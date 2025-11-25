Recital pianistic Luca Pulbere la Piatra-Neamț
Monitorul de Neamț , 25 noiembrie 2025 08:50
Pianistul Luca Pulbere revine în fața publicului nemțean cu recitalul „Anacronisme”, în cadrul Stagiunii muzicale 2025–2026. Un recital pianistic Luca Pulbere la Piatra-Neamț va avea loc miercuri, 26 noiembrie, în cadrul Stagiunii muzicale 2025–2026, eveniment organizat de Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Extensia Piatra-Neamț, împreună cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”. Recitalul […] Articolul Recital pianistic Luca Pulbere la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
20:10
Un deputat de Neamţ i-a dat un „ultimatum” ministrului transporturilor: fie îşi dă demisia, fie se pune pe treabă. Supărarea deputatului neafiliat Ciprian Ciubuc porneşte de la faptul că nu mai încep odată lucrările la drumul expres, iar în ceea ce priveşte Autostrada Unirii lucrurile nu se mişcă mai alert. „Sunt foarte revoltat pe această […] Articolul Duel între nemţeni: deputat vs ministrul transporturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Gospodăria țărănească, țăranul român și antreprenorul – dușmani ai statului român? # Monitorul de Neamț
Gospodăria țărănească, odinioară temelia economiei rurale și a identității românești, pare astăzi să fie privită cu suspiciune sau chiar cu ostilitate de către statul român. În ea se concentrează tradiția, hărnicia, dar și o independență care irită birocrația și politicile centralizatoare. Țăranul român nu mai este respectat pentru contribuția sa Fiecare brazdă cultivată, fiecare gospodărie […] Articolul Gospodăria țărănească, țăranul român și antreprenorul – dușmani ai statului român? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Pompierii nemţeni au intervenit, luni, 24 noiembrie, într-un bloc de pe strada Progresului din Piatra Neamţ, după ceu prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte miros de gaz metan. „În jurul orei 14:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte miros de gaz într-un bloc de locuințe […] Articolul Miros de gaz într-un bloc din Piatra Neamţ. Intervenţia pompierilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie, de la ora 12, pe ordinea de zi fiind anunţate 13 proiecte de hotărâre. Dintre proiectele care atrag atenţia, cel legat de organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2026-2027, chiar primul pe listă. De […] Articolul Şedinţă de CL Piatra. Ce proiecte sunt supuse votului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:50
Corpul neînsufleţit al unui tânăr în vârstă de 28 de ani a fost găsit într-o fântână, luni 24 noiembrie. Tânărul plecase de acasă pe 19 iunie. „La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați cu privire la faptul că, într-o fântână, din localitatea Cândești a fost […] Articolul Cadavrul unui tânăr, găsit într-o fântână apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Consiliul Județean Neamț a anun]at c\ va susține și în acest an evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă `n mai multe zone din județ. Pentru Târgu Neamț, sprijinul vine prin Centrul de Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, care va contribui cu 120.000 lei la finanțarea celor două manifestări de tradiție din zonă: „Târgu Neamț […] Articolul 120.000 lei pentru finanțarea a două manifestări de tradiție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Accidente cu pagube materiale și dosare penale în Neamț. Un șofer beat și un minor la volan # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au intervenit în două accidente cu pagube materiale și dosare penale în Neamț, unul provocat de un șofer băut în Valea Seacă și altul de un minor de 15 ani care a luat mașina tatălui fără încuviințare. Șofer cu 0,83 mg/l alcool a lovit un gard La data de 22 noiembrie, ora 13.30, […] Articolul Accidente cu pagube materiale și dosare penale în Neamț. Un șofer beat și un minor la volan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
DRDP Iași anunță lucrări de reparații pe DN 15B, în zona podurilor paralele din Târgu Neamț, începând cu 25 noiembrie. Mâine încep lucrări pe DN 15B la Târgu Neamț, în zona celor două poduri paralele, traficul urmând să se desfășoare alternativ, pe un singur sens. Lucrările încep pe 25 noiembrie Direcția Regională de Drumuri și […] Articolul Lucrări pe DN 15B la Târgu Neamț. Trafic dirijat pe un sens apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
