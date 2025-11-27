Fotbal: Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor
News.ro, 27 noiembrie 2025 19:50
Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a fost victima unui atac cibernetic care a afectat software-ul său de gestionare a jucătorilor, a anunţat joi forul din Hexagon, într-un comunicat oficial.
• • •
Acum 5 minute
20:30
Cadavrul unui tânăr de 26 de ani din Satu Mare, găsit într-un lac din Cluj / Legiştii urmează să stabilească cauza decesului # News.ro
Cadavrul unui tânăr de 26 de ani din Satu Mare a fost găsit, joi, într-un lac din Cluj, fiind demarată o anchetă penală. Legiştii urmează să stabilească cauza decesului.
Acum 30 minute
20:10
Arbitrul Gabriel Mihuleac va conduce la centru partida FC Rapid – Csikszereda, care se va disputa vineri, de la ora 20.30, în etapa a 18-a a Superligii.
20:10
Hidroelectrica: Activitatea de furnizare, gestionată de departamente care reunesc aproximativ 150 de angajaţi / Responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului / Plângere penală încă din 2022 în cazul Aurora Trust # News.ro
Hidroelectrica reacţionează, joi seară, după informaţiile potrivit cărora ar fi furnizat energie gratuit unor firme şi instituţii religioase, precizând că activitatea de furnizare este gestionată de departamente specializate care reunesc aproximativ 150 de angajaţi, iar responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului. Încă din 2022, compania transmite că s-a făcut sesizare penală în cazul punctual al Aurora Trust, cu mult înainte ca situaţia sp apară în spaţiul public.
20:10
Baschet masculin: România, învinsă de Grecia în preliminariile FIBA World Cup 2027; ultima victorie a tricolorilor, acum 50 de ani # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, la Salonic, de puternica reprezentivă a Greciei, scor 91-64 (45-29), în primul meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul a reprezentat şi debutul americanului Daron Russell, de la campioana U BT Cluj, naturalizat în octombrie.
Acum o oră
20:00
Guvernul anunţă că la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva ofiţerului de presă implicat în incidentul de la Parlament # News.ro
Guvernul anunţă, joi seara, că la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva ofiţerului de presă implicat în incidentul de la Parlament, când acesta a bruscat reprezentanţii mass-media care intenţionau să îi pună întrebări premierului, la ieşirea din sala de plen.
19:50
Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a fost victima unui atac cibernetic care a afectat software-ul său de gestionare a jucătorilor, a anunţat joi forul din Hexagon, într-un comunicat oficial.
19:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România are depozitele umplute în proporţie de 98% cu gaze naturale / În această iarnă, nu o să fie nicio creştere la preţurile gazelor naturale. Avem plafonarea până în 31 martie 2026 activă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că România are depozitele umplute în proporţie de 98% cu gaze naturale iar în această iarnă, nu o să fie nicio creştere la preţurile gazelor naturale pentru că avem plafonarea până în 31 martie 2026 activă. Ministrul a mai anunţat că ia deja măsuri, împreună cu piaţa, pentru a nu avea o creştere a preţului începând cu luna aprilie 2026.
19:50
Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # News.ro
Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, inclusiv 96 de unităţi destinate Forţelor Armate Poloneze, în baza unui contract de achiziţii militare externe acordat de Armata SUA, în valoare totală de aproape 4,7 miliarde de dolari, relatează Reuters.
19:40
Danemarca şi-a făcut „tură de noapte” la MAE pentru a-l monitoriza pe Trump, după disputa legată de Groenlanda # News.ro
Guvernul danez a instituit o „tură de noapte” în cadrul Ministerului de Externe pentru a monitoriza declaraţiile şi mişcările lui Donald Trump în timp ce Copenhaga doarme. Decizia ar fi fost luată în urma disputei diplomatice din această primăvară dintre Copenhaga şi Washington cu privire la Groenlanda, când preşedintele SUA a ameninţat că va prelua controlul asupra insulei arctice, relatează The Guardian.
