O companie din China a lansat o ofertă pentru preluarea Puma

Veniturile bugetului de stat pentru 2025 se reduc per sold cu 2,11 miliarde lei, în principal ca urmare a diminuării sumelor din PNRR și a fondurilor europene, care scad cu aproape 1,9 miliarde lei. Creșterea încasărilor din impozitul pe profit, cu 939,7 milioane lei peste program, și avansul veniturilor nefiscale, cu 236,4 milioane lei, nu compensează scăderile înregistrate la alte impozite pe profit, TVA, taxe pe utilizarea bunurilor și impozitul pe venit și salarii.