Infantino își freacă mâinile! Milioane de bilete vândute deja pentru CM 2026

Pista 1 de pe Aeroportul Otopeni va fi modernizată. Autoritățile au transmis că au lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă", iar ofertele pot fi depuse până la data de 18 decembrie 2025. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti susţine că acesta este cel mai important proiect de investiţii din […] The post Aeroportul Otopeni, primul contact pentru mulţi turişti care vizitează România, va fi modernizat. Investiţia se ridică la 106 milioane de euro