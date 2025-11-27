Primăria Miercurea-Ciuc a accesat un proiect european de 14,2 mil. lei pentru eficentizarea energetică a unui bloc de locuinţe
Primăria Miercurea-Ciuc a accesat un proiect european de 14,2 mil. lei pentru eficentizarea energetică a unui bloc de locuinţe
Cum arată universul angajaţilor din mediul privat: Microîntreprinderile şi companiile mici au întrecut mari jucători la forţa de muncă. Cumulat, 1,9 milioane de salariaţi lucrau în microîntreprinderi şi companiile mici în anul 2024 # Ziarul Financiar
Microîntreprinderile şi companiile mici au ajuns, cumulat, la 1,9 milioane de salariaţi în anul 2024, întrecând companiile mari la acest indicator, arată calculele ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Firmele mari au ajuns la 1,47 milioane de salariaţi anul trecut, conform sursei citate.
Studiu oficial despre muncitorii din ţări non-UE din România: Sunt peste 136.300 de muncitori din afara UE pe piaţa muncii locală. Cei mai mulţi sunt în construcţii, industria prelucrătoare, HoReCa şi comerţ. Circa doi din trei imigranţi locuiesc în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Cluj # Ziarul Financiar
România are astăzi peste 136.300 de muncitori din ţări din afara Uniunii Europene pe piaţa muncii locală, potrivit unui studiu publicat de Consiliul Economic şi Social (CES).
GEN Z Sondaje. Cum percepe tânăra generaţie Black Friday: aproape 40% dintre tineri cumpără doar ce le trebuie în perioada reducerilor # Ziarul Financiar
Reducerile sunt un subiect sensibil, mai ales în perioada de Black Friday, când magazinele fizice şi online sunt mai aglomerate şi sunt pline de bannere greu de neobservat cu 50% discount sau chiar mai mult. Am adresat aceeaşi întrebare pe toate platformele sociale: „Tu cum percepi perioada reducerilor de Black Friday?“. Sondajul ZF a adunat 660 de răspunsuri, care surprind modul în care Gen Z se raportează la ofertele comercianţilor din această perioadă.
Un parteneriat între mediul privat şi sectorul non-profit aduce o investiţie de peste 65.000 de euro în sistemul public de sănătate, prin renovarea şi modernizarea centrului de recuperare medicală pediatrică din cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu–Rusescu # Ziarul Financiar
Orange România a lansat tehnologia 5G+ în metroul din Bucureşti. Acoperirea completă, promisă pentru finalul anului 2026 # Ziarul Financiar
Orange, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de telecom, a început activarea tehnologiei 5GPlus cu proiecte-pilot în staţiile Preciziei şi Păcii, conform unui anunţ al companiei.” Între timp, instalarea a fost finalizată şi în Piaţa Victoriei 1 şi 2. Iar săptămâna aceasta a fost pornit serviciul în Aviatorilor. Până la finalul lunii decembrie, tehnologia 5G+ va fi extinsă către multe alte staţii de pe toate magistralele: Piaţa Romană, Universitate, Piaţa Unirii 1 şi 2, Tineretului, Aurel Vlaicu, Pipera, Constantin Brâncoveanu”, conform datelor Orange.
ADR Nord-Vest şi Fortech Ventures lansează un fond de investiţii de peste 30 de milioane de euro pentru start-up-uri şi IMM-uri din regiune # Ziarul Financiar
Fondul vizează companii din cele şase judeţe ale regiunii Nord-Vest: Cluj, Bihor, Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Potrivit ADR Nord-Vest, peste 46 de firme din domenii inovatoare, creative şi high-tech ar urma să primească finanţare.
Mitul noilor generaţii din piaţa muncii: Gen Z este „indisciplinată”, ”răsfăţată” şi ”urăşte munca”. Un articol viral din WSJ a mers atât de departe încât a sugerat că întreaga generaţie ar fi „neangajabilă”. Dar acelaşi lucru s-a spus despre fiecare generaţie înaintea lor. Executivii din marile corporaţii încep să aibă un deja-vu # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a aprobat echipa de conducere la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice: Anişoara Ulceluşe este preşedinte, iar Oana-Mihaela Petrescu, fost CEO la Blue Air, şi Nicolae-Bogdan-Codruţ Stănescu, fost director la SAPE, sunt vicepreşedinţi # Ziarul Financiar
Platforma Regista: Am lansat un modul de semnătură electronică pentru instituţiile publice, integrat cu sistemele STS # Ziarul Financiar
Regista, platformă de digitalizare utilizată în prezent de peste 1.200 de instituţii publice din România, a lansat un nou modul, denumit eSemnătură, care permite funcţionarilor să semneze documente electronic direct în aplicaţie. Noua funcţionalitate vizează eliminarea fluxurilor birocratice bazate pe hârtie, permiţând gestionarea documentelor de la înregistrare până la arhivare fără a fi necesară imprimarea sau scanarea acestora.
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: România a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană si scăpăm de procedura prin care riscam să fie suspendate fondurile europene. Deficitul bugetar în octombrie este de 5,7%, un ecart de 0,5% faţă ăde octombrie 2024, când aveam 6,2%. În octombrie, am colectat TVA în valoare de 13,6 mld. lei # Ziarul Financiar
