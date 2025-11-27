Brazi ieftini pentru Crăciun. Cât costă un pom de Crăciun la ocoalele Romsilva

15:50

Ciocniri au avut loc joi la Sofia între manifestanţi şi poliţie, în faţa sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului şi Finanţelor, transmite News.ro. Manifestanții îi acuză pe deputaţi de faptul că adoptă bugetul de stat fără vreo dezbatere adevărată. Manifestaţia împotriva bugetului pe […] © G4Media.ro.