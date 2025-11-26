Locuri neocupate la rezidențiat
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seară că s-a finalizat repartizarea pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat rezidenţiatul. În total, au fost
Fraților, datori suntem totdeauna să mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfințirea duhului și întru credința adevărului, la care v-a chemat prin
„În vremea aceea au venit unii la Iisus, vestindu-L despre galileenii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Și El, răspunzând, le-a zis: Credeți oare că acești galileeni au fost mai păcătoși
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omlii la Matei, Omilia LXVII, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 777-778„Dacă vrei să cobori la izvor, nimeni nu te împiedică. Harul nu se termină,
Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul era dregător la curtea regelui perşilor, pe vremea împăraţilor Arcadie (395-408) în Răsărit şi Onorie (395-423) în Apus. Făcând parte dintr-o familie cu strămoşi
Comisia Europeană a anunţat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care şi România. Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvernul de la București
Programul Rabla destinat achiziționării de mașini noi, mai puțin poluante, ar putea fi anulat în 2026, deoarece, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat ministra mediului, Diana
Cinci persoane au fost afectate de explozia unei butelii produse marți la un apartament aflat în localitatea Buftea, judeţul Ilfov, informează ISU Bucureşti-Ilfov, pe pagina de Facebook. O persoană în
Vremea se va răci semnificativ în zilele următoare și se vor înregistra ploi, lapoviţă şi ninsoare, potrivit unei informări a Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru perioada 26-30 noiembrie. În
Salvamontiştii gorjeni vor finaliza în această lună un proiect inedit, menit să pună în valoare atât atracțiile montane naturale, cât și elemente istorice legate de luptele din Primul Război
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în Amfiteatrul „I.G. Coman”, se desfășoară azi, 27 noiembrie, cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale Interdisciplinare
Cete de colindători din întreg județul Vâlcea vor susține concerte, în perioada 3-12 decembrie, în localitățile vâlcene Fârțătești, Vlădești, Mihăiești și Racovița, în cadrul Festivalului Colindului
Au apărut deja primele cazuri de gripă din acest sezon, cu aproape 3-4 săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani, potrivit celui mai recent raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (EC
Diabetul afectează tot mai multe viitoare mămici, astfel că, la nivel mondial, una din șase femei însărcinate suferă de această boală, adică 21 de milioane de femei în fiecare an. Unele suferă dinaintea
Organismul reacționează în mod natural la frig prin vasoconstricție, adică o îngustare a vaselor sanguine de la nivelul pielii și al membrelor. Apare astfel senzația de rece, dar există și riscul de
Odată apărută, hernia abdominală se tratează exclusiv chirurgical, iar perioada de recuperare depinde în cea mai mare măsură de tipul procedurii chirurgicale, care este decis de la caz la caz de medicul chirurg,
Preotul Leonida Gavrilescu și zborul poetic al lui Nicolae Labiș, în taina unui început # Ziarul Lumina
Nicolae Labiș a rămas în memoria istoriei ca un poet-minune, un reper care continuă să cheme spre el generațiile, ca o lumină ce nu se stinge.Biografiile marilor scriitori, artiști și cărturari sunt
Despre prima parte a vieții Sfântului Leon cel Mare al Romei nu se cunosc foarte multe date. Cel mai probabil, Sfântul Leon cel Mare, Papă al Romei, s-a născut la finele secolului al IV-lea. A beneficiat de o
Alegerea unui model de către adolescenți și tineri are un rol esențial în formarea personalității lor. Părintele profesor Vasile Gordon, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din
În Sala „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești” de la Mănăstirea Stelea din orașul Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a premiat marți, 25 noiembrie, participanții la concursul școlar eparhial „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea”, organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Asociația Profesorilor de Religie - filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice - filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.
Parohia mixtă româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila, Protoieria Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură în mozaic de la demisolul Bisericii
22 de cadre didactice universitare din șapte țări se reunesc în perioada 24-28 noiembrie la întâlnirea Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși. La evenimentul desfășurat în insula Corfu din Grecia participă și profesori de teologie români.