A încălcat ordinul de protecție și a spart un geam. Poliția i-a găsit un loc unde nu poate sparge nimic # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție și pentru distrugere. Un bărbat care a încălcat ordinul de protecție și a spart un geam a fost reținut de polițiști și dus în arest, locul în care, nu mai are ce distruge. Evenimentul a fost sesizat la ora 23:00 […] Articolul A încălcat ordinul de protecție și a spart un geam. Poliția i-a găsit un loc unde nu poate sparge nimic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
A căzut de pe o schelă în Piatra-Neamț. Bărbat de 36 de ani, rănit și transportat la spital # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 36 de ani a fost rănit după ce a căzut de pe o schelă metalică, în municipiul Piatra-Neamț. Un bărbat care a căzut de pe o schelă în Piatra-Neamț a ajuns la spital sâmbătă, după un accident de muncă sesizat prin 112. Incidentul, sesizat prin 112 La data de 22 noiembrie a.c., […] Articolul A căzut de pe o schelă în Piatra-Neamț. Bărbat de 36 de ani, rănit și transportat la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Neamț: dosare penale pentru cei care au crezut că pot trece neobservați. Alcoolemie și permise suspendate # Monitorul de Neamț
Patru șoferi s-au ales cu dosare penale după controale desfășurate vineri și sâmbătă în Neamț Polițiștii nemțeni au întocmit mai multe dosare penale pentru cei care au crezut că pot trece neobservați, doi dintre șoferi fiind depistați sub influența alcoolului, iar alți doi conducând cu permisul suspendat. Șofer de 60 de ani, prins băut la […] Articolul Neamț: dosare penale pentru cei care au crezut că pot trece neobservați. Alcoolemie și permise suspendate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Un tânăr de 19 ani a fost lovit pe trecerea pentru pietoni de pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu din Piatra-Neamț. Un adolescent accidentat pe zebră în Piatra-Neamț a ajuns la spital duminică seară, după ce a fost surprins și lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar. Evenimentul rutier, sesizat la ora 18:00 La […] Articolul Adolescent accidentat pe ”zebră” în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Pieton lovit mortal pe E85 la Horia. Șoferul conducea o autoutilitară cu semiremorcă # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 66 de ani a murit după ce a fost lovit de o autoutilitară cu semiremorcă, pe DN2-E85, în localitatea Horia. Un pieton lovit mortal pe E85 la Horia a fost descoperit în noaptea de duminică spre luni, după ce un ansamblu rutier l-a surprins pe partea carosabilă. Accidentul, anunțat la ora 02:15 […] Articolul Pieton lovit mortal pe E85 la Horia. Șoferul conducea o autoutilitară cu semiremorcă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Două autoturisme au fost implicate într-un accident produs sâmbătă seară pe DN 15B, în Târgu-Neamț, trei persoane fiind rănite. Un accident cu trei persoane rănite la Târgu-Neamț a avut loc sâmbătă seară, după coliziunea dintre două autoturisme în care se aflau patru persoane. Printre victime se află și un bebeluș de 3 luni. Accidentul, anunțat […] Articolul Târgu-Neamț: accident cu trei persoane rănite, inclusiv un bebeluș de 3 luni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
O magazie de pe strada 22 Decembrie din Horia a fost cuprinsă de flăcări vineri dimineață, existând risc de propagare la locuința alăturată. Un incendiu la o magazie în Horia a izbucnit vineri dimineață, flăcările manifestându-se cu degajări mari de fum și risc de extindere la locuința alipită. O femeie a suferit un atac de […] Articolul Horia: incendiu la o magazie, o femeie a suferit un atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
O locuință de pe strada Movilei din Trifești a fost distrusă de un incendiu izbucnit vineri după-amiază. Un incendiu puternic la o locuință din Trifești a izbucnit vineri după-amiază, flăcările cuprinzând întreaga casă până la sosirea pompierilor. Nu au fost înregistrate victime. Incendiul, anunțat la ora 13:53 Vineri, 21 noiembrie 2025, la ora 13:53, pompierii […] Articolul Incendiu puternic la o locuință din Trifești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Plata biletului de autobuz cu telefonul a fost reactivată în 24 de orașe, inclusiv Piatra-Neamț și Roman # Monitorul de Neamț
