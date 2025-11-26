Barcelona, executată la Londra. Hansi Flick ridică din umeri după 0-3 cu Chelsea
National.ro, 26 noiembrie 2025 17:50
Barcelona a cedat categoric pe „Stamford Bridge”, 0-3 cu Chelsea, într-un meci în care eliminarea lui Ronald Araujo, în minutul 44, a schimbat totul. Jules Kounde a deschis scorul după un autogol în minutul 27, iar londonezii au profitat imediat de superioritatea numerică: Estevao și Liam Delap au închis tabela în repriza secundă. Flick: „Roșul […] The post Barcelona, executată la Londra. Hansi Flick ridică din umeri după 0-3 cu Chelsea first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 10 minute
18:10
Băncile din zona euro, puternic expuse la dolar, trebuie să-și consolideze rezervele de lichidități pentru a face față unei eventuale înăspriri a politicii monetare americane, recomandă Banca Centrală Europeană în raportul său semestrial privind stabilitatea financiară. Încă din 2024, ”gardienii euro” au îndemnat băncile comerciale să își monitorizeze operațiunile în dolari, de când taxele vamale […] The post Recomandarea ”gardienilor euro” pentru băncile expuse la dolar first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
18:00
Protecţie mai mare pentru câini şi pisici în Uniunea Europeană, unde s-a ajuns la un acord fără precedent. Decizia se referă la microcipare # National.ro
Veşti bune pentru stăpânii şi iubitorii de animale. Câinii şi pisicile ar urma să beneficieze de o protecţie mai mare. Totul, după ce reprezentanții statelor Uniunii Europene au ajuns la un acord fără precedent. Noile norme vor crea standarde uniforme în blocul comunitar. Printre prioritățile pachetului legislativ se numără combaterea comerțului ilegal. Microciparea și înregistrarea, […] The post Protecţie mai mare pentru câini şi pisici în Uniunea Europeană, unde s-a ajuns la un acord fără precedent. Decizia se referă la microcipare first appeared on Ziarul National.
17:50
Barcelona a cedat categoric pe „Stamford Bridge”, 0-3 cu Chelsea, într-un meci în care eliminarea lui Ronald Araujo, în minutul 44, a schimbat totul. Jules Kounde a deschis scorul după un autogol în minutul 27, iar londonezii au profitat imediat de superioritatea numerică: Estevao și Liam Delap au închis tabela în repriza secundă. Flick: „Roșul […] The post Barcelona, executată la Londra. Hansi Flick ridică din umeri după 0-3 cu Chelsea first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
17:40
EXCLUSIV! Șantaj mizerabil al Franței. România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului pentru a intra în NATO # National.ro
România a fost șantajată mișelește de Franța, care a amenințat că își va folosi dreptul de veto împotriva intrării țării noastre în NATO dacă nu închidem o fabrică nou construită în anul 2000, care urma să devină afacerea secolului. Este vorba despre fabrica de tuburi de fontă ductilă pentru aducțiunile de apă din deșert, investiție […] The post EXCLUSIV! Șantaj mizerabil al Franței. România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului pentru a intra în NATO first appeared on Ziarul National.
17:40
Cristiano Ronaldo sfidează din nou timpul. Deși are 40 de ani în acte și se apropie de 41, un studiu realizat de compania americană Whoop arată că vârsta sa biologică este de doar 28,7 ani. Analiza s-a bazat pe nouă parametri fizici, legați de somn, efort și capacitate de recuperare, iar concluzia este uluitoare: CR7 […] The post Care este vârsta „reală” a lui CR7?! first appeared on Ziarul National.
17:40
Ce viitor are economia mondială? Un răspuns plauzibil este că a început să se dezmembreze. Aceasta este opinia lui Neil Shearing, economistul șef al grupului Capital Economics, în noua sa carte, The Fractured Age. Fracturarea nu este același lucru cu deglobalizarea. Lumea se va împărți între un bloc centrat pe SUA și unul centrat pe […] The post Fracturarea economiei mondiale first appeared on Ziarul National.
17:30
Un elev de 9 ani din Cluj-Napoca a făcut prăpăd la şcoală: a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului # National.ro
Un elev de 9 ani de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca a fost eroul negativ al unui incident şocant. El a dislocat umărul unei învățătoare și a agresat alte două cadre didactice, dar și pe mama lui. Băiatul a fost dus de un echipaj medical la o unitate specializată pentru evaluare, iar polițiștii […] The post Un elev de 9 ani din Cluj-Napoca a făcut prăpăd la şcoală: a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului first appeared on Ziarul National.
