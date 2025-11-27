Cinci motive pentru care Ucraina va continua să lupte chiar dacă Trump retrage sprijinul SUA

17:00

Renumita soprană Iana Novac se află în plin proces de pregătire pentru concertul de Crăciun pe care îl va susține pe 27 decembrie, împreună cu trupa de tenori Distinto, la Ateneul Român. Artista va continua astfel tradiția de a cânta pe scena emblematică a instituției în a treia zi de Crăciun.