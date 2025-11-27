Opt persoane, condamnate pentru terorism în Rusia după ce au aruncat în aer un pod în Crimeea

Newsweek.ro, 27 noiembrie 2025 18:20

O instanță din Rusia a condamnat joi opt persoane pentru acuzații de terorism în legătură cu un atac...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
18:30
Lasă ușa dulapului de la chiuvetă deschisă iarna. Poate asta să-ți salveze țevile de la îngheț? Newsweek.ro
Când temperaturile scad brusc iarna, chiar și cele mai solide instalații pot avea de suferit. Un tru...
Acum o oră
18:20
Opt persoane, condamnate pentru terorism în Rusia după ce au aruncat în aer un pod în Crimeea Newsweek.ro
O instanță din Rusia a condamnat joi opt persoane pentru acuzații de terorism în legătură cu un atac...
18:20
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu - libertate Newsweek.ro
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu.Acesta est...
18:10
Planul Germaniei pentru un război cu Rusia, dezvăluit. Cum vor ajunge 800.000 soldați NATO pe Flancul estic Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
Acum 2 ore
17:50
Franța lansează un serviciu militar voluntar pentru tineri din 2026, pentru a răspunde amenințărilor globale Newsweek.ro
Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri, care va începe la jumătatea anului ...
17:40
Garry Kasparov, furios pe planul de pace: Fără Ucraina, tancurile lui Putin erau deja în Polonia Newsweek.ro
Planul de pace prezentat de Casa Albă l-a înfuriat pe Garry Kasparov . Disidentul rus și criticul lu...
17:40
Guvernul aprobă Strategia națională pentru promovarea produselor agroalimentare românești 2025–2029 Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025...
17:20
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când? Newsweek.ro
OECD a dat publicității un raport în care arată că multe state precum Italia vor fi nevoite să ridic...
17:20
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, considerându-l singura opțiune Newsweek.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capi...
17:10
Ministerul Transporturilor analizează două noi magistrale de metrou pentru București. Care sunt liniile? Newsweek.ro
Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Tran...
Acum 4 ore
16:50
Guvernul aprobă Strategia națională 2025-2029 pentru promovarea produselor agroalimentare românești Newsweek.ro
Executivul a aprobat noua strategie prin care urmărește valorificarea potențialului agroalimentar al...
16:40
Franța reintroduce serviciul militar voluntar din 2026. Program de 10 luni pentru tinerii de 18 ani Newsweek.ro
Franța va relansa din 2026 un serviciu militar voluntar de zece luni, dedicat tinerilor de 18 ani, p...
16:20
VIDEO De la București la Focșani, în 1,5 ore, cu mașina, cu viteza legală. S-a deschis toată autostrada Newsweek.ro
Ziua de 27 noiembrie 2025 va rămâne în istorie drept prima zi în care șoferii au putut ajunge de la ...
16:20
Coreea de Nord introduce limba rusă obligatoriu în școli, studiată de elevi începând de la 10 ani Newsweek.ro
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zec...
16:00
Primar din Mehedinți, mort în mașină în timp ce mergea la serviciu. Avea 59 de ani. Care e cauza deceseului? Newsweek.ro
Un primar din Mehedinți a murit în timp ce mergea la serviciu. Nu se afla la volan, mașina fiind con...
16:00
NATO ridică o bază laser în Groenlanda pentru descărcări rapide de date și protecția comunicațiilor Newsweek.ro
NATO construiește în Groenlanda o bază laser capabilă să asigure transferuri masive și rapide de dat...
15:50
Moșteanu nu a terminat Facultatea Athenaeum (locul 71), ci Bioterra (69). România are 74 de universităț Newsweek.ro
Ministrul de Inetrne Ionuț Moșteanu nu mai știe dacă a terminat Universitatea Bioterra sau Univerist...
15:40
Ai mașină electrică sau plug-in? S-a inventat „acciza” per kilometru. Parcurgi 10.000 km, plătești 340 € Newsweek.ro
Cum încasările la buget din accizele la benzină și motorină au început să scadă accentuat în urma în...
15:20
Români stabiliți în Franța vor să revină în țară pentru 3.500 de lei. „Avem un plan. Ce ajutoare se dau?” Newsweek.ro
O româncă care locuiește în Franța împreună cu soțul și copilul mic vrea să se întoarcă în țară. Nu ...
15:10
Judecătoria Iași oprește pe ultima sută executarea silită de 102 milioane împotriva Primăriei Newsweek.ro
Judecătoria Iași a pus frână unei executări silite de aproape 102 milioane lei care amenința să îngh...
15:10
Cum își bate joc statul de tine, pe banii tăi: detalii dintr-un proces revoltător al unei pensiuni Newsweek.ro
O pensiune a chemat statul în judecată, acuzându-l că și-a încălcat propria promisiune. Firma se cal...
Acum 6 ore
14:50
Guvernul le ia haine de 368.000 lei magistraților Înaltei Curți. Șefa - 41.000 lei salariu, judecător - 36.000 Newsweek.ro
Magistrații și grefieriii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) vor primi haine gratuit. ...
14:40
Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare a lui Sorin Oprescu Newsweek.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, rămâne în Grecia, după ce Curtea de Apel din Salonic a re...
14:20
Reacția lui Trump, după ce Witkoff a fost surprins sfătuind Kremlinul cum să-l lingușească pe Trump: E normal Newsweek.ro
Donald Trump sare în apărarea lui Steve Witkoff, emisarul SUA trimis la Moscova, după apariția unor ...
14:10
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe? Newsweek.ro
Luna decembrie se virează pensii și mai multe tipuri de ajutoare. Newsweek vă prezintă și un pirm bi...