17:30
George Simion, nervos pe Nicușor Dan, după ce Strategia Naţională de Apărare a fost adoptată: „O asemenea desconsiderare nu am văzut în ultimii 35 de ani!” # National.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Președintele Nicuşor Dan a prezentat acest proiect în Parlament. Dar liderul AUR, George Simion, a declarat că nu a văzut în ultimii 35 de ani ”o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare” a Parlamentului, deoarece […] The post George Simion, nervos pe Nicușor Dan, după ce Strategia Naţională de Apărare a fost adoptată: „O asemenea desconsiderare nu am văzut în ultimii 35 de ani!” first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
17:10
Benjamin Franklin i-a scris odată unui prieten: „În opinia mea, nu a existat niciodată un război bun sau o pace rea”. Părintele fondator al diplomației americane s-a înșelat. Deși cruzimile războiului nu sunt niciodată „bune”, folosirea forței poate fi justă. Mai important, într-un moment dominat de autoproclamatul pacificator Donald Trump, există acorduri de pace nerespectate. […] The post O pace greșită duce la următorul război first appeared on Ziarul National.
17:00
Românii vor plăti scump ca să se încălzească în această iarnă. Facturile la energie electrică şi gaze vor creşte, iar benzina şi motorina păstrează trendul # National.ro
Românii trebuie să se pregătească financiar şi emoțional pentru facturile la întreţinere ce vor veni în această iarnă. Asta din cauză că se vor scumpi tarifele la energie electrică şi gaze naturale. După ce facturile la curent s-au dublat după eliminarea plafonării, și costurile pentru gaze sunt în creștere odată cu începerea sezonului rece. Ştim […] The post Românii vor plăti scump ca să se încălzească în această iarnă. Facturile la energie electrică şi gaze vor creşte, iar benzina şi motorina păstrează trendul first appeared on Ziarul National.
16:30
Țările europene lucrează la un plan B pentru a împiedica Ucraina să rămână fără bani la începutul anului viitor, în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind confiscarea activelor înghețate ale Rusiei. La summitul de acum o lună, liderii Uniunii Europene sperau să ajungă la un acord privind o propunere de […] The post Finanțarea Ucrainei: UE caută acul în carul cu fân first appeared on Ziarul National.
16:30
România a fost șantajată mișelește de Franța, care a amenințat că își va folosi dreptul de veto împotriva intrării țării noastre în NATO dacă nu închidem o fabrică nou construită în anul 2000, care urma să devină afacerea secolului. Este vorba despre fabrica de tuburi de fontă ductilă pentru aducțiunile de apă din deșert, investiție […] The post Șantaj mizerabil al Franței. România a fost forțată să renunțe la afacerea secolului first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
15:50
În timp ce UE continuă să se certe cu SUA privind acordul de pace propus pentru Ucraina, o caracteristică frapantă iese în evidență atât în proiectul inițial Witkoff-Dimitriev, cât și în contrapropunerea europenilor: apelul către Rusia să se alăture din nou Grupului celor Opt. Format în mijlocul anilor ’70 pentru a facilita o coordonare mai […] The post Reîntoarcerea Rusiei în G8. Dispare hegemonia economică occidentală first appeared on Ziarul National.
15:40
Mai nou, toată lumea vorbește mult, în finanțe, politică, energie, război sau democrație, dar fapte – mai puțin. Toate vorbele se termină invariabil cu „o să facem”. Și iarăși curg vorbe, în timp ce lumea pe care o cunoaștem se dezintegrează. Lumea întreagă, mai ales la noi acasă, seamănă tot mai mult cu o poiată […] The post Vorba multă, sărăcia omului first appeared on Ziarul National.
15:20
Președintele României a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Nicușor Dan a contestat în instanţă decizia Autorităţii de a nu-i restitui suma de aproximativ un milion de lei cheltuiţi în campania electorală. Nicușor Dan a deschis o acțiune în contencios administrativ și fiscal împotriva Autorității Electorale Permanente. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului […] The post Nicușor Dan vrea banii înapoi. Președintele contestă în instanță decizia AEP first appeared on Ziarul National.
