Golazo.ro, 27 noiembrie 2025 22:50
STEAUA ROȘIE - FCSB. Franklin Tebo Uchenna (25 de ani), fundașul campioanei Serbiei, a fost eliminat în prima repriză a meciului de pe „Marakana”, după un fault asupra lui Darius Olaru (27 de ani).
Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui"
U Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a criticat deciziile „centralului” Dario Bel.
„Roșu" pe Marakana FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat
STEAUA ROȘIE - FCSB. Franklin Tebo Uchenna (25 de ani), fundașul campioanei Serbiei, a fost eliminat în prima repriză a meciului de pe „Marakana”, după un fault asupra lui Darius Olaru (27 de ani).
„Eram sigur că voi marca" Assad Al-Hamlawi, după victoria cu Mainz: „Sunt foarte fericit " + Ce spune Nicușor Bancu
U CRAIOVA - MAINZ 1-0. Assad Al-Hamlawi (25 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre victoria obținută de olteni în etapa #4 din Conference League.
Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix" + De ce l-a schimbat pe Baiaram
U Craiova - Mainz 1-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și-a felicitat jucătorii la finalul partidei.
Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul
STEAUA ROȘIE - FCSB. Peste 20.000 de fani au venit pe Marakana din Belgrad să vadă meciul.
Ce se întâmplă cu Arne Slot Băgat în ședință de conducerea lui Liverpool: „Lovitură după lovitură"
Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a fost băgat în ședință de conducerea echipei, după eșecul cu PSV 1-4.
Petiție împotriva „Ordinului Novak" Deputatul Ionuț Stroe, apel către cluburi și președintele Nicușor Dan: „Reexaminare sau sesizarea Curții Constituționale"
Ionuț Stroe, deputat PNL, a formulat o petiție adresată președintelui Nicușor Dan, în privința „Ordinului Novak”.
Neymar, al 2-lea cel mai slab sezon din carieră Brazilianul a înregistrat un bilanț dezastruos de la revenirea la Santos
Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, traversează o perioadă dificilă, după ce s-a accidentat în partida Santos - Mirassol, scor 1-1.
Galben stupid încasat de Baiaram FOTO: Atacantul Craiovei, avertizat imediat după fluierul final al primei reprize » Ce s-a întâmplat
U Craiova - Mainz. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul oltenilor, a văzut cartonașul galben la finalul primei reprize de pe „Ion Oblemenco”.
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic
U Craiova - Mainz. Robin Zentner (31 de ani), portarul germanilor, s-a accidentat după doar 21 de minute și a fost înlocuit.Goalkeeperul de rezevă al echipei lui Bo Henriksen are cifre dezastruoase în acest sezon.
Schimbă naționala? Exclus din planurile lui Tuchel, Greenwood a fost contactat de o altă reprezentativă » Jucătorii nu-l vor!
Mason Greenwoord (24 de ani) și-ar dori să revină la naționala Angliei, însă atacantul nu intră în planurile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026.
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are
Manchester City a intrat în cursa pentru semnătura mijlocașului de la Elche, Rodrigo Mendoza (20 de ani).
Alertă în Franța Platforma Federației, ținta unui uriaș atac cibernetic » Datele mai multor jucători au fost furate
Federația Franceză de Fotbal (FFF) a fost ținta unui atac cibernetic, iar datele mai multor fotbaliști au intrat în posesia atacatorilor.
Noi probleme pentru Barcelona Un titular s-a accidentat la antrenament, după meciul cu Chelsea 0-3 » Cât va lipsi
Fermin Lopez (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, s-a accidentat în timpul antrenamentului de astăzi.
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat"
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a devenit acționar al WOW FC, una dintre cele mai importante organizații de MMA din lume.
Trafic, proteste și mult gri Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
„Avem nevoie de un meci bun" Gâlcă, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm" + Ce spune despre Nicolae Stanciu
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a prefațat duelul cu Csikszereda din etapa #18 a Ligii 1.
Koljic, motivat Atacantul de la Rapid vrea performanță: „Anul ăsta trebuie să aducem ceva pe Giulești"
Elvir Koljic (30 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, din etapa #18 a Ligii 1.
