Actriță celebră, filmată în ipostaze halucinante! Vedeta ar fi fost drogată fără să știe la barul unui hotel

După ce, în urmă cu doar câteva luni, anunța că trăiește o nouă poveste de iubire, iată că relația s-a încheiat mai repede decât am fi crezut. Alina Pușcău este din nou singură, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, fosta concurentă de la Asia Express face declarații sincere. Spune că a suferit după relațiile din trecut, însă din fiecare a avut ceva de învățat.