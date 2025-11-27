Moşteanu şi-a publicat diploma de licenţă după acuzaţiile legate de primul său CV
Bursa, 27 noiembrie 2025 22:50
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a prezentat diploma de licenţă şi a oferit explicaţii publice privind studiile sale, după apariţia unor suspiciuni legate de veridicitatea informaţiilor din primul său CV oficial.
Acum o oră
22:50
Acum 2 ore
22:10
Instanţa din Moscova a confiscat active de peste 1,6 miliarde de ruble de la fostul adjunct al Rostekhnadzor # Bursa
Un tribunal din Moscova a dispus confiscarea unor bunuri în valoare de peste 1,6 miliarde de ruble de la Dmitri Frolov, fost şef adjunct al agenţiei federale Rostekhnadzor, precum şi de la persoane apropiate acestuia, potrivit Procuraturii Generale a Federaţiei Ruse, citate de presa rusă, de la care transmitem cele ce urmează. Hotărârea a fost pronunţată joi de instanţa din districtul Nagatinsky şi are executare imediată.
22:00
Papa Leon al XIV-lea i-a urat Turciei and #8222;o abundenţă de pace şi prosperitate and #8221; în timpul primei sale vizite oficiale, la mausoleul fondatorului Republicii Turcia, Mustafa Kemal Ataturk, conform EFE, de unde urmează să relatăm.
Acum 4 ore
21:30
Statele Unite au lansat o campanie pentru recrutarea de mercenari filipinezi care să lupte în Ucraina, a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit presei spaniole, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul rus susţine că operaţiunea ar fi gestionată de compania americană RMS International, cu sediul în Florida şi specializată în servicii de securitate.
21:20
Guido Crosetto, ministrul italian al Apărării, a propus reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia, în faţa unor potenţiale noi ameninţări externe cum este Rusia, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
21:10
Muzeul Luvru din Paris va creşte cu 45% preţul biletului de intrare pentru turiştii din afara Spaţiului Economic European, potrivit presei franceze, de la care transmitem cele ce urmează. De la 14 ianuarie 2026, aceştia vor plăti 32 de euro pentru accesul în cel mai vizitat muzeu din lume, cu 10 euro mai mult decât în prezent.
21:00
Vladimir Putin a transmis că schiţa planului de pace al SUA poate fi o fundaţie pentru o înţelegere pe baza căreia Rusia este pregătită să discute and #8222;serios and #8221;, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
20:40
Boeing va fabrica elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, dintre care 96 sunt destinate Forţelor Armate Poloneze, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Contractul, atribuit prin programul american de achiziţii militare externe, are o valoare totală de aproape 4,7 miliarde de dolari.
20:20
Marile companii chineze donează zeci de milioane de dolari după incendiul devastator din Hong Kong # Bursa
Giganţii privaţi ai economiei chineze au anunţat donaţii masive pentru sprijinirea operaţiunilor de salvare şi a familiilor afectate de incendiul din Hong Kong, soldat cu 75 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
20:20
Angajatul guvernului care a bruscat jurnaliştii din timpul conferinţei lui Bolojan va fi cercetat disciplinar # Bursa
Guvernul a anunţat că a fost declanşată cercetarea disciplinară împotriva unui ofiţer de presă care a împins jurnaliştii aflaţi la Parlament pentru a-i pune întrebări lui Ilie Bolojan, în timpul conferinţei de presă, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
20:10
Merz: Ucraina are nevoie de o armată puternică şi de garanţii de securitate solide după pacea cu Rusia # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Ucraina va avea nevoie, inclusiv după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, de forţe armate puternice şi de garanţii de securitate credibile din partea aliaţilor, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. El a subliniat că niciun plan nu ar trebui să forţeze Kievul să cedeze teritorii.
19:40
Camera inferioară a Parlamentului spaniol a respins planul de cheltuieli propus de guvern pentru anul 2026, un eşec care complică eforturile executivului de la Madrid de a reveni la un calendar bugetar normal, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 6 ore
19:30
OCDE: Peste jumătate dintre statele membre vor creşte vârsta de pensionare pe fondul îmbătrânirii populaţiei # Bursa
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să majoreze vârsta de pensionare, în încercarea de a contracara efectele îmbătrânirii populaţiei, potrivit raportului bianual privind sistemele de pensii, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează. Documentul arată că vârsta normală de pensionare va creşte, în medie, de la 63,9 ani pentru femeile care s-au pensionat în 2024 şi 64,7 ani pentru bărbaţi, la 65,9, respectiv 66,4 ani pentru generaţia care a intrat pe piaţa muncii anul trecut.
