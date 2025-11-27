Ceaiul care vindecă stomacul. Poate ajuta și în Parkinson, Alzheimer sau scleroza multiplă
Click.ro, 28 noiembrie 2025 01:10
Ceaiul de coada șoricelului este o băutură simplă, dar cu efecte surprinzătoare asupra sănătății. Această plantă medicinală, folosită de mii de ani, a câștigat atenția cercetătorilor pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antioxidante și neuroprotectoare.
Tinctura de propolis, un remediu natural obținut prin extragerea compușilor activi din propolis cu ajutorul alcoolului, este apreciată pentru proprietățile sale antimicrobiene, antiinflamatorii și antioxidante.
În perioada Sărbătorilor, bucuria și spiritul festiv pot fi umbrite de tensiuni în cuplu. Problemele financiare legate de cadouri transformă multe relații într-un adevărat câmp de luptă, iar conflictele izbucnesc între parteneri care nu comunică deschis despre cheltuieli.
Mulți oameni se întreabă de ce întâmpină deseori probleme financiare, chiar dacă muncesc și banii intră în casă, dar nu rămân. Ei bine, există câteva lucruri care blochează intrarea banilor. Iată ce trebuie să faci pentru a avea parte de abundență financiară, potrivit City Magazine.
De ce e singură Carmina, fiica lui Liviu Vârciu? Și-a făcut în sfârșit buletin de București # Click.ro
Carmina Vârciu (22 de ani), fiica cea mare a cunoscutului artist și prezentator TV, Liviu Vârciu, nu mai este implicată în nicio relație acum.
Ce seară pentru Universitatea Craiova! Echipa olteană a învins cu scorul de 1-0 formația germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League, iar șansele de calificare în faza eliminatorie a competiției sunt foarte mari.
Cum făcea Mihai Albu rost de bani de buzunar, în anii studenției la Arhitectură: „Ne mai alunga Miliția...”. Ce vindea, de fapt, de Crăciun, și la ce preț? # Click.ro
Cum făcea Mihai Albu rost de bani de buzunar, în anii studenției la Arhitectură: „Ne mai alunga Miliția, uneori ne mai confisca...”. Ce vindea, de fapt, de Crăciun, și la ce preț?
Primele slujbe la care pot participa românii în „Catedrala Națională”. Când vor fi și ce trebuie să știe credincioșii # Click.ro
Au venit și zilele așteptate de ani de zile de credincioșii români. Momentul în care vor putea asista de pe scaun la o slujbă în „Catedrala Națională”, cea mai mare biserică ortodoxă din Europa. Pe 30 noiembrie, cu ocazia sărbătorii „Sfântului Apostol Andrei” și pe 1 Decembrie
Motivul pentru care trebuie pus grâu la încolțit de Sfântul Andrei. Tradiția veche de milenii respectată și în ziua de astăzi # Click.ro
Sfântul Andrei este sărbătorit de către credincioșii din țara noastră în fiecare an, pe data de 30 noiembrie. Iar cu această ocazie, există nenumărate tradiții populare pe care românii au în continuare grijă să le respecte. Printre acestea se numără și punerea grâului la încolțit.
Victorie de senzație pentru România în debutul mondialului de handbal. Tricolorele au strivit Croația # Click.ro
Naționala feminină de handbal a României a început în forță Campionatul Mondial din Olanda și Germania. Joi seară, „tricolorele” au oferit un adevărat recital în fața Croației, impunându-se categoric cu 33-24, într-un meci în care au demonstrat maturitate, echilibru și un apetit ofensiv remarcabil.
Ela Crăciun, emoții la final de an! Unde va petrece Revelionul? „La caldură” Vedeta tv a pus deja luminițe pe balcon! # Click.ro
Ela Crăciun va petrece Revelionul în Asia, la caldură! A pus deja luminițe, pe balcon.
Târgul de Crăciun din Craiova, cel mai frumos din Europa. Anunțul Liei Olguța Vasilescu: „Am primit 142.687 de voturi din toată lumea” # Click.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a reușit performanța extraordinară de a câștiga locul I în competiția Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026, organizată de European Best Destinations.
Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului?! „Îl țin pe tot, dar mi-e foame întruna” # Click.ro
Alexandra Ungureanu ține tot Postul Crăciunului.
Nu o să crezi cât costă apa, berea, morcovii și sucul, în Bulgaria! Diferențe uriașe față de România # Click.ro
Cu prețurile din ce în ce mai ridicate în supermarketurile românești, unde rafturile par să se scumpească de la o săptămână la alta, iar motorina se apropie alarmant de pragul de 9 lei litrul, tot mai mulți români au ajuns să facă ceea ce mulți numesc „turism de nevoie”.
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei # Click.ro
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Energiile acestei perioade scot la suprafață tensiuni ascunse, nevoia de reorganizare și dorința de claritate.
De la 96 la 75,5 kg. Secretele Ioanei State pentru silueta de vis „Nu visez să ajung model de la Victoria’s Secret” # Click.ro
Ioana State (34 de ani) a uimit pe toată lumea cu noua ei imagine și cu faptul că a reușit să se transforme într-un timp destul de scurt.
Mâncărurile care te ajută să previi bețiile crunte. Ce alimente trebuie să mănânci înainte de a consuma alcool # Click.ro
Sunt deja arhicunoscute efectele negative ale consumului de alcool asupra sănătății, dar există câteva măsuri de precauție pe care le poți lua înainte de a începe să bei. Printre ele se numără importanța mâncatului înainte de a consuma băuturi alcoolice.
Cine este cea mai bine plătită jucătoare de tenis din România în 2025. Irina Begu nu a prins top 3 # Click.ro
Sezonul 2025 a schimbat ierarhiile tenisului românesc și a confirmat că noua generație este gata să preia ștafeta. În timp ce nume consacrate precum Simona Halep sau Irina Begu au avut un an modest la capitolul venituri.
Minodora a furat startul și a împodobit bradul din noiembrie. Ce obiect neobișnuit a pus în vârful bradului? Casa ei arată ca la târgul de Crăciun. Imagini din locuința solistei # Click.ro
Cântăreața Minodora se alătură vedetelor care au furat startul și au împodobit deja bradul de Crăciun. Vedeta nu a mai așteptat și s-a pus pe treabă, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor sale.
Rapid și Csikszereda vor deschide vineri seară, de la ora 20.30, etapa a 18-a din Superliga României. Meciul de pe stadionul Giulești e primul pentru gazde după înfrângerea categorică suferită la Cluj, cu CFR, scor 0-3, așa că dorința de victorie e cu atât mai mare.
Din ce în ce mai mulți români care cumpără mașini sunt speriați de kilometri dați înapoi. Cum evită aceștia țepele: „Una din 5 mașini a fost respinsă din cauza problemelor depistate” # Click.ro
Una dintre cele mai des întâlnite probleme cu care se confruntă mulți cumpărători de mașini este kilometrajul dat înapoi. În țara noastră, majoritatea mașinilor mai vechi de cinci ani, scoase la vânzare, au kilometrii dați înapoi.
Autostrada Moldovei mai face un pas uriaș înainte. Joi, 27 noiembrie, la ora 15.00, Lotul 3 al tronsonului Ploiești–Buzău, porțiunea Pietroasele–Buzău, a fost oficial deschis traficului, completând astfel legătura continuă dintre București și Focșani.
Răsturnare de situație! De ce a murit, de fapt, familia de români aflată în vacanță la Istanbul. Raportul medico-legal a fost făcut public # Click.ro
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Istanbul, unde o familie de români stabilită în Germania și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe. Procurorii turci au făcut public raportul medico-legal, iar concluziile oficiale demontează complet ipoteza inițială a unei intoxicații alimentare.
Luna decembrie aduce atât plata pensiilor, cât și a mai multor tipuri de ajutoare, dar vine și cu o situație care îi ia prin surprindere pe mulți vârstnici: întârzierea primei tranșe de plată.
Ce i-a răspuns Florin Dumitrescu unui internaut care l-a îndemnat să se uite la Chefi la cuțite: „Dacă vreau mâncare bună, mă uit la Scărlătescu și Bontea” # Click.ro
Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari din România, cu o carieră de succes în domeniul culinar și în televiziune, l-a pus la punct pe un „fan” care l-a „trimis” să se uite la emisiunea Chefi la cuțite, de la Antena 1, pe care a jurizat-o în trecut.
Risc de viituri pe râuri din 11 județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA a instituit Codul Galben de inundații, valabil în intervalul 27 noiembrie, ora 12:00 – 28 noiembrie, ora 12:00.
Români, în Marea Britanie. Au furat 700.000 de lire din bancomate, apoi au gravat un mesaj pe fundul piscinei. Cine sunt și ce pedepse au primit # Click.ro
Raiduri nocturne, mii tranzacții, 51 de locații și 700.000 de lire sterline, bani furați de șase români din bancomatele din Marea Britanie. O anchetă internațională,
Designul unei case nu este doar o chestiune de estetică, ci reprezintă și un aspect esențial care influențează diverse alegeri, inclusiv materialele utilizate pentru acoperiș.
Horoscop vineri, 28 noiembrie. Berbecii ar putea face o mare greșeală, Balanțele sunt în impas # Click.ro
Horoscop vineri, 28 noiembrie. Astăzi, energiile astrale pun accent pe relații, echilibru emoțional și decizii financiare bine cântărite.
Aștepți oaspeți de sărbători? Iată cum să pregătești camera de oaspeți pentru a-i impresiona # Click.ro
Sărbătorile aduc bucurie, lumină și, de multe ori, vizite din partea celor dragi.
Artista de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina, după ce s-a izbit de un cap de pod. Mașina este un morman de fiare. Care este starea ei de sănătate? # Click.ro
O tânără interpretă de muzică populară a traversat momente pline de panică după ce a suferit un accident de mașină. Despre cine este vorba și în ce stare se află cântăreața, vă spunem în cele ce urmează.
Un român care trăiește cu chirie în Zürich dezvăluie cele mai mari diferențe dintre viața în Elveția și în România: „Trebuie să anunț vecinii” # Click.ro
A venit momentul să descoperim poveștile celor plecați în străinătate și locuințele lor din noile țări adoptive.
Un inel roșu imens, asemănător unui OZN, a apărut pentru a doua oară pe cerul unui mic oraș din Italia # Click.ro
Un inel gigantic de un roșu intens a apărut în nordul Italiei, ridicând semne de întrebare printre locuitorii unui mic oraș, aflat la poalele Alpilor italieni. Deasupra Possagno, o localitate cu doar 2.000 de locuitori,
Supa unică care va fi gata în doar jumătate de oră. Are un gust delicios și este ușor de pregătit # Click.ro
Este o rețetă simplă, delicioasă și care va fi gata în doar jumătate de oră. Supa de pui cu varză, cartofi și dovleac are un gust de vis, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură!
Compania aeriană Air India a făcut o descoperire de-a dreptul incredibilă pe un aeroport important din această țară. Într-o zonă ceva mai izolată a fost găsit un avion Boeing 737-200 pe care Air India îl considera a fi dispărut de mai bine de un deceniu.
La 24 de ani a lăsat totul în urmă și s-a angajat ca bonă în Elveția. Povestea tinerei care acum economisește 2.000 de euro lunar # Click.ro
Tot mai mulți tineri pleacă spre Elveția în căutarea unei vieți mai bune, iar povestea lui Noemi, o catalană de numai 24 de ani, a devenit un exemplu pentru cei care visează la stabilitate, salarii decente și independență. Deși a plecat din însorita Spanie, tânăra nu regretă nicio clipă schimbarea r
Cum reușește Andreea Berecleanu să-și țină copiii departe de tentații? „Nu putem să-i controlăm sută la sută” # Click.ro
Andreea Berecleanu are doi copii realizați, Eva și Petru Zaharescu.
Semnul misterios apărut în stațiile de metrou din București. Ce înseamnă, de fapt, pătratele alb-negre așezate unul lângă altul # Click.ro
În ultimele săptămâni, tot mai mulți bucureșteni au remarcat un semn neobișnuit apărut în diverse zone ale orașului, inclusiv în stațiile de metrou. Pătratele albe și negre, așezate într-un model geometric, au stârnit numeroase întrebări, teorii și curiozități în rândul călătorilor.