Toate serviciile aplicației 24pay au fost repornite după finalizarea procesului tehnic de adaptare la noile reglementări privind serviciile de plată. Plata biletului de autobuz cu telefonul este disponibilă din nou în 24 de orașe, inclusiv Piatra-Neamț și Roman, după ce aplicația 24pay a reactivat toate serviciile și produsele din portofoliu. Serviciile 24pay au fost repornite […] Articolul Plata biletului de autobuz cu telefonul a fost reactivată în 24 de orașe, inclusiv Piatra-Neamț și Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
CSM Ceahlăul a arătat mult diferit, în bine, în partida disputată sâmbătă, 22 noiembrie, acasă cu AFC Câmpulung Muscel. Şi acest lucru s-a văzut la final şi pe tabela de scor, care a înregistrat un 3-0 categoric pentru galben-negrii. Marcatori au fost Andrei Marc în minutul 26, Geani Creţu în minutul 64 şi Carl Davordzie […] Articolul Ceahlăul – victorie categorică. Altă „nuanţă” de galben-negru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
IPJ Neamț marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor- mărturii reale VIDEO # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni marchează 25 noiembrie printr-o campanie de conștientizare dedicată victimelor violenței domestice. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț transmite, cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței asupra femeilor, un mesaj public privind necesitatea sprijinirii victimelor și a raportării abuzurilor petrecute în mediul domestic. Zi dedicată prevenirii și conștientizării IPJ Neamț marchează 25 noiembrie, Ziua Internațională […] Articolul IPJ Neamț marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor- mărturii reale VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
21 noiembrie 2025
20:10
Există o durere care nu se scrie cu cerneală, ci cu rușine și dezamăgire. Este durerea celui care, ani la rând, a oferit din puținul său unui frate vitreg, crezând că sângele, chiar și amestecat, tot sânge rămâne. L-ai ajutat când era în genunchi, i-ai trimis bani, i-ai dat pâine, i-ai întins o mână peste […] Articolul Când fratele vitreg moldovean, cel hrănit de trei decenii, râde public de tine apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
CSM Ceahlăul Piatra Neamț înfruntă sâmbătă, 22 noiembrie 2025, pe AFC Câmpulung Muscel în etapa 14 a ligii 2. Partida va începe de la ora 11 şi ar trebui să fie, teoretic, un meci uşor pentru elevii lui Cristian Pustai. Asta dacă ne uităm la clasament, în condiţiile în care Câmpulung Muscel e pe penultima […] Articolul Ceahlăul primeşte vizita penultimei clasate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunţat recent că a emis ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș – Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii A8. Contractul cu o valoare de 5,97 de miliarde de lei pentru construirea acestui lot a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie și are o […] Articolul Lotul 2B Grințieș – Pipirig – când vor începe lucrările apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Ştrandul Municipal va renaşte, aceasta este promisiunea primarului municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. Practic edilul afirmă că va fi refăcut de la zero, pentru că orice alte „cârpeli” ar însemna bani cheltuiţi degeaba. „De-a lungul anilor, Ștrandul Municipal a fost unul dintre locurile în care verile pietrenilor au prins culoare: un spațiu al bucuriei simple, […] Articolul Ştrandul Municipal va renaşte. Cel puţin aşa promite primarul Adrian Niţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Controale la transportul de persoane și marfă în Neamț, în cadrul operațiunii ROADPOL # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri intensifică verificările în trafic, vizând autovehiculele pentru transport public și transport de marfă. Controale la transportul de persoane și marfă sunt desfășurate în această săptămână de polițiștii rutieri din cadrul IPJ Neamț, în cadrul operațiunii europene ROADPOL. Acțiuni desfășurate în cadrul ROADPOL Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, activitățile sunt concentrate asupra autovehiculelor […] Articolul Controale la transportul de persoane și marfă în Neamț, în cadrul operațiunii ROADPOL apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Autoturism răsturnat pe DN 15C la Răucești. Șofer de 65 de ani, evaluat medical # Monitorul de Neamț
