Luna cadourilor și capcanele cumpărăturilor impulsive. Cum ajung românii să cheltuiască de sărbători mai mult decât își propun

Doi șoferi români de TIR, Marius Bajenaru, 44 de ani, și Sorin-Costinel Ivan, 46 de ani, au fost închiși pentru că au încercat să transporte ilegal 49 de persoane din Marea Britanie către Franța. Cei doi au fost prinși pe 18 septembrie 2025, la Dover, de ofițerii National Crime Agency (NCA).