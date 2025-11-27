OFICIAL Circulație deschisă, circulăm pe autostradă direct București-Focșani VIDEO
Profit.ro, 27 noiembrie 2025 15:50
Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns astăzi la 1.368 de km, anunță autoritățile.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
16:20
INS, partener la o rețea de date privind refugiații: România găzduiește peste 200.000 de persoane strămutate forțat, majoritatea din Ucraina # Profit.ro
Până în iunie 2025, România înregistra peste 200.000 de persoane strămutate forțat, majoritatea titulari de protecție temporară din Ucraina, potrivit datelor noii rețele Refugee and Migration Academia and Practitioners Network (ReMAP) pentru îmbunătățirea datelor privind refugiații din România, la care este partener și Institutul Național de Statistică (INS).
Acum 30 minute
16:10
CFR anunță schimbări la cumpărarea biletelor - Perioada de cumpărare cu anticipație, diminuată # Profit.ro
Perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026.
16:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare participă parțial la împrumutul acordat Altex România de către Raiffeisen Bank România, pentru achiziționarea Bricostore, a anunțat creditorul cu sediul la Londra.
Acum o oră
16:00
FOTO Înțelegere cu CTP. LPP Logistics pregătește în România un nou centru de distribuție # Profit.ro
LPP Logistics a semnat un contract de închiriere pentru un nou Centru de Distribuție în România
15:50
Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns astăzi la 1.368 de km, anunță autoritățile.
15:50
VIDEO „Centura veche” a Capitalei, în grafic. Cristi Stancu, director Maristar: De cele mai multe ori mai găsești și altele, care nu erau prinse în planuri - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Cristi Stancu, reprezentant al companiei Maristar SRL care lucrează pe așa-numita „centură veche” a Capitalei, afirmă că proiectul este în grafic. Antreprenorul a afirmat, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate, că impredictibilitatea cauzată de neconcordanța între ce scrie în studii și ceea ce se găsește în teren reprezintă, adeseori, un factor care cauzează întârzieri în proiectele de infrastructură.
15:50
VIDEO Oameni care nu vor mai intra în București cu mașina, peste 1.000 locuri parcare în afară. Iosif Szentes, director ADITPB: Transportul metropolitan va ajunge la 6,7 milioane călători pe an - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Trenul metropolitan București–Ilfov avansează pe prima linie radială până la Crivina, cu investiții între 71 și 213 milioane euro, 13 stații noi sau modernizate, peste 1.000 de locuri de parcare în afara Capitalei și integrare în rețeaua feroviară și rutieră regională. Modernizările vor crește capacitatea către Aeroportul Otopeni și vor permite operarea viitoarelor trenuri.
15:50
VIDEO Utilități din comunism care nu există în niciun plan. Cristi Stancu, director Maristar SRL: Timpul pentru hârtii durează 8-9 luni, iar execuția două săptămâni. Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Lucrările la Centura Veche București – Cernica, pe segmentul DN2 – Autostrada A2, reprezintă una dintre cele mai dificile intervenții de infrastructură aflate în desfășurare, a explicat Cristi Stancu, director Maristar SRL, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate. Compania este responsabilă cu proiectarea și execuția lotului de 11,5 kilometri de centură, aflat integral în trafic și considerat un traseu cu provocări majore, atât din punct de vedere rutier, cât și feroviar.
15:40
Compania românească de inginerie Enevo Group, contractor general specializat în construcția și modernizarea stațiilor electrice, centralelor regenerabile și a sistemelor de automatizare a proceselor industriale, a lansat un sistem ALO (Automatizare de Limitare Operațională), care le permite producătorilor de energie să se conecteze la Sistemul Energetic Național (SEN) în zone ale rețelei care, altfel, ar necesita lucrări de întărire costisitoare și de durată, se arată într-un comunicat al companiei.
15:40
Flanco, primul Smart Discounter electro-IT din România, continuă strategia accelerată de extindere prin deschiderea a două noi magazine, în Timișoara și Orăștie.
15:40
VIDEO Plătești munca, nu culoarea pielii sau proveniența. Cristi Stancu, director Maristar: Muncitorii în construcții străini și cei români trebuie plătiți în mod egal - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Muncitorii în construcții străini și cei români trebuie plătiți în mod egal, pentru că trebuie remunerată munca, nu culoarea pielii, transmite Cristi Stancu, director al companiei Maristar, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
Acum 2 ore
15:30
Operațiune majoră în România - AFI, proprietarul celui mai mare mall din România, semnează cea mai mare tranzacție de refinanțare din domeniul real estate de pe piața locală # Profit.ro
AFI a obținut o refinanțare în valoare de 537 milioane de euro pentru susținerea a trei proiecte majore din portofoliu, reprezentând cea mai mare tranzacție de refinanțare din domeniul real estate din România.
15:30
Retailerul german Kaufland anunță în România că lansează, în perioada 29 noiembrie - 5 decembrie, campania specială de Moș Nicolae.
