Primăria Miercurea-Ciuc a accesat un proiect european de 14,2 mil. lei pentru eficentizarea energetică a unui bloc de locuinţe

Ziarul Financiar, 27 noiembrie 2025 17:15

Primăria Miercurea-Ciuc a accesat un proiect european de 14,2 mil. lei pentru eficentizarea energetică a unui bloc de locuinţe

Acum 15 minute
17:15
BERD accelerează tranziţia verde a României şi pune pe masă un pachet de finanţare de 192 milioane de euro pentru construcţia a trei parcuri fotovoltaice în sud-estul ţării. Proiectul va genera anual 676 GWh de energie verde Ziarul Financiar
17:15
Cum arată universul angajaţilor din mediul privat: Microîntreprinderile şi companiile mici au întrecut mari jucători la forţa de muncă. Cumulat, 1,9 milioane de salariaţi lucrau în microîntreprinderi şi companiile mici în anul 2024 Ziarul Financiar
Microîntreprinderile şi companiile mici au ajuns, cumulat, la 1,9 milioane de salariaţi în anul 2024, întrecând companiile mari la acest indicator, arată calculele ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Firmele mari au ajuns la 1,47 milioane de salariaţi anul trecut, conform sursei citate.
17:15
Proiect european de 4,4 mil. euro pentru regenerarea urbană a oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman Ziarul Financiar
17:15
Acum 30 minute
17:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul informaţiilor din spaţiul public privind furnizarea de energie gratis de către Hidroelectrica: Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. Hidroelectrica nu e puşculiţa nimănui Ziarul Financiar
Acum o oră
16:45
Studiu oficial despre muncitorii din ţări non-UE din România: Sunt peste 136.300 de muncitori din afara UE pe piaţa muncii locală. Cei mai mulţi sunt în construcţii, industria prelucrătoare, HoReCa şi comerţ. Circa doi din trei imigranţi locuiesc în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Cluj Ziarul Financiar
România are astăzi peste 136.300 de muncitori din ţări din afara Uniunii Europene pe piaţa muncii locală, potrivit unui studiu publicat de Consiliul Economic şi Social (CES).
16:45
Bugetul ţării la zece luni: Datele de la Ministerul de Finanţe arată un deficit bugetar de 5,72% din PIB, faţă de 6,22% în primele 10 luni din 2024. Veniturile au crescut cu 12,3%, iar cheltuielile se ambiţionează să rămână sus, având un plus de 9,9% Ziarul Financiar
16:45
Horia Tecău devine acţionar cu 20% în Electryphy, brand românesc de echipamente sportive pentru tenis, şi lansează o platformă pentru pregătirea sportivilor Ziarul Financiar
16:45
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. M-am sesizat din oficiu. Hidroelectrica nu e puşculiţa nimănui Ziarul Financiar
16:30
GEN Z Sondaje. Cum percepe tânăra generaţie Black Friday: aproape 40% dintre tineri cumpără doar ce le trebuie în perioada reducerilor Ziarul Financiar
Reducerile sunt un subiect sensibil, mai ales în perioada de Black Friday, când magazinele fizice şi online sunt mai aglomerate şi sunt pline de bannere greu de neobservat cu 50% discount sau chiar mai mult. Am adresat aceeaşi întrebare pe toate platformele sociale: „Tu cum percepi perioada reducerilor de Black Friday?“. Sondajul ZF a adunat 660 de răspunsuri, care surprind modul în care Gen Z se raportează la ofertele comercianţilor din această perioadă.
