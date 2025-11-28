Nerăbdarea, mai mult decât un impuls. Ce spune genetica despre graba noastră și legătura dintre ea și peste 200 de afecțiuni

14:30

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Brazii pot fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri.