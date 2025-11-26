România nu mai riscă suspendarea fondurilor europene

Ziarul Lumina, 26 noiembrie 2025 22:20

Comisia Europeană a anunţat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care şi România. Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvernul de la București

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 10 minute
22:50
II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5 Ziarul Lumina
Fraților, datori suntem totdeauna să mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfințirea duhului și întru credința adevărului, la care v-a chemat prin
Acum 30 minute
22:40
Luca 13, 1-9 Ziarul Lumina
„În vremea aceea au venit unii la Iisus, vestindu-L despre galileenii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Și El, răspunzând, le-a zis: Credeți oare că acești galileeni au fost mai păcătoși
22:40
Pocăința sfințește viața Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omlii la Matei, Omilia LXVII, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 777-778„Dacă vrei să cobori la izvor, nimeni nu te împiedică. Harul nu se termină,
22:30
Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfinţii Cuvioşi Natanael şi Pinufrie Ziarul Lumina
Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul era dregător la curtea regelui perşilor, pe vremea împăraţilor Arcadie (395-408) în Răsărit şi Onorie (395-423) în Apus. Făcând parte dintr-o familie cu strămoşi
Acum o oră
22:20
România nu mai riscă suspendarea fondurilor europene Ziarul Lumina
Comisia Europeană a anunţat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care şi România. Comisia apreciază că măsurile adoptate de Guvernul de la București
22:20
Incertitudine privind programul Rabla în 2026 Ziarul Lumina
Programul Rabla destinat achiziționării de mașini noi, mai puțin poluante, ar putea fi anulat în 2026, deoarece, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat ministra mediului, Diana
22:20
Explozie într-un apartament din Buftea Ziarul Lumina
Cinci persoane au fost afectate de explozia unei butelii produse marți la un apartament aflat în localitatea Buftea, judeţul Ilfov, informează ISU Bucureşti-Ilfov, pe pagina de Facebook. O persoană în
22:20
Locuri neocupate la rezidențiat Ziarul Lumina
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seară că s-a finalizat repartizarea pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat rezidenţiatul. În total, au fost
22:20
Răcire drastică a vremii  Ziarul Lumina
Vremea se va răci semnificativ în zilele următoare și se vor înregistra ploi, lapoviţă şi ninsoare, potrivit unei informări a Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru perioada 26-30 noiembrie. În
22:20
Proiect de marcare a tranşeelor din Primul Război Mondial Ziarul Lumina
Salvamontiştii gorjeni vor finaliza în această lună un proiect inedit, menit să pună în valoare atât atracțiile montane naturale, cât și elemente istorice legate de luptele din Primul Război
22:20
Provocările erei digitale în rândul tinerilor: abordări academice și soluții Ziarul Lumina
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în Amfiteatrul „I.G. Coman”, se desfășoară azi, 27 noiembrie, cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale Interdisciplinare
22:20
Festivalul colindului vâlcean Ziarul Lumina
Cete de colindători din întreg județul Vâlcea vor susține concerte, în perioada 3-12 decembrie, în localitățile vâlcene Fârțătești, Vlădești, Mihăiești și Racovița, în cadrul Festivalului Colindului
22:20
Sezonul gripal, mai devreme decât în anii trecuți Ziarul Lumina
Au apărut deja primele cazuri de gripă din acest sezon, cu aproape 3-4 săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani, potrivit celui mai recent raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (EC
22:20
Cum poate fi ținut sub control diabetul gestațional Ziarul Lumina
Diabetul afectează tot mai multe viitoare mămici, astfel că, la nivel mondial, una din șase femei însărcinate suferă de această boală, adică 21 de milioane de femei în fiecare an. Unele suferă dinaintea
22:20
Când reacția la frig devine urgență medicală Ziarul Lumina
Organismul reacționează în mod natural la frig prin vaso­constricție, adică o îngustare a vaselor sanguine de la nivelul pielii și al membrelor. Apare astfel senzația de rece, dar există și riscul de
22:20
Recuperarea după operația de hernie abdominală  Ziarul Lumina
Odată apărută, hernia abdominală se tratează exclusiv chirurgical, iar perioada de recuperare depinde în cea mai mare măsură de tipul procedurii chirurgicale, care este decis de la caz la caz de medicul chirurg,
22:00
Preotul Leonida Gavrilescu și zborul poetic al lui Nicolae Labiș, în taina unui început Ziarul Lumina
Nicolae Labiș a rămas în memoria istoriei ca un poet-minune, un reper care continuă să cheme spre el gene­rațiile, ca o lumină ce nu se stinge.Biografiile marilor scriitori, artiști și cărturari sunt
Acum 2 ore
21:50
Sfântul Leon cel Mare, contribuții doctrinare Ziarul Lumina
Despre prima parte a vieții Sfântului Leon cel Mare al Romei nu se cunosc foarte multe date. Cel mai probabil, Sfântul Leon cel Mare, Papă al Romei, s-a născut la finele secolului al IV-lea. A beneficiat de o
21:40
Modelul creştin: repere teologice și strategii catehetice pentru formarea tinerilor Ziarul Lumina
Alegerea unui model de către adolescenți și tineri are un rol esențial în formarea personalității lor. Părintele profesor Vasile Gordon, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din
Acum 4 ore
19:10
Premierea câștigătorilor unui concurs școlar din județul Dâmbovița Ziarul Lumina
În Sala „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești” de la Mănăstirea Stelea din orașul Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a premiat marți, 25 noiembrie, participanții la concursul școlar eparhial „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea”, organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Asociația Profesorilor de Religie - filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice - filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.