19:40
Argeş: Poliţist inculpat pentru proxenetism şi trafic de persoane / El a recrutat o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în ţări din Europa # News.ro
Un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş este inculpat într-un dosar de proxenetism şi trafic de persoane, fiind suspectat că a obligat o femeie să se prostitueze în diverse ţări europene, banii obţinuţi de aceasta fiind luaţi de către agent. Poliţistul activa în Biroul Rutier Piteşti, a fost încadrat în Poliţie în 2013 şi nimic din comportamentul său nu a dat de bănuit că se ocupa şi cu traficul de femei.
Acum 2 ore
19:30
Giganţii chinezi se mobilizează şi donează zeci de milioane după cel mai grav incendiu din oraş din 1948, soldat cu 75 de morţi şi sute de dispăruţi # News.ro
Marile companii private din China au anunţat donaţii de zeci de milioane de dolari pentru sprijinirea operaţiunilor de salvare şi a familiilor afectate de devastatorul incendiu din Hong Kong, care a ucis 75 de persoane şi a lăsat sute de locatari dispăruţi, relatează CNBC.
19:20
Bistriţa-Năsăud: Ambulanţă privată care transporta pacienţi la dializă, implicată într-un accident rutier / Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una fiind transportată la spital # News.ro
O ambulanţă privată, care transporta pacienţi la dializă, a fost implicată, joi seară, într-un accident rutier în judeţul Bistriţa-Năsăud. Primele date de la faţa locului arată că maşina a fost lovită din spate de un autovehicul. Unul dintre pacienţi a fost rănit, fiind dus la spital.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan a primit la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorii Muntenegrului, Egiptului, Republicii Populare Chineze, Italiei, Pakistanului, Cubei şi Republicii Libaneze # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan i-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului, Danilo Brajović, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt, Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze, Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene, Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Pakistan, Ilyas Mehmood Nizami, ambasadorul agreat al Republicii Cuba, Alexander Valentín Rodríguez Salazar, şi pe ambasadorul agreat al Republicii Libaneze, Ali El Saleh.
19:00
Pompierii din Iaşi intervin, joi seară, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins o hală cu tractoare. Nu sunt anunţate victime.
19:00
Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ şi Dragoş Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Ei au participat la cursul organizat de FRF # News.ro
Ultimul modul al Cursului de Director Sportiv organizat de FRF în parteneriat cu Double Pass s-a încheiat joi, când a avut loc ceremonia de acordare a diplomelor pentru absolvenţi. Printre absolvenţi se numără Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ, Adrian Popa şi Dragoş Grigore.
18:50
Diana Buzoianu: Realitatea e că rafinăriile cunosc foarte clar că nu pot fi închise şi folosesc acest şantaj împotriva unei comunităţi întregi, spunând: ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că rafinăriile din zona municipiului Ploieşti ”cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise şi folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi”. În acest context, ministrul anunţă că va avea discuţii cu oficiali ai altor state, unde există rafinării în apropierea zonelor locuite, pentru a afla care sunt tehnologiile folosite în acele ţări şi care pot fi implementate şi în judeţul Prahova.
18:50
Suspectul ucrainean în cazul exploziei gazoductului Nord Stream, extrădat de Italia, a ajuns în Germania # News.ro
Un cetăţean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanţa supremă italiană a aprobat extrădarea sa săptămâna trecută, au anunţat procurorii federali germani, relatează Reuters.
18:40
Plăţi de peste 6 milioane de lei făcute de Consiliul Judeţean Prahova pentru lucrări neexecutate, facturi ilegale şi cotizaţii fără temei, conform rapoartelor Curţii de Conturi/ Actuala conducere dă vina pe fosta şi anunţă că încearcă recuperarea banilor # News.ro
Consiliul Judeţean Prahova a plătit, între 2020 şi 2024, peste 6 milioane de lei, reprezentând decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preţ calculate greşit, servicii facturate nelegal ori cotizaţii achitate fără justificare către asociaţii de dezvoltare intercomunitară, suma reieşind din rapoarte ale Curţii de Conturi, în urma auditurilor efectuate în judeţ. Conducerea actuală a CJ Prahova dă vina pe vechea conducere, reprezentată de echipa lui Iulian Teodorescu, şi anunţă că a recuperat o parte din sumele plătite fără justificare, iar pentru cele nerecuperate va face demersuri, inclusiv în instanţă.