Un autoturism s-a răsturnat pe cupolă în comuna Răucești, iar pompierii și echipajele medicale au intervenit la fața locului. Un autoturism răsturnat pe DN 15C la Răucești a fost anunțat joi după-amiază la 112. Șoferul de aproximativ 65 de ani a fost evaluat de echipajul SAJ și a refuzat transportul la spital. Accident anunțat la […] Articolul Autoturism răsturnat pe DN 15C la Răucești. Șofer de 65 de ani, evaluat medical apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un bărbat de 91 de ani găsit căzut într-un apartament din Târgu-Neamț a fost preluat joi seară de echipajul SAJ, după o intervenție a pompierilor care au deblocat ușa locuinței. Intervenție anunțată la ora 17:53 La ora 17:53, prin apel la 112 a fost semnalat faptul că o persoană este căzută într-un apartament dintr-un bloc […] Articolul Bătrân, găsit căzut într-un apartament din Târgu-Neamț. Intervenție ISU apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
E85, Săbăoani: autoturism ieșit în afara carosabilului după ce a lovit un cap de podeț # Monitorul de Neamț
Un autoturism în care se aflau două persoane a lovit un cap de podeț pe E85, în comuna Săbăoani. Un autoturism ieșit în afara carosabilului pe E85 la Săbăoani a fost anunțat vineri dimineață la 112. Cele două persoane aflate în autovehicul au ieșit singure și nu au necesitat îngrijiri medicale. Eveniment rutier anunțat la […] Articolul E85, Săbăoani: autoturism ieșit în afara carosabilului după ce a lovit un cap de podeț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:30
Avertizare ANM de ceață în zona joasă a județului Neamț. Vizibilitate sub 200 m # Monitorul de Neamț
ANM a emis vineri dimineață o avertizare de ceață ce reduce vizibilitatea sub 200 m în zona joasă a județului Neamț și în alte județe din regiune. O avertizare ANM de ceață în zona joasă a județului Neamț este valabilă vineri dimineață, între orele 09:00 și 12:00, fenomenul reducând vizibilitatea sub 200 de metri și […] Articolul Avertizare ANM de ceață în zona joasă a județului Neamț. Vizibilitate sub 200 m apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:20
În ziua pomenirii Sfântului Ierarh Proclu, mare apărător al dreptei credințe și glas al smereniei, suntem chemați să privim nu doar către trecut, ci și către lumina discretă a unor oameni ai lui Dumnezeu care au trăit aproape de noi, dar au aparținut Împărăției. Între aceștia se numără și Părintele Proclu Nicău, cel care, prin […] Articolul Între focul chiliei și focul inimii: îl mai păstrăm pe Părintele Proclu? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
20 noiembrie 2025
20:10
Danlin XXL, în calitate de lider al unei asocieri, a câştigat în instanţă bătălia cu UMB pentru contractul pentru lotul Joseni – Ditrău, din tronsonul montan al Autostrăzii Unirii A8. Magistraţii de la Curtea de Apel București au admis plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care era în favoarea UMB. […] Articolul Umbrărescu – „bătut” de o firmă din Neamţ. Bătălia, decisă în instanţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
ARO din Neamț reinventat în America: românul din Florida reconstruiește modelul din 1974 cu motor de 470 CP # Monitorul de Neamț
Mașina ARO IMS 461 fabricată în 1974 la Câmpulung Muscel este refăcută în Florida de un român stabilit în Statele Unite. Un ARO din Neamț reinventat în America este proiectul unui român stabilit în Florida, care reconstruiește complet modelul IMS 461 din 1974, păstrând doar caroseria mașinii românești. Român stabilit în Florida reconstruiește un ARO […] Articolul ARO din Neamț reinventat în America: românul din Florida reconstruiește modelul din 1974 cu motor de 470 CP apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Când viciul devine virtute și corupția devine model – o națiune în derivă morală # Monitorul de Neamț
Astfel, “trădătorul numindu-se geniu, plagiatorul erou, pungaşul mare financiar, panglicarul om politic, cămătarul negustor, speculantul de idei om cu principii şi speculanta de sineşi femeie onestă, judecata poporului nostru s-a falsificat din ce în ce şi, la formarea sferelor sale ideale, el a pierdut pretutindenea punctul de plecare sănătos”. Și poate niciodată această frază nu […] Articolul Când viciul devine virtute și corupția devine model – o națiune în derivă morală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastru pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului # Monitorul de Neamț
