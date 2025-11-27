Doi membri ai Gărzii Naționale din SUA au fost împușcați în apropierea Casei Albe
MainNews.ro, 27 noiembrie 2025 09:20
Un grav incident de securitate a avut loc în Washington D.C. Doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, desfășurați în capitala americană la ordinul președintelui Donald Trump, au fost împușcați în apropierea Casei Albe de către de către un cetățean afgan. În replică la atac, președintele a solicitat reexaminarea tuturor cetățenilor străini din … Articolul Doi membri ai Gărzii Naționale din SUA au fost împușcați în apropierea Casei Albe apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
09:20
Un grav incident de securitate a avut loc în Washington D.C. Doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, desfășurați în capitala americană la ordinul președintelui Donald Trump, au fost împușcați în apropierea Casei Albe de către de către un cetățean afgan. În replică la atac, președintele a solicitat reexaminarea tuturor cetățenilor străini din … Articolul Doi membri ai Gărzii Naționale din SUA au fost împușcați în apropierea Casei Albe apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
00:10
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # MainNews.ro
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp … Articolul România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina apare prima dată în Main News.
26 noiembrie 2025
21:00
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind sancțiunile internaționale. Actul normativ înăsprește drastic pedepsele pentru cei care încalcă sau eludează măsurile restrictive impuse la nivel global, inclusiv pe cele împotriva Federației Ruse, și transferă competența de anchetă către DIICOT. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a salutat votul, precizând că … Articolul Legea sancțiunilor internaționale a fost adoptată de Parlament apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
19:40
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” # MainNews.ro
Lupta împotriva „mafiei imobiliare” devine condiția esențială pentru viitorul primar al Capitalei în viziunea președintelui Nicușor Dan. Într-o declarație dată miercuri la Parlament, șeful statului a schițat portretul robot al edilului ideal pe care îl descrie ca pe un bun administrator al banului public ce refuză orice compromis cu grupurile de interese. Prezent la Parlament, … Articolul Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” apare prima dată în Main News.
18:00
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # MainNews.ro
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp … Articolul România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina apare prima dată în Main News.
17:40
SRI va avea o unitate specială pentru marea corupție / Nicușor Dan: „Singura sa sarcină va fi să culeagă informații” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că noua Strategie Națională de Apărare a Țării introduce o schimbare majoră în activitatea Serviciului Român de Informații. Potrivit șefului statului, va fi înființată o unitate specială al cărei unic scop va fi culegerea de informații despre fenomenul de mare corupție. Această măsură vine pe fondul discuțiilor despre rolul … Articolul SRI va avea o unitate specială pentru marea corupție / Nicușor Dan: „Singura sa sarcină va fi să culeagă informații” apare prima dată în Main News.
16:10
Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a transmis că țara sa salută „aspecte” ale noii variante americane a planului pentru pace în Ucraina, a cărui copie a primit-o. Cu toate acestea, el a declarat că alte prevederi necesită discuții între SUA și Rusia, relatează The Guardian. „Unele aspecte pot fi privite pozitiv, dar multe … Articolul Rusia salută „aspecte” ale noii variante americane a planului pentru pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:40
Nicușor Dan, după incidentul cu drona: „Dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Adevărata acțiune ostilă a Rusiei este dezinformarea” # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că drona rusească care a survolat marți spațiul aerian al României timp de peste trei ore reprezintă „un accident”, subliniind că astfel de incidente au avut loc în ultima perioadă în mai multe țări europene. În schimb, afirmă șeful statului, adevărata acțiune ostilă a Rusiei este campania sistematică … Articolul Nicușor Dan, după incidentul cu drona: „Dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Adevărata acțiune ostilă a Rusiei este dezinformarea” apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărare a Țării. Șeful statului a subliniat că, dincolo de parteneriatul solid cu SUA și apartenența la NATO, România are șansa de a-și revitaliza industria de apărare și de a deveni un hub logistic vital pentru reconstrucția Ucrainei, profitând de poziția sa geografică … Articolul Strategia Națională de Apărare, prezentată de Nicușor Dan în Parlament apare prima dată în Main News.
