Vinicius l-a amețit până a cedat. “E cel mai bun din lume!’
National.ro, 27 noiembrie 2025 18:20
Reîntâlnirea dintre Rodinei și fostul său coleg de la Flamengo s-a transformat într-un duel dezechilibrat. În Olympiakos – Real Madrid 3-4, Vinicius Junior a fost de neoprit, lăsându-l pe fundașul brazilian fără replică în numeroase rânduri. Driblat de patru ori și schimbat în minutul 72, Rodinei a recunoscut franc la final: „Nici măcar n-am putut […]
Acum 30 minute
18:40
Ponderea în funcție de ocuparea forței de muncă a americanilor care utilizează inteligența artificială la serviciu se situează acum la 11%. Adoptarea a scăzut drastic și în cazul firmelor care angajează peste 250 de persoane, potrivit unui sondaj realizat săptămâna trecută de Biroul de Recensământ. La trei ani de la apariția valului de inteligență artificială […]
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:50
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost deja vândute pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de SUA, Mexic și Canada. Interesul este imens, iar cei mai mulți cumpărători provin din țările organizatoare, urmați de fani din Anglia, Germania, Brazilia, Columbia și Spania. Datele exacte ale primelor meciuri vor fi stabilite […]
17:40
Donald Trump are încredere în Marco Rubio: „Când am o problemă, îl sun pe Marco. El o rezolvă". În negocierile privind războiul din Ucraina, secretarul de stat american a preluat frâiele pentru a echilibra ceea ce era inițial o propunere clar pro-rusă și a încerca să promoveze un plan de pace acceptabil pentru Kiev. În […]
17:40
Conducerea Federației Sindicatelor din Silvicultură "Silva" atrage atenția că modificările legislative ale ministrului Mediului fac loc activiștilor din ONG-uri pentru a prelua funcții de conducere la Romsilva. Astfel, dispariția gradelor profesionale creează un risc major pentru regia care administrează pădurile statului, susțin sindicaliștii. Pe de altă parte, transformarea contractelor de muncă în contracte de mandat […]
17:10
Euroclear trage alarma: utilizarea activelor rusești, pericol pentru guvernele europene # National.ro
Guvernele europene s-ar confrunta cu costuri mai mari ale datoriei dacă Uniunea Europeană va continua planurile de a folosi activele înghețate ale Rusiei pentru a susține împrumuturi în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina. Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa, depozitarul central […]
17:00
Furtună politică! Simion cere demisia lui Moșteanu: „Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României!” # National.ro
Un nou scandal a bubuit pe scena politică! De această dată e vorba despre controverse în jurul unei diplome din CV-ul actualului Ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, căruia i se cere public să plece din funcție, și, implicit, din Guvern. Președintele AUR, George Simion, spune că Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze „urgent" din funcția de […]
Acum 4 ore
16:40
Pentru a impune condiții de pace, mai întâi trebuie să câștigi războiul. Acest principiu fundamental pare să le scape aliaților europeni ai Ucrainei. Donald Trump, pe de altă parte, a adoptat o viziune mai pragmatică – unii ar spune mai cinică – potrivit căreia Ucraina nu va învinge niciodată Rusia și, prin urmare, trebuie să […]
16:20
Guvernul vrea să amaneteze viitoarele reactoare nucleare. Energia produsă, direcționată către un megaproiect de inteligență artificială # National.ro
Energia produsă de viitoarele reactoare nucleare 3 și 4 de la Cernavodă, care ar fi trebuit să combată dependența de importuri, va fi utilizată exclusiv pentru o gigafabrică de inteligență artificială, care va fi construită în România. Consumul fabricii va fi de circa 1.500 MWh, ceea ce înseamnă o perpetuare a deficitului de energie în […]
15:40
Trump: „Trimisul SUA la Moscova trebuie să vândă planul Rusiei” în negocierile de pace # National.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat la înregistrarea publicată de Bloomberg, în care emisarul special Steve Witkoff îi explica lui Yuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin, cum să se adreseze liderului american în perspectiva unui plan de pace pentru Ucraina. Aflat la bordul Air Force One, Trump a spus că nu a ascultat înregistrarea, […]
15:20
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Magistrații eleni au respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei # National.ro
Informații de ultimă oră! Joi, 27 noiembrie, s-a aflat că Sorin Oprescu rămâne în Grecia, după ce magistrații eleni au refuzat extrădarea sa. Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, potrivit tvrinfo.ro. Decizia instanței nu este însă una definitivă şi poate fi contestată de procurorii […]