18:40
Olguţa Vasilescu: Craiova a câştigat locul 1 în competiţia Târgurilor de Crăciun din Europa! / S-au primit peste 140.000 de voturi din totalul de 803.258 # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, anunţă, joi seară, că Târgul de Crăciun din oraş s-a clasat pe primul loc în preferinţele celor care au votat pe site-ul European Best Destinations. Craiova a obţinut peste 140.000 dintre cele 803.258. Organizatorii competiţiei Best Christmas Markets in Europe 2026 anunţă că au votat persoane din aproape 180 de ţări.
Acum 4 ore
18:20
Camera inferioară a Parlamentului spaniol a respins joi planul de cheltuieli propus de guvern pentru 2026, ceea ce reprezintă un obstacol în calea încercărilor guvernului de a restabili un calendar bugetar normal, relatează Reuters.
18:10
UPDATE - Ministerul Finanţelor a publicat proiectul rectificării bugetare / Veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2.135,0 milioane lei / Ce ministere primesc bani – DOCUMENT # News.ro
Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an, despre care ministrul Alexandru Nazare anunţa că prezervă ţinta de deficit de 8,4%, arătând că au fost făcute redistribuiri de sume în interiorul bugetului pentru a identifica economiile, acolo unde pot fi făcute, şi suplinirea unor cheltuieli esenţiale. Potrivitm documentului, veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 640,42 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. OUG stipulează că veniturile bugetului general consolidat cât şi cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2.135,0 milioane lei. Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Transporturilor sunt singurele care primesc bani în plus.
18:10
Ucraina va avea nevoie de forţe armate puternice şi de garanţii de securitate după încheierea oricărui acord de pace cu Rusia, iar Kievul nu ar trebui să fie forţat să cedeze teritoriu, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, citat de Reuters.
18:10
Fost şef al Secţiei de cardiologie de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Avram Iancu” Oradea, trimis în judecată după ce ar fi primit bani şi alimente de la pacienţi pentru a face consultaţii, investigaţii sau emite acte necesare unor jandarmi şi pompieri # News.ro
O femeie, fost şef al Secţiei de cardiologie de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Avram Iancu” Oradea, a fost trimisă în judecată pentru luare de mită după ce, în 2020, ar fi primit bani şi bunuri alimentare de la pacienţi pentru a face consultaţii de specialitate, investigaţii cardiologice şi întocmirea de documente medicale necesare prezentării unor jandarmi şi pompieri în faţa unei comisii.
18:10
Fotbal: “Doar Ronaldo îşi merită salariul”, spune fostul ministru al sportului din Arabia Saudită # News.ro
Fostul ministru saudit al sportului, prinţul Abdullah bin Mosaad, a declarat că Cristiano Ronaldo - care s-a alăturat echipei Al Nassr în decembrie 2022 - este singurul jucător străin din Liga Profesională Saudită care îşi merită cu adevărat salariul de milioane de dolari.
17:50
Suceava: Trei persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar/ Traficul pe DN 2, oprit # News.ro
Trei persoane au fost transportate la spital, joi seară, în urma unui accident produs în judeţul Suceava, în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar. Traficul pe DN 2 este oprit în urma accidentului.
17:50
Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an, despre care ministrul Alexandru Nazare anunţa că prezervă ţinta de deficit de 8,4%, arătând că au fost făcute redistribuiri de sume în interiorul bugetului pentru a identifica economiile, acolo unde pot fi făcute, şi suplinirea unor cheltuieli esenţiale.
17:40
După accidentarea la genunchiul stâng, ignorând sfaturile medicilor, Neymar a participat miercuri la o sesiune de antrenament a echipei sale, FC Santos.
