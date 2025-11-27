FCSB, învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu 1-0, în Europa League
Jurnalul.ro, 28 noiembrie 2025 00:20
FCSB a fost învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din Belgrad, în etapa a cincea din competiţia de fotbal Europa League.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum o oră
00:20
România începe în forță Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Debut excelent pentru tricolore, cu o victorie categorică împotriva Croației # Jurnalul.ro
România a debutat cu o victorie clară la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, învingând Croația cu 33-24 la Rotterdam. Tricolorele sunt aproape calificate în faza superioară.
00:20
FCSB a fost învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din Belgrad, în etapa a cincea din competiţia de fotbal Europa League.
00:20
Statistica bancară arată că în România, în medie, una din cinci case se cumpără cu bani din resursele proprii ale persoanelor, iar restul cu credit ipotecar. De asemenea, 93% dintre români sunt proprietari de locuințe, cel mai ridicat procent din UE, iar în ultimii 10 ani piața imobiliară rezidențială a înregistrat o creștere medie anuală de 5%. Sunt date care arată importanța sectorului imobiliar rezidențial pentru economia națională prin prisma banilor pe care îi rulează, au subliniat participanții la conferința „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată ieri de platforma de intermedieri imobiliare homeZZ și susținută de Antena 3 CNN. Conferința a adus în prim-plan situația actuală a sectorului imobiliar rezidențial, atât din perspectiva dezvoltatorilor, agenților și brokerilor imobiliari, cât și a clienților. Vorbim despre o piață efervescentă, dar care acum este marcată de ușoare scăderi ale tranzacțiilor. Această perioadă tulbure pentru clienți, din cauza incertitudinilor care afectează bugetele personale, este agravată și de incertitudinile fiscale care îi afectează pe dezvoltatorii imobiliari. Schimbările multiple și rapide la nivel legislativ, ultima fiind Legea Nordis pentru care dezvoltatorii așteaptă normele de aplicare, dar și cadrul legislativ incomplet le creează acestora probleme, iar pentru rezolvarea lor ei au făcut apel la autorități.
Acum 2 ore
00:00
Bolojan: Execuţia bugetară pe primele 10 luni deficitul scade, încasările din TVA cresc constant # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că "deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".
27 noiembrie 2025
23:40
Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, ce candidat va susține în alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc în data de 7 decembrie.
23:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a trimis un mesaj omologului său american Donald Trump cu ocazia Zilei Recunoștinței. Pe lângă tradiționalele urări, liderul Ucrainei i-a cerut lui Trump să intensifice eforturile diplomatice pentru a opri războiul.
23:20
Universitatea Craiova a învins Mainz, 1-0, în a patra etapă a Conference League. Partida s-a disputat joi seara în Oltenia.
23:20
Demisie în Guvern? Zvonuri tot mai puternice privind plecarea lui Ionuț Moșteanu de la Apărare. PSD avansează deja un posibil înlocuitor # Jurnalul.ro
Zvonurile privind demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, se amplifică după scandalul legat de studiile sale. Un deputat PSD avansează deja un posibil înlocuitor surpriză, în timp ce premierul Ilie Bolojan îl îndeamnă pe Moșteanu să meargă „cu capul sus”.
23:10
Inteligența este impresionantă, dar înțelepciunea este atemporală. Când cauți o perspectivă sufletească, vindecare spirituală sau inteligență emoțională, apelarea la persoane cu picioarele pe pământ poate face o diferență semnificativă.
Acum 4 ore
23:00
Toxina ascunsă din apa potabilă care crește riscul de boli cronice. Ce recomandă cercetătorii # Jurnalul.ro
O amplă investigație de 20 de ani, care a urmărit aproape 11.000 de adulți din Bangladesh, a descoperit că reducerea arsenicului din apa potabilă a dus la o scădere cu până la 50% a deceselor cauzate de boli cardiace, cancer și alte câteva boli cronice.
22:40
Studiile recente arată că tatuajele pot avea efecte grave asupra sistemului imunitar, pigmenții ajungând în ganglionii limfatici și slăbind apărarea organismului.
22:30
Dorințele ascunse ale zodiilor Fecioară, Balanță, Rac și Pești: adevărul pe care nu îl spune nimeni! # Jurnalul.ro
Află ce își doresc cu adevărat Fecioara, Balanța, Racul și Peștii. De la dorința de empatie până la nevoia de aventură, fiecare zodie își ascunde propriile lupte și aspirații profunde.
22:20
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, joi seara, la Digi24, la afirmația liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că, „la prima vedere”, majorarea TVA a fost o greșeală.
22:20
Scandalul CV-ului lui Moșteanu. Bolojan despre o posibilă demisie a Ministrului Apărării # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că demisia lui Ionuț Moșteanu este o decizie exclusiv personală, însă îl îndeamnă să își analizeze situația și să meargă înainte cu „capul sus”.
22:10
Atenționare de călătorie: Grevă generală în Italia vineri. Transporturile, grav afectate # Jurnalul.ro
MAE avertizează că o grevă generală programată în Italia, vineri, va paraliza toate sectoarele de transport, riscând să provoace întârzieri și anulări masive pentru călători, inclusiv pentru cetățenii români aflați în tranzit.
22:10
O bătaie generală a avut loc într-un Tribunal din Franța. Polițiștii au intervenit pentru a opri lupta la care participau zeci de oameni. Conflictul a pornit în urma uciderii unui tânăr.
22:00
Ministrul Transporturilor dă în trafic astăzi, la ora 15.00, ultimii 14 kilometri ai tronsonului Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldovei (A7), respectiv Lotul 3 Pietroasele-Buzău.
21:50
Premierul Ilie Bolojan a povestit cum s-a întâmplat incidentul de la Parlament în care un ofițer de presă a agresat un jurnalist. Îmi pare rău dacă cineva s-a simțit agresat de către angajatul Guvernului, a spus prim-ministrul susținând că el nu a văzut incidentul atunci când s-a produs.
21:40
Unifarm, aproape de un miliard de lei profit. Rogobete: Absolut necesară continuitatea în MS # Jurnalul.ro
Compania Naţională „Unifarm” SA are un profit estimat la final de an de 911,6 milioane lei, după pierderile suferite în timpul stării de urgență. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că este absolut necesară continuarea activității companiei sub autoritatea Ministerului Sănătății.
21:20
Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul secund. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania.
21:10
Un test la clasa a II-a a stârnit revolta unei învățătoare: „elevii mei au intrat în panică” # Jurnalul.ro
Un test prin care au trecut elevii clasei a II-a a stârnit revolta unei învățătoare. Elevii mei au intrat în panică la vederea acestor întrebări, a relatat cadrul didactic pe Facebook.
Acum 6 ore
21:00
Se face metroul! Contestația Gulermak la licitația pentru Magistrala 4 de metrou, respinsă # Jurnalul.ro
Contestația depusă de Gulermak la licitația pentru Magistrala 4 de metrou a fost respinsă joi.
20:50
Program de 1 Decembrie 2025: Magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov rămân închise. O singură excepție # Jurnalul.ro
De Ziua Națională, majoritatea magazinelor PPC Energie își suspendă activitatea în București și în județele Giurgiu și Ilfov. Un singur punct de lucru va funcționa normal, iar restul serviciilor vor putea fi accesate prin canalele digitale ale companiei.
20:40
Ce spune Hidroelectrica despre acuzațiile că a dat energie gratuită la instituții religioase # Jurnalul.ro
Afirmațiile vehiculate în spațiul public privind presupusa furnizare gratuită către anumite entități religioase sau imixtiunea politică în sensul nefacturării intenționate către firme apropiate partidelor politice sunt scoase din context și formulate în mod tendențios, atrag atenția reprezentanții Hidroelectrica.
20:40
În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, vinde, prin unitățile sale teritoriale, 16.415 de pomi de Crăciun.
20:30
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzându-l într-o postare pe Facebook de impostură academică.