15:00
Chat Control trebuia să fie îngropat. Planul sinistru al UE de a scana mesajele private ale cetățenilor s-a lovit de o rezistență puternică în Germania, guvernul refuzând să îl aprobe. Dar Bruxelles-ul rareori se retrage doar pentru că publicul o cere. Chat Control, cunoscut oficial sub denumirea de Regulamentul privind abuzul sexual asupra copiilor, a […]
Acum 6 ore
14:20
1. Manualul de literatură pentru clasa a noua. Iar a ieșit scandal. Mircea Cărtărescu a aruncat niște ironii acolo unde se exprimă orice cadru universitar care se respectă – pe facebook, normal – iar trotinetarii s-au luat după el și au politizat subiectul. Ca să o scurtăm, au fost scoși ăia noi în favoarea celor […]
14:00
Când se aprind luminițele de Sărbători în București. Ce evenimente vor fi organizate în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun # National.ro
Cum nu mai e mult până să vină decembrie, luna Sărbătorilor, locuitorii Capitalei care vor să intre cât mai curând posibil în atmosfera cu totul specială a Crăciunului numără zilele până când vor putea merge la evenimentele publice organizate în oraș. La târgurile de Crăciun ce vor fi deschise în București până aproape de finalul […]
14:00
Mitocondriile sunt „motoarele" celulelor: transformă nutrienții în ATP — energie pe care o folosești pentru gândire, mișcare și reparare. Când mitocondriile funcționează bine, te simți energic(ă) și clar; când sunt compromise, apar oboseală, „ceață mentală" și performanță scăzută. Alimentația joacă un rol esențial în susținerea sănătății mitocondriale: anumite vitamine, minerale, acizi grași și compuși vegetali […]
13:10
Negocieri pentru pace în Ucraina: SUA refuză să ofere garanții de securitate! / DEZVĂLUIRI: De ce nu l-a primit Trump pe Zelenski la Casa Albă # National.ro
Apar noi informații în contextul negocierilor pentru pace în Ucraina. Secretarul de stat american Marco Rubio le-a transmis aliaților europeni că Statele Unite vor un acord de pace înainte să accepte orice fel de garanții de securitate pentru Ucraina, potrivit unui diplomat european și unei persoane familiarizate cu discuțiile, notează Politico. Dezvăluirile celor doi au […]
Acum 8 ore
12:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat joi, 27 noiembrie, aviz negativ proiectului de reformă a pensiilor magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan. Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat împreună de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat recent în procedură de transparență decizională. Știre în curs de actualizare!
11:50
Ciclonul Adel va face prăpăd în România: ANM anunță ploi torențiale, ninsori si vânt puternic! Iată zonele afectate # National.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 27 noiembrie, o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru zonele montane din șapte județe. Totodată, este în vigoare o informare meteo de vreme rea în aproape toată țara – sunt prognozate precipitații, dar se anunță și o răcire a vremii. Încă de miercuri s-a aflat […]
11:10
„Este sfâşietor”. Incendiul devastator din Hong Kong încă nu a fost stins. Cel puțin 44 de morți, sute de persoane date dispărute – VIDEO # National.ro
Bilanțul tragediei din Hong Kong este unul cutremurător. Un incendiu uriaș a cuprins, miercuri după-amiază, mai multe clădiri înalte dintr-un complex de apartamente, iar eforturile pompierilor de a-l stinge încă nu s-a încheiat. Din informațiile disponibile până la acest moment, cel puțin 44 de oameni au murit, iar alte peste 270 de persoane erau încă […]
Acum 12 ore
10:40
Bulgarii declanșează revolte din cauza reformelor. Proteste masive după ce Guvernul a decis să mărească impozitele – VIDEO # National.ro
Protest la Sofia. Mii de bulgari au ieșit în stradă, miercuri, 26 noiembrie, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de măsurile prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. S-a scandat „Demisia" în fața clădirii Legislativului din Bulgaria. Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri în fața parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru […]
10:00
Atac armat în apropierea Casei Albe: doi membri ai Gărzii Naționale, în stare gravă. Ce se știe despre suspect. Reacția fermă a lui Trump # National.ro
Un atac armat a zguduit Statele Unite. Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în Washington D.C., în apropiere de Casa Albă. Conform celor mai recente informații, aceștia sunt în stare critică, la spital. Liderul de la Washington a avut o reacție fermă în acest caz. Președintele american Donald Trump a denunțat miercuri […]
09:30
„Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga” – un concert spectacol care transformă colindele într-o călătorie sonoră de la tradiție la modernitate # National.ro
Pe 20 decembrie 2025, Sala Palatului găzduiește un eveniment excepțional: „Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga", un concert de sărbători care invită publicul într-o călătorie muzicală unică — de la colindele vechi ale Europei, în formele lor pure, până la interpretări moderne, într-o construcție artistică fluidă și spectaculoasă. În centrul serii se află dirijorul Daniel Jinga, […]
07:20
Acum 24 ore
05:50
BERBEC Ceva neprevăzut vă va împiedica să petreceți ziua așa cum v-ați planificat. Ziua va fi variată, alternând momente cu adevărat enervante cu alte momente foarte stimulatoare. În relațiile lor afective, va exista armonie și bună înțelegere. TAUR Concentrați-vă eforturile să profitați la maximum de timpul liber și acordați o atenție deosebită partenerului. GEMENI […]
00:20
26 noiembrie 2025
21:10
Pe 25 noiembrie 2025, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a participat la o întâlnire cu reprezentanții companiei TAROM S.A., pentru renegocierea unor drepturi salariale, odată cu aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei, în conformitate cu Art. IX-4 din CCM. Mesajul transmis de conducerea TAROM, prin CEO-ul Costin Iordache, a fost unul alarmant: compania nu […]
20:10
Volatilitatea pieței bursiere americane devine un indicator al incertitudinii profunde și riscurilor care afectează economia mondială și sistemul financiar. Sutele de miliarde de dolari care se investesc în inteligența artificială s-ar putea dovedi o bulă speculativă. Dar prețurile exagerate ale acțiunilor depășesc cu mult domeniul IA, susține Dan Hanbury, care gestionează strategia Global Strategic Equity […]
20:00
Ciclonul Adel, pentru care în Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă, ajunge în România # National.ro
Un ciclon pe care meteorologii greci l-au numit Adel va afecta și România în următoarele zile și va aduce ploi abundente, dar și lapoviță și ninsoare. Ciclonul s-a format în 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer […]
19:40
Au trecut doar șase luni de când Nicușor Dan a preluat frâiele, însă suficient cât să transformăm întrebarea „Ce urmează?" în „Cât mai durează?". Dacă mandatul său ar fi un serial, ne-am afla, deja, în punctul în care telespectatorii derulează pe „fast-forward", ca să nu mai prelungească suferința. Când a depus jurământul în fața Parlamentului, […]
19:30
Sar scântei în Coaliție. Sorin Grindeanu își continuă „lupta” cu Ilie Bolojan: „La prima vedere, majorarea TVA a fost o greșeală” # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, partenerul de Coaliţie al lui Ilie Bolojan, a declarat miercuri că, „la prima vedere", majorarea TVA de la 19% la 21% pare să fi fost o greșeală, în contextul în care încasările bugetare nu ar reflecta creșterea cotei fiscale. Concluzia a fost trasă după ce liderul social-democraților a solicitat o analiză […]
19:10
Proiectul Legii apărării naționale a României, depus la Senat, prevede militarizarea Poliției sub comanda Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, condus de Raed Arafat, pe timpul stării de asediu, de mobilizare sau de război. Totodată, pe timpul stării de urgență, polițiștii vor fi
19:00
Aeroportul Otopeni, primul contact pentru mulţi turişti care vizitează România, va fi modernizat. Investiţia se ridică la 106 milioane de euro # National.ro
Pista 1 de pe Aeroportul Otopeni va fi modernizată. Autoritățile au transmis că au lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”, iar ofertele pot fi depuse până la data de 18 decembrie 2025. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti susţine că acesta este cel mai important proiect de investiţii din […] The post Aeroportul Otopeni, primul contact pentru mulţi turişti care vizitează România, va fi modernizat. Investiţia se ridică la 106 milioane de euro first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:40
Guvernul Bolojan vrea să importăm și mai multe alimente. Sabotaj la construcția depozitelor de legume-fructe # National.ro
Casa de Comerț Unirea a ajuns și ea în vizorul Guvernului Bolojan, programată, cel mai probabil, pentru lichidare, dat fiind că începe să devină un risc pentru interesele străine. Și asta pentru că societatea se pregătește să construiască o unitate de depozitare condiționare legume-fructe, care ar stopa o mare parte din importurile masive de produse […] The post Guvernul Bolojan vrea să importăm și mai multe alimente. Sabotaj la construcția depozitelor de legume-fructe first appeared on Ziarul National.
