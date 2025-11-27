Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia

16:00

Președintele AUR George Simion cere de urgență demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării și îl acuză că „a mințit în acte oficiale ale statului român” cu privire la studiile pe care le are. În schimb, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a declarat, referitor la neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu că nu a discutat subiectul cu premierul Ilie Bolojan, însă pare a fi vorba de ceea ce ps-ar putea numi „o eroare materială”.