19:20
Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a confirmat că a discutat cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, în vederea revenirii sale în Partidul Naţional Liberal, precizând că există and #8222;deschidere de ambele părţi and #8221;, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează. and #8222;Am discutat, a rămas că vom continua discuţia. Există o deschidere, un respect reciproc şi o apreciere reciprocă and #8221;, a declarat Orban într-o conferinţă de presă, subliniind că o decizie finală nu poate fi luată fără consultări interne în ambele formaţiuni.
19:10
S-a dat undă verde pentru circulaţia pe ultimii 14 kilometri ai tronsonului Ploieşti-Buzău, parte din Autostrada Moldovei, Lotul 3 Pietroasele-municipiul Buzău. Momentul reprezintă de fapt circulaţia neîntreruptă, pe drum de mare viteză, din Bucureşti până în municipiul Focşani, în condiţiile în care până acum, şoferii se deplasau pe A3 şi pe A7 până aproape de municipiul Buzău, făceau un ocol pentru ca mai apoi să reintre pe Autostrada Moldovei până în municipiul Focşani.
19:00
Banca Transilvania a coordonat, ca aranjator principal, finanţarea sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services # Bursa
Banca Transilvania, în calitate de coordonator global şi agent de documentaţie, a făcut parte din sindicatul de bănci care a acordat companiei Autonom Services o finanţare în valoare de 300 milioane de euro, cu posibilitatea extinderii facilităţii cu până la 50 milioane de euro, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
19:00
Guvernul danez a introdus un and #8222;rond de noapte and #8221; la Ministerul de Externe pentru a urmări declaraţiile şi mişcările preşedintelui american Donald Trump referitoare la Groenlanda în timp ce autorităţile de la Copenhaga dorm, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
18:40
Agroserv Măriuţa (BVB: MILK), companie de agricultură şi deţinătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a raportat vânzări de 85,3 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, o creştere de 28% comparativ cu primele nouă luni din 2024, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Compania a încheiat această perioadă cu un rezultat operaţional de 10,2 milioane de lei, de 11 ori mai mare decât în anul precedent, şi un profit net de 3,7 milioane de lei, faţă de o pierdere de 3,8 milioane de lei înregistrată în 2024. Datorită performanţei înregistrate în primele nouă luni ale anului, Agroserv Măriuţa a majorat estimările bugetare pentru 2025, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi profitabilitatea.
18:30
M Core a anunţat inaugurarea M Park Orăştie, un nou retail park, dezvoltat pentru a întări prezenţa grupului în pieţele regionale-cheie şi pentru a susţine expansiunea continuă a portofoliului naţional de proiecte de retail orientate către proximitate, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Proiectul este amplasat pe un teren de 23.000 mp şi include o suprafaţă construită de aproximativ 5.500 mp, care include unităţi comerciale moderne, pe un singur nivel, construite la standarde înalte din punct de vedere tehnic şi operaţional. Spaţiile oferă retailerilor un cadru eficient pentru extindere, iar consumatorilor un acces mai bun la produse şi servicii esenţiale.
18:20
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primele nouă luni din 2025 un total al materiilor prime procesate în rafinăriile Petromidia şi Vega de 4,61 milioane de tone, pe fondul unui flux stabil de materii prime asigurat de compania KazMunayGas Kazahstan, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. În aceeaşi perioadă, producţia de carburanţi (benzine, motorine, jet) s-a situat la un total de 3,52 milioane de tone.
18:10
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că, din păcate, crede că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate. and #8222;Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine. Nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate and #8221;, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.
18:10
Guvernul i-a atribuit Liei Savonea o locuinţă de protocol în ziua avizului negativ pe pensiile magistraţilor # Bursa
Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a confirmat că a solicitat Guvernului atribuirea unei locuinţe de protocol încă din luna august, când a preluat mandatul la conducerea instanţei supreme. Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews că Executivul Bolojan a aprobat joi alocarea unui apartament de protocol pentru şefa ICCJ, de la care transmitem cele ce urmează.
