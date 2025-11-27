Încă un fost președinte peruan, al cincilea, a fost condamnat la închisoare
HotNews.ro, 28 noiembrie 2025 00:20
Fostul președinte peruan de stânga Pedro Castillo (2021-2022) a fost condamnat joi la 11 ani și 5 luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres și…
• • •
Acum 15 minute
00:50
Administraţia Trump va reexamina permisele de şedere eliberate pentru cetățenii din 19 ţări # HotNews.ro
Directorul Serviciilor de Cetăţenie şi Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) a anunţat joi că, la indicaţia preşedintelui Donald Trump, a ordonat reexaminarea tuturor permiselor de şedere eliberate persoanelor din ţări „care prezintă motive de îngrijorare”.…
Acum o oră
00:20
Acum 2 ore
00:00
VIDEO Palestinieni uciși în Cisiordania de soldați israelieni, după ce se predaseră. Reacția unui ministru din Israel: „Teroriștii trebuie să moară!” # HotNews.ro
Forţele de securitate israeliene au împuşcat mortal joi doi palestinieni aparent neînarmaţi, care se predaseră în timpul unui raid la Jenin, în Cisiordania ocupată, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Televiziunea palestiniană a difuzat imagini cu…
27 noiembrie 2025
23:40
Atacul armat de la Washington „nu ar trebui să fie” un motiv pentru administrația Trump de a-și revizui politica migrației față de afgani, a afirmat joi un responsabil al ONU pentru AFP. Un cetățean afgan…
23:40
C.T. Popescu, critică dură la Ionuț Moșteanu: „Minte în direct, fără să clipească, asta după ce că e și prost” # HotNews.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris, într-o postare pe Facebook, că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu își justifică neconcordanțele din CV prin faptul că a absolvit o instituție de învățământ superior despre care Popescu spune că…
Acum 4 ore
23:00
Paula Hriscu, interpreta piesei „Românie, mândru plai”, folosită la manifestațiile pentru Călin Georgescu, a cerut Realitatea TV să nu o mai difuzeze: „Nu susțin nicio culoare politică!” # HotNews.ro
Interpreta de muzică populară Paula Hriscu (32 de ani), autoarea piesei „Românie, mândru plai”, melodie folosită frecvent la protestele susținătorilor AUR și ale fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a transmis un mesaj public în…
23:00
Explicațiile lui Bolojan privind disputele din coaliție pe încasările la TVA: „Planurile de comuniare diferă de ce se discută la masă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, la Digi24, că discută constant cu liderul PSD, Sorin Grindeanu şi cu ceilalţi lideri de partide din coaliţia de guvernare şi că împreună au o comunicare „cât se…
22:50
Ministrul Mediului anunţă că va obliga rafinăriile să publice măsurătorile de poluare a aerului. „Sunt frecvent depăşiri foarte mari” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că datele primite în urma monitorizării calităţii aerului la Ploieşti arată că frecvent se înregistrează depăşiri „foarte mari” ale poluanţilor. Rafinăriile au obligaţia de a face propria monitorizare a calităţii…
22:30
Față în față cu Ilie Bolojan, Cosmin Prelipceanu a deschis cazul ministrului Apărării fără să spună oamenilor cum a apărut. Dacă din emisiunile televiziunilor românești ai elimina știrile muncite de restul presei, ar rămâne informații…
22:30
Ilie Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare și pentru alte categorii de pensii speciale. Termenul pe care și-l propune premierul # HotNews.ro
Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, modelul de corectare a sistemului de pensii ale magistraților trebuie reluat și pentru alte categorii de pensii speciale astfel încât vârsta de pensionare să nu mai fie sub 65…
22:10
Marea Britanie permite temporar continuarea operaţiunilor de afaceri cu Lukoil International # HotNews.ro
Oficiul pentru implementarea sancţiunilor din Marea Britanie a emis o licenţă temporară care permite companiilor să continue operaţiunile de afaceri cu Lukoil International GmbH, o subsidiară a companiei ruse Lukoil cu sediul în Austria. Licenţa,…
21:50
Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după orice acord de pace convenit cu Rusia, spune cancelarul Germaniei. „Este cea mai importantă garanție de securitate” # HotNews.ro
Ucraina va avea nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia și nu ar trebui să fie nevoită să predea teritorii, a afirmat joi…
21:50
Repriză entuziasmantă în meciul de debut al României la Mondialul de handbal! Când jucăm următoarea partidă # HotNews.ro
România e singura națională care a fost prezentă la toate cele 26 de ediții anterioare și se află în grupa A. După Croația, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă va mai întâlni Danemarca și Japonia. Citește…
21:30
Boeing va construi aproape 100 elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # HotNews.ro
Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, inclusiv 96 de unităţi destinate Forţelor Armate Poloneze, în baza unui contract de achiziţii militare externe acordat de…
21:30
Bolojan către Moșteanu, după problemele din CV: „Capu sus, fă-ți o analiză”. Cum a mutat premierul răspunderea la USR # HotNews.ro
Invitat la Digi 24 joi seara, premierul Ilie Bolojan a spus că propunerile pentru miniștrii aparțin partidelor, iar portofoliul de la Apărare aparține de USR, după ce în presă au apărut articole privind probleme și…
Acum 6 ore
21:00
Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei # HotNews.ro
Muzeul Luvru din Paris a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză,…
20:50
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a propus joi reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia – la 20 de ani de la abolirea serviciului militar obligatoriu – în faţa unor potenţiale noi ameninţări externe cum…
20:40
Giganţii chinezi se mobilizează şi donează zeci de milioane după incendiul devastator din Hong Kong, soldat cu zeci de morţi şi sute de dispăruţi # HotNews.ro
Marile companii private din China au anunţat donaţii de zeci de milioane de dolari pentru sprijinirea operaţiunilor de salvare şi ajutorarea familiilor afectate de devastatorul incendiu din Hong Kong, care a ucis cel puțin 75…
20:20
Adriana Săftoiu, noul președinte al TVR a observat măririle și a ridicat joi în Consiliu de Administrație al TVR, potrivit informațiilor obținute de HotNews. TVR are circa 2.100 de angajați, iar 80% din suma alocată…
20:10
SuperLiga: Antrenorul Rapidului, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm că meciul de la Cluj a fost un accident” # HotNews.ro
Antrenorul FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că echipa sa trebuie să demonstreze cu FK Csikszereda că înfrângerea cu CFR Cluj (scor 0-3) din etapa precedentă a fost un accident,…
20:10
Guvernul a declanșat cercetarea disciplinară împotriva angajatului care a împins jurnaliștii care voiau să-i pună întrebări premierului Bolojan # HotNews.ro
Guvernul a anunțat că a fost declanșată cercetarea disciplinară prealabulă împotriva unui ofițer de presă care a împins jurnaliștii aflați la Parlament care intenționau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan. „La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a…
19:40
„Am dori să reinventăm ANL-ul”. Statul român își propune crearea unui stoc de locuinţe de necesitate sau pentru tineri, spune un oficial din Ministerul Dezvoltării # HotNews.ro
Proiectele pilot de tip Parteneriat Public-Privat (PPP) în domeniul locuinţelor şi nu numai, care urmează să fie implementate, ar putea fi anunţate la începutul anului viitor, a afirmat joi Orsolya Maria Kover, secretar de stat…
19:30
Cât costă un tigru în România? O investigație sub acoperire privind comerțul ilicit cu animale exotice # HotNews.ro
În România, grădini zoologice și persoane private vând animale exotice precum tigri cu 5.000 de euro puiul, ratoni cu 400 de euro, lei cu 2.500 de euro, „câini-enot” cu 250 de euro și chiar un…
19:10
Creșterea vârstei de pensionare luată în calcul în peste jumătate din țările OCDE. Patru state vor să o stabilească la 70 de ani sau peste # HotNews.ro
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să crească vârsta de pensionare, ca soluţie în faţa îmbătrânirii populaţiei, relatează joi agenţia EFE, preluată de Agerpres. În…
19:10
„Vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”. Cum ajută România cuplurile care se confruntă cu infertilitatea și ce măsuri iau alte țări europene # HotNews.ro
România oferă, de mai mulți ani, sprijin financiar cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea prin Programul Național FIV, însă rămâne singura țară din UE care nu are o lege a fertilizării in vitro și a…
Acum 8 ore
18:50
Ministrul Finanțelor: „Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene” pentru România # HotNews.ro
Comisia Europeană a înghețat o procedură de suspendare a fondurilor europene din cadrul Financiar Multianual 2021-2027 pentru România, în cadrul procedurii de deficit excesiv, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Citește mai departe pe…
18:40
Rectificare bugetară: De la ce instituții se taie bani și care sunt cele care primesc – DOCUMENT # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a lansat joi seara în dezbatere publică proiectul de OUG privind a doua rectificare bugetară din acest an. Potrivit documentului, deficitul bugetar se va menține la 8,4% din PIB. Veniturile bugetului de stat…
18:40
Scandal la o reuniune bisericească de la Huși. Un preot a vociferat împotriva lui Adrian Papahagi: „L-ai denigrat pe dl. Georgescu”/ „Un provocator georgist care nu s-a jenat de ierarhul care l-a hirotonit” # HotNews.ro
Un preot din Vaslui a fost încătușat și amendat de polițiști în urma unui scandal provocat la un un eveniment organizat de Episcopia Hușilor la care era invitat profesorul Adrian Papahagi. Într-o postare pe Facebook,…
18:20
Orașul bulgăresc Ruse adoptă o declarație împotriva construcției unui incinerator de deșeuri la Giurgiu # HotNews.ro
Consiliul Municipal din orașul bulgar Ruse a adoptat joi, în unanimitate, o declarație împotriva construcției unui incinerator de deșeuri spitalicești în orașul vecin Giurgiu din România. Propunerea a fost făcută de președintele Consiliului Municipal Ruse,…
18:10
Ciprian Ciucu: „Alegerile vor fi câștigate cu 30%, ceea ce nu e bine”. Planuri pentru un al doilea mandat de primar general # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a esitmat că alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi câştigate cu un scor în jur de 30%, ceea ce riscă să afecteze legitimitatea viitorului primar general. De asemenea,…
18:00
Execuția bugetului general consolidat pe perioada ianuarie–octombrie 2025 arată o îmbunătățire față de anul trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. În primele 10 luni din 2025, România a înregistrat un deficit de 108,87 miliarde…
17:30