Acum 2 ore
16:15
România aprobă o strategie naţională pentru industria alimentară pe următorii patru ani, după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 mld. euro Ziarul Financiar
16:00
Uber îşi continuă expansiunea la nivel naţional şi devine disponibil în Zalău, Hunedoara şi Deva, ajungând la 35 de oraşe în toată ţara Ziarul Financiar
16:00
Un parteneriat între mediul privat şi sectorul non-profit aduce o investiţie de peste 65.000 de euro în sistemul public de sănătate, prin renovarea şi modernizarea centrului de recuperare medicală pediatrică din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu–Rusescu Ziarul Financiar
15:30
Premierul Ilie Bolojan a aprobat echipa de conducere la AMEPIP - Agenţia care trebuie să monitorizeze companiile de stat: Anişoara Ulceluşe este preşedinte, Oana Petrescu, fost bancer şi CEO la Blue Air, şi Bogdan Stănescu, fost director la SAPE, sunt vicepreşedinţi Ziarul Financiar
15:30
Ce televizor alegi în 2025 pentru maratonul de filme de Crăciun? Noile modele Samsung transformă livingul în cinematograf Ziarul Financiar
15:30
15:30
Dezvoltatorul imobiliar AFI a obţinut o refinanţare de 537 mil.euro pentru proiectele AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti, aceasta fiind cea mai mare refinanţare din domeniul real estate din România Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:00
CSM a dat aviz negativ pentru reforma pensiilor magistraţilor. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, prezent la votul de joi: Proiectul merge pe traiectoria sa, avizul de la CSM fiind doar consultativ. Ziarul Financiar
15:00
​JTI, producătorul japonez al Sobranie şi Winston, deschide o fabrică mai mare în România, în Ştefăneştii de Jos, pentru a creşte producţia. Din fabrica actuală, din Bucureşti, exportă 75% din ţigarete în 70 de ţări Ziarul Financiar
14:45
Criză diplomatică la cel mai înalt nivel: Moscova respinge categoric „concesiile” americane, în timp ce o înregistrare secretă cu emisarul SUA zguduie planul de pace pentru Ucraina şi reaprinde temerile privind influenţa Rusiei asupra negocierilor lui Trump Ziarul Financiar
14:30
Altex România, liderul pieţei de retail electro-IT, a contractat un împrumut de 43 milioane euro de la Raiffeisen Bank, pentru achiziţionarea lanţului de bricolaj Bricostore. La finanţare participă şi BERD Ziarul Financiar
14:15
Retailerul scandinav JYSK a realizat în anul financiar 2024-2025 o cifră de afaceri de 1,39 miliarde lei în România, în creştere cu 20%, şi s-a extins cu 15 magazine Ziarul Financiar
14:15
Prima autostradă care uneşte două regiuni istorice ale României: A7 deschide drumul dintre Muntenia şi Moldova. Urmează încă 49 km până la Adjud Ziarul Financiar
14:00
Orange România a lansat tehnologia 5G+ în metroul din Bucureşti. Acoperirea completă, promisă pentru finalul anului 2026 Ziarul Financiar
Orange, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de telecom, a început activarea tehnologiei 5GPlus cu proiecte-pilot în staţiile Preciziei şi Păcii, conform unui anunţ al companiei.” Între timp, instalarea a fost finalizată şi în Piaţa Victoriei 1 şi 2. Iar săptămâna aceasta a fost pornit serviciul în Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte staţii de pe toate magistralele: Piaţa Romană, Universitate, Piaţa Unirii 1 şi 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu”, conform datelor Orange.
13:45
Rusia în iarna a patra a războiului: Cum se prăbuşeşte viaţa de zi cu zi sub loviturile dronelor, inflaţiei galopante şi presiunilor americane, în timp ce Kremlinul continuă conflictul fără să vadă marginea prăpastiei economice Ziarul Financiar
13:45
ADR Nord-Vest şi Fortech Ventures lansează un fond de investiţii de peste 30 de milioane de euro pentru start-up-uri şi IMM-uri din regiune Ziarul Financiar
Fondul vizează companii din cele şase judeţe ale regiunii Nord-Vest: Cluj, Bihor, Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Potrivit ADR Nord-Vest, peste 46 de firme din domenii inovatoare, creative şi high-tech ar urma să primească finanţare.
