VIDEO „Centura veche” a Capitalei, în grafic. Cristi Stancu, director Maristar: De cele mai multe ori mai găsești și altele, care nu erau prinse în planuri - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate

13:10

Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care și-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane, a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.