Dopate din cauza terenului! Motivul șocant pentru care au fost depistate pozitiv: "Asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii"
Caz uluitor în Norvegia. Opt jucătoare de fotbal au ieșit pozitiv la controlul doping după un meci din campionatul local
Djokovic președinte? Un impresar sârb e convins că Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga"
Zvonko Milojkovic a relatat pentru GOLAZO.ro tensiunile politice din Serbia. Impresarul crede că Novak Djokovic (40 de ani), fostul lider ATP, ar putea candida la președinție.
Lautaro, gest fără dubii Reacția căpitanului de la Inter după ce a fost schimbat de Chivu: „Războinic latin"
Inter a pierdut în prelungiri cu Atletico Madrid, prima înfrângere în grupa XXL a Ligii Campionilor în acest sezon.
„Am jucat gratis la Barcelona" Szczesny dezvăluie problemele medicale cu care se confruntă din 2018 încoace: „M-am săturat"
Wojciech Szczesny (35 de ani), portarul veteran al Barcelonei, a venit cu o serie de dezvăluiri despre problemele cu care se confruntă la antrenamente, de 17 ani încoace.
Contestă deciziile lui Chivu Julio Cesar nu a înțeles strategia lui Inter: „Antrenorul să ne explice asta"
Julio Cesar (46 de ani), fost portar al lui Inter, a vorbit despre schimbările făcute de Cristi Chivu (45 de ani) în înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.
„Asta e o întrebare proastă" Mbappe, enervat de un reporter, după cele 4 goluri reușite în Olympiacos - Real Madrid + Recordul atins
Olympiacos - Real Madrid 4-3. Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul „galacticilor” a „taxat” un reporter pentru o întrebare de la sfârșitul meciului.
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie
Ce s-a întâmplat în 2002? A fost ultimul an în care Steaua a fost Steaua, după care a apărut FCSB. Atunci, locul în Europa era unul rușinos, cel mai slab all-time
De ce e Arsenal peste toți! GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab!
Arsenal e cea mai performantă echipă a Angliei și a Europei în primele trei luni ale acestui sezon. Semne care arată că acesta poate fi sezonul său
„E de departe cel mai bun!" Capitolul la care Mircea Lucescu nu are egal, înainte de Turcia - România: „Excelează la asta"
Răzvan Raț (44 de ani) are doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului României, Mircea Lucescu (80 de ani).
Cârțu cere mobilizare generală Oficialul de la U Craiova, înainte de meciul cu Mainz: „Toată lumea să uite de campionat!"
U CRAIOVA - MAINZ. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a dezvăluit că ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate.
„Lecția" de la Mediaș care l-a format pe Tuchel GOLAZO.ro a reconstituit noaptea agitată a antrenorului german, după ce Gaz Metan a eliminat Mainz, în 2011
Noaptea în care Thomas Tuchel, actualul selecționer al Angliei, a transformat eșecul dureros suferit de Mainz cu Gaz Metan Mediaș într-o lecție definitorie pentru cariera sa.
„Vrei să fii dat afară cu Salah?" Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat"
Liverpool a câștigat titlul în Premier League în 2025, a investit aproape o jumătate de miliard în transferuri, iar acum e prăbușit
„Am făcut o alegere bună" Răzvan Marin, despre transferul în Grecia: „Sunt foarte mulțumit" » Mesaj de dragoste pentru Atena
Răzvan Marin a oferit detalii despre cum decurge viața lui de când a fost transferat de AEK Atena.
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui"
Răzvan Raț (44 de ani), consilierul sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu (32 de ani).
Colegii mei Dan Udrea și Cristi Geambașu se arată surprinși că Nadia nu vorbește despre abuzurile din gimnastică, că fostele campioane nu iau poziție față de grozăviile care se întâmplă acolo. Mie mi se pare absolut firesc.
„Avem meciuri grele" Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine"
Iulia Curea, antrenorul secund al naționalei României de handbal feminin, a vorbit despre obiectivul tricolorelor la Campionatul Mondial.