15:30
DECIZIE Pentru tarif redus la tren și metrou, studenții cu buletine electronice vor trebui să își descarce și certificatul cu adresa de domiciliu # Profit.ro
Pentru a beneficia de transport intern feroviar și cu metroul la tarif redus, dacă firma de transport are dispozitive de verificare a cărților electronice de identitate, studenții cu acest tip de buletin trebuie să prezinte suplimentar certificatul privind domiciliul, a stabilit Guvernul.
15:20
Mașini electrice pe leasing social. Ministrul Mediului confirmă Profit.ro - Discuții privind leasing-ul social la mașini. Programul va întârzia, însă, iar Rabla - ”dacă vor exista banii” # Profit.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că a discutat cu Ministerul Proiectelor Europene introducerea în locul programului Rabla a unei subvenții în sistem de leasing social, finanțată cu fonduri europene, după cum a anunțat Profit.ro. Această idee va fi amânată cel puțin un an, iar programul Rabla va continua doar dacă există bani la buget, a mai spus ministrul.
15:20
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise luni, 1 Decembrie, zi liberă legală.
15:20
Operațiune majoră în România - AFI, proprietarul celui mai mare mall din România, atrage cea mai mare tranzacție de refinanțare din domeniul real estate de pe piața locală # Profit.ro
AFI a obținut o refinanțare în valoare de 537 milioane de euro pentru susținerea a trei proiecte majore din portofoliu, reprezentând cea mai mare tranzacție de refinanțare din domeniul real estate din România.
15:10
Trei dintre liniile de cale ferată reabilitate din Stația CF Brașov s-au redeschis.
15:10
Agroland anunță extinderea accelerată a formatului MEGA. Intră acum în Odorheiu Secuiesc și Orăștie # Profit.ro
Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, își continuă strategia de expansiune prin inaugurarea a două noi magazine în format MEGA, în Odorheiu Secuiesc și Orăștie.
15:10
Direcția Națională Anticorupție a anunțat că România a primit avizul formal al Grupului de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale, un pas 'decisiv' în procesul de aderare a țării noastre.
15:00
Ministrul Finanțelor anunță planul pentru CEC și Exim Banca Românească: Aștept propuneri de eficientizare # Profit.ro
Ministerul Finanțelor Alexandru Nazare așteaptă propuneri de eficientizare de la băncile de stat CEC Bank și Exim Banca Românească.
15:00
Boiojan a refuzat să prelungească cu 2 ani termenul în care companiile cu subvenții mari de la stat trebuie să își îndeplinească obligațiile de investiții # Profit.ro
Premierul Bolojan a retras din ședința de Guvern, fără posibilitate de revenire, o hotărâre care ar fi prelungit cu 2 ani perioada de respectare a obligațiilor pentru firmele care primesc ajutor de stat printr-un program destinat investițiilor cu impact major în economie.
15:00
VIDEO Și în construcții dragostea trece prin stomac. Călin Bichir, Director Acvatot: Avem doar angajați români, unii readuși în țară, dar bine plătiți . Dacă plătești prost, n-ai cum să fidelizezi oamenii - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Directorul general al Acvatot, Călin Bichir, a anunțat, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate, că toți angajații constructorului sunt români, unii readuși în țară pentru a munci pentru compania de construcții edilitare, și că păstrarea salariaților buni nu este posibilă fără un nivel salarial ridicat.
14:50
Uber își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în trei orașe noi: Zalău, Hunedoara și Deva.
14:50
VIDEO Dezastru imobiliar pe litoral - O mie de imobile din zona costieră, în proprietate privată. Apele Române au început să revendice terenurile # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că peste o mie de imobile din zona costieră se află în proprietate privată, iar autoritățile vor face demersuri în instanță pentru revendicarea dreptului de proprietate publică.
14:40
ULTIMA ORĂ România a semnat, în Germania, contractul cu gigantul Rheinmetall pentru fabrica din Victoria # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a definitivat, în Germania, cadrul contractual pentru fabrica de pulberi cu folosință militară din orașul Victoria (județul Brașov) cu concernul german Rheinmetall. Fabrica va fi construită de la zero și ar fi cea mai performantă din lume.
14:40
Horia Tecău, fost numărul 1 mondial în proba de dublu și vice-campion olimpic la tenis, lansează două investiții în tenisul românesc.
Acum 4 ore
14:20
VIDEO SURPRIZĂ Două noi mari linii de metrou în București. Robert Răzvan Dobre, Ministerul Transporturilor, anunță: Mai avem două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate, anunță Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport al României, din Ministerul Transporturilor, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate.
14:20
Eșec după eșec. Nici la CNAIR și CNIR nu au reușit procedurile de selecție a noilor CA-uri. România va fi penalizată # Profit.ro
Selectarea unor noi conduceri a eșuat și în cazul Companiei Naționale de Administrare a Infrastucturii Rutiere (CNAIR) și Companiei Națională de Investiții Rutiere (CNIR), a anunțat Guvernul.
14:10
Prețurile la cafea nu vor scădea prea curând, dacă SUA a redus tarifele vamale.
14:00
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au venit la sediul Oil Terminal.