15:10
Sorin Grindeanu cere guvernului să trimită de îndată parlamentului proiectul de lege privind pensiile magistraților după primirea avizului CSM # MainNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut guvernului să trimită joi către parlament proiectul de lege privind pensiile magistraților, de îndată ce va primi avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Politicianul a criticat pierderea de timp prin amânarea depunerii proiectului, astfel încât CSM să poată transmite avizul în timp util, pentru a permite adoptarea legii înainte de … Articolul Sorin Grindeanu cere guvernului să trimită de îndată parlamentului proiectul de lege privind pensiile magistraților după primirea avizului CSM apare prima dată în Main News.
14:00
CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni: Valoare estimată la 106 milioane euro # MainNews.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației publice pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare și aterizare a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Proiectul, cel mai important din istoria aeroportului, are o valoare estimată de aproximativ 106 milioane euro, iar lucrările vor fi executate în maximum 16 luni. „Această lucrare de anvergură majoră marchează … Articolul CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni: Valoare estimată la 106 milioane euro apare prima dată în Main News.
13:40
Ministrul Sănătății anunță controale în spitalele cu instalații de gaz: „Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă” # MainNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis miercuri că este „profund îngrijorat” de frecvența exploziilor produse în ultima perioadă, avertizând că riscurile ar putea crește odată cu scăderea temperaturilor. În acest context, oficialul a anunțat că săptămâna viitoare vor fi demarate controale în toate spitalele care au instalații de gaz, pentru a preveni incidente similare. „Pe … Articolul Ministrul Sănătății anunță controale în spitalele cu instalații de gaz: „Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă” apare prima dată în Main News.
13:30
Donald Trump anunță că Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții despre planul de pace în Ucraina. Cine ar putea să-l însoțească la negocieri # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, se va deplasa săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții cu președintele Vladimir Putin despre planul de pace în Ucraina. Liderul de la Casa Albă a mai transmis că ginerele său, Jared Kushner, l-ar putea însoți pe Steve Witkoff la Kremlin, relatează BBC. Noua … Articolul Donald Trump anunță că Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții despre planul de pace în Ucraina. Cine ar putea să-l însoțească la negocieri apare prima dată în Main News.
11:50
Meteorologii avertizează că, începând de miercuri, vremea se schimbă radical în întreaga ţară. Un val de instabilitate atmosferică va aduce ploi abundente, vânt puternic şi, în zonele înalte şi în nordul Moldovei, lapoviţă şi ninsoare. Informarea emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) este valabilă de miercuri, ora 10.00, până duminică, ora 20.00. Potrivit ANM, … Articolul ANM: Ploi abundente, lapoviţă şi ninsoare în toată ţara până duminică apare prima dată în Main News.
11:50
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, la un depozit de muniție din localitatea Mija, din județul Dâmbovița, fiind evacuate 25 de persoane. Potrivit Ministerului Economiei, au ars pârți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, cu un preț aproximativ de 70 de euro per componentă. Reprezentanții ISU Dâmbovița au anunțat că până la sosirea pompierilor … Articolul Incendiu la un depozit de muniţie din județul Dâmbovița apare prima dată în Main News.
10:10
Procurorii DIICOT au efectuat peste 150 de percheziții în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea de grupuri infracționale # MainNews.ro
Procurorii DIICOT au pus în aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliară în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică. „Ziua «Z» continuă. Astăzi, 26 noiembrie, procurorii DIICOT își intensifică activitatea de combatere a formelor grave de … Articolul Procurorii DIICOT au efectuat peste 150 de percheziții în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea de grupuri infracționale apare prima dată în Main News.
10:00
INS: Cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a urcat cu 1,3% în primele nouă luni ale anului # MainNews.ro
Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, avansul este de 1,3% în serie brută și 1% în serie ajustată, semn că sectorul se menține pe … Articolul INS: Cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a urcat cu 1,3% în primele nouă luni ale anului apare prima dată în Main News.
Ieri
09:10
Președintele Nicușor Dan va prezenta în cadrul ședinței comune a Senatului și a Camerei Deputaților, un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. Ulterior, cele două camere ale parlamentului vor aproba oficial documentul. Luni, Birourile Permanente reunite au luat act de Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, … Articolul Nicușor Dan prezintă în parlament Strategia Națională de Apărare a Țării apare prima dată în Main News.
25 noiembrie 2025
21:50
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Banii de mașini, sacrificați pentru a salva proiectele PNRR # MainNews.ro
Programul Rabla pentru anul 2026 riscă să fie anulat complet în condițiile în care autoritățile nu au identificat încă resursele financiare necesare pentru continuarea sa. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a transmis marți că prioritățile bugetare s-au schimbat, iar banii disponibili vor fi redirecționați cu precădere pentru a salva proiectele de infrastructură critică rămase fără finanțare … Articolul Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Banii de mașini, sacrificați pentru a salva proiectele PNRR apare prima dată în Main News.