14:40
Românii care fac bani din platforme pentru adulți precum OnlyFans și LiveJasmine intră în vizorul ANAF. Fiscul a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat aceste venituri. S-a constatat că o singură persoană a ajuns la un câștig de 3,15 […] The post Controale ANAF la persoane care fac bani din OnlyFans și nu numai first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
14:10
1. Am văzut un reportaj cu femei din Ucraina. Reportaj sfâșietor, femei admirabile. Absolut admirabile. Discursul era de genul ”ne-au murit soții, fiii, nu putem să ne predăm.” Una dintre doamnele îndârjite a spus ”copilul meu e în prima linie, întrebați-l pe el dacă acceptă să cedăm.” Am avut o revelație. Există oameni care iubesc […] The post Moșteanu stropește țeava tunului cu spray pentru pantofii de bowling first appeared on Ziarul National.
13:20
Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Ploi, lapoviță, ninsori și o răcire semnificativă a vremii/Cât ține episodul de vreme rea # National.ro
Urmează un interval cu precipitații, în mai toate zonele țării, dar și cu intensificări ale vântului. De asemenea, meteorologii anunță că vremea se va răci simțitor, de miercuri începând. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo pentru intervalul 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20. Astfel, potrivit meteorologilor, precipitațiile […] The post Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Ploi, lapoviță, ninsori și o răcire semnificativă a vremii/Cât ține episodul de vreme rea first appeared on Ziarul National.
12:40
Pompierii spanioli au intrat în alertă și au intervenit de urgență, miercuri dimineață, 26 noiembrie, la un spital din sud-estul țării, ca urmare a izbucnirii unui incendiu de proporții. Conform primelor informații, incendiul s-a declanșat în „afara” clădirii spitalului, dar flăcările s-au extins din cauza vântului puternic. Un incendiu imens a izbucnit miercuri dimineață la […] The post VIDEO. Incendiu de proporții la un spital din Spania. Pacienții, evacuați de urgență first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
11:50
Vă mai aduceți aminte de celebra melodie “Să vină pompierii inima să-mi stingă…” interpretată atât de spumos de Margareta Pâslaru? Dacă ar fi să li se cânte această melodie astăzi celor din Rahova, Popa Tatu și mai nou Buftea ar fi o blasfemie evident! Dar pentru că parcă nu ne învățăm minte defel, poate că […] The post “Ridicați licența Distrigaz!” – Să vină pompierii… first appeared on Ziarul National.
11:50
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că ar fi urmărit-o în trafic și ar fi amenințat-o # National.ro
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, ar fi ajuns din nou în atenția polițiștilor, după scandalurile cu fosta parteneră de viață, Oana Mizil. De această dată, el este acuzat de către o femeie de 33 de ani, fermier de profesie, că ar fi urmărit-o prin trafic, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o. Potrivit […] The post Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că ar fi urmărit-o în trafic și ar fi amenințat-o first appeared on Ziarul National.
11:10
Accident grav în Capitală: o fată de 20 de ani a murit, o altă tânără a ajuns la spital # National.ro
Un accident cu urmări grave a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Sectorul 5 al Capitalei. O mașină în care se aflau două tinere a lovit un stâlp de iluminat, iar în urma impactului puternic o fată de 20 de ani, pasageră în autoturism, și-a pierdut viața. Accidentul a avut loc pe […] The post Accident grav în Capitală: o fată de 20 de ani a murit, o altă tânără a ajuns la spital first appeared on Ziarul National.
10:40
Caz șocant la Timișoara: Fetiță înjunghiată de mama ei. Copila, dusă de urgență la spital # National.ro
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță a ajuns la spital, în grija medicilor, după ce ar fi fost rănită cu un cuțit de propria sa mamă. Din primele informații, tatăl copilei a fost cel care a alertat autoritățile, sunând la 112. O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a […] The post Caz șocant la Timișoara: Fetiță înjunghiată de mama ei. Copila, dusă de urgență la spital first appeared on Ziarul National.
10:20
Anchetă de proporții. Percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins. Prejudiciu uriaș # National.ro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Parchetul General) – Secția de urmărire penală desfăşoară miercuri, 26 noiembrie, nu mai puțin de 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi două în municipiul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins. Cercetările vizează infracţiunile de delapidare cu […] The post Anchetă de proporții. Percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins. Prejudiciu uriaș first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
05:30
BERBEC Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului tău!? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, dar acționați local. TAUR Astăzi vă puteți exprima spontan și cu mai multă libertate. Aceasta este o ocazie de neratat. […] The post Horoscop 26 noiembrie 2025 – first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
00:10
25 noiembrie 2025
22:50
Lukoil traversează o perioadă de restructurare internă majoră, odată cu plecarea cofondatorului Leonid Fedun, care și-a vândut participația de aproximativ 10%, marcând astfel o desprindere definitivă de piața rusă, după 30 de ani de influență directă în una dintre cele mai mari companii petroliere private ale Rusiei. Potrivit informațiilor obținute de Reuters, tranzacția ar fi […] The post Lukoil: retragerea discretă a lui Leonid Fedun după trei decenii în industrie first appeared on Ziarul National.