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă
Câte bilete s-au vândut până acum pentru partida dintre Universitatea Craiova și Mainz, din runda #4 din Conference League, mai jos.
Schimbări majore la Aston Martin O legendă din Formula 1 a preluat conducerea echipei » Prima sa reacție
Adrian Newey, cel mai de succes designer de mașini din Formula 1, va fi noul director de la Aston Martin, înlocuindu-l pe Andy Cowell.
Naționala României de handbal feminin își face debutul la Campionatul Mondial, cu un duel împotriva selecționatei din Croația.
„E FCSB sau Steaua?" Presa din Serbia pune paie pe foc înainte de meciul de la Belgrad al campioanei: „Pentru cunoscătorii fotbalului e clar"
Jurnaliștii sârbi au scris despre conflictul FCSB - Steaua înainte de partida pe care campioana României o joacă la Belgrad.
Alibec, refuzat în Liga 1 Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!"
Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a declarat că nu își dorește să-l transfere pe Denis Alibec de la FCSB.
CFR, teste medicale pe banii jucătorilor Un fotbalist de la Rapid a aflat că are facturi neachitate de 6 ani, de când a făcut vizita medicală pentru trupa din Gruia
CFR Cluj a avut probleme și a fost reclamată la comisii și pentru că nu le-a plătit jucătorilor TVA-ul aferent câștigurilor, unul dintre cazuri fiind cel al lui Denis Ciobotariu
Respect pentru Belo Muzeul clubului Steaua Roșie e plin cu imagini cu Belodedici: „Fantastic! O legendă! Va fi în tribune". Trofeul-surpriză expus
GOLAZO.ro a vizitat muzeul lui Steaua Roșie Belgrad, iar acolo am găsit mai multe poze și amintiri cu Miodrag Belodedici
FIFA riscă o bătălie în justiție Cum ar putea fi schimbată decizia controversată luată de for cu privire la suspendarea lui Cristiano Ronaldo
FIFA ar putea fi atacată la TAS, în urma deciziei controversate luate în privința lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).
„Fă-ți bagajele, bătrâne!" FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului
Arsenal - Bayern Munchen 3-1. Manuel Neuer a fost ținta criticilor după greșelile comise în runda #5 din Liga Campionilor.
Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele?
Cristi Chivu a pierdut încă un meci mare cu Inter Milano, 1-2 cu Atletico, la Madrid. Care este punctul nevralgic al echipei nerazzurre și în Serie A, și în Champions League
Universitatea Craiova și Mainz se întâlnesc în cadrul unei partide din etapa #4 a fazei principale din Conference League.
Avem primul „11" al FCSB GOLAZO.ro a aflat echipa de start a campioanei în meciul cu Steaua Roșie. Tănase e rezervă!
Steaua Roșie - FCSB. Care este formația de start a campioanei României în partida de la Belgrad, în rândurile de mai jos.
Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist
OLYMPIACOS - REAL MADRID 3-4. Kylian Mbappe (26 de ani) a avut o nouă prestație magistrală în Liga Campionilor.
Baiaram, ochit de o forță a Turciei Starul de la U Craiova, în „triunghiul de foc" al Istanbulului. Cu cine s-ar duela pe extremă
Ștefan Baiaram, 22 de ani, curtat de Galatasaray, campioana ultimelor trei sezoane în Super Lig. Ar fi coechipier cu superjucători la Istanbul
Steaua Roșie - FCSB LIVE de la 22:00. Campioana României luptă pentru victorie în infernul de la Belgrad
Steaua Roșie și FCSB se vor întâlni astăzi, de la ora 22:00, pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, în cadrul etapei #5 din grupa XXL din Europa League.
S-au încălzit în Euroligă VIDEO. GOLAZO.ro a fost la Steaua Roșie - Olympiacos: 18.000 de fani, galerii înfrățite și o atmosferă fantastică
La doar 15 minute de gazonul unde FCSB își pregătea a 5-a partidă europeană a sezonului, la Belgrad Arena, pe parchet, sub lumini, în fum de pasiune colectivă și în nebunia a aproximativ 18.000 de oameni se juca Euroliga.