Opt ani fără Cristina Stamate! Imagini de colecție din tinerețe. Cine a fost marea ei iubire și cum arată mormântul actriței # Click.ro
Cristina Stamate, una dintre emblematicele actrițe ale României, și-a dat ultima suflare pe 27 noiembrie 2017. Astăzi se împlinesc 8 ani de la moartea acesteia. Cum arată mormântul acesteia, și cine i-a marcat existența, aflați din continuarea acestui articol.
Leonardo da Vinci l-ar fi pictat pe Iisus în rochie de femeie: „Sugerează un sân feminin în decolteu” # Click.ro
O teorie recentă stârnește discuții aprinse în lumea artei, după ce un profesor austriac susține că Leonardo da Vinci ar fi pictat o versiune cu trăsături feminine a lui Iisus Hristos în celebra lucrare „Salvator Mundi”. Ipoteza, bazată pe detalii vestimentare considerate specifice femeilor în perio
Lucian Viziru a ajuns pe patul de spital. Ce probleme de sănătate a întâmpinat actorul: „Am stat în spital trei săptămâni, mi-am cam schimbat un pic percepția asupra vieții” # Click.ro
Anul 2025 a fost plin de provocări pentru Lucian Viziru, unul dintre cei mai de succes actori românești. Acesta s-a bucurat de mai multe reușiri pe plan profesional, dar s-a confruntat și cu anumite probleme de sănătate.
Cu ce problemă se confruntă românii care au buletine noi cu cip. Toate necazurile apar în instituțiile publice # Click.ro
Aproape 900.000 de români și-au făcut până acum cartea electronică de identitate (CEI), documentul modern de dimensiunea unui card bancar care promite standarde ridicate de securitate, simplificarea interacțiunii cu statul și accesul facil la servicii digitale.
Prima țară din lume care renunță la vameși în aeroport și intră într-o nouă eră ce pare desprinsă din filme SF # Click.ro
Este prima țară din lume care renunță la verificarea tradițională a pașapoartelor și introduce un sistem biometric capabil să identifice pasagerii „din mers”. Călătorii pot trece acum prin controlul de frontieră fără oprire,
Romsilva a anunțat prețurile la brazi pentru Sărbători. Ce trebuie să știe amatorii de pomi de Crăciun românești # Click.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Brazii pot fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri.
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună? # Click.ro
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
Credincioșii din țara noastră țin în această perioadă din an Postul Crăciunului, însă asta nu înseamnă că trebuie să renunțe la preparatele lor favorite.
Gabi Tamaș, dezvăluiri fără perdea. Fostul fotbalist a vorbit despre problemele cu alcoolul: „Beau în fiecare zi de mă pun în patru labe” # Click.ro
Gabi Tamaș a oferit unul dintre cele mai sincere și savuroase interviuri din ultima perioadă, după ce a câștigat Asia Express 2025. Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, fostul internațional a vorbit direct, fără ocolișuri, despre comportamentul său imprevizibil, episoadele care l-au urmărit de-a lungu
Tragedie de nedescris în Hong Kong: 55 de morți, sute de dispăruți în turnuri. Flăcările au ajuns la etajul 32 în 5 minute # Click.ro
A trecut aproape o zi de la izbucnirea incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong, iar focul încă nu a fost complet stins. Bilanțul oficial al victimelor a ajuns la 55 de morți, iar sute de persoane sunt date dispărute.
Ion Dolănescu, un veritabil Don Juan al vremurilor sale. Ce ar fi făcut femeile care și-ar fi dorit să-l cucerească: „Am auzit discuții așa... de-a dreptul surprinzătoar” # Click.ro
Viața regretatului artist Ion Dolănescu a fost plină de evenimente care i-au marcat existența, atât pe plan personal, cât și profesional. Acum, după 16 ani de la moartea lui, ies la iveală anumite detalii despre latura sa de veritabil Don Juan, cucerind inimile femeilor de-a lungul timpului.
„Avionul viitorului” uimește lumea! Fără flapsuri, fără cârme, dar cu aripi pline de găuri. Așa arată X-65, proiectul americanilor # Click.ro
Avionul X-65, proiect ambițios al DARPA și Boeing, prinde tot mai mult contur în fabrica din Virginia de Vest. Modelul este gândit să schimbe regulile în industria aerospațială, introducând un nou concept de control al aeronavelor și un design atipic, cu aripă în formă de diamant.
