BERD accelerează tranziţia verde a României şi pune pe masă un pachet de finanţare de 192 milioane de euro pentru construcţia a trei parcuri fotovoltaice în sud-estul ţării. Proiectul va genera anual 676 GWh de energie verde

Reducerile sunt un subiect sensibil, mai ales în perioada de Black Friday, când magazinele fizice şi online sunt mai aglomerate şi sunt pline de bannere greu de neobservat cu 50% discount sau chiar mai mult. Am adresat aceeaşi întrebare pe toate platformele sociale: „Tu cum percepi perioada reducerilor de Black Friday?“. Sondajul ZF a adunat 660 de răspunsuri, care surprind modul în care Gen Z se raportează la ofertele comercianţilor din această perioadă.