DGASPC Neamț se alătură astăzi, 20 noiembrie, acțiunilor dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, prin iluminarea sediului instituției în culoarea albastră, simbol al protecției și al solidarității cu toți copiii lumii. Acțiunea este mai mult decât o manifestare vizuală – este un angajament public pentru o lume în care drepturile copiilor sunt respectate și apărate […] Articolul Clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastru pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Valea Ursului: bărbat încarcerat pentru vehicul neînmatriculat și conducere fără permis # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 36 de ani, condamnat la un an și patru luni de închisoare, a fost ridicat de polițiști și depus în penitenciar. Valea Ursului: bărbat încarcerat de polițiștii Secției Rurale Ion Creangă, aceștia punând în executare un mandat emis de Judecătoria Roman pe numele său. Mandat de executare pus în aplicare La data […] Articolul Valea Ursului: bărbat încarcerat pentru vehicul neînmatriculat și conducere fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Primarul de Piatra a revenit la liceul pe care l-a absolvit, cu ocazia unei manifestări din cadrul proiectului Next Generation. „Astăzi am revenit în locul în care am fost și eu elev și, ca de fiecare dată, emoțiile au fost mari. Rareșul rămâne un loc care te formează, te inspiră și nu te lasă niciodată […] Articolul Primarul de Piatra a revenit la liceu. Care a fost motivul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Șoferiță prinsă băută în Piatra-Neamț. A suflat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat # Monitorul de Neamț
O femeie de 45 de ani a fost depistată conducând în stare de ebrietate pe strada Dărmănești, în Piatra-Neamț. O șoferiță prinsă băută în Piatra-Neamț a transformat un control de rutină într-un test al „rezistenței alcooltestului”, după ce aparatul a indicat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat — suficient cât să-i lase permisul „în […] Articolul Șoferiță prinsă băută în Piatra-Neamț. A suflat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Descoperire macabră pe Lacul Bicaz: trupul unui bărbat, observat plutind pe apă # Monitorul de Neamț
Trupul unei persoane a fost observat plutind pe Lacul Izvorul Muntelui, iar pompierii au intervenit pentru recuperare. O descoperire macabră pe Lacul Bicaz a fost anunțată miercuri după-amiază, după ce trupul unui bărbat a fost văzut plutind pe Lacul Izvorul Muntelui. Echipaje ISU, IPJ și SAJ au intervenit la fața locului, iar victima a fost […] Articolul Descoperire macabră pe Lacul Bicaz: trupul unui bărbat, observat plutind pe apă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
O femeie de 30 de ani nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, intrând în coliziune cu un autoturism aflat în depășire. Un bărbat de 74 de ani rănit în urma accidentului rutier produs miercuri la prânz pe DN 15B, în Vânători-Neamț, după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Polițiștii și pompierii […] Articolul Un bărbat de 74 de ani rănit într-un accident pe DN 15B la Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian. Două persoane au ajuns la spital # Monitorul de Neamț
Un accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian a avut loc miercuri dimineață, când o tânără de 18 ani a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de o femeie de 31 de ani. Ambele au ajuns la spital. Eveniment rutier sesizat la ora 09:10 La ora 09:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian. Două persoane au ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Cascadorie periculoasă a unui tânăr la Agapia. Autoturism căzut în albia unui pârâu # Monitorul de Neamț
Un autoturism scăpat de sub control a părăsit carosabilul și a căzut în albia unui pârâu, în această dimineață, la Agapia. O cascadorie periculoasă a unui tânăr de 19 ani a avut loc în această dimineață la Agapia, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a căzut în albia unui pârâu. Tânărul s-a autoevacuat înainte […] Articolul Cascadorie periculoasă a unui tânăr la Agapia. Autoturism căzut în albia unui pârâu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Pompierii au intervenit aseară în Timișești, unde o casă a ars generalizat, existând risc de propagare la gospodăriile din apropiere. O locuință făcută scrum la Timișești, o femeie a suferit atac de panică — acesta este bilanțul incendiului izbucnit aseară , unde pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care cuprinseseră o casă din satul Zvorănești. […] Articolul Locuință făcută scrum la Timișești, o femeie a suferit atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Tânăr de 25 de ani găsit spânzurat într-un copac la Timișoara. Era originar din Neamț # Monitorul de Neamț
