Antropomorfizarea însușirilor Cuvântului - de la arianism la gândirea modernă

12:00

Preoții și credincioșii Parohiei „Sfântul Stelian” din Măcin, județul Tulcea, l‑au sărbătorit miercuri, 26 noiembrie, pe sfântul ocrotitor. Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor format din 24 preoţi şi diaconi, la slujbă participând credincioși atât din parohie, cât și de la celelalte parohii din localitate, care au venit să se roage și să mulțumească lui Dumnezeu și Sfântului Stelian pentru purtarea de grijă, binefacerile și mângâierile duhovnicești.