Controale Truck&Bus în Neamț. Sute de sancțiuni și 10 autovehicule imobilizate

12:40

Un accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian a avut loc miercuri dimineață, când o tânără de 18 ani a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de o femeie de 31 de ani. Ambele au ajuns la spital. Eveniment rutier sesizat la ora 09:10 La ora 09:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian. Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.