14:10
Ministrul Finanțelor vrea ca TVA să rămână la 11% în Horeca. „Acest lucru va trebui confirmat în coaliție” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a spus că susține rămânerea TVA în Horeca la 11% în 2026, dar ...
13:50
Un primar din Mehedinți a murit în trafic. Anul trecut a candidat împotriva fostei soții la alegerile locale Newsweek.ro
Primarul comunei Gogoșu, din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a murit, joi dimineața, în trafic, î...
13:30
Daniel David: Lupta împotriva analfabetismului funcțional, în Strategia Națională de Apărare a Țării Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, joi, că lupta împotriva analfabetismului funcțional ș...
13:20
CSM are un nou șef. Câștigă 50.000 lei/lună, l-a jignit pe Bolojan și luptă contra tăierii pensiilor speciale Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii are un nou șef în persoana lui Liviu Odagiu. Acesta are deja 50....
13:00
Un rover al NASA a detectat descărcări electrice - &#34;minifulgere&#34; - pe planeta Marte Newsweek.ro
Roverul Perseverance al NASA a obţinut dovezi că atmosfera planetei Marte este activă din punct de v...
Acum 8 ore
12:50
Emisarul lui Trump la Kiev forțează planul de capitulare a Ucrainei: Riscați înfrângerea. Rusia adună rachete Newsweek.ro
Trump presează tot mai clar Ucraina să accepte „pacea rusească”, iar argumentul principal invocat es...
12:50
498.269 de copii au primit azi 500 lei pe cardul educațional. Ce poți face dacă nu au intrat banii? Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor a anunțat că aproape 500.000 de copii au primit azi cei 500 de lei pecardul ...
12:40
Ministerul francez de Externe: Incursiunile cu drone în spaţiul aerian al României, inacceptabile Newsweek.ro
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt "inacceptabile", a...
12:20
Deficitul bugetar al României a scăzut la 5,7% din PIB în octombrie 2025. În octombrie 2024, era de 6,2% Newsweek.ro
Timid, măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern încep dea rezultate. Deficitul bugetar al României a...
12:20
Romsilva oferă la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Ce prețuri au și de unde se pot cumpăra Newsweek.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va oferi la vânzare un număr de 16.415 de pomi de Crăciun în ...
12:10
Trump presează Kievul. Garanțiile de securitate pentru Ucraina, doar după semnarea acordul de pace cu Rusia Newsweek.ro
Administrația Trump transmite aliaților europeni că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi d...
12:00
Afganul care a împușcat 2 militari în Washington, rănindu-i grav, a lucrat cu Armata SUA și CIA în Afganistan Newsweek.ro
Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii N...
11:50
Generalul Ben Hodges este categoric: SUA depind de Europa. Victoria Ucrainei este crucială pentru Washington Newsweek.ro
Într-un interviu, generalul-locotenent în retragere al armatei americane Ben Hodges a subliniat că v...
11:40
METEO Hidrologii au emis Cod galben de viituri pe râuri din 11 judeţe. Care sunt zonele afectate? Newsweek.ro
Ciclonul Adel își face de cap în România. Hidrologii au emis Cod galben de viituri pe râuri din 11 j...
11:30
CSM, vot contra tăierii pensiilor speciale. Magistrații din Consiliu au salarii între 40.000 și 85.000 lei Newsweek.ro
Lia Savonea a anunțat că CSM nu va aviza favorabil proiectul de tăiere a pensiilor speciale. Newswee...
11:20
Planul lui Trump de „pace” în Ucraina, blocat. Cele trei „cerințe rusești” pe care Kievul nu le acceptă Newsweek.ro
Deși administrația Trump promovează ideea unor „progrese extraordinare” în negocierile pentru închei...
11:10
Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună Newsweek.ro
Dorin Silviu Petre a fost băgat în senat de Diana Șoșoacă. A trădat-o, a devenit independent și a la...
11:00
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit? Newsweek.ro
Un crutremur s-a produs joi dimineață în România. Acesta a avut epicentrul în zona seismică Vrancea-...
11:00
FOTO Atenție, șoferi! Gaură „ucigașă”, pe Centura București, pe banda 2. Unde se află exact? Newsweek.ro
Șoferii care circulă pe Centura București trebuie să meargă cu foarte multă atenție. O groapă „uciga...
Acum 12 ore
10:40
METEO. România, sub influența ciclonului Adel. Alerte de frig, ploi torențiale și ninsori Newsweek.ro
România se află sub influența ciclonului Adel, iar meteorologii au emis alerte de vreme rea. Sunt aș...
10:40
Cum au reușit 6 români să fure 700.000 de lire din bancomate, în Marea Britanie? Anchetatorii sunt uluiți Newsweek.ro
Șase români au fost arestați după ce, în urma unei investigații de amploare s-a descoperit că au fur...
10:30
Alexandru Nazare: „A fost înghețată procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România” Newsweek.ro
Ministrul FInanțelor face un anunț important despre taxe. Acesta spune că va fi înghețată procedura ...
10:20
Doi români, prinși cu „fusta magică” într-un magazin în Germania. Făcuseră „nevăzute” carduri, bijuterii, bani Newsweek.ro
Doi români sunt acuzați că au vrut să fure dintr-un magazin din Germania prin metoda „fusta magică”....
10:10
Camion în flăcări pe Autostrada A2, la stația de taxare Fetești. Traficul este blocat pe sensul spre București Newsweek.ro
Un TIR a luat foc pe Autostrada A2 în apropierea stației de taxare Fetești. Pompierii sunt la fața l...
10:00
Cutremur puternic, de 6,6 grade, în această dimineață. Nu a fost dată alertă de tsunami. Unde s-a produs? Newsweek.ro
Un cutremur puternic, de 6,6 grade pe scara Richter, s-a produs în această dimineață, în zona de ves...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.