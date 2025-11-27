Discurs fără precedent al lui Bîrligea: „Nu mă pot numi atacant. Sunt penibil”

18:50

Joi, 27 noiembrie, FRF și Double Pass au încheiat ultimul modul al Cursului de Director Sportiv, iar participanții au primit diplomele de final, care au fost înmânate de președintele Răzvan Burleanu.Absolvenții recunosc că programul le-a schimbat perspectiva asupra meseriei. Au intrat convinși că experiența din teren le acoperă tot, dar cursul le-a arătat cât de complex este, de fapt, rolul de director sportiv. ...