17:40
O brigadă românească a fost delegată la partida amicală dintre Anglia, campioana en-titre a ultimelor două Campionate Europene de fotbal feminin (Anglia 2022, Elveţia 2025), şi China. Meciul va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, pe Stadionul Wembley din Londra.
17:30
Ciprian Ciucu: Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că, din păcate, crede că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate.
17:30
Pompierii din Hong Kong au reuşit să stingă abia joi un incendiu de proporţii izbucnit cu o zi înainte într-un complex rezidenţial, soldat cu cel puţin 75 de morţi şi aproape 300 de dispăruţi, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de poliţie, relatează Reuters.
17:20
Ludovic Orban, despre revenirea în PNL: Am discutat cu Ilie Bolojan, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părţi # News.ro
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat joi, despre revenirea în PNL ,că a discutat cu preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan şi a rămas că vor continua discuţia dar există deschidere de ambele părţi.
17:10
AFI obţine un pachet de refinanţare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti. Este cea mai mare tranzacţie de refinanţare din domeniul real estate din România # News.ro
AFI anunţă obţinerea unui pachet de refinanţare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti. Aceasta reprezintă cea mai mare refinanţare din domeniul real estate din România.
17:00
Liderul AUR, George Simion, îi cere demisia ministrului Ionuţ Moşteanu: Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României! # News.ro
Liderul AUR, George Simion, îi cere joi demisia ministrului Ionuţ Moşteanu, el arătând că un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României. El spune că ministrul nu mai are credibilitate şi trebuie să demisioneze urgent din funcţie şi acuză USR, partid care s-a lansat cu lozinca „fără penali” şi „oameni competenţi”, că ”îşi dă astăzi arama pe faţă, pentru că niciunul dintre miniştrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce şi nici experienţa necesară pentru acel portofoliu”.
17:00
Peste 2,5 tone de articole pirotehnice interzise a fi deţinute de persoane fizice, găsite de poliţiştii din Prahova - VIDEO # News.ro
Peste 2,5 tone de articole pirotehnice din categorii interzise a fi deţinute de persoane fizice au fost găsite de poliţiştii din Prahova în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane şi la sediul unei firme, în judeţele Prahova şi Ilfov. Marfa a fost confiscată.
17:00
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire a Ministerului Economiei fără să achite chirie vor fi evacuate/ Miruţă: S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi/ Decizia instanţei # News.ro
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire de 1.500 de metri pătraţi a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) fără să plătească chirie vor fi evacuate. Hotărârea privind evacuarea Asociaţiei „Incubator de Afaceri" din clădire a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi este executorie, cu drept de apel în termen de cinci zile de la pronunţare. „S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi”, afirmă ministrul Radu Miruţă.
16:50
UPDATE - Putin spune că nu are sens să semneze documente cu o conducere „ilegitimă” a Ucrainei. Moscova va înceta ostilităţile dacă forţele de la Kiev se retrag din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, informează Reuters.
16:50
Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: Este singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria şi să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD # News.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD.
16:50
Anchetă în Spania după ce o fetiţă de 6 ani a murit şi o alta de 4 ani a fost spitalizată în stare gravă în urma unei vizite la acelaşi dentist, la Alcira # News.ro
O anchetă este în desfăşurare în Spania, după ce o fată în vârstă de şase ani a murit, iar altă fată în vârstă de patru ani a fost spitalizată în stare gravă, în urma unor vizite la un dentist, la Alcira, în Valencia (est), scrie publicaţia locală 20 Minutos.
16:40
UPDATE - Putin spune că nu are sens să semneze documente cu o conducere „ilegitimă” a Ucrainei # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, informează Reuters.
16:40
Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa/ A fost actival Planul roşu de intervenţie/ Un fum gros a apărut în timpul montării unui aparat RMN # News.ro
Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie, după ce la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin un fum gros a ieşit dintr-una dintre încăperi.