22:10
Ministerul Finanțelor se află în centrul unei controverse majore după ce fostul premier Florin Cîțu a acuzat instituția de o decizie „fără logică economică”, prin care statul ar fi înlocuit datorie ieftină cu împrumuturi mult mai costisitoare. Acuzațiile vin într-un moment în care românilor li se cere să accepte majorări de taxe, creșteri de prețuri […] The post Ministerul Finanțelor, acuzat că a majorat inutil costurile datoriei publice first appeared on Ziarul National.
20:40
Susținute de modelele hibride și electrice, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut în octombrie, pentru a patra lună consecutivă, potrivit cifrelor publicate de Asociația Constructorilor Auto Europeni (ACEA). Aproximativ 916.600 de vehicule noi au fost vândute în cele 27 de țări ale UE, cu 5,8% mai mult decât în octombrie 2024 (după […] The post Vehiculele hibride și electrice revitalizează sectorul auto european first appeared on Ziarul National.
20:10
În 1995, cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon au parcurs 3.000 de mile de la Pittsburgh la San Diego fără să pună mâna pe volan. Turul „No Hands Across America” a marcat începutul conducerii autonome. Numărul orașelor americane incluse în planul de dezvoltare a robotaxiurilor crește rapid. Waymo, deținută de Alphabet, are 2.500 de mașini […] The post Cine va câștiga cursa robotaxi de un trilion de dolari? first appeared on Ziarul National.
19:50
Zona în care grindina cât oul de struţ a lovit puternic. Peste 95.000 de locuințe au rămas fără curent: „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” # National.ro
Un fenomen metro extrem a adus grindină de mari dimensiuni. Grindina cu dimensiuni de până la 14 centimetri a doborât linii de electricitate și a lăsat fără alimentare cu electricitate peste 95.000 de clienți. S-a întâmplat în statul australian Queensland. Maşini avariate, panouri solare şi acoperișuri – doborâte Grindină gigantică s-a abătut asupra statului australian […] The post Zona în care grindina cât oul de struţ a lovit puternic. Peste 95.000 de locuințe au rămas fără curent: „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” first appeared on Ziarul National.
19:40
România „trebuie să fie pregătită pentru un conflict armat de amploare”, ne-a anunțat, solemn, Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT. Doar că, la doar 24 de ore după această declarație de forță, statul s-a împiedicat de o… dronă. O dronă rusească, plimbată peste trei județe, ca într-o veritabilă demonstrație de vulnerabilitate națională. Cât timp cerul […] The post România și războiul, MApN-ul și drona first appeared on Ziarul National.
19:30
Zeci de mii de bugetari, amenințați că vor fi concediați înainte de Sărbători! Nu vor fi daţi direct afară, dar Guvernul a găsit altă variantă # National.ro
Executivul a luat în considerare să închidă mai multe companii de stat, care produc „pagube” la bugetul de stat, astfel că aproximativ 20.000 de oameni care lucrează acolo pot rămâne fără un loc de muncă, în prag de Sărbători. Aceste societăţi cu capital de stat au reușit să acumuleze datorii istorice de 14 miliarde de […] The post Zeci de mii de bugetari, amenințați că vor fi concediați înainte de Sărbători! Nu vor fi daţi direct afară, dar Guvernul a găsit altă variantă first appeared on Ziarul National.
19:00
Inspectorii ANAF denunță mascarada controalelor la marii contribuabili. Sunt făcute de ochii lumii # National.ro
Controalele la marii contribuabili, anunțate cu surle și trâmbițe de șeful ANAF, Adrian Nica, vor fi făcute doar de ochii lumii. Sindicaliștii din instituție susțin că este imposibil să faci o verificare la o multinațională în mai puțin de o lună. Mai mult, inspectorii au fost trimiși ”în orb”, fără o direcție clară, deși președintele […] The post Inspectorii ANAF denunță mascarada controalelor la marii contribuabili. Sunt făcute de ochii lumii first appeared on Ziarul National.
