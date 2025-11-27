Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege

17:20

Putin anunță că este gata să dea cu subsemnatul că nu atacă Europa. Liderul rus prezintă condițiile încetării războiului din Ucraina. Rusia este gata să consemneze pe hârtie absența planurilor agresive față de Europa, a transmis Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin spune că este gata să discute fiecare punct al planului de pace privind […]