13:30
Mitul noilor generaţii din piaţa muncii: Gen Z este „indisciplinată”, ”răsfăţată” şi ”urăşte munca”. Un articol viral din WSJ a mers atât de departe încât a sugerat că întreaga generaţie ar fi „neangajabilă”. Dar acelaşi lucru s-a spus despre fiecare generaţie înaintea lor. Executivii din marile corporaţii încep să aibă un deja-vu Ziarul Financiar
13:30
Cursa secretă a inteligenţei artificiale: Giganţii tech ai Chinei îşi exilează antrenarea modelelor AI în centre offshore pentru a ocoli blocajul american şi a pune mâna pe cipurile Nvidia care decid viitorul tehnologiei globale Ziarul Financiar
13:30
CTP şi LPP Logistics semnează cel mai mare contract din 2025 şi pregătesc hub regional pentru trei ţări Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Premierul Ilie Bolojan a aprobat echipa de conducere la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice: Anişoara Ulceluşe este preşedinte, iar Oana-Mihaela Petrescu, fost CEO la Blue Air, şi Nicolae-Bogdan-Codruţ Stănescu, fost director la SAPE, sunt vicepreşedinţi Ziarul Financiar
12:45
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Astazi de Ziua Recunostintei, să ne gandim la guvernanţa relaţiilor cu cei apropiaţi Ziarul Financiar
12:45
Acţionarii Electrica au aprobat în AGA de joi, 27 noiembrie, demararea procedurilor pentru obtinerea finanţării în vederea realizării unor achiziţii de până la 1 miliard euro, atât în ţară, cât şi în străinătate Ziarul Financiar
12:45
Primăria Oraviţa amână din nou plata dobânzilor la obligaţiunile municipale de 6 milioane de lei Ziarul Financiar
12:45
BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, va începe extinderea în România la începutul anului viitor, prin deschiderea primului său magazin, în Mega Mall Bucureşti. Retailerul are în plan să deschidă 20-25 de magazine pe an Ziarul Financiar
12:30
Un retailer polonez de modă cu preţuri mici a ajuns aproape pe nesimţite între cei mai extinşi jucători din piaţă, având 200 de magazine în România. Şi expansiunea continuă Ziarul Financiar
12:15
Platforma Regista: Am lansat un modul de semnătură electronică pentru instituţiile publice, integrat cu sistemele STS Ziarul Financiar
Regista, platformă de digitalizare utilizată în prezent de peste 1.200 de instituţii publice din România, a lansat un nou modul, denumit eSemnătură, care permite funcţionarilor să semneze documente electronic direct în aplicaţie. Noua funcţionalitate vizează eliminarea fluxurilor birocratice bazate pe hârtie, permiţând gestionarea documentelor de la înregistrare până la arhivare fără a fi necesară imprimarea sau scanarea acestora.
12:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 28 noiembrie 2025, ora 09:30 cu Irina Răilean, CFA, analist bursier şi fondator Mosaiq8 Ziarul Financiar
12:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Ce viitor are fotbalul în România şi cum poate ajunge acesta un business? Principalele idei din emisiune Ziarul Financiar
12:00
Constantin Măgdălina, Expert Tendinţe şi Tehnologii Emergente: Ce pierderi îţi erodează compania fără să-ţi dai seama? Ziarul Financiar
11:45
Grupul antreprenorial românesc Agroland a investit 350.000 euro în două noi magazine MEGA şi vrea să accelereze dezvoltarea acestui format începând cu anul viitor Ziarul Financiar
11:30
Investiţie de peste 3 mil. euro: Automobile Bavaria îşi dublează capacitatea de service – “„Constanţa are un potenţial economic enorm” Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:15
Altex accelerează transformarea Brico Depot: showroom record la Târgovişte şi primul hub de bucătării din reţea Ziarul Financiar
11:15
Cristina Rusen, Director PwC România şi Diana Remuş, Senior Consultant PwC România: Trenduri pe piaţa imobiliară din România. Retailul şi industrialul susţin creşterea, birourile şi rezidenţialul frânate de oferta limitată Ziarul Financiar
11:00
Grupul PPC, unul dintre liderii pieţei de energie din România, preia o reţea cu peste 100 de puncte de încărcare pentru maşinile electrice, majoritatea situate în zona Bucureşti–Ilfov Ziarul Financiar
11:00
Mallul nu mai e doar pentru cumpărături: divertismentul activ a ajuns o piaţă de 30 mil. euro şi creşte în continuare Ziarul Financiar
11:00
Cătălin Suliman şi Ştefan Manea, Filip&Company: Cazul Michelin. Cum pot declaraţiile publice să declanşeze inspecţii de concurenţă? Ziarul Financiar
10:45
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: România a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană si scăpăm de procedura prin care riscam să fie suspendate fondurile europene. Deficitul bugetar în octombrie este de 5,7%, un ecart de 0,5% faţă ăde octombrie 2024, când aveam 6,2%. În octombrie, am colectat TVA în valoare de 13,6 mld. lei Ziarul Financiar
10:45
În Bucureşti sunt cu 45% mai puţine autorizaţii de construire, iar preţurile locuinţelor continuă să crească Ziarul Financiar
10:00
Bursă. Holde Agri Invest raportează venituri de peste 96 mil. lei în primele 9 luni/2025, în creştere cu 20 an/an. Pierderile nete s-au redus la 2 mil. lei Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:15
10 paşi care ajută producătorul de hrană pentru animale Kormotech să crească rapid Ziarul Financiar