18:50
UPDATE Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt patru victime / Risc de prăbușire # National.ro
Pompierii intervin în seara zilei de marți în Buftea, județul Ilfov, după o explozie de butelie produsă într-un apartament aflat la parterul unui bloc cu un etaj. Potrivit autorităților, explozia, care s-a produs într-o încăpere de la parter, nu a fost urmată de un incendiu. UPDATE: Până acum au fost identificate 4 victime, una fiind […] The post UPDATE Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt patru victime / Risc de prăbușire first appeared on Ziarul National.
18:40
Președintele Donald Trump a creat un impuls neașteptat în negocierile dintre Rusia și Ucraina, propunând un acord de pace în 28 de puncte. Agitații de pe ambele maluri ale Atlanticului au reacționat cu indignare morală, descriind planul ca o capitulare forțată pentru Volodimir Zelenski și o listă de dorințe pentru Vladimir Putin. Totuși, Ucraina va […] The post Reacția periculoasă și dezlănțuită la planul de pace al lui Trump first appeared on Ziarul National.
18:30
Un român, împuşcat de un alt bărbat, în Austria. Poliţia a demarat o acţiune de amploare şi a descins la uşa atacatorului. Cine era acesta # National.ro
Au fost clipe de groază pentru un român care trăieşte în Austria. Tânărul de 27 de ani a fost rănit grav, după ce un bărbat l-a împuşcat pe stradă, în sectorul Floridsdorf, din Viena. „Un bărbat a tras, dar nu știu exact unde”, a spus o tânără. Pe X (fostul Twitter), poliția avertizase anterior populația […] The post Un român, împuşcat de un alt bărbat, în Austria. Poliţia a demarat o acţiune de amploare şi a descins la uşa atacatorului. Cine era acesta first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:00
Când vin pensiile în decembrie 2025. Românii au fost anunţaţi ce se va întâmpla „indiferent de modalitatea de plată” # National.ro
Casa Națională de Pensii le-a transmis românilor ce se va întâmpla cu beneficiile lor în luna decembrie 2025. Autoritățile au afirmat că decizia a fost luată „indiferent de modalitatea de plată”, adică în numerar, cu poştaşul care aduce pensia la uşă, sau prin virarea sumelor pe card. CNPP a precizat că, în ultima lună a […] The post Când vin pensiile în decembrie 2025. Românii au fost anunţaţi ce se va întâmpla „indiferent de modalitatea de plată” first appeared on Ziarul National.
17:50
Real Madrid rămâne lider în La Liga, dar atmosfera din vestiar e departe de a fi una liniștită. Relațiile tensionate dintre Xabi Alonso și o parte dintre jucătorii de bază – Vinicius, Rodrygo, Valverde, Brahim Diaz, Mendy și Endrick – ar fi transformat vestiarul într-un „butoi de pulbere”, iar remiza cu Elche, 2-2, a accentuat […] The post Perez, categoric – Dacă Alonso nu restabilește liniștea, vine Zidane! first appeared on Ziarul National.
17:40
Culmea energiei regenerabile. După ce le subvenționăm existența, acum trebuie să le plătim să nu mai producă în exces # National.ro
Inflația de capacități de producție regenerabile din UE, eolian și fotovoltaice, pune în pericol echilibrul sistemului energetic, atrage atenția ENTSO-E. Singura soluție viabilă pentru asigurarea flexibilității este oprirea acestora, în momente de generare în exces a energiei. Cum schemele de subvenționare a regenerabilelor stimulează producția, ENTSO-E cere ca aceste companii să fie plătite, tot de […] The post Culmea energiei regenerabile. După ce le subvenționăm existența, acum trebuie să le plătim să nu mai producă în exces first appeared on Ziarul National.
17:30
Autoritățile îi avertizează pe români că n-au voie să vândă carnea porcului sacrificat în gospodărie. Amenzile sunt uriaşe! # National.ro
ANSVSA a emis o serie de atenţionări înainte ca românii să sacrifice porcul din curte, cu ocazia Crăciunului 2025. Autoritățile avertizează că porcii pot fi sacrificaţi în gospodărie doar sub control sanitar-veterinar, astfel încât să fie verificată sănătatea animalului şi siguranţa cărnii, iar carnea provenită din sacrificări tradiţionale în gospodărie nu poate fi vândută, ci […] The post Autoritățile îi avertizează pe români că n-au voie să vândă carnea porcului sacrificat în gospodărie. Amenzile sunt uriaşe! first appeared on Ziarul National.