19:40
Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE # MainNews.ro
Liderii coaliției au stabilit în ședință că rectificarea bugetară va fi gata până la finalul lui noiembrie. Proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de Guvern. Este a doua rectificare bugetară din acest an, iar banii în plus vor merge către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și către autoritățile locale, spun surse politice. Prima rectificare … Articolul Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE apare prima dată în Main News.
19:40
Explozie puternică într-un imobil din Buftea. Patru persoane, printre care și un copil, rănite în deflagrație # MainNews.ro
O explozie violentă produsă marți la o butelie a zguduit un imobil din Buftea, județul Ilfov. Deflagrația, care a avut loc la parterul unei clădiri cu un etaj de pe Aleea Tineretului, a afectat grav structura de rezistență, autoritățile avertizând că există riscul de prăbușire a imobilului. Imediat după apelul la 112, la fața locului … Articolul Explozie puternică într-un imobil din Buftea. Patru persoane, printre care și un copil, rănite în deflagrație apare prima dată în Main News.
19:20
România evită blocarea fondurilor europene. Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare # MainNews.ro
Comisia Europeană a decis să înghețe procedura de suspendare a fondurilor europene destinate României. Decizia vine ca urmare a evaluării pozitive a măsurilor luate de autoritățile de la București pentru reducerea deficitului bugetar. Deși procedura de deficit excesiv (EDP), activă din aprilie 2020, rămâne deschisă formal (în suspensie), riscul iminent de a pierde finanțarea europeană … Articolul România evită blocarea fondurilor europene. Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare apare prima dată în Main News.
18:20
Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas # MainNews.ro
Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, este suspectat că ar fi făcut plăți către Hamas, gruparea teroristă care a comis atacurile de la 7 octombrie 2023 în Israel. Omul de afaceri chinez a fost anterior grațiat de Donald Trump. Întrebat într-un interviu de ce a făcut-o, președintele SUA a mărturisit că „nici măcar nu … Articolul Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas apare prima dată în Main News.
18:00
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui” # MainNews.ro
Traian Băsescu ironizează mijloacele de apărare ale Armatei Române, învinse în luptă dreaptă de un biet plop. Ştirile zilei de marţi au relatat cum o dronă a ajuns în spaţiul românesc, în judeţul Vaslui, dar a fost doborâtă, pe de o parte, de avioanele de luptă Eurofighter, iar de pe altă parte, de un plop. … Articolul Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui” apare prima dată în Main News.
18:00
Curtea de Apel București l-a achitat marți, 25 noiembrie, pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, în dosarul de luare de mită pentru acordarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1, relatează G4Media. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Dragomir a fost acuzat că a primit peste 3 milioane … Articolul Fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, achitat în dosarul de corupție apare prima dată în Main News.
16:50
Ucraina ar fi acceptat, în principiu, un acord de pace cu Rusia, rămânând „detalii minore” de clarificat, notează CBS News. Un oficial american prezent la discuţiile din Abu Dhabi afirmă că Ucraina a agreat cadrul unui acord de pace propus în negocierile dintre Washington şi Moscova, mediate de administraţia Trump. Potrivit acestuia, Kievul ar fi … Articolul BREAKING Ucraina ar fi acceptat, în principiu, acordul de pace cu Rusia apare prima dată în Main News.
16:30
Ministrul Energiei: Trei companii sunt interesate să cumpere activele Lukoil din România # MainNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat marţi că trei companii – inclusiv din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene – şi-au exprimat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil din România, atât rafinăria, cât şi reţeaua de benzinării. Negocierile se poartă deja de câteva săptămâni, direct cu grupul Lukoil, iar autorităţile române sunt … Articolul Ministrul Energiei: Trei companii sunt interesate să cumpere activele Lukoil din România apare prima dată în Main News.
16:00
Rusia anunță că planul american de pace în Ucraina trebuie să respecte „spiritul și litera” celor convenite la summit-ul de la Anchorage # MainNews.ro
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că varianta actualizată a planului american de pace în Ucraina trebuie să respecte „spiritul și litera” celor convenite la summit-ul de la Anchorage de către președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Reuters. Liderul diplomației ruse a declarat că țara sa a salutat … Articolul Rusia anunță că planul american de pace în Ucraina trebuie să respecte „spiritul și litera” celor convenite la summit-ul de la Anchorage apare prima dată în Main News.