18:30
Copiii sub 16 ani din UE ar putea primi interzis în Social Media. Ce plănuieşte Parlamentul European şi ce alte modificări sunt pregătite pentru rețelele de socializare # National.ro
Parlamentul European cere, printr-o rezoluţie adoptată miercuri, măsuri dure de protecţie pentru minori, în mediul online. Ar putea fi introdusă chiar o limită de vârstă de 16 ani, precum şi şi interzicerea celor mai nocive practici care formează dependenţă. Europarlamentarii au adoptat un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 de […] The post Copiii sub 16 ani din UE ar putea primi interzis în Social Media. Ce plănuieşte Parlamentul European şi ce alte modificări sunt pregătite pentru rețelele de socializare first appeared on Ziarul National.
18:10
Băncile din zona euro, puternic expuse la dolar, trebuie să-și consolideze rezervele de lichidități pentru a face față unei eventuale înăspriri a politicii monetare americane, recomandă Banca Centrală Europeană în raportul său semestrial privind stabilitatea financiară. Încă din 2024, ”gardienii euro” au îndemnat băncile comerciale să își monitorizeze operațiunile în dolari, de când taxele vamale […] The post Recomandarea ”gardienilor euro” pentru băncile expuse la dolar first appeared on Ziarul National.
18:00
Protecţie mai mare pentru câini şi pisici în Uniunea Europeană, unde s-a ajuns la un acord fără precedent. Decizia se referă la microcipare # National.ro
Veşti bune pentru stăpânii şi iubitorii de animale. Câinii şi pisicile ar urma să beneficieze de o protecţie mai mare. Totul, după ce reprezentanții statelor Uniunii Europene au ajuns la un acord fără precedent. Noile norme vor crea standarde uniforme în blocul comunitar. Printre prioritățile pachetului legislativ se numără combaterea comerțului ilegal. Microciparea și înregistrarea, […] The post Protecţie mai mare pentru câini şi pisici în Uniunea Europeană, unde s-a ajuns la un acord fără precedent. Decizia se referă la microcipare first appeared on Ziarul National.
17:50
Barcelona a cedat categoric pe „Stamford Bridge”, 0-3 cu Chelsea, într-un meci în care eliminarea lui Ronald Araujo, în minutul 44, a schimbat totul. Jules Kounde a deschis scorul după un autogol în minutul 27, iar londonezii au profitat imediat de superioritatea numerică: Estevao și Liam Delap au închis tabela în repriza secundă. Flick: „Roșul […] The post Barcelona, executată la Londra. Hansi Flick ridică din umeri după 0-3 cu Chelsea first appeared on Ziarul National.
17:40
EXCLUSIV! Șantaj mizerabil al Franței. România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului pentru a intra în NATO # National.ro
România a fost șantajată mișelește de Franța, care a amenințat că își va folosi dreptul de veto împotriva intrării țării noastre în NATO dacă nu închidem o fabrică nou construită în anul 2000, care urma să devină afacerea secolului. Este vorba despre fabrica de tuburi de fontă ductilă pentru aducțiunile de apă din deșert, investiție […] The post EXCLUSIV! Șantaj mizerabil al Franței. România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului pentru a intra în NATO first appeared on Ziarul National.
17:40
Cristiano Ronaldo sfidează din nou timpul. Deși are 40 de ani în acte și se apropie de 41, un studiu realizat de compania americană Whoop arată că vârsta sa biologică este de doar 28,7 ani. Analiza s-a bazat pe nouă parametri fizici, legați de somn, efort și capacitate de recuperare, iar concluzia este uluitoare: CR7 […] The post Care este vârsta „reală” a lui CR7?! first appeared on Ziarul National.
17:40
Ce viitor are economia mondială? Un răspuns plauzibil este că a început să se dezmembreze. Aceasta este opinia lui Neil Shearing, economistul șef al grupului Capital Economics, în noua sa carte, The Fractured Age. Fracturarea nu este același lucru cu deglobalizarea. Lumea se va împărți între un bloc centrat pe SUA și unul centrat pe […] The post Fracturarea economiei mondiale first appeared on Ziarul National.
17:30
Un elev de 9 ani din Cluj-Napoca a făcut prăpăd la şcoală: a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului # National.ro
Un elev de 9 ani de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca a fost eroul negativ al unui incident şocant. El a dislocat umărul unei învățătoare și a agresat alte două cadre didactice, dar și pe mama lui. Băiatul a fost dus de un echipaj medical la o unitate specializată pentru evaluare, iar polițiștii […] The post Un elev de 9 ani din Cluj-Napoca a făcut prăpăd la şcoală: a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului first appeared on Ziarul National.