13:50
Ministrul maghiar de externe Peter Szijjarto a anunțat că MOL va crește livrările de țiței și combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost blocată ca urmare a sancțiunilor americane.
13:40
VIDEO Imagine dezolantă - critici pentru Aeroportul Otopeni. Augustin Hagiu, deputat, membru al comisiei de transporturi: Singurul aeroport din lume fără îmbarcare-debarcare rapidă, în siguranță - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Aeroportul Otopeni este singurul aeroport din lume care nu are o zonă de îmbarcare-debarcare rapidă, în condiții de siguranță, crede deputatul Augustin Hagiu, membru al comisiei de transporturi. Acesta a declarat, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate, că imaginea aeroportului este dezolantă în rândul turiștilor străini care vin în România.
13:30
Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns astăzi la 1.368 de km, anunță autoritățile.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0901 lei, de la 5,0903 lei, curs înregistrat miercuri.
13:20
Construcții Erbașu avansează accelerat pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania.
13:20
VIDEO ANUNȚ Schimbări masive la Aeroportul Otopeni - Check-in mai rapid, individual, și pentru bagaj. Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: Vor fi multe lucruri bune, pozitive - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Proiectantul noului terminal al aeroportului Henri Coandă va fi desemnat pe 5 decembrie, a anunțat a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
13:10
VIDEO ANUNȚ PREMIERĂ Aeroportul Băneasa devine city airport, doar 2 zboruri pe zi. Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: Avem foarte multe plângeri și solicitări din cauza zgomotului - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobil # Profit.ro
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care și-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane, a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
13:10
Coaliția de guvernare va discuta orice analiză privind nivelul salariului minim pe anul 2026, inclusiv dacă va crește suma scutită de taxe din cadrul remunerației minime brute.
13:10
VIDEO Bucureștiul, o „destinație de business”. Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: Ponderea străinilor care vin ca turiști în România cu avionul e mai mică decât cei care pleacă să facă turism - Profit.ro Maratonul Infrastructu # Profit.ro
Bucureștiul este mai degrabă o „destinație de business” pentru cei care ajung cu avionul în Capitala României., spune Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate.
13:10
Guvernul se va reuni la termenul limită din PNRR pentru adoptarea noului proiect privind pensiile magistraților. După ce avizul CSM va fi transmis oficial # Profit.ro
Guvernul se va reuni vineri, 28 noiembrie, pentru adoptarea noului proiect privind pensiile magistraților, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat astăzi aviz negativ pe acest proiect.
13:10
De astăzi vom circula pe autostradă București - Focșani. Imagini cu lotul ce va fi deschis VIDEO # Profit.ro
Circulația pe lotul 3 Pietroasele – Buzău (14 km) va fi deschisă astăzi.
13:00
Un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului.
13:00
Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants și PGC Partners Attorneys at Law anunță semnarea unui parteneriat strategic cu Camera de Comerț și Industrie Brașov # Profit.ro
Al Safar & Partners Advocates & Legal Consultants (Dubai, UAE) și PGC Partners Attorneys at Law (București, România) anunță semnarea unui parteneriat strategic cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, cu obiectivul de a consolida cooperarea economică dintre România și Emiratele Arabe Unite.
13:00
VIDEO Aeroportul Otopeni va avea un nou terminal, la fel și Băneasa, Purtătorul de cuvânt Aeroporturi București, Teodor Postelnicu: 2025 va fi un an istoric pentru companie - Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate # Profit.ro
Anul 2025 va fi unul istoric pentru Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) în privința profitului și veniturilor, nivelul acestora atins pe întreg anul 2024 fiind depășit în luna septembrie, a anunțat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate
13:00
Ministru: Băieți deștepți furau cu clădirea. Au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro în locul statului român, trebuie să plece. Vor fi evacuați! - Cazul Olteniței 225 # Profit.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a câștigat, pe fond, litigiul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225. Judecătoria Sector 4 București a dispus evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri” din clădire, iar decizia instanței este executorie, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare.
12:50
ULTIMA ORĂ Spre eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Ministrul Finanțelor confirmă Profit.ro # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmă informațiile Profit.ro conform cărora își dorește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.
12:50
Alexandru Nazare: Pentru 2026, România țintește revenirea economică. Ministerul Finanțelor susține măsuri de relansare compatibile cu consolidarea fiscal-bugetară. Planul de redresare, gândit să nu compromită câștigurile obținute până acum # Profit.ro
Ministrul Finanțelor a afirmat că anul viitor România țintește revenirea economică, iar ministerul pe care îl conduce susține măsuri de relansare care să fie compatibile cu consolidarea fiscal-bugetară.
12:40
FOTO Nou magazin cu prețuri mici. Format de discount integrat în rețeaua Carrefour România, în localitatea Dragomirești-Vale # Profit.ro
Supeco, formatul de discount integrat în rețeaua Carrefour România, continuă extinderea rețelei sale.
12:40
CSM, aviz negativ pentru noul proiect privind pensiile magistraților. Avizul este consultativ # Profit.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraților.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.