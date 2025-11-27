Avertizare de călătorie din partea MAE: Grevă generală în Italia

22:00

Ilie Bolojan a declarat, joi, la Digi24, că incidentul în care un ofițer de presă al Guvernului a împins jurnaliști care încercau să-i pună întrebări premierului pe holul Parlamentului este „regretabil”. El spune că n-a încurajat niciodată agresivitatea și n-a cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât ceea ce este în fișa postului. Bolojan spune că nu are de ce să fugă de jurnaliști și că n-a văzut ce se întâmpla în spatele său. Totodată, liderul PNL afirmă că evită să facă declarații jurnaliștilor în mers. „Am respect pentru presă, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație de dezordine totală”, spune Bolojan.