16:00
AUR, după decizia CCR: „Legea promovată de PSD, PNL, USR şi UDMR încălca dreptul cetăţenilor de a avea acces la propriile contribuţii, iar acest lucru nu a putut fi ignorat” # MainNews.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) a admis marţi sesizările formulate de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind neconstituţionalitatea legii plăţii pensiilor private. Legea fusese votată anterior de majoritatea formată din PSD, PNL, USR şi UDMR, iar decizia CCR vine după mai multe amânări. În urma hotărârii … Articolul AUR, după decizia CCR: „Legea promovată de PSD, PNL, USR şi UDMR încălca dreptul cetăţenilor de a avea acces la propriile contribuţii, iar acest lucru nu a putut fi ignorat” apare prima dată în Main News.
15:10
Coaliţia discută restanţele la reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, pe fondul divergenţelor privind salariile din administraţie # MainNews.ro
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit marţi, la Palatul Victoria, pentru a discuta restanţele privind reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, în condiţiile în care Guvernul vrea să îşi angajeze răspunderea în Parlament până la finalul săptămânii, dacă primeşte avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Situaţia este presantă, deoarece România trebuie să finalizeze acest jalon din PNRR … Articolul Coaliţia discută restanţele la reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, pe fondul divergenţelor privind salariile din administraţie apare prima dată în Main News.
15:00
CCR a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ cu privire la neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private # MainNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ în ceea ce privește neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private din piloanele Ⅱ și Ⅲ. La precedentele termene, verdictul a fost amânat. Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din … Articolul CCR a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ cu privire la neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private apare prima dată în Main News.
13:40
O dronă militară care a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României în zona județelor Tulcea și Galați a fost găsită prăbușită lângă localitatea Puiești din județul Vaslui. Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că aparatul de zbor fără pilot nu avea încărcătură explozivă. Anunțul găsirii dronei a fost făcut de către Ionuț … Articolul O dronă militară s-a prăbușit în județul Vaslui. Care este reacția lui Ionuț Moșteanu apare prima dată în Main News.
12:20
Secretarul american al armatei s-a întâlnit cu oficiali ruși în Abu Dhabi pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA # MainNews.ro
Dan Driscoll, secretarul american al armatei s-a întâlnit în Abu Dhabi cu oficiali ruși pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA pentru a încheia războiul din Ucraina, relatează Reuters. Discuțiile din Emiratele Arabe Unite au avut loc după ce, anterior, secretarul american de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu șeful de cabinet … Articolul Secretarul american al armatei s-a întâlnit cu oficiali ruși în Abu Dhabi pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA apare prima dată în Main News.
11:10
Noi mesaje RO-ALERT după incursiuni ale dronelor ruse în apropierea granițelor României # MainNews.ro
Forțele aeriene au detectat pătrunderi ale unor drone ale armatei ruse în spațiul aerian al României, fiind ridicate de la sol mai multe aeronave pentru monitorizarea situației. Au fost emise mai multe mesaje RO-ALERT în județele Tulcea, Galați și Vrancea. „Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, … Articolul Noi mesaje RO-ALERT după incursiuni ale dronelor ruse în apropierea granițelor României apare prima dată în Main News.
10:10
Percheziții în județul Suceava într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat 17 percheziții în județul Suceava la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele care ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea în ceea ce privește domiciliul. De asemenea, ar fi existat nereguli și cu privire la dobândirea cetățeniei române … Articolul Percheziții în județul Suceava într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Ionuț Moșteanu explică lipsa de transparență a statului privind ajutorul pentru Ucraina: „Până acum nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum” # MainNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, a prezentat motivele pentru care statul nu publică în mod transparent informațiile privind ajutorul acordat Ucrainei. Oficialul a susținut că acestea nu pot fi dezvăluite public din cauza instrumentării politice, adăugând și că necomunicarea lor a făcut parte din politica statului român, pe care nu intenționează să o modifice. „Transparența ar … Articolul Ionuț Moșteanu explică lipsa de transparență a statului privind ajutorul pentru Ucraina: „Până acum nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum” apare prima dată în Main News.