Acum 6 ore
16:30
Guvernul a aprobat Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025 - 2029 # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025 – 2029 împreună cu Planul de acţiune aferent. Strategia are ca obiectiv general valorificarea potenţialului agroalimentar al României, prin consolidarea prezenţei produselor româneşti pe pieţele interne şi internaţionale şi, implicit, prin sprijinirea dezvoltării comunităţilor rurale.
16:30
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar, testat în premieră mondială # News.ro
Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut. Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice şi să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând o nouă strategie de prevenţie pentru această boală cu mortalitate ridicată.
16:30
Camerele de supraveghere ale unui spital au ajutat la achitarea unui campion mondial chinez acuzat de dopaj # News.ro
Campionul mondial chinez la săritura în lungime, Wang Jianan, a fost absolvit de acuzaţiile de dopaj după o analiză a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere ale unui spital, informează BBC.
16:20
Curtea Supremă rusă clasează drept ”teroristă” ”Anti-Corruption Foundation”, o organizaţie a lui Aleksei Navalnîi despre care spune că a fost înfiinţată în SUA # News.ro
Curtea Supremă rusă a clasat joi drept ”teroristă” o organizaţie anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Nvalnîi, a cărui mişcare a fost deja declarată ”extremistă”, alimentând temeri cu privire la o înăsprire a reprimării susţinătorilor acestuia, relatează AFP.
16:20
Apel public al IICCMER la preşedinte şi premier să ia măsuri ferme pentru a contracara fenomenul „tot mai insidios” al „nostalgiei pro-totalitare”: Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, foametea, frigul şi suferinţa sunt astăzi banalizate # News.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) face un apel public, alături de personalităţi ale spaţiului public la preşedintele Nicuşor Dan şi la premierul Ilie Bolojan să manifeste „fermitate decizională” pentru „contracararea fenomenului tot mai insidios al nostalgiei pro-totalitare” care „ameninţă fundamental valorile şi instituţiile democratice”. „Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, restricţiile asupra libertăţilor fundamentale, foametea, frigul şi suferinţa sunt, din păcate, banalizate astăzi şi înlocuite prin campanii de rescriere a istoriei şi de albire a trecutului totalitar”, afirmă preşedintele executiv al IICCMER, Daniel Şandru.
16:10
Lia Savonea: Am formulat o solicitare privind atribuirea unei locuinţe de protocol conform procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcţiei de preşedinte al ICCJ. Decizia aparţine exclusiv Guvernului # News.ro
Preşedintele ICCJ Lia Savonea a solicitat atribuirea unei locuinţe de protocol, ea explicând că demersul său este bazat pe cadrul legal aplicabil funcţiei pe care o deţine şi că decizia aparţine exclusiv Guvernului, fără legătură cu ”vreun beneficiu personal discreţionar”.
16:00
Două angajate ale unei firme din Ialomiţa au fost reţinute după ce au încheiat aproape două mii de contracte de amanet pentru obiecte despre care pretindeau că sunt din aur, dar care nu aveau valoare financiară/ Prejudiciul depăşeşte trei milioane de lei # News.ro
Două femei cu vârste de 53 şi 59 de ani, angajate ale unei firme din Ialomiţa, au fost reţinute, fiind acuzate că au încheiat, timp ce cinci ani, aproape două mii de contracte de amanet pentru obiecte despre care au pretins că sunt din aur, dar care în realitate nu aveau valoare financiară. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz depăşeşte trei milioane de lei.
16:00
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi "români" în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale # News.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi "români" în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale.
15:50
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” anunţă reprezentaţii ale spectacolului „Joyful Christmas” programate pe 18, 19, 20 şi 21 decembrie, şi în urma cererii copleşitoare din partea dumneavoastră, suplimentăm seria cu o a 5-a reprezentaţie programată pe 22 decembrie de la ora 19.00.
15:40
Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Hidroelectrica, după informaţiile conform cărora a furnizat energie gratuit unor firme şi instituţii religioase: Toate contractele preferenţiale, verificate. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral. Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită, către 20 de persoane juridice, paguba fiind estimată la peste 9 milioane de lei.