17:10
Judecătorii italieni au blocat extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Motivul este uluitor şi are legătură cu închisorile din România # National.ro
Fraţii Mocanu au mai câștigat cel puţin 3 săptămâni de şedere în Italia, după ce Curtea de Apel din Napoli a decis amânarea pentru 16 decembrie 2025 a hotărârii privind extrădarea lor în România. Magistraţii din Peninsulă au cerut detalii complete despre condițiile de detenție din unitatea penitenciară în care ar urma să fie încarcerați. […] The post Judecătorii italieni au blocat extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Motivul este uluitor şi are legătură cu închisorile din România first appeared on Ziarul National.
17:00
Marco Rubio s-a arătat optimist cu privire la șansele unui acord de pace în Ucraina, duminică seara, în Elveția, după ce a petrecut ziua întâlnindu-se cu înalți oficiali din Kiev și din țări europene. Punctele care rămân deschise nu sunt insurmontabile. Sincer, cred că vom ajunge la înțelegere, a declarat secretarul de stat american. Ultimatumul […] The post Drumul anevoios către un plan de pace pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
16:40
Americanii anunţă că Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Ce propune proiectul elaborat de Casa Albă # National.ro
Un oficial american a declarat, marţi, pentru CBS, că guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani. Reprezentantul SUA și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, urmând […] The post Americanii anunţă că Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Ce propune proiectul elaborat de Casa Albă first appeared on Ziarul National.
16:20
Andres Iniesta a rememorat, într-un interviu pentru The Athletic, perioada întunecată pe care a traversat-o chiar în apogeul carierei. Deși marca golul care aducea Spaniei Mondialul din 2010 și dedica reușita prietenului dispărut Dani Jarque, mijlocașul trăia unul dintre cele mai grele momente ale vieții. „Eram practic la fundul prăpastiei”, a povestit Iniesta, explicând că […] The post Cine ar fi crezut?! Iniesta, franc despre lupta cu depresia first appeared on Ziarul National.
16:10
Avansul lent al Rusiei în 2025 i-a adus mai puține acaparări de teritorii ucrainene, cu un cost estimat la peste 200.000 de soldați uciși și răniți. Dar Vladimir Putin emană încredere în victorie, care pare să-l influențeze pe Donald Trump. Vineri, Trump a declarat că Ucraina „va pierde în scurt timp” restul regiunii Donbas. Putin […] The post De ce Putin continuă războiul first appeared on Ziarul National.
15:50
Parlamentarii vor să stopeze abuzurile băncilor. Conturile nu mai pot fi blocate ”peste noapte” # National.ro
Parlamentarii au depus la Senat un proiect de lege prin care încearcă să pună capăt abuzurilor băncilor, care, prin decizii unilaterale bruşte, închid conturi peste noapte, restricţionează servicii fără explicaţii`suficiente sau retrag linii de credit fără un preaviz care să permită adaptarea. În acest sens, inițiatorii proiectului vor să impună instituțiilor de credit obligația de […] The post Parlamentarii vor să stopeze abuzurile băncilor. Conturile nu mai pot fi blocate ”peste noapte” first appeared on Ziarul National.
15:40
Oficialii europeni s-au felicitat reciproc după ce discuțiile de la Geneva din weekend au sugerat că Donald Trump va asculta preocupările lor cu privire la impunerea unui acord de pace nefavorabil Ucrainei. „Deși mai sunt multe de făcut, acum există o bază solidă pentru a merge mai departe”, a anuțat Ursula von der Leyen, salutând […] The post Zelenski se va confrunta cu o alegere dură: Trump sau europenii instabili first appeared on Ziarul National.
15:30
VIDEO. Incendiu puternic în Londra, nor uriaș de fum/Mobilizare de proporții a pompierilor # National.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, marți, 25 noiembrie, într-un depozit din vestul Londrei. Conform primelor informații, aproximativ 150 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor. Brigada de Pompieri din Londra a anunțat că 25 de autospeciale de pompieri se află la locul incidentului de pe Bridge Road, Southall, potrivit SkyNews. Cauza izbucnirii incendiului nu […] The post VIDEO. Incendiu puternic în Londra, nor uriaș de fum/Mobilizare de proporții a pompierilor first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.