24 noiembrie 2025
21:00
Parchetul General îl contrazice pe Ciucu în scandalul cetățeniilor românești obținute fraudulos de 300 de ruși # MainNews.ro
Ministerul Public a transmis luni seară un comunicat prin care îl acuză pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, că a pretins în mod fals că a inițiat destructurarea rețelei care făcea trafic cu acte de identitate frauduloase, anchetată recent de Parchetul General. „Primarul unui sector din municipiul București a … Articolul Parchetul General îl contrazice pe Ciucu în scandalul cetățeniilor românești obținute fraudulos de 300 de ruși apare prima dată în Main News.
20:40
BREAKING Anchetă a Parchetului General după ce 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești # MainNews.ro
Parchetul General desfășoară o anchetă amplă după ce circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut documente de identitate românești în mod fraudulos, inclusiv pașapoarte și buletine, relatează G4Media.ro. Printre aceștia se află persoane cu antecedente penale, oligarhi apropiați Kremlinului și indivizi incluși pe listele de sancțiuni ale țărilor occidentale, recent dați în consemn la … Articolul BREAKING Anchetă a Parchetului General după ce 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești apare prima dată în Main News.
20:00
CSAT a validat Strategia Națională de Apărare: România trebuie să fie pregătită pentru riscul unui conflict armat major # MainNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat luni Strategiei Naţionale de Apărare pentru 2025–2030 şi a evaluării riscurilor prognozate pentru 2026. Documentul care va defini arhitectura de securitate a României pentru următorii cinci ani a fost analizat în şedinţa de luni a CSAT. Strategia va fi prezentată de Preşedintele României în Parlament, în vederea … Articolul CSAT a validat Strategia Națională de Apărare: România trebuie să fie pregătită pentru riscul unui conflict armat major apare prima dată în Main News.
18:00
Un primar PSD din Bistrița, reținut pentru viol. Imaginile agresiunii au apărut pe rețelele de socializare # MainNews.ro
Primarul comunei Livezile (județul Bistrița), Traian Simionca, a fost reţinut pentru 24 ore sub acuzaţia de viol. Ancheta a fost declanşată după apariţia unor imagini intime cu edilul şi o angajată a Primăriei, distribuite masiv în spaţiul public. Poliţiştii şi procurorii din Bistriţa-Năsăud au efectuat percheziții în sediul Primăriei Livezile, de unde au ridicat telefoane … Articolul Un primar PSD din Bistrița, reținut pentru viol. Imaginile agresiunii au apărut pe rețelele de socializare apare prima dată în Main News.
17:00
Mesajul lui Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: „Trebuie să consolidăm urgent sprijinul pentru Ucraina” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, după participarea la reuniunea extraordinară a liderilor UE privind Ucraina, că statele europene trebuie să identifice soluţii concrete pentru întărirea sprijinului acordat Kievului. Şeful statului subliniază că procesul de pace trebuie să ia în considerare legătura directă dintre securitatea Ucrainei şi stabilitatea Republicii Moldova şi a întregii regiuni. Întâlnirea, convocată … Articolul Mesajul lui Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: „Trebuie să consolidăm urgent sprijinul pentru Ucraina” apare prima dată în Main News.
15:50
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au refuzat să participe la dezbaterea propusă de Cristian Preda. Ce mesaj a transmis candidatul PNL # MainNews.ro
Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au refuzat să participe la o dezbatere alături de Cătălin Drulă, în cadrul unui demers inițiat de profesorul universitar Cristian Preda. Social-democratul a propus să trimită un reprezentant, iar liberalul a refuzat o dezbatere doar cu reprezentantul USR. Ulterior, Ciprian Ciucu a reiterat apelul făcut anterior pentru o dezbatere între … Articolul Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au refuzat să participe la dezbaterea propusă de Cristian Preda. Ce mesaj a transmis candidatul PNL apare prima dată în Main News.
15:10
Magistrații fac scut în jurul pensiilor speciale. Proiectul de reformă asumat de Guvern, respins cu o majoritate covârşitoare # MainNews.ro
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au respins, cu o majoritate covârşitoare, proiectul de lege prin care Guvernul intenţionează să modifice regimul pensiilor speciale ale magistraţilor. Reacţia instanţei vine în contextul în care România trebuie să închidă, până la 28 noiembrie, jalonul din PNRR privind această reformă, sub riscul pierderii a 231 de milioane de euro. … Articolul Magistrații fac scut în jurul pensiilor speciale. Proiectul de reformă asumat de Guvern, respins cu o majoritate covârşitoare apare prima dată în Main News.