Guvernul danez a instituit un „rond de noapte” la Ministerul de Externe, nu pentru a-i ține la distanță pe sălbatici și pe Umblătorii Albi, precum Rondul de Noapte din serialul „Urzeala tronurilor”, ci pentru a…
17:20
VIDEO Problema cazierului juridic electronic: În timp ce MAI susține că dacă-l printezi nu mai are valoare juridică, Ioana Dogioiu spune că la Guvern i-a fost acceptat așa # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că în momentul în care s-a angajat la Palatul Victoria a avut nevoie de cazierul judiciar pe care l-a obținut în aproximativ două minute de…
17:10
SURPRIZĂ Două noi mari linii de metrou în București, două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum # HotNews.ro
Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate, anunță Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport al României, din Ministerul Transporturilor, la Maratonul Profit.ro…
17:10
Incendiul a izbucnit la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin într-o încăpere unde era montat un aparat RMN și unde a avut loc un scurt-circuit la instalaţia electrică, potrivit ISU Caraş- Severin citat de news.ro.…
17:10
Forţa Dreptei îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: „Singura soluţie” # HotNews.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige…
Acum 12 ore
17:00
Ștefan Baiaram (22 de ani) face un sezon bun la Universitatea Craiova, cu opt goluri și două assisturi în 24 de meciuri, evoluții care l-au adus și la echipa națională. Calificat și în Europa (Conference…
17:00
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca disciplină obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a, anunță joi Politico. Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și al mediului și copreședinte al comisiei interguvernamentale a Federației…
17:00
[P] Primarul Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală. În cadrul unei conferințe…
17:00
Merkel face precizări legate de rolul a patru țări UE în declanșarea războiului din Ucraina. Fostul cancelar neagă că le-a atribuit vreo vină # HotNews.ro
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un fake news, informează DPA, preluată…
16:40
Cluj: Fond de investiții de 30 milioane EUR, administrat de Fortech, pentru firme inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest # HotNews.ro
Firmele inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest vor putea obține finanțări în schimbul unor pachete de acțiuni, printr-un nou fond de investiții de 30 de milioane de euro, susținut din fonduri europene și…
16:30
Tânărul arestat pentru pregătirea unui atac chimic la Eurovision a fost condamnat la închisoare după un proces îndelungat # HotNews.ro
Un tribunal din Luxemburg a condamnat joi la închisoare un suedez de 23 de ani pentru plănuirea unui atac terorist la ediția din 2020 a Concursul Eurovision, ce trebuia să aibă loc la Rotterdam, relatează…
16:30
ULTIMA ORĂ Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziția fermă pe tema planului de pace al SUA # HotNews.ro
Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care le controlează,…
16:30
Organizația lui Navalnîi a fost declarată ca „teroristă” de o instanță din Rusia. „Vom continua să spunem adevărul” # HotNews.ro
Curtea Supremă rusă a clasificat joi drept „teroristă” organizaţia anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Navalnîi, a cărui mişcare fusese deja declarată „extremistă”, relatează AFP, preluată de Agerpres. Fundaţia Anticorupţie este recunoscută „ca o organizaţie teroristă”,…
16:00
Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ, Lia Savonea / Decizia, chiar în ziua în care CSM a dat aviz pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că a solicitat atribuirea unei locuințe de protocol de la momentul numirii sale în funcție, în luna august. Mai multe surse din guvern au confirmat pentru HotNews…
16:00
VIDEO Liviu Odagiu, noul președinte ales al CSM, spune cum vrea să revoluționeze sistemul de justiție # HotNews.ro
Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia, a fost ales joi președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru anul 2026. În prezentarea proiectului său de management, magistratul a prezentat două…
16:00
Recorduri meteo la final de toamnă. Anii în care au fost temperaturi de vară în ultimele zile de noiembrie # HotNews.ro
Acum 15 ani, la Oltenița, temperatura a depășit 25 °C în penultima zi de noiembrie, deși normalul ar fi fost sub 10 °C. Datele ANM arată că au fost astfel de zile uimitor de calde…
15:50
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după dezvăluirile că a dat curent gratis de 2 milioane de euro # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma investigației Recorder potrivit căreia compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.…
15:50
Macron anunță introducerea serviciului militar voluntar în Franța, un răspuns la amenințarea Rusiei / Ce presupune și cât va dura # HotNews.ro
Noul serviciu militar voluntar va începe la jumătatea anului 2026, fiind adresat în special tinerilor de 18-19 ani, și va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională, scriu Reuters…
15:40
„Literatura riscă să devină o artă defunctă”: Critici dure pentru programa la Română de la liceu # HotNews.ro
Programa propusă la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a stârnit reacții dure în spațiul public. Profesorii universaitari Radu Vancu, Liviu Papadima sau Ștefan Baghiu acuză Ministerul Educației că întoarce studiul literaturii „cu…