Bărbatul era dat dispărut de peste o săptămână. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările morții. Un tânăr de 25 de ani găsit spânzurat pe strada George Ardelean din Timișoara, miercuri după-amiază, era dat dispărut de mai bine de o săptămână. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Descoperit spânzurat după mai […] Articolul Tânăr de 25 de ani găsit spânzurat într-un copac la Timișoara. Era originar din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Monseniorul Mihăiță Blaj, un romano-catolic din Neamț, numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului # Monitorul de Neamț
Un prelat născut în Gherăești, județul Neamț, ajunge într-una dintre cele mai înalte funcții din diplomația Vaticanului. Monseniorul Mihăiță Blaj a fost numit în funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat, fiind primul român care ocupă un astfel de rol înalt în administrația pontificală. Papa Leon […] Articolul Monseniorul Mihăiță Blaj, un romano-catolic din Neamț, numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19 noiembrie 2025
20:10
Spitalul nou şi drumul expres – estimările administratorului public al judeţului # Monitorul de Neamț
Lucian Micu, administratorul pubplic al judeţului Neamţ, este încrezător că lucrările la noul spital judeţean ar putea începe în primăvara/vara anului viitor. El a afirmat că lucrările privind utilităţile vor fi finalizate până atunci, iar cât priveşte finanţarea, aceasta va fi rezolvată prin programul de Sănătate. Şi a avansat chiar şi un procent în ceea […] Articolul Spitalul nou şi drumul expres – estimările administratorului public al judeţului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
În esenţă, România este frumoasă. E o frumuseţe care nu ţine de forme, ci de suflet. O frumuseţe care se simte în liniştea dimineţilor de sat, în lacrimile unei mame care îşi aşteaptă copilul plecat, în câmpurile care miros a grâu copt şi în tăcerea munţilor care parcă ştiu prea multe. România este un miracol […] Articolul În esenţă, România este frumoasă, dar chipul îi este acoperit de murdărie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Piatra-Neamț se pregătește să intre din nou în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, ediția a IV-a. Târgul se va desfășura în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026. „Dragi pietreni, Se apropie acea vreme în care orașul nostru începe din nou să respire lumină, colinde și […] Articolul Crăciun de poveste la Piatra-Neamț: Târgul „Piatra lui Crăciun”, ediția a IV-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Cei 10 sportivi de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ care au participat recent la Cupa Sasori de la Ploiești s-au întors acasă cu o salbă de medalii A fost o competiție reușită, cu scopul dezvoltării sportivilor de toate nivelurile, la care s-au aliniat 380 de participanți si unde am reușit să facem o figură frumoasă […] Articolul Salbă de medalii pentru micii karateka de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Serviciul Rutier Neamț aduce în atenție importanța echipării corespunzătoare a vehiculului și reamintește şoferilor câteva reguli esențiale, odată cu prima ninsoare din acest an. „Cu venirea iernii, condițiile de trafic se schimbă brusc: carosabil umed, polei, ninsoare abundentă și vizibilitate redusă. Pentru a preveni accidentele și pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe ceilalți […] Articolul „Sfaturi de iarnă” de la poliţiştii de la Rutieră apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Final de campanie pentru DGASPC de Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor # Monitorul de Neamț
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț marchează finalul campaniei „19 Zile de Activism pentru Prevenirea Violenței și Abuzurilor împotriva Copiilor și Tinerilor”, derulată în parteneriat cu FICE România, tocmai pe 19 noiembrie, când se celebrează în toată lumea Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor. Timp de trei săptămâni, […] Articolul Final de campanie pentru DGASPC de Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