14:20
Hezbollah confirmă asasinarea comandantului Haitham Ali Tabatabai într-un atac israelian la Beirut. Iranul denunţă o încălcare flagrantă a armistiţiului # MainNews.ro
Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a anunţat duminică seara moartea comandantului militar Haitham Ali Tabatabai, ucis într-un atac israelian care a vizat periferia de sud a Beirutului, un bastion al organizaţiei şiite proiraniene. Israelul l-a prezentat pe Tabatabai drept „şeful Statului Major al Hezbollah”, ceea ce face din această operaţiune cea mai importantă eliminare a unui … Articolul Hezbollah confirmă asasinarea comandantului Haitham Ali Tabatabai într-un atac israelian la Beirut. Iranul denunţă o încălcare flagrantă a armistiţiului apare prima dată în Main News.
13:50
Polițiștii din Iași au deschis o anchetă după acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa lui Alexandru Toader. Cum a reacționat Tudorel Toader # MainNews.ro
Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Iași au anunțat deschiderea unei anchete după dezvăluirile despre acuzațiile de hărțuire sexuală făcute de două studente la adresa lui Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader și cadrul universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Potrivit polițiștilor, sesizarea a fost din oficiu, iar verificările … Articolul Polițiștii din Iași au deschis o anchetă după acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa lui Alexandru Toader. Cum a reacționat Tudorel Toader apare prima dată în Main News.
12:40
Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General în dosarul de evaziune fiscală și spălarea banilor # MainNews.ro
Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General. El este acuzat de evaziune fiscală și de spălarea banilor în legătură cu banii câștigați în urma activității de mercenar în estul Republicii Democrate Congo. În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea acestuia, respectiv pe suma de 26 de milioane lei, 28 … Articolul Horațiu Potra a fost adus pentru audieri la Parchetul General în dosarul de evaziune fiscală și spălarea banilor apare prima dată în Main News.
11:40
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al justiției și judecător la Curtea Constituțională Tudorel Toader, a fost acuzat de avansuri intime de mai multe studente de la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde el este cadru didactic. Una dintre ele a transmis că a întreținut relații sexuale cu acesta. În … Articolul Fiul lui Tudorel Toader este acuzat de mai multe studente de avansuri intime apare prima dată în Main News.
11:40
SUA şi Ucraina anunţă progrese în negocierile de pace de la Geneva: Orice acord de pace cu Rusia trebuie să respecte integral suveranitatea Ucrainei # MainNews.ro
Statele Unite şi Ucraina au anunţat, în noaptea de duminică spre luni, că discuţiile purtate la Geneva reprezintă un pas important către conturarea unui viitor acord de pace menit să pună capăt conflictului declanşat de Rusia în februarie 2022. Ambele părţi au subliniat că orice document final „va trebui să respecte deplin suveranitatea Ucrainei”, după … Articolul SUA şi Ucraina anunţă progrese în negocierile de pace de la Geneva: Orice acord de pace cu Rusia trebuie să respecte integral suveranitatea Ucrainei apare prima dată în Main News.
10:30
CSAT discută despre noua Strategie Națională de Apărare a Țării și despre proiectele naționale din cadrul SAFE # MainNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește pentru a analiza și pentru a aviza noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Un alt subiect de pe ordinea de zi este reprezentat de proiectele pe care România le va include în cadrul instrumentului SAFE de la nivelul Uniunii Europene. CSAT va analiza și va aproba … Articolul CSAT discută despre noua Strategie Națională de Apărare a Țării și despre proiectele naționale din cadrul SAFE apare prima dată în Main News.
10:20
MApN: Noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniţei României. Avioane Eurofighter şi F-16, ridicate pentru monitorizarea spaţiului aerian # MainNews.ro
Federanţia Rusă a reluat, în noaptea de duminică spre luni, atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi infrastructuri portuare din sudul Ucrainei, în proximitatea graniţei cu România. Ministerul Apărării Naţionale anunţă că mai multe ţinte aeriene au fost detectate în zona Ismail, însă nu au existat pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Potrivit MApN, sistemele … Articolul MApN: Noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniţei României. Avioane Eurofighter şi F-16, ridicate pentru monitorizarea spaţiului aerian apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.