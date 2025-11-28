Handbal : România, debut cu victorie la CM 2025

18:10

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că, din păcate, crede că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate. and #8222;Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine. Nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate and #8221;, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.