17:30
George Simion, nervos pe Nicușor Dan, după ce Strategia Naţională de Apărare a fost adoptată: „O asemenea desconsiderare nu am văzut în ultimii 35 de ani!” # National.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Președintele Nicuşor Dan a prezentat acest proiect în Parlament. Dar liderul AUR, George Simion, a declarat că nu a văzut în ultimii 35 de ani ”o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare” a Parlamentului, deoarece […] The post George Simion, nervos pe Nicușor Dan, după ce Strategia Naţională de Apărare a fost adoptată: „O asemenea desconsiderare nu am văzut în ultimii 35 de ani!” first appeared on Ziarul National.
17:10
Benjamin Franklin i-a scris odată unui prieten: „În opinia mea, nu a existat niciodată un război bun sau o pace rea”. Părintele fondator al diplomației americane s-a înșelat. Deși cruzimile războiului nu sunt niciodată „bune”, folosirea forței poate fi justă. Mai important, într-un moment dominat de autoproclamatul pacificator Donald Trump, există acorduri de pace nerespectate. […] The post O pace greșită duce la următorul război first appeared on Ziarul National.
17:00
Românii vor plăti scump ca să se încălzească în această iarnă. Facturile la energie electrică şi gaze vor creşte, iar benzina şi motorina păstrează trendul # National.ro
Românii trebuie să se pregătească financiar şi emoțional pentru facturile la întreţinere ce vor veni în această iarnă. Asta din cauză că se vor scumpi tarifele la energie electrică şi gaze naturale. După ce facturile la curent s-au dublat după eliminarea plafonării, și costurile pentru gaze sunt în creștere odată cu începerea sezonului rece. Ştim […] The post Românii vor plăti scump ca să se încălzească în această iarnă. Facturile la energie electrică şi gaze vor creşte, iar benzina şi motorina păstrează trendul first appeared on Ziarul National.
16:30
Țările europene lucrează la un plan B pentru a împiedica Ucraina să rămână fără bani la începutul anului viitor, în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind confiscarea activelor înghețate ale Rusiei. La summitul de acum o lună, liderii Uniunii Europene sperau să ajungă la un acord privind o propunere de […] The post Finanțarea Ucrainei: UE caută acul în carul cu fân first appeared on Ziarul National.
16:30
România a fost șantajată mișelește de Franța, care a amenințat că își va folosi dreptul de veto împotriva intrării țării noastre în NATO dacă nu închidem o fabrică nou construită în anul 2000, care urma să devină afacerea secolului. Este vorba despre fabrica de tuburi de fontă ductilă pentru aducțiunile de apă din deșert, investiție […] The post Șantaj mizerabil al Franței. România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului first appeared on Ziarul National.
15:50
În timp ce UE continuă să se certe cu SUA privind acordul de pace propus pentru Ucraina, o caracteristică frapantă iese în evidență atât în proiectul inițial Witkoff-Dimitriev, cât și în contrapropunerea europenilor: apelul către Rusia să se alăture din nou Grupului celor Opt. Format în mijlocul anilor ’70 pentru a facilita o coordonare mai […] The post Reîntoarcerea Rusiei în G8. Dispare hegemonia economică occidentală first appeared on Ziarul National.
15:40
Mai nou, toată lumea vorbește mult, în finanțe, politică, energie, război sau democrație, dar fapte – mai puțin. Toate vorbele se termină invariabil cu „o să facem”. Și iarăși curg vorbe, în timp ce lumea pe care o cunoaștem se dezintegrează. Lumea întreagă, mai ales la noi acasă, seamănă tot mai mult cu o poiată […] The post Vorba multă, sărăcia omului first appeared on Ziarul National.
15:20
Președintele României a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Nicușor Dan a contestat în instanţă decizia Autorităţii de a nu-i restitui suma de aproximativ un milion de lei cheltuiţi în campania electorală. Nicușor Dan a deschis o acțiune în contencios administrativ și fiscal împotriva Autorității Electorale Permanente. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului […] The post Nicușor Dan vrea banii înapoi. Președintele contestă în instanță decizia AEP first appeared on Ziarul National.
14:40
Românii care fac bani din platforme pentru adulți precum OnlyFans și LiveJasmine intră în vizorul ANAF. Fiscul a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat aceste venituri. S-a constatat că o singură persoană a ajuns la un câștig de 3,15 […] The post Controale ANAF la persoane care fac bani din OnlyFans și nu numai first appeared on Ziarul National.
