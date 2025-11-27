Ce facem astăzi, 28 noiembrie 2025, în Timișoara?

14:40

Atmosfera unei camere se schimbă complet atunci când folosești iluminatul într-un mod creativ. Dacă ai intrat vreodată într-o încăpere în care un colț sau un obiect atrăgea toată atenția, atunci ai remarcat deja efectul unui punct focal reușit. Iluminarea potrivită poate transforma orice spațiu, ajutându-te să scoți în evidență zone sau obiecte pe care le apreciezi. Acest ghid te va ajuta să conturezi cu ușurință un punct focal spectaculos folosind tehnici simple și soluții moderne, indiferent de stilul sau mărimea casei tale.