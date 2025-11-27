Naționala antrenată de Carlos Viver, lider provizoriu într-o grupă din care face parte Norvegia, multipla campioană olimpică, mondială și europeană

17:40

Adi Popa, 37 de ani, mijlocaș al celor de la Steaua București și proaspăt absolvent al cursurilor pentru directori sportivi organizate de FRF, a discutat despre partidele pe care FCSB și Universitatea Craiova le vor disputa în această seară în cupele europene.Cu un amestec de realism și prudență, „Motoreta” a subliniat că meciul de la Belgrad este complicat, însă nici adversarii nu traversează o formă grozavă, la fel cum nici FCSB nu impresionează în acest moment. ...