Luni, 24 noiembrie, de la ora 19:00, sala Cinema City din Galați l-a avut ca oaspete pe regizorul și scenaristul filmului „Cravata galbenă”, Serge Ioan Celibidachi (i-ul este din greșeala autorităților
Tinerii își doresc să trăiască în comuniune cu ceilalți, să iubească și să fie iubiți, să-și urmeze idealurile și să dea sens vieții lor prin cunoaștere și credință. Totuși, provocările de astăzi
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, marți, 25
22 de cadre didactice universitare din șapte țări se reunesc în perioada 24‑28 noiembrie la întâlnirea Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși. La evenimentul desfășurat în insula
Marți, 25 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă „Domnița Ileana” a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), s‑a desfășurat simpozionul omagial „Credință, continuitate și identitate na
Biserica din curtea Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București și‑a sărbătorit astăzi, 26 noiembrie, hramul închinat Sfântului Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor. Cu această
Arhiepiscopia Bucureștilor are un nou consilier eparhial care coordonează Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare. Permanența Consiliului eparhial l‑a numit în această funcție pe părintele Florin
În Sala „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești” de la Mănăstirea Stelea din orașul Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul
În ziua de pomenire a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 25 noiembrie, biserica gălăţeană ocrotită de Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest şi‑a sărbătorit hramul. Sărbătoarea acestei parohii a
Pentru a privi cum se cuvine experiența unui preot care slujește de aproape un deceniu la Sfântul Altar, toți urmăritorii acestei misii, mai ales cei animați de un interes duhovnicesc autentic, dincolo de orice
De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba
Duminica a 25‑a după Rusalii a devenit pentru credincioșii din Rădenii Vechi un moment de renaștere spirituală și de înnoire a vieții liturgice, odată cu vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în biserica filiei Pădurea Neagră a Parohiei Cuzap, Protopopiatul Marghita, ocazie cu care a sfințit noul iconostas și a
În Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Proroc Ilie”
Sâmbătă, 22 noiembrie, a avut loc întâlnirea copiilor de preot care studiază în municipiul Iași, eveniment organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.Ziua a început cu
La 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia (1975‑2025), Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat marți, 25 noiembrie, un eveniment aniversar care a avut loc în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” di
Reforma companiilor de stat are două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare, jalon în PNRR cu termen 31 martie 2026, şi restructurarea a cel puţin trei companii până la 31 august 2026,
Senatul şi Camera Deputaţilor se vor reuni marţea viitoare într-o şedinţă solemnă pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.„Luni, 1 decembrie, se vor împlini 107 ani de la Marea Unire, aniversare pe care P
Un număr de 110 caravane sunt organizate, de luna aceasta până în decembrie 2026, pentru screeningul diabetului, beneficiari fiind 11.000 de oameni din localităţi rurale, printr-un grant al unei companii
Poliţia Română atrage atenţia asupra intensificării, în acest an, a tentativelor de fraudă care folosesc videoclipuri false create cu ajutorul inteligenţei artificiale („deepfake-uri”) şi imagini generate ar
Evaluările Băncii Naționale a României indică o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei faţă de anticipările anterioare, în special în prima parte a orizontului de prognoză. Anul 2025 ar urma să se
Casa de Cultură a Studenților din București (CCSB), în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara, organizează,
Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează, în
Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, p. 97„Să stăruim în toată luarea aminte și în rugăciune și să primim sabia
„Zis-a Domnul: Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, și cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere. Foc am venit să arunc pe pământ, și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Dezbinați vor fi: tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei. Și zicea și mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceți că vine ploaie mare; și așa este. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceți că va fi arșiță, și așa este. Fățarnicilor! Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți? De ce, dar, de la voi înșivă nu judecați ce este drept? Și când mergi cu pârâșul tău la dregător, dă-ți silința să te împaci cu el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, și judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. Zic ție: Nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și cel din urmă ban.”
Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul din cetatea Adrianopole a Paflagoniei a trăit în zilele împăratului Heraclie (610-641). Din tinereţe a fost râvnitor, fiind hirotonit diacon. Dorind să vieţuiască în linişte
Fraților, în privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, să nu vă clintiți degrabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun
