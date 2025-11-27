Naționala antrenată de Carlos Viver, lider provizoriu într-o grupă din care face parte Norvegia, multipla campioană olimpică, mondială și europeană
Gazeta Sporturilor, 27 noiembrie 2025 23:50
Angola, cea mai puternică națională africană, a reușit unul din scorurile zilei la Campionatul Mondial de handbal feminin. Trupa antrenată de Carlos Viver, tehnicianul Gloriei Bistrița, s-a impus cu 38-20 în fața Kazahstanului.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
00:00
FCSB, ca și eliminată din Europa League! Misiune aproape imposibilă, cu 3 meciuri rămase # Gazeta Sporturilor
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Campioana României a cedat la limită în Serbia, asta deși a jucat în superioritate numerică mai bine de o oră. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bruno Duarte, în minutul 50. Echipa pregătită de Elias Charalambous (45 de ani) e ca și eliminată din Europa!FCSB a rămas cu doar 3 puncte acumulate în primele 5 meciuri și e tot mai departe de calificarea în primăvară. Precedentul e nefericit pentru campioană. ...
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Ce l-a așteptat pe Filipe Coelho la ieșirea de pe „Ion Oblemeco” . Imaginile surprinse de reporterii GSP # Gazeta Sporturilor
Bucurie mare la Craiova după victoria 1-0 cu Mainz în etapa #4 din Conference League. Delegația oltenilor, în frunte cu antrenorul Filipe Coelho, a fost așteptată la ieșirea de pe „Ion Oblemenco” de aproximativ 20 de suporteri. Antrenorul potrughez a fost solicitat la autografe și poze de către fanii oltenilor la primul meci „acasă”. ...
23:30
Titularul Craiovei îl regretă pe Rădoi: „Pentru mine a fost greu, îmi pare rău” # Gazeta Sporturilor
Craiova - Mainz 1-0. Adrian Rus (29 de ani), stoperul oltenilor, a oferit prima reacție după victoria entuziasmantă din grupa principală de Conference League. Acesta speră la calificare și a vorbit despre plecarea fostului antrenor Mirel Rădoi. Internaționalul român n-a primit foarte bine această veste, însă susține că echipa s-a mobilizat foarte bine sub comanda lui Coelho. ...
23:20
Ce scriu sârbii despre cartonașul roșu din Steaua Roșie - FCSB + Buzărin, aprig în direct # Gazeta Sporturilor
Presa din Serbia a reacționat după ce Franklin Tebo Uchenna, fundașul central de la Steaua Roșie, a luat cartonașul roșu în minutul 27 al meciului cu FCSB, din Europa League.Uchenna l-a faultat pe Olaru la mijlocul terenului, mijlocașul campioanei României scăpând singur spre poarta adversă. Fundașul sârbilor l-a lovit cu cotul pe căpitanul de la FCSB. Jerome Brisard i-a arătat cartonașul roșu direct. ...
Acum 2 ore
23:10
Presa din Germania, surprinsă după victoria Universității Craiova cu Mainz: „Record european oprit în România!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a câștigat cu Mainz, scor 1-0. Oltenii au ajuns la 7 puncte în grupa unică de Conference League și sunt tot mai aproape de calificarea în primăvară.În Germania, presa a analizat atent prestația echipei lui Filipe Coelho iar tonul nu a fost deloc unul blând cu Mainz. ...
23:00
Bo Henriksen, antrenorul celor de la Mainz, a reacționat după ce echipa sa a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa #4 din Conference League.Bo Henriksen a abordat mai multe subiecte în conferința de presă. Tehnicianul a felicitat formația condusă de Filipe Coelho , a criticat jocul elevilor săi și a abordat și a vorbit și despre faptul că echipa sa a înregistrat un singur șut pe poartă pe „Ion Oblemenco”. ...
23:00
România, învinsă la scor de medaliata europeană cu bronz » Mihai Silvășan: „Obiectivul nostru e să luptăm în fiecare meci” # Gazeta Sporturilor
România a debutat cu o înfrângere drastică în preliminariile Campionatului Mondial de baschet masculin din 2027. Tricolorii au fost învinși cu 91-64 de Grecia, medaliata europeană cu bronz din acest an.Joi, 27 noiembrie, în Salonic, Grecia, națională care a terminat EuroBasket 2025 pe locul al treilea, a primit vizita României, în grupa B a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2027. ...
23:00
Fostul căpitan al Craiovei a făcut calculele pentru calificare și l-a contrazis pe Cârțu: „Super!” # Gazeta Sporturilor
Craiova - Mainz 1-0. Silvian Cristescu (55 de ani), fostul căpitan al oltenilor, a oferit prima reacție după victoria obținută de elevii lui Filipe Coelho (45 de ani).Acesta a felicitat jucătorii, iar victoria nu a venit întâmplător în viziunea lui. Cu un punct în ultimele două meciuri Craiova e calificată în primăvara europeană, mai crede Cristescu, cel care se gândește și la optimile de finală. ...
22:50
Sorin Cârțu a fost deranjat de un lucru, după victoria mare a Craiovei: „Perversitate!” # Gazeta Sporturilor
Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu, președintele onorific al echipei oltene, a analizat meciul de pe „Ion Oblemenco” și s-a declarat extrem de mulțumit de victoria cu formația din Bundesliga.Cârțu a fost nemulțumit de anumite decizii ale arbitrului Bel, pe care l-a acuzat de „perversitate”. De asemenea, fostul mare atacant a transmis că încă un punct ar fi suficient pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi.VIDEO. ...
22:50
Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut un succes imens în grupa principală de Conference League. La final, căpitanul Nicușor Bancu (33 de ani), cel care va fi suspendat la meciul cu Sparta Praga din cauza cumului de cartonașe, a oferit prima reacție.Bancu a fost avertizat în minutul 74, după un fault de joc. Acesta și-a felicitat colegii și a precizat faptul că echipa lui a crezut de la început în șansa ei. ...
22:30
Gala Canotajului românesc a sărbătorit fastuos la Palatul Parlamentului 100 de ani de medalii, strălucire și muncă # Gazeta Sporturilor
Canotajul românesc a sărbătorit 100 de ani de existență în cadrul unei gale ample, de 3 ore, organizată la Palatul Parlamentului, la care au participat campioni din toate generațiile, de la cele mai vechi și până la cea actuală.Canotajul s-a gătit de sărbătoare pentru o ocazie specială. ...
22:30
„Ortodox brothers” » Scenografie frățească la Steaua Roșie - FCSB: tot stadionul i-a scandat numele! # Gazeta Sporturilor
Steaua Roșie - FCSB. Scenografie de impact în startul partidei de la Belgrad, din grupa principală de Europa League. Fanii sârbi au afișat un mesaj uriaș pentru români: „Orthodox Brothers” (n.r. - frații ortodocși).E cunoscută relația de prietenie dintre fanii români și cei sârbi, iar acest aspect s-a simțit și la partida din Europa League.VIDEO+FOTO. ...
22:20
Filipe Coelho a numit cheia succesului istoric cu Mainz: „Haideți să ne bucurăm!” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce echipa sa a obținut o victorie importantă în fața celor de la Mainz, scor 1-0, într-un meci din etapa #4 din Conference League. Filipe Coelho a fost la primul lui meci pe „Ion Oblemenco” și abia al doilea pe banca Craiovei și deja a scris istorie cu oltenii. Lusitanul a menționat că factorul decisiv în timpul partidei a fost un mix între deciziile tactice și aportul suporterilor. ...
Acum 4 ore
22:10
„Șoc” pentru fanii FCSB :) » Ce a apărut pe grafica TV în dreptul marcatorului de la Craiova - Mainz # Gazeta Sporturilor
Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut o victorie istorică în grupa principală de Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (25 de ani), în minutul 67, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.FCSB, campioana României, a jucat în această seară la Belgrad cu Steaua Roșie, în grupa principală de Europa League. Iar Daniel Bîrligea (25 de ani) a intrat titular în atacul roș-albaștrilor.FOTO. ...
22:10
„Împreună”, cuvântul de ordine folosit de MVP-ul Yuliya Dumanska după evoluția splendidă contra Croației: „Sunt tare mândră și fericită” # Gazeta Sporturilor
După victoria în fața Croației (33-24), Yuliya Dumanska (29 de ani), portărița României, a analizat debutul tricolorelor la Campionatul Mondial, și-a spus gândurile legate de prestația ei individuală, una excelentă, și a analizat confruntarea cu Japonia de sâmbătă, 29 noiembrie.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
22:10
CALCULE de calificare, după Craiova - Mainz 1-0 » La un pas de primăvara Conference # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a câștigat cu Mainz, scor 2-1. Oltenii au ajuns la 7 puncte în grupa unică de Conference League și sunt tot mai aproape de calificarea în primăvară.Precedentul e unul fericit pentru Craiova. În sezonul trecut, primul cu acest format, Backa Topola a încheiat pe locul 24 cu 7 puncte și golaveraj -3. În acest moment, cu două jocuri rămase, alb-albaștrii au 7 puncte și golaveraj zero. ...
21:50
Ovidiu Mihăilă, după marea sperietură trasă de România la Rotterdam: „Instinctul meu a fost să deschid ușa și să plecăm în alergare. Luați pulsometrele!” # Gazeta Sporturilor
România a învins clar Croația, scor 33-24, în primul meci al grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Selecționerul Ovidiu Mihăilă a tras concluziile și a prefațat meciul următor, cel cu Japonia.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăRomânia a ajuns cu întârziere la meciul contra Croației, de vină fiind un blocaj în trafic. ...
21:40
Impact instant la Craiova - Mainz! Schimbările lui Coelho i-au deschis drumul către primul gol după 111 zile! # Gazeta Sporturilor
Craiova - Mainz. Oltenii au deschis scorul pe „Oblemenco” în minutul 67, atunci când palestinianul Assad Al Hamlawi (25 de ani) a transformat fără probleme o lovitură de la 11 metri.Mainz n-a contat în meciul din Conference League. Nemții lui Henriksen n-au expediat niciun șut pe poartă și au fost „taxați” pe final, după un meci controlat în mare măsură de echipa lui Filipe Coelho (45 de ani).FOTO. ...
21:30
Haos la Aston Villa - Young Boys: fanii adverși i-au spart capul marcatorului golului! Jucătorul nu s-a lăsat și i-a provocat din nou! # Gazeta Sporturilor
Tensiune, obiecte aruncate din tribune și o pauză forțată în Europa League! Duelul dintre Aston Villa și Young Boys (2-0 în minutul 76) a fost umbrit de incidente grave declanșate după golurile lui Donyell Malen (26 de ani), marcatorul englezilor și ținta furiei suporterilor elvețieni.Totul a început în minutul 27, când Malen a deschis scorul cu o lovitură de cap. ...
21:20
Meci istoric în a doua zi a Mondialului de handbal feminin » Au marcat sub 10 goluri împotriva unei debutante! # Gazeta Sporturilor
Elveția a câștigat fără probleme primul meci din istoria țării la un Campionat Mondial de handbal feminin. S-a impus cu 34-9 împotriva Iranului.A fost ploaie de goluri în a doua zi a Campionatului Mondial de Handbal feminin. ...
21:20
Danemarca - Japonia, în grupa României de la CM de handbal feminin » Încep calculele! # Gazeta Sporturilor
Danemarca și Japonia se vor înfrunta diseară, de la ora 21:30, într-un meci din grupa României de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații din Rotterdam Ahoy, și televizată pe Digi Sport 2 și Prima Sport 5. ...
20:50
Cristiano Ronaldo, job surpriză după anunțul retragerii! Starul portughez intră în MMA: „Sunt mândru!” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) își deschide un nou capitol în carieră, de data aceasta în artele marțiale mixte! Superstarul portughez a devenit acționar al Way of Warrior FC (WOW FC), o promoție spaniolă de MMA aflată în plină expansiune.Transferul său în lumea luptelor vine într-un moment în care Ronaldo a vorbit deschis, în ultimele luni, despre apropierea retragerii din fotbal după o carieră de 23 de ani la cel mai înalt nivel. ...
20:50
Ce lovitură pentru Dan Șucu! » Federația amenință cu sancțiuni severe Genoa și alte cinci cluburi din Serie A # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, proprietarul lui Genoa, a primit o veste proastă de la Consiliul Federal din Italia. Riscă o „înghețare” a transferurilor pentru mercato din iarnă, din cauza noului indice financiar care ia în calcul raportul dintre „costurile extinse cu personalul și veniturile cluburilor”. ...
20:40
Meci BRUTAL: 17 eliminări, antrenor cu capul spart și gaze lacrimogene pe teren! # Gazeta Sporturilor
Confruntarea dintre Real Oruro și Blooming, din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a degenerat într-un haos total.În manșa tur, disputată pe 19 noiembrie, Blooming s-a impus cu 2-1. Returul s-a încheiat cu scorul de 2-2 și o bătaie generală. Partida a degenerat într-un scandal fără precedent, implicând violență fizică, intervenția poliției, un total de 17 eliminări și un antrenor transportat la spital. ...
20:40
Imaginile care te vor topi! » El e „șeful” galeriei României la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
România a debutat joi seară la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” au înfruntat Croația și s-au bucurat de sprijinul a aproximativ 300 de români la Rotterdam. În galeria României a fost prezent și fiul Asmei Elghaoui, pivotul naționalei. ...
20:40
Am mai văzut filmul? Începe telenovela! Ce se întâmplă cu transferul dorit de MM Stoica la FCSB # Gazeta Sporturilor
Portughezul Andre Duarte (28 de ani) este unul dintre fotbaliștii pe care FCSB a pus ochii. Stoperul a anunțat în urmă cu o săptămână faptul că s-a despărțit de maghiarii de la Ujpest, club care îl exclusese de la antrenamentele primei echipe.Duarte precizase faptul că despărțirea nu a venit la dorința lui, fiind forțat de club să plece. ...
20:30
Ultrașii din Peluza Nord Craiova au afișat o scnografie 3D în peluza stadionului „Ion Oblemenco”, înainte de Universitatea Craiova - Mainz, meci din etapa #4 a Conference League.Scenografia a fost una aniversară și a fost pusă la cale de grupul Sezione din Peluza Nord Craiova cu ocazia a împlinirii a 25 de ani de activitate în peluză. Aceștia au afișat un personaj specific grupului îmbrăcat cu un hanorac pe care era scris anul de înființare al brigăzii. ...
Acum 6 ore
19:50
Cu fanii români nu te plictisești! » Prezențe de senzație în tribune, la România - Croația, debutul în grupa de Mondial # Gazeta Sporturilor
Aproximativ 300 de fani români au încurajat România din tribunele Rotterdam Ahoy la meciul contra Croației, primul din grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care conteazăComplexul Rotterdam Ahoy a îmbrăcat haine de sărbătoare în prima zi în care găzduiește meciuri la Campionatul Mondial. ...
19:50
Jackpot! Incredibil câți bani le-a luat Băluță americanilor, după ce a fost dat afară # Gazeta Sporturilor
Aventura lui Alexandru Băluță (32 de ani) în SUA s-a terminat prematur. Fostul fotbalist de la FCSB n-a rezistat decât trei luni la Los Angeles FC, club care a anunțat joi faptul că nu-i va prelungi contractul.Românul revine în țară cu o sumă incredibilă de bani, asta deși a jucat doar 14 minute. Se întâmpla pe 9 octombrie, atunci când echipa lui o învinsese pe Toronto FC, scor 2-0. ...
19:30
Emoții mari pentru „tricolore” în Olanda » De ce a întârziat autocarul României la meciul cu Croația # Gazeta Sporturilor
Meciul naționalei României împotriva Croației, de la Campionatul Mondial de handbal feminin, a avut un start întârziat cu 10 minute. Partida trebuia să înceapă la 19:00 conform programului, dar fluierul de start a fost la 19:10. ...
19:20
Amenzi mari pentru firma care a angajat muncitori la Nou Camp » „Ne-au păcălit! Dacă știam, nu am fi venit” # Gazeta Sporturilor
Barcelona a deschis sâmbătă noul Sportify Camp Nou, cu ocazia partidei cu Bilbao, însă au apărut noi probleme cu compania care se ocupă de reconstrucția stadionului. Inspectoratul Muncii al Guvernului Catalan a dezvăluit un fapt șocant relativ la situația angajărilor „la negru”, nu mai puțin de 79 de turci fiind prinși fără acte legale.Neregulile au fost descoperite la Extreme Works, una dintre firmele subcontractante ce lucrează la reconstrucția stadionului. ...
19:10
Mai mult deținuți de la Penitenciarul Craiova-Pelendava au fost pe stadion la meciul oltenilor cu Mainz din grupa de Conference League. Aceștia au primit un sector separat, împrejmuit cu gard și împânzit de jandarmi.Pe stadionul „Ion Oblemenco”, joi seară, și-au făcut apariția mai mulți deținuți de la Penitenciarul Craiova-Pelendava. Eu au ajuns la stadion cu o oră și 15 minute înainte de startul partidei. Aceștia au fost aduși cu o dubă specială a penitenciarului. ...
19:10
Dinamo primește vizita celor de la Oțelul Galați sâmbătă, 29 noiembrie, de la 20:45, în etapa 18 din Superliga, pe Arena Națională. „Câinii” vin după remiza de pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-1.Deși se află pe locul 4, la 4 puncte de liderul Rapid, fanii dinamoviști nu iau cu asalt cel mai mare stadion al țării, cel puțin cu două zile înaintea partidei. ...
19:00
Ultrașii rivalei au invadat aeroportul din Belgrad înainte de Steaua Roșie - FCSB: vor să-l întoarcă din drum! # Gazeta Sporturilor
Galeria celor de la Partizan, Grobari, s-a strâns în aeroportul Nikola Tesla din Belgrad, cu 3 ore înainte de meciul rivalilor din oraș, Steaua Roșie Belgrad, cu FCSB, în etapa #5 din Europa League.Steaua Roșie - FCSB se joacă astăzi, de la 22:00, pe stadionul Rajko Mitic „Marakana” din Belgrad. Partida va fi transmisă la TV pe Digisport și în format liveTEXT pe GSP.ro. Reporterii Gazetei vor transmite cele mai importante informații de la fața locului. ...
18:50
Prințul Abdullah, atac direct la Liga Saudită: „Cristiano Ronaldo e singurul străin care își merită salariul!” # Gazeta Sporturilor
Fostul ministru al Sportului din Arabia Saudită, Prințul Abdullah bin Mosaad (60 de ani), lansează un mesaj exploziv chiar în mijlocul celei mai costisitoare campanii de transferuri din istoria fotbalului saudit. Oficialul spune că doar Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul lui Al Nassr, își justifică milioanele, în timp ce restul străinilor ar fi plătiți peste valoarea reală. ...
18:50
S-au terminat cursurile pentru directori sportivi din 2025: Cristi Săpunaru, Adi Popa, Bogdan Lobonț sau Cristi Ciocoiu se numără printre absolvenți # Gazeta Sporturilor
Joi, 27 noiembrie, FRF și Double Pass au încheiat ultimul modul al Cursului de Director Sportiv, iar participanții au primit diplomele de final, care au fost înmânate de președintele Răzvan Burleanu.Absolvenții recunosc că programul le-a schimbat perspectiva asupra meseriei. Au intrat convinși că experiența din teren le acoperă tot, dar cursul le-a arătat cât de complex este, de fapt, rolul de director sportiv. ...
18:40
18:30
Universitatea Craiova - Mainz și Steaua Roșie - FCSB » Comentăm meciurile echipelor românești cu Gabriel Glăvan și Alin Buzărin # Gazeta Sporturilor
GSP Live Special revine cu o nouă ediție, joi, 27 noiembrie, de la ora 19:15.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Gabriel Glăvan și Alin Buzărin vor fi invitații lui Mihai Mironică în studio. ...
18:30
Marius Șumudică a numit meciul capital pentru Rapid: „Dacă nu câștigă acolo, e out” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, a analizat programul giuleștenilor din acest final de an și a numit meciul capital pentru unul dintre obiectivele din acest sezon.Șumudică a declarat că Rapid trebuie să o învingă pe FC Argeș în etapa a doua a grupelor Cupei României Betano. Altfel, consideră că giuleștenii vor rata deja unul dintre obiectivele stagiunii: câștigarea Cupei. ...
18:30
Vedeta Gloriei Bistrița a fost desemnată jucătoarea meciului în debutul fulminant al Spaniei la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Danila So Delgado (24 de ani), vedeta Gloriei Bistrița, a început cu dreptul Campionatul Mondial de handbal feminin și a fost desemnată jucătoarea meciului în victoria obținută de Spania cu Paraguay, scor 26-17.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Acum 8 ore
18:10
Gâlcă îl așteaptă din iarnă la Rapid: „E un jucător important pentru fotbalul românesc” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Csikszereda, în etapa 18 din Superliga. Partida a fost programată vineri, 28 noiembrie, de la 20:30, pe stadionul Giulești.Giuleștenii vin după cel mai drastic eșec din acest sezon. Rapid a pierdut pe terenul vicecampioanei CFR, 0-3. ...
18:00
Nigerienii, revoltați că nu au primit vize de intrare în România, la Mondialul de Tenis de Masă: „Nedrept și discriminatoriu” » Care e reacția Federației Române # Gazeta Sporturilor
Federația Nigeriană de Tenis de Masă a făcut o petiție după ce vizele sportivilor nigerieni de a intra în România, acolo unde se desfășoară Campionatul Mondial de Tenis de Masă la Juniori, au fost refuzate.În perioada 23-30 noiembrie, BTarena din Cluj-Napoca este gazda Campionatului Mondial de Tenis de Masă la Juniori, la 72 de ani de la ultima oară când România a organizat un turneu de o asemenea importanță. ...
17:40
„E foarte greu la Belgrad!” » Adi Popa nu o vede cu ochi buni pe FCSB în Serbia și avertizează Craiova: „Îți dau câte pot, nu se mai opresc” # Gazeta Sporturilor
Adi Popa, 37 de ani, mijlocaș al celor de la Steaua București și proaspăt absolvent al cursurilor pentru directori sportivi organizate de FRF, a discutat despre partidele pe care FCSB și Universitatea Craiova le vor disputa în această seară în cupele europene.Cu un amestec de realism și prudență, „Motoreta” a subliniat că meciul de la Belgrad este complicat, însă nici adversarii nu traversează o formă grozavă, la fel cum nici FCSB nu impresionează în acest moment. ...
17:40
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali » „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!” # Gazeta Sporturilor
Ultrașii Stelei Roșii care promit o atmosferă incendiară și diseară, cu FCSB, pe Marakana, sunt printre cei mai temuți și influenți din Europa, fiind implicați în multe „acțiuni” și în afara sferei sportive. ...
17:40
Mai mult decât o arenă de handbal » Cum arată Rotterdam Ahoy, „labirintul” în care România joacă la CM de handbal: imagini impresionante din culise! + cât costă o bere la 350 ml # Gazeta Sporturilor
Rotterdam Ahoy este arena unde România își va disputa meciurile la Campionatul Mondial de handbal feminin.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care conteazăRomânia debutează astăzi la Campionatul Mondial de handbal feminin. De la ora 19:00, în Rotterdam Ahoy, „tricolorele” vor da peste naționala Croația într-o arenă transformată peste noapte. ...
17:10
Alin Șeroni l-a „tamponat” pe Tony da Silva, fostul antrenor de la Poli Iași: „La vârsta mea, să îți bați joc de mine în halul ăsta?” # Gazeta Sporturilor
Experimentatul stoper Alin Șeroni (38 de ani), care evoluează la Politehnica Iași, a developat astăzi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat după ce a ratat un penalty pe care l-a ratat în prelungirile partidei contra CS Dinamo București, din etapa a 10-a a Ligii a II-a de fotbal. ...
17:10
Surpriză în Italia » Vlahovic va pleca de la Juventus în iunie, dar va rămâne în Serie A # Gazeta Sporturilor
Atacantul Dusan Vlahovic (25 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de Juventus Torino. Despre viitorul fotbalistului a vorbit și prezentatorul și jurnalistul Massimo Giletti în emisiunea sa de la „Radio Bianconera”. El a dezvăluit că atacantul sârb rămâne cu siguranță în Serie A, dar că din luna iunie nu va mai juca în tricoul alb-negru.Giletti spune că Vlahovic o va părăsi cu siguranță pe Juventus Torino și că va merge, probabil, la AC Milan. ...
17:00
17:00
