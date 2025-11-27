Noul preşedinte al CSM este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, în locul Elenei Costache. În funcția de vicepreședinte a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu

12:40

Autoritățile vor deschide joi circulația pe lotul 3 al A7 Ploiești-Buzău, permițând în acest fel circulația exclusiv pe autostradă de la București și până la nord de Focșani. Până la Crăciun ar trebui inaugurat și tronsonul dintre Focșani și Domnești Târg, la sud de Adjud. Până în prezent, șoferii puteau circula pe A3 și pe …