19:10
Licitație la Parohia „Buna Vestire” din Brăila Ziarul Lumina
Parohia mixtă româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila, Protoieria Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură în mozaic de la demisolul Bisericii
19:00
Teologi dogmatiști întruniți în insula Corfu Ziarul Lumina
22 de cadre didactice universitare din șapte țări se reunesc în perioada 24-28 noiembrie la întâlnirea Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși. La evenimentul desfășurat în insula Corfu din Grecia participă și profesori de teologie români.
Acum 6 ore
18:10
„Cravata galbenă”, un film despre identitatea geniului românesc Ziarul Lumina
Luni, 24 noiembrie, de la ora 19:00, sala Cinema City din Galați l-a avut ca oaspete pe regizorul și scenaristul filmului „Cravata galbenă”, Serge Ioan Celibidachi (i-ul este din greșeala autorităților
18:00
Tinerii, între credință și provocările lumii moderne Ziarul Lumina
Tinerii își doresc să trăiască în comuniune cu ceilalți, să iubească și să fie iubiți, să-și urmeze idealurile și să dea sens vieții lor prin cunoaștere și credință. Totuși, provocările de astăzi
Acum 12 ore
14:40
Piatră de temelie pentru o nouă biserică în județul Prahova Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, marți, 25
14:40
Teologii dogmatiști întruniți în insula Corfu Ziarul Lumina
22 de cadre didactice universitare din șapte țări se reunesc în perioada 24‑28 noiembrie la întâlnirea Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși. La evenimentul desfășurat în insula
14:10
Simpozionul omagial „Credință, continuitate și identitate națională în Basarabia” Ziarul Lumina
Marți, 25 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă „Domnița Ileana” a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), s‑a desfășurat simpozionul omagial „Credință, continuitate și identitate na
13:40
Sfântul Stelian cinstit la biserica Spitalului „Marie Curie” din București Ziarul Lumina
Biserica din curtea Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București și‑a sărbătorit astăzi, 26 noiembrie, hramul închinat Sfântului Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor. Cu această
13:40
Un nou consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor Ziarul Lumina
Arhiepiscopia Bucureștilor are un nou consilier eparhial care coordonează Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare. Permanența Consiliului eparhial l‑a numit în această funcție pe părintele Florin
12:30
Premierea participanților la un concurs școlar din județul Dâmbovița Ziarul Lumina
În Sala „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești” de la Mănăstirea Stelea din orașul Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul
12:20
Filantropie la hramul unei biserici din Galaţi Ziarul Lumina
În ziua de pomenire a Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, 25 noiembrie, biserica gălăţeană ocrotită de Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest şi‑a sărbătorit hramul. Sărbătoarea acestei parohii a
12:10
Sus să avem inimile... Ziarul Lumina
Pentru a privi cum se cuvine experiența unui preot care slujește de aproape un deceniu la Sfântul Altar, toți urmăritorii acestei misii, mai ales cei animați de un interes duhovnicesc autentic, dincolo de orice
11:40
„Te Deum” în biserici de Ziua Națională a României Ziarul Lumina
De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba
11:20
Resfințirea bisericii și Liturghie arhierească în Rădenii Vechi Ziarul Lumina
Duminica a 25‑a după Rusalii a devenit pentru credincioșii din Rădenii Vechi un moment de renaștere spirituală și de înnoire a vieții liturgice, odată cu vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte
11:10
Slujire arhierească în comunitatea din Pădurea Neagră, Protopopiatul Marghita Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în biserica filiei Pădurea Neagră a Parohiei Cuzap, Protopopiatul Marghita, ocazie cu care a sfințit noul iconostas și a
11:10
Liturghie baptismală și sfințire de clopotniță la Deleni, Iași Ziarul Lumina
În Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Proroc Ilie”
11:10
Întâlnirea copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor Ziarul Lumina
