr-un magazin din Germania prin metoda „fusta magică”....
10:10
Camion în flăcări pe Autostrada A2, la stația de taxare Fetești. Traficul este blocat pe sensul spre București # Newsweek.ro
Un TIR a luat foc pe Autostrada A2 în apropierea stației de taxare Fetești. Pompierii sunt la fața l...
10:00
Cutremur puternic, de 6,6 grade, în această dimineață. Nu a fost dată alertă de tsunami. Unde s-a produs? # Newsweek.ro
Un cutremur puternic, de 6,6 grade pe scara Richter, s-a produs în această dimineață, în zona de ves...
09:50
Crimă șocantă la o fermă din Constanța. Ucigașul, prins 10 minute mai târziu într-un microbuz # Newsweek.ro
Un cioban de 57 de ani a fost ucis la o fermă din extravilanul localității Cuza Vodă, județul Consta...
09:40
SONDAJ Cine va conduce Ungaria până în 2030? Viktor Orban scoate asul din mânecă. Trump îl ajută # Newsweek.ro
Până acum câteva luni, opoziția apărea clar în fruntea sondajelor din Ungaria. Premierul Viktor Orba...
09:30
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, în UEFA Europa League: „Am venit să câștigăm”. Cine transmite și de la ce oră # Newsweek.ro
FCSB joacă joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe terenul Stelei Roșii Belgrad, în etapa a cinc...
09:10
Avertismentul lui Trump pentru Japonia: „Evitați provocările la adresa Chinei pe tema Taiwanului” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump i-a transmis premierului japonez Sanae Takaichi să evite provocar...
09:00
Șef la Tribunalul Sălaj contra tăierii pensiilor speciale. A luat 80.000 lei la păcănele. Salariu: 23.000 lei # Newsweek.ro
Șeful Tribunalului Sălaj, Costin Moldoveanu, este foarte norocos. El are un salariu de 23.000 lei ne...
09:00
Țara cu un milion de români în care salariul minim ar urma să crească din 2026. Ce beneficii dispar? # Newsweek.ro
Țara cu un milion de români în care salariul minim ar urma să crească din 2026. Sindicatele au propu...
08:40
Trump exclude Africa de Sud de la summitul G20 din Miami: escaladare a ofensivei diplomatice a SUA # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul...
08:30
VIDEO Atac armat lângă Casa Albă. Doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați. Suspectul, venit din Afganistan # Newsweek.ro
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost răniți grav într-un atac țintit produs miercuri în centrul Wa...
Acum 8 ore
08:20
Președintele CNAS: „2025, anul revenirii încrederii în vaccinuri” – interesul pentru imunizare crește cu 49% # Newsweek.ro
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că ”2025 este anul în care...
08:10
Soarta Programului Rabla, decisă în următoarea lună. Continuarea depinde de bugetul AFM # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va f...
08:00
Poți lua amendă dacă pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului? Cum să faci să nu te cerți cu vecinii # Newsweek.ro
Iei amendă să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului, dar cu măsură: să nu blocheze trecere...
08:00
Pod cu arc record inaugurat: Mioveni și Davidești, unite prin cea mai mare structură parabolică din România # Newsweek.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face...
07:50
Panouri solare care topesc zăpada ca să dea mai multă căldură. Inovație pentru factură mai mică iarna asta # Newsweek.ro
În zone mai înalte, unde soarele întâlnește zăpada, cercetătorii elvețieni au descifrat un cod cruci...
07:50
Ciclonul mediteranean „ADEL” aduce ploi abundente, vânt puternic și răcire accentuată în România # Newsweek.ro
Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi a...
07:40
SUA duc 500 de soldați și 300 de blindate Abrams și Bradley în Polonia pentru a consolida Flancul estic # Newsweek.ro
Unitățile armatei americane au mutat pe calea ferată tancuri M1A2 Abrams, vehicule de luptă Bradley ...
07:30
Ai voie să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului? Cum să faci să nu te cerți cu vecinii # Newsweek.ro
Ai voie să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului, dar cu măsură: să nu blocheze trecerea s...
07:20
Un nutriționist ne explică de ce este atât de important să creștem consumul de antioxidanți la pensi...
07:00
Horoscop 28 noiembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Balanțelor și Gemenilor. Fecioarele se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 28 noiembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Balanțelor și Gemenilor. Fecioarele se îndr...
06:40
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații? # Newsweek.ro
3,14 miliarde de euro reprezintă partea necontributivă a pensiilor, pe care statul român le plătește...
Acum 12 ore
06:20
Sărbătoare 28 noiembrie. Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop. De ce să nu împrumuți bani în această zi # Newsweek.ro
Sărbătoare 28 noiembrie. Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop. De ce să nu împrumuți bani în ...
Acum 24 ore
22:00
„Toată lumea scuipă pe jos, căci nu există nici o scuipătoare în tot palatul de justiţie”, relata un...
21:50
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, vizită la Casa Albă. Ce subiecte a discutat? # Newsweek.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a aflat într-o vizită la Casa Albă. Ce subiecte a...
21:30
Lacul de acumulare Vidraru, de pe cursul râului Argeş, de la intrarea în Munţii Făgăraş, a fost goli...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.