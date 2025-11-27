Opt ani de muncă pentru un apartament de 55 m2

Statistica bancară arată că în România, în medie, una din cinci case se cumpără cu bani din resursele proprii ale persoanelor, iar restul cu credit ipotecar. De asemenea, 93% dintre români sunt proprietari de locuințe, cel mai ridicat procent din UE, iar în ultimii 10 ani piața imobiliară rezidențială a înregistrat o creștere medie anuală de 5%. Sunt date care arată importanța sectorului imobiliar rezidențial pentru economia națională prin prisma banilor pe care îi rulează, au subliniat participanții la conferința „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată ieri de platforma de intermedieri imobiliare homeZZ și susținută de Antena 3 CNN. Conferința a adus în prim-plan situația actuală a sectorului imobiliar rezidențial, atât din perspectiva dezvoltatorilor, agenților și brokerilor imobiliari, cât și a clienților. Vorbim despre o piață efervescentă, dar care acum este marcată de ușoare scăderi ale tranzacțiilor. Această perioadă tulbure pentru clienți, din cauza incertitudinilor care afectează bugetele personale, este agravată și de incertitudinile fiscale care îi afectează pe dezvoltatorii imobiliari. Schimbările multiple și rapide la nivel legislativ, ultima fiind Legea Nordis pentru care dezvoltatorii așteaptă normele de aplicare, dar și cadrul legislativ incomplet le creează acestora probleme, iar pentru rezolvarea lor ei au făcut apel la autorități.