Sâmbătă, 22 noiembrie, a avut loc întâlnirea copiilor de preot care studiază în municipiul Iași, eveniment organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.Ziua a început cu
11:00
50 de ani de la înființarea Eparhiei Ortodoxe a Alba Iuliei Ziarul Lumina
La 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia (1975‑2025), Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat marți, 25 noiembrie, un eveniment aniversar care a avut loc în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” di
Acum 24 ore
23:10
Restructurări la companiile de stat Ziarul Lumina
Reforma companiilor de stat are două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare, jalon în PNRR cu termen 31 martie 2026, şi restructurarea a cel puţin trei companii până la 31 august 2026,
23:10
Ședință solemnă a Parlamentului Ziarul Lumina
Senatul şi Camera Deputaţilor se vor reuni marţea viitoare într-o şedinţă solemnă pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.„Luni, 1 decembrie, se vor împlini 107 ani de la Marea Unire, aniversare pe care P
23:10
Caravane de depistare a diabetului Ziarul Lumina
Un număr de 110 caravane sunt organizate, de luna aceasta până în decembrie 2026, pentru screeningul diabetului, beneficiari fiind 11.000 de oameni din localităţi rurale, printr-un grant al unei companii
23:10
Atenție la campaniile înșelătoare cu videoclipuri AI Ziarul Lumina
Poliţia Română atrage atenţia asupra intensificării, în acest an, a tentativelor de fraudă care folosesc videoclipuri false create cu ajutorul inteligenţei artificiale („deepfake-uri”) şi imagini generate ar
23:00
BNR: Inflația va rămâne ridicată în următoarele luni Ziarul Lumina
Evaluările Băncii Naționale a României indică o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei faţă de anticipările anterioare, în special în prima parte a orizontului de prognoză. Anul 2025 ar urma să se
Ieri
22:50
„Cărările regale ale Transilvaniei”, de la Londra la Sighişoara Ziarul Lumina
Casa de Cultură a Studenților din București (CCSB), în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din Bucu­rești și Fundația „Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara, organizează,
22:50
Conferință internațională despre violența asupra femeilor Ziarul Lumina
Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează, în
22:50
Program special în decembrie la Cazinoul din Constanţa Ziarul Lumina
Cazinoul din Constanţa a pregătit un program special dedicat sărbătorilor de iarnă care include concerte, o nouă proiecţie imersivă şi şedinţe foto personalizate la bradul împodobit. În 6 decembrie, va avea
22:40
Luarea aminte cu discernământ Ziarul Lumina
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 81, p. 97„Să stăruim în toată luarea aminte și în rugăciune și să primim sabia
22:30
Luca 12, 48-59 (Cunoașterea semnelor vremii) Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul: Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, și cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere. Foc am venit să arunc pe pământ, și cât aș vrea să fie acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Dezbinați vor fi: tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei. Și zicea și mulțimilor: Când vedeți un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceți că vine ploaie mare; și așa este. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceți că va fi arșiță, și așa este. Fățarnicilor! Fața pământului și a cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți? De ce, dar, de la voi înșivă nu judecați ce este drept? Și când mergi cu pârâșul tău la dregător, dă-ți silința să te împaci cu el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, și judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. Zic ție: Nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și cel din urmă ban.”
22:20
Sfinţii Cuvioşi Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul din cetatea Adrianopole a Paflagoniei a trăit în zilele împăratului Heraclie (610-641). Din tinereţe a fost râvnitor, fiind hirotonit diacon. Dorind să vieţuiască în linişte
22:20
II Tesaloniceni 2, 1-12 Ziarul Lumina
Fraților, în privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, să nu vă clintiți degrabă cu mintea, nici să vă spăimântați, nici de vreun duh, nici de vreun
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.