18:10
ONU a avertizat că atacul armat de la Washington să nu fie folosit pentru a revizui politica # Bursa
Atacul armat comis miercuri lângă Casa Albă and #8222;nu ar trebui să fie and #8221; un motiv pentru administraţia Trump de a-şi schimba politica în privinţa migranţilor afgani, a declarat joi Arafat Jamal, directorul agenţiei ONU pentru refugiaţi în Afganistan, pentru AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
18:00
Asociaţia Neamul Strămoşesc în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură and #8222;Ioan I. Dalles and #8221; şi cu Editura Cartea Actuală 3C, organizează în data de 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I.C.Brătianu din Bucureşti (vis-a-vis de Biserica Amzei) o prelegere de neuitat: FERICIREA ALTFEL - susţinută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ
18:00
George Simion: Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României! # Bursa
George Simion, preşedintele AUR, a declarat faptul că and #8222;Ionuţ Moşteanu trebuie să demisioneze urgent! and #8221;, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
17:50
Curtea Supremă rusă declară and #8222;teroristă and #8221; organizaţia Anti-Corruption Foundation a lui Aleksei Navalnîi # Bursa
Curtea Supremă rusă a clasat joi drept and #8222;teroristă and #8221; organizaţia anticorupţie a opoziţionarului defunct Aleksei Navalnîi, al cărui grup fusese deja declarat and #8222;extremist and #8221;, ridicând temeri privind o înăsprire a represiunii împotriva susţinătorilor săi, relatează news.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei şi recent revocat din funcţia de consilier prezidenţial de către preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că îl susţine pe candidatul PNL Ciprian Ciucu la Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
Amnesty International, organizaţie pentru drepturile omului, a transmis faptul că and #8222;autorităţile din Israel comit în continuare un genocid and #8221; în Gaza, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
Acum 8 ore
17:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral
17:30
Sezonul s-a încheiat pentru Lara Gut-Behrami. Victimă a unei căzături la antrenament la Copper Mountain, în Colorado, elveţianca în vârstă de 34 de ani suferă de o ruptură a ligamentului încrucişat anterior, a ligamentului lateral intern şi de o leziune de menisc la genunchiul stâng
17:30
Steve Witkoff, apărat de Kremlin: and #8222;Nu există nimic neobişnuit în negocieri and #8221; # Bursa
Kremlinul îl apără pe emisarul american Steve Witkoff, desemnat de Casa Albă pentru negocieri cu Rusia privind planul de pace propus de Donald Trump, potrivit Euronews, de la care relatăm cele ce urmează.
17:30
Angela Merkel a negat acuzaţiile privind responsabilitatea Poloniei şi statelor baltice în agresiunea Rusiei # Bursa
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a declarat că nu a acuzat niciodată Polonia şi statele baltice de responsabilitatea pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, calificând drept and #8222;fake news and #8221; interpretările apărute în presă pe această temă, informează dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
17:20
and #8222;Navele fantomă and #8221; ale Rusiei folosesc steaguri false pentru a evita sancţiunile # Bursa
Rusia foloseşte and #8222;nave fantomă and #8221;, care utilizează steaguri false, pentru a evita sancţiunile impuse în urma conflictului din Ucraina, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
17:20
Liderul AUR, George Simion, îi cere azi demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, arătând că un ministru care a prezentat studii false nu poate conduce Armata României, potrivit news.ro de la care relatăm cele ce urmează. Potrivit acestuia, ministrul nu mai are credibilitate şi trebuie să demisioneze urgent, iar USR, partidul care s-a lansat cu lozincile and #8222;fără penali and #8221; şi and #8222;oameni competenţi and #8221;, îşi pierde astfel credibilitatea, deoarece niciunul dintre miniştrii săi actuali nu are studii reale sau experienţa necesară pentru portofoliile pe care le ocupă.
17:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în Kârgâzstan, că nu există and #8222;versiuni finale and #8221; ale unui acord de pace privind Ucraina şi că Rusia este pregătită pentru discuţii and #8222;serioase and #8221;, transmite Sky News, de la care relatăm cele ce urmează. Liderul de la Kremlin a participat la reuniunea Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), unde a susţinut o amplă conferinţă de presă.
17:10
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a solicitat atribuirea unei locuinţe de protocol, explicând că demersul său se bazează pe cadrul legal aplicabil funcţiei pe care o deţine şi că decizia finală aparţine exclusiv Guvernului, fără legătură cu and #8222;vreun beneficiu personal discreţionar and #8221;, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
16:50
Deficitul de şoferi profesionişti a devenit unul dintre cele mai mari riscuri pentru transportul rutier din România şi Europa, în condiţiile în care doar la nivel naţional este nevoie de aproximativ 70.000 de şoferi de camion, iar deficitul total de conducători auto urcă la circa 150.000, potrivit estimărilor Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România pentru 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
16:50
Execuţia bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB, în scădere cu 0,55 miliarde lei faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 109,42 miliarde lei, respectiv 6,22% din PIB.
16:50
Guvernul japonez a dezminţit joi o informaţie publicată de Wall Street Journal, potrivit căreia preşedintele american Donald Trump ar fi sfătuit-o pe premierul Sanae Takaichi să evite provocarea Beijingului în disputa privind suveranitatea Taiwanului, transmite France Presse, de la care relatăm cele ce urmează.
16:40
Alexandru Nazare: 'Deficitul bugetar la 10 luni este de 5,7%, în scădere faţă anul trecut and #8221; # Bursa
Deficitul bugetar la 10 luni este de 5,7% din PIB, în scădere cu 0,5%. faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când a fost de 6,2% din PIB a anunţat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, astăzi în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat execuţia bugetară la finalul lunii octombrie.
16:40
Piaţa muncii a fost mult timp considerată ca unul dintre cele mai mari atuuri ale ţării noastre, însă, în 2025, a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru perioada următoare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Potrivit EY Attractiveness Survey 2025, deşi investitorii continuă să aprecieze disponibilitatea forţei de muncă, atenţia s-a mutat de la costuri spre calitate, cu accent crescut pe competenţă şi adaptabilitate.
16:30
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, prin care solicită stoparea legii ce impune o pondere minimă de 40% sportivi and #8222;români and #8221; în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale, potrivit unei postări pe pagina sa oficială de Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
16:10
Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a confirmat că va reveni în competiţie joi, la vârsta de 33 de ani, în proba de super-G de la Copper Mountain (Statele Unite), după o absenţă de aproape doi ani din cauza unei accidentări grave.
16:10
Ciocniri au avut loc azi, la Sofia, între manifestanţi şi poliţie, în faţa sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului şi Finanţelor, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Manifestaţia împotriva bugetului pe 2026 a degenerat după ce protestatarii au încercat să rupă un cordon al poliţiei. Aceştia au aruncat cu sticle şi petarde în poliţişti, informează autorităţile.
16:10
Macron lansează un nou and #8222;Serviciu Naţional and #8221; militar voluntar pentru tineri # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, joi, introducerea unui nou and #8222;Serviciu Naţional and #8221;, cu durată de zece luni, destinat tinerilor majori, un program and #8222;pur militar and #8221;, voluntar şi conceput pentru a răspunde nevoilor armatei franceze în contextul intensificării riscurilor de securitate generate de Rusia, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
Moda şi luxul vor intra în 2026 într-o lume în care volatilitatea devine normalul, mai degrabă decât excepţia, potrivit comentariului analistului eToro, Bogdan Maioreanu. În acest mediu complicat, doar brandurile cele mai agile, care se pot adapta rapid, vor ieşi învingătoare, conform raportului and #8222;The State of Fashion 2026 and #8221; al companiei de consultanţă McKinsey.
16:00
Horia Tecău, fost numărul 1 mondial în proba de dublu şi vice-campion olimpic, a anunţat două investiţii majore în tenisul românesc: lansarea platformei educaţionale Mind.Set.Match. şi intrarea în acţionariatul Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:50
AFI a anunţat un pachet de refinanţare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:40
Coreea de Nord a introdus studierea obligatorie a limbii ruse începând cu vârsta de zece ani, potrivit declaraţiilor făcute joi de Alexander Kozlov, copreşedinte rus al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, citate de agenţia EFE, de la care relatăm cele ce urmează. Oficialul rus, care este şi ministru al resurselor naturale şi ecologiei, a precizat că limba rusă a fost inclusă în programa şcolară începând cu clasa a patra.
15:40
În mai puţin de un deceniu, Smart Data a crescut de la un startup local la una dintre cele mai mari 50 de companii IT din Moldova, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
