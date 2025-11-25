Recital pianistic Luca Pulbere la Piatra-Neamț

17:10

Cei 10 sportivi de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ care au participat recent la Cupa Sasori de la Ploiești s-au întors acasă cu o salbă de medalii A fost o competiție reușită, cu scopul dezvoltării sportivilor de toate nivelurile, la care s-au aliniat 380 de participanți si unde am reușit să facem o figură frumoasă […] Articolul Salbă de medalii pentru micii karateka de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.