20:10
De unde a încasat statul cei mai mulți bani și pe ce a cheltuit cel mai mult în primele zece luni # Jurnalul.ro
Deficitul a scăzut cu 550 milioane de lei, ceea ce înseamnă că veniturile au crescut mai mult decât cheltuielile, în primele zece luni din 2025, față de aceeași perioadă de anul trecut, a conform execuției bugetului general consolidat publicată joi de Ministerul Finanțelor.
20:00
Un pastor penticostal din București este cercetat pentru viol și agresiune sexuală asupra unui fete de 15 ani. Procurorii spun că aceasta îl percepea pe pastor ca o figură paternă.
19:30
Băluță propune subvenții de 100% la gigacalorie pentru bucureștenii cu venituri de până la 3.000 lei # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, propune ca bucureștenii cu venituri de până la 3.000 de lei să primească subvenție integrală pentru gigacalorie, după fuziunea dintre ELCEN și CMTEB.
19:30
Andrei este unul dintre cele mai populare prenume din România, cu o semnificație profundă și o tradiție îndelungată.
Acum 8 ore
19:00
Joi, 27 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.
19:00
O imigrantă cu legături de familie cu purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a fost reținută # Jurnalul.ro
O femeie din Massachusetts, care a fost logodită cu fratele secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, rămâne în custodia Agenției Americane pentru Imigrări și Control Vamal (ICE) la două săptămâni după ce a fost arestată.
19:00
CONFIDEX 13: Mediul de business își testează încrederea în economie într-un an al instabilității globale # Jurnalul.ro
A început o nouă ediție a studiului CONFIDEX, singurul studiu longitudinal din România care măsoară, de peste cinci ani, încrederea oamenilor de afaceri în economia națională. Antreprenorii și executivii C-level sunt invitați să contribuie la realizarea Indicelui CONFIDEX pentru S2 2025, dar mai ales pentru a da o perspectivă pentru ce va urma în 2026, completând până pe 12 decembrie.
18:30
Urmărire ca în filme la Sibiu: Un tânăr beat criță și fără permis, a lovit trei mașini și o persoană # Jurnalul.ro
Un tânăr de 26 de ani din Sibiu a fost arestat pentru 30 de zile după ce, beat și fără permis de conducere, a provocat un accident în care a fost rănită o persoană și avariate trei mașini, inclusiv o mașină de poliție.
18:00
Evaluarea mărimii populației de urs brun în România: peste 10.400 de exemplare estimate în 2025 # Jurnalul.ro
Protecția ursului brun în România a cunoscut transformări majore în ultimele trei decenii, odată cu alinierile legislative la normele europene privind conservarea speciilor. După aderarea României, în anul 1993, la „Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa” și până la aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, statutul speciei a fost consolidat treptat.
18:00
Merele umplute cu nucă reprezintă un desert tradițional care ne aduce aminte de copilăria la bunici.
17:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a aprobat raportul oficial care constată ilegalitățile săvârșite pe litoral în ultimii 25 de ani, descrise drept „scenariul unui film din vestul sălbatic”.
17:30
Ce face Black Friday cu creierul tău: Cercetătorii dezvăluie trucurile care te fac să cumperi # Jurnalul.ro
Black Friday nu e doar despre reduceri – e un eveniment psihologic conceput să profite de modul în care creierul nostru ia decizii. Oamenii de știință explică ce se întâmplă în capul nostru când vedem ofertele „valabile doar astăzi” și cum putem să nu cădem în capcană.
17:20
Ceaiul de pin, preparat din acele sau mugurii acestui arbore, este tot mai apreciat pentru proprietățile sale asupra sănătății.
17:20
Daniel Băluță: Fuziunea Termoenergetica-Elcen, soluția pentru scăderea prețului la energie în Capitală # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, declară că fuziunea între Termoenergetica și Elcen este necesară pentru a reduce costul gigacaloriei și a moderniza rețeaua de termoficare a Bucureștiului, subliniind că actuala structură nu permite gestionarea eficientă.
17:10
SUA au oprit procesarea cererilor de imigrație pentru afgani, după atacul armat din Washington DC # Jurnalul.ro
Autoritățile din Statele Unite au oprit pe termen nedefinit procesarea cererilor de imigrație ale cetățenilor afgani, pe fondul atacului asupra soldaților din Garda Națională din Washington. Atacul armat s-a petrecut în apropierea Casei Albe și a vizat soldați din Garda Națională.
Acum 12 ore
16:50
Trenurile Regele Ferdinand, Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu și Vasile Goldiș circulă pe 1 Decembrie # Jurnalul.ro
În ziua Marii Uniri, pe 1 Decembrie, 36 de trenuri merg spre Alba Iulia. Patru dintre ele vor purta nume simbolice ale unor personalități marcante ale momentului Unirii de la 1918.
16:40
Descoperire: Cercetătorii au reușit să dea ceasul înapoi pentru celulele care produc sânge # Jurnalul.ro
Oamenii de știință au reușit să întinerească celulele stem care produc sânge, readucându-le la o stare tânără în experimente pe șoareci. Descoperirea deschide calea spre tratamente pentru bolile de sânge și problemele imunitare care apar la bătrânețe.
16:40
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: fum dens, Planul Roșu activat și pacienți evacuați # Jurnalul.ro
Un incendiu, dar cu degajări puternice de fum, a provocat panică la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Deși flăcările nu s-au manifestat deschis, fumul dens a determinat activarea Planului Roșu și evacuarea pacienților din zonele afectate. Intervenția rapidă a pompierilor a limitat pagubele și a prevenit un incident major.
16:20
Relațiile economice româno-polone ating noi recorduri: schimburi comerciale de peste 12 miliarde euro anual # Jurnalul.ro
Schimburile comerciale dintre România și Polonia depășesc anual 12 miliarde EUR, iar investițiile poloneze ajung la 1,7 miliarde EUR. PRBCC anunță perspective economice favorabile și consolidarea parteneriatului bilateral.
16:20
Emoțiile vor fi duse la limită în acest weekend, la Formula 1. Marele Premiu din Qatar se vede duminică, de la 18:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Formula 1 aduce un nou weekend incendiar unde motoarele sunt turate la maxim, strategiile pot schimba deznodământul, iar piloții sunt pregătiți pentru viraje care vor ține fanii motorsportului cu sufletul la gură. Penultima etapă a sezonului vine cu surprize, iar Marele Premiu din Qatar se va vedea duminică, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
16:10
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, el fiind, anterior, preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia. În funcția de vicepreședinte a fost ales procurorul Bogdan Silviu Staicu.
16:10
Wabi-Sabi este mai mult decât minimalism. Este o filozofie a imperfecțiunii și a acceptării după care să-ți trăiești viața. Filosofia japoneză Wabi-Sabi se referă la observarea și aprecierea imperfecțiunii și a frumuseții discrete din viața de zi cu zi. Iar îmbrățișarea principiilor sale ar putea fi actul radical de rebeliune de care ai nevoie pentru a te elibera din ghearele lumii noastre hiperproductive, individualiste și obsedate de perfecțiune.
15:50
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri seară. Chef Ștefan Popescu i-a dat cuțitul de aur lui Tal Berkovich, iar Chef Orlando Zaharia a câștigat bomba # Jurnalul.ro
Seară intensă la Chefi la cuțite, cu o ediție care a fost lider de audiență: în ringul audițiilor, Chef Ștefan Popescu a găsit concurenta perfectă pentru a-i oferi cuțitul de aur care o propulsează direct în echipa lui, trecând peste bootcamp. De partea cealaltă, pe terenul amuletelor, Chef Orlando Zaharia a obținut aseară o frumoasă victorie, adjudecându-și o valoroasă bombă cu mai multe amulete.
15:40
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, spune că ofițerul de presă care a împins jurnaliștii în timp ce aceștia intenționau să obțină o declarație de la premierul Ilie Bolojan